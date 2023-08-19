Силы ПВО сбили украинскую ракету С-200 над Крымом - Минобороны - 19.08.2023 Украина.ру
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Силы ПВО сбили украинскую ракету С-200 над Крымом - Минобороны
Силы ПВО сбили украинскую ракету С-200 над Крымом - Минобороны - 19.08.2023 Украина.ру
Силы ПВО сбили украинскую ракету С-200 над Крымом - Минобороны
В Крыму силы ПВО ВС РФ сбили ракету С-200, которой украинские войска пытались атаковать объекты на территории полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ 19 августа
2023-08-19T10:37
2023-08-19T10:41
новости
крым
пво
ракета
атаки
минобороны рф
украина
сво
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Сообщается, что российскими средствами ПВО украинская ракета была быстро обнаружена и сбита в воздухе над территорией Крыма. Жертв и разрушений на земле нет, сообщили в пресс-службе.В среду 16 августа Вооруженные силы РФ сбили украинский беспилотник, который пытался осуществить террористическую атаку на объект в Крыму. 4 августа Вооруженные силы РФ сбили и подавили 13 беспилотников Украины, пытавшихся осуществить террористическую атаку на объекты Крыма.На прошлой неделе, 13 августа, ВСУ атаковали Крымский мост ракетами старого советского комплекса ПВО С-200, переделанного под удары по наземным целям. Все воздушные цели были сбиты российской ПВО.На Украине разработали ракету "Гром-2", но ВС РФ вовремя нанесли удар по ряду предприятий и свели их потенциал к минимуму. Поэтому в качестве средств поражения ВСУ начали использовать переделанные советские ракеты С-200. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230816/1048732829.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, крым, пво, ракета, атаки, минобороны рф, украина, сво
Новости, Крым, ПВО, Ракета, атаки, Минобороны РФ, Украина, СВО

Силы ПВО сбили украинскую ракету С-200 над Крымом - Минобороны

10:37 19.08.2023 (обновлено: 10:41 19.08.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота расчета ЗРК "ТОР М1" ЦВО в зоне СВО
Работа расчета ЗРК ТОР М1 ЦВО в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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В Крыму силы ПВО ВС РФ сбили ракету С-200, которой украинские войска пытались атаковать объекты на территории полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ 19 августа
Сообщается, что российскими средствами ПВО украинская ракета была быстро обнаружена и сбита в воздухе над территорией Крыма. Жертв и разрушений на земле нет, сообщили в пресс-службе.
"Ночью 19 августа киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по территории Крыма", - говорится в сообщении ведомства.
В среду 16 августа Вооруженные силы РФ сбили украинский беспилотник, который пытался осуществить террористическую атаку на объект в Крыму.
4 августа Вооруженные силы РФ сбили и подавили 13 беспилотников Украины, пытавшихся осуществить террористическую атаку на объекты Крыма.
На прошлой неделе, 13 августа, ВСУ атаковали Крымский мост ракетами старого советского комплекса ПВО С-200, переделанного под удары по наземным целям. Все воздушные цели были сбиты российской ПВО.
На Украине разработали ракету "Гром-2", но ВС РФ вовремя нанесли удар по ряду предприятий и свели их потенциал к минимуму. Поэтому в качестве средств поражения ВСУ начали использовать переделанные советские ракеты С-200. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
16 августа, 16:39
Забыть о Крыме и не только. Почему в НАТО заговорили о территориальных уступках УкраиныВо вторник, 15 августа, норвежское издание Verdens Gang процитировало слова главы канцелярии генсека НАТО Стиана Йенсена. Он заявил, что Киев может получить членство в Альянсе в обмен на уступку части территорий России — будто бы это может быть частью сделки по прекращению конфликта
 
НовостиКрымПВОРакетаатакиМинобороны РФУкраинаСВО
 
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Заголовок открываемого материала
11:15Успешное партнерство: в 2023 году Армения нарастила экспорт товаров в Россию
10:37Силы ПВО сбили украинскую ракету С-200 над Крымом - Минобороны
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