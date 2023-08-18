https://ukraina.ru/20230818/1048797182.html
Большинство немцев выступают против поставок на Украину крылатых ракет Taurus - ARD
Большинство немцев выступают против поставок на Украину крылатых ракет Taurus - ARD - 18.08.2023 Украина.ру
Большинство немцев выступают против поставок на Украину крылатых ракет Taurus - ARD
Большинство граждан Германии выступают против отправки на Украину дальнобойных крылатых ракет Taurus. Данные опроса опубликовал телеканал ARD 18 августа
2023-08-18T21:12
2023-08-18T21:12
2023-08-18T21:20
новости
ракеты
опрос
поставки
"taurus"
вооружение
германия
украина
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Согласно результатам опроса, 52% жителей Германии против передачи ракет Киеву. Только 36% респондентов поддерживают поставки, 12% опрошенных затруднились с ответом. При этом в Восточной Германии (бывшей территории ГДР) против передачи вооружения выступили 70%, а в западных областях ФРГ - 47%. Сторонники партии "Альтернатива для Германии" также по большей части выступили против передачи ракет. Против поставок проголосовали 76% респондентов. При этом 68% избирателей, готовых отдать свои голоса за "зеленых", поддержали поставки Taurus на Украину. Среди свободных демократов поставки ракет поддержали 56% опрошенных.Глава комитета по обороне немецкого парламента (бундестага) Мари-Агнес Штрак-Циммерманн поддержала скорейшие поставки крылатых ракет Taurus Украине, передают РИА Новости 18 августа."Мы решаем и должны принять решение быстро", - заявила она в эфире телепрограммы ARD Morgenmagazin.В ответ на замечание телеведущей о том, что, согласно опросу телеканала ARD, 52% немцев против поставок ракет Taurus Украине, Штрак-Циммерманн заявила, что задача политиков - "принимать решения и объяснять свои шаги гражданам страны".Taurus и Storm Shadow практически идентичны по боевым характеристикам. Там бетонобойная боевая часть, пробивает 1,5 метра бетона, дальность полета у них – 500 км в оригинальных версиях. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.Экспортные версии английских ракет Storm Shadow – 300 км, французских Scalp – 250 км. Немцы говорят, что понизят дальность до 300 км. Если они это сделают, значит, Taurus и Storm Shadow станут сопоставимы по своим характеристикам, отметил Кнутов.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ракеты, опрос, поставки, "taurus", вооружение, германия, украина
Новости, ракеты, опрос, поставки, "Taurus", вооружение, Германия, Украина
Большинство немцев выступают против поставок на Украину крылатых ракет Taurus - ARD
21:12 18.08.2023 (обновлено: 21:20 18.08.2023)
Большинство граждан Германии выступают против отправки на Украину дальнобойных крылатых ракет Taurus. Данные опроса опубликовал телеканал ARD 18 августа
Согласно результатам опроса, 52% жителей Германии против передачи ракет Киеву. Только 36% респондентов поддерживают поставки, 12% опрошенных затруднились с ответом. При этом в Восточной Германии (бывшей территории ГДР) против передачи вооружения выступили 70%, а в западных областях ФРГ - 47%.
Сторонники партии "Альтернатива для Германии" также по большей части выступили против передачи ракет. Против поставок проголосовали 76% респондентов.
При этом 68% избирателей, готовых отдать свои голоса за "зеленых", поддержали поставки Taurus на Украину. Среди свободных демократов поставки ракет поддержали 56% опрошенных.
Глава комитета по обороне немецкого парламента (бундестага) Мари-Агнес Штрак-Циммерманн поддержала скорейшие поставки крылатых ракет Taurus Украине, передают РИА Новости 18 августа.
"Мы решаем и должны принять решение быстро", - заявила она в эфире телепрограммы ARD Morgenmagazin.
В ответ на замечание телеведущей о том, что, согласно опросу телеканала ARD, 52% немцев против поставок ракет Taurus Украине, Штрак-Циммерманн заявила, что задача политиков - "принимать решения и объяснять свои шаги гражданам страны".
Taurus и Storm Shadow практически идентичны по боевым характеристикам. Там бетонобойная боевая часть, пробивает 1,5 метра бетона, дальность полета у них – 500 км в оригинальных версиях. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
Экспортные версии английских ракет Storm Shadow – 300 км, французских Scalp – 250 км. Немцы говорят, что понизят дальность до 300 км. Если они это сделают, значит, Taurus и Storm Shadow станут сопоставимы по своим характеристикам, отметил Кнутов.
Полный текст интервью можно прочитать здесь