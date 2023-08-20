Киев объявил эвакуацию из 68 населенных пунктов Харьковской области - 20.08.2023 Украина.ру
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Киев объявил эвакуацию из 68 населенных пунктов Харьковской области
Киев объявил эвакуацию из 68 населенных пунктов Харьковской области - 20.08.2023 Украина.ру
Киев объявил эвакуацию из 68 населенных пунктов Харьковской области
Жители 68 населенных пунктов в Харьковской области должны быть эвакуированы из-за угрозы "вторжения". Об этом говорится в документах украинских властей, которые оказались в распоряжении РИА Новости
2023-08-20T16:43
2023-08-20T16:43
новости
харьковская область
эвакуация
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По информации главы подконтрольной Киеву Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова из Купянского района Харьковской области с 9 августа эвакуированы 204 человека.Российские войска ведут успешные наступательные бои на купянском направлении в Харьковской области. Как рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Юрий Кнутов, в первую очередь перед российской армией стоит задача подойти к Купянску и взять его в клещи. Если это удастся, можно говорить и о продвижении к Харькову.
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новости, харьковская область, эвакуация
Новости, Харьковская область, эвакуация

Киев объявил эвакуацию из 68 населенных пунктов Харьковской области

16:43 20.08.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Жители 68 населенных пунктов в Харьковской области должны быть эвакуированы из-за угрозы "вторжения". Об этом говорится в документах украинских властей, которые оказались в распоряжении РИА Новости
По информации главы подконтрольной Киеву Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова из Купянского района Харьковской области с 9 августа эвакуированы 204 человека.
"Объявить на приграничных территориях населенных пунктов Дергачевской городской территориальной громады и Липецкой (с. Липцы – ред.) сельской территориальной громады проведение обязательной эвакуации населения в безопасные регионы Украины", - говорится в документе.
Российские войска ведут успешные наступательные бои на купянском направлении в Харьковской области.
Как рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Юрий Кнутов, в первую очередь перед российской армией стоит задача подойти к Купянску и взять его в клещи. Если это удастся, можно говорить и о продвижении к Харькову.
Юрий Кнутов интервью
14 августа, 14:42
Юрий Кнутов: Для наступления на Киев и Харьков нужно взять Купянск в клещи и получить согласие ЛукашенкоПрезидент Путин публично пообещал защищать Белоруссию так же, как территорию России. Если мы идем на подобные заявления и действия, то следует ожидать ответной реакции и со стороны Белоруссии, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
 
НовостиХарьковская областьэвакуация
 
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