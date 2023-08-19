https://ukraina.ru/20230819/1048800428.html
Силы ПВО сбили украинскую ракету С-200 над Крымом - Минобороны
Силы ПВО сбили украинскую ракету С-200 над Крымом - Минобороны - 19.08.2023 Украина.ру
Силы ПВО сбили украинскую ракету С-200 над Крымом - Минобороны
В Крыму силы ПВО ВС РФ сбили ракету С-200, которой украинские войска пытались атаковать объекты на территории полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ 19 августа
2023-08-19T10:37
2023-08-19T10:37
2023-08-19T10:41
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Сообщается, что российскими средствами ПВО украинская ракета была быстро обнаружена и сбита в воздухе над территорией Крыма. Жертв и разрушений на земле нет, сообщили в пресс-службе.В среду 16 августа Вооруженные силы РФ сбили украинский беспилотник, который пытался осуществить террористическую атаку на объект в Крыму. 4 августа Вооруженные силы РФ сбили и подавили 13 беспилотников Украины, пытавшихся осуществить террористическую атаку на объекты Крыма.На прошлой неделе, 13 августа, ВСУ атаковали Крымский мост ракетами старого советского комплекса ПВО С-200, переделанного под удары по наземным целям. Все воздушные цели были сбиты российской ПВО.На Украине разработали ракету "Гром-2", но ВС РФ вовремя нанесли удар по ряду предприятий и свели их потенциал к минимуму. Поэтому в качестве средств поражения ВСУ начали использовать переделанные советские ракеты С-200. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230816/1048732829.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, крым, пво, ракета, атаки, минобороны рф, украина, сво
Новости, Крым, ПВО, Ракета, атаки, Минобороны РФ, Украина, СВО
Силы ПВО сбили украинскую ракету С-200 над Крымом - Минобороны
10:37 19.08.2023 (обновлено: 10:41 19.08.2023)
В Крыму силы ПВО ВС РФ сбили ракету С-200, которой украинские войска пытались атаковать объекты на территории полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ 19 августа
Сообщается, что российскими средствами ПВО украинская ракета была быстро обнаружена и сбита в воздухе над территорией Крыма. Жертв и разрушений на земле нет, сообщили в пресс-службе.
"Ночью 19 августа киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по территории Крыма", - говорится в сообщении ведомства.
В среду 16 августа Вооруженные силы РФ сбили украинский беспилотник, который пытался осуществить террористическую атаку на объект в Крыму.
4 августа Вооруженные силы РФ сбили и подавили 13 беспилотников Украины, пытавшихся осуществить террористическую атаку на объекты Крыма.
На прошлой неделе, 13 августа, ВСУ атаковали Крымский мост ракетами старого советского комплекса ПВО С-200, переделанного под удары по наземным целям. Все воздушные цели были сбиты российской ПВО.
На Украине разработали ракету "Гром-2", но ВС РФ вовремя нанесли удар по ряду предприятий и свели их потенциал к минимуму. Поэтому в качестве средств поражения ВСУ начали использовать переделанные советские ракеты С-200. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
Полный текст интервью можно прочитать здесь