https://ukraina.ru/20230820/1048804172.html

Боррель и бензоколонка. Что думают в Европе про российскую экономику

Боррель и бензоколонка. Что думают в Европе про российскую экономику - 20.08.2023 Украина.ру

Боррель и бензоколонка. Что думают в Европе про российскую экономику

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в очередной раз оскорбительно высказался о Российской Федерации – поставив под сомнение ее реальный экономический потенциал, и намекнув на исходящую с востока ядерную угрозу.

2023-08-20T10:31

2023-08-20T10:31

2023-08-20T10:31

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евросоюз

холодная война

дипломатия

зарубежье

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"Россия – экономический карлик, она похожа на заправочную станцию, у владельца которой есть атомная бомба", – заявил человек, который отвечает за европейскую дипломатию.Эти слова не стали ни для кого удивлением, потому что Боррель давно славится скандальными фразами, за которые потом приходится извиняться.Прошлой осенью, выступая перед молодыми дипломатами на церемонии открытия Европейской дипломатической академии в Брюгге, он позволил себе рассуждения, вызвавшие в мире бурю негодования."Европа – это сад, мы создали этот сад… Все здесь работает, это лучшая комбинация политической свободы, экономической перспективы и социальной сплоченности… Большая часть остального мира – это джунгли. А джунгли могут вторгнуться в сад", – заявил комиссар.Его сразу же уличили в расизме, колониализме и высокомерно-презрительном отношении к другим регионами планеты, расположенным за пограничной чертой "процветающего" ЕС.Боррелю пришлось оправдываться. Он заявил, что слова про окружающие Европу якобы джунгли не являются оскорблением, а европейские садовники мечтают облагодетельствовать своих соседей, приобщая их к своим цивилизационным ценностям.Но жители Африки, Азии и Латинской Америки увидели, что на самом деле думает о них европейский истеблишмент. А цитата главного брюссельского дипломата стала крылатым выражением, и ее регулярно вспоминают, указывая на империалистические цели европейской политики.Попытка сравнить Россию с заправочной станцией тоже не является чем-то принципиально новым. Такое мнение высказывал еще в 2014 году американский сенатор-республиканец Джон Маккейн, во время специальных слушаний, посвященных украинскому кризису."У меня нет никаких иллюзий или тревог в отношении долгосрочных перспектив России. Современная Россия – это бензоколонка, пытающаяся выдать себя за страну", – заявил тогда Маккейн, ненавидевший Москву со времен войны во Вьетнаме, когда его самолет сбили советская зенитная ракета.Слова про "страну-бензоколонку" получили в то время немалую популярность.Их с удовольствием повторяли западные масс-медиа, украинские государственные деятели и российские либеральные оппозиционеры. Но время уже успело расставить все на свои места – Маккейн давно ушел в лучший мир, а американский истеблишмент до сих по не может справиться со "страной-заправкой".Новое высказывание Борреля интересно лишь в одном смысле. Оно звучит как признание в том, что западное политическое руководство по-прежнему ориентируется на старые идеологические паттерны.Его представители до сих пор используют затертые пропагандистские клише, которые появились еще во времена Холодной войны – когда среди европейцев сеяли страх и ненависть, пугая их предстоящим вторжением коммунистических полчищ.Еще в сравнительно стабильные времена, в 2019 году, в интервью изданию El Periоdico, Жозеп Боррель открыто назвал Россию старым врагом, демонстрируя ничем не прикрытое предубеждение к россиянам."Наш старый враг, Россия, снова говорит: "Я здесь". И снова представляет угрозу", – заявил тогда этот милитаристский ястреб, который до сих пор пытается натянуть на себя одежды миротворца и дипломата.Жозеп Боррель активно выступал за расширение НАТО на Восток, требуя включить Украину в состав этого агрессивного военного блока.Этот чиновник, которого никто не избирал на свою высокую должность, последовательно отвергает призывы к мирному дипломатическому урегулированию украинского конфликта. Боррель до сих пор настаивает на том, что его необходимо решить на поле боя, не считаясь с человеческими потерями. А президент Владимир Зеленский с благодарностью вручил ему за это орден "За заслуги".В то же время, риторика еврокомиссара разительно расходится с недавними комментариями западных экспертов, которые совсем по-другому высказываются об экономическом потенциале Москвы.Обозреватель издания Business Insider Джордж Гловер на днях заявил о том, что за последний год российская экономика демонстрировала впечатляющую динамику."Россияне улучшили свое благосостояние в прошлом году, а США и Европа потеряли триллионы долларов", – написал Гловер, который подсчитал, что РФ получила в этот период совокупную прибыль на сумму около 600 миллиардов долларов, успешно наращивая экспорт своих сырьевых ресурсов.А немецкое издание Der Spiegel отчиталось о провале экономических санкций против Российской Федерации, которые так и не смогли нанести стратегическое поражение "старому врагу" Жозепа Борреля."Россию нельзя недооценивать. Признаки ее ослабления отвлекают внимание от главной проблемы: Запад не может добиться соблюдения своих же санкций, и украинцы каждый день расплачиваются за это своими жизнями.Россия значительно лучше подготовлена к валютным кризисам, чем Турция. Страна располагает большими валютными резервами. Международный валютный фонд только что более чем вдвое улучшил прогноз роста российской экономики – до 1,5%. А на сырьевых рынках растут цены на нефть, что также крайне важно для российского лидера.Дефицит бюджета, который еще в начале года стремительно увеличивался, сейчас вновь взят под контроль. Согласно оценкам британского журнала Economist, ведение боевых действий обходится России не более чем в три процента ВВП", – пишет об этом аналитик Беньямин Биддер.Попытки назвать своего противника "экономическим карликом", как это сделал сейчас Боррель, лучше всего указывают на бессилие европейских чиновников – главных архитекторов кровавого украинского кризиса.Политика экономического давления провалилась, и еврочиновники пытаются прикрыть этот факт с помощью оскорбительной риторики, с напоминаниями об атомной бомбе, которые выглядят открытой угрозой.Потому что застарелая ненависть к обитателям "джунглей" подталкивает их к попыткам дальнейшей эскалации украинского конфликта, с непредсказуемыми последствиями для всего мира.

https://ukraina.ru/20230803/1048451464.html

https://ukraina.ru/20230720/1048132629.html

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Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

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Александр Сокуренко

эксклюзив, украина, жозеп боррель, маккейн, евросоюз, холодная война, дипломатия, зарубежье