Киев объявил эвакуацию из 68 населенных пунктов Харьковской области
Жители 68 населенных пунктов в Харьковской области должны быть эвакуированы из-за угрозы "вторжения". Об этом говорится в документах украинских властей, которые оказались в распоряжении РИА Новости
По информации главы подконтрольной Киеву Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова из Купянского района Харьковской области с 9 августа эвакуированы 204 человека.
"Объявить на приграничных территориях населенных пунктов Дергачевской городской территориальной громады и Липецкой (с. Липцы – ред.) сельской территориальной громады проведение обязательной эвакуации населения в безопасные регионы Украины", - говорится в документе.
Российские войска ведут успешные наступательные бои на купянском направлении в Харьковской области.
Как рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Юрий Кнутов, в первую очередь перед российской армией стоит задача подойти к Купянску и взять его в клещи. Если это удастся, можно говорить и о продвижении к Харькову.
14 августа, 14:42Юрий Кнутов: Для наступления на Киев и Харьков нужно взять Купянск в клещи и получить согласие ЛукашенкоПрезидент Путин публично пообещал защищать Белоруссию так же, как территорию России. Если мы идем на подобные заявления и действия, то следует ожидать ответной реакции и со стороны Белоруссии, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов