Большинство немцев выступают против поставок на Украину крылатых ракет Taurus - ARD - 18.08.2023 Украина.ру
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Большинство немцев выступают против поставок на Украину крылатых ракет Taurus - ARD
Большинство немцев выступают против поставок на Украину крылатых ракет Taurus - ARD - 18.08.2023 Украина.ру
Большинство немцев выступают против поставок на Украину крылатых ракет Taurus - ARD
Большинство граждан Германии выступают против отправки на Украину дальнобойных крылатых ракет Taurus. Данные опроса опубликовал телеканал ARD 18 августа
2023-08-18T21:12
2023-08-18T21:20
новости
ракеты
опрос
поставки
"taurus"
вооружение
германия
украина
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Согласно результатам опроса, 52% жителей Германии против передачи ракет Киеву. Только 36% респондентов поддерживают поставки, 12% опрошенных затруднились с ответом. При этом в Восточной Германии (бывшей территории ГДР) против передачи вооружения выступили 70%, а в западных областях ФРГ - 47%. Сторонники партии "Альтернатива для Германии" также по большей части выступили против передачи ракет. Против поставок проголосовали 76% респондентов. При этом 68% избирателей, готовых отдать свои голоса за "зеленых", поддержали поставки Taurus на Украину. Среди свободных демократов поставки ракет поддержали 56% опрошенных.Глава комитета по обороне немецкого парламента (бундестага) Мари-Агнес Штрак-Циммерманн поддержала скорейшие поставки крылатых ракет Taurus Украине, передают РИА Новости 18 августа."Мы решаем и должны принять решение быстро", - заявила она в эфире телепрограммы ARD Morgenmagazin.В ответ на замечание телеведущей о том, что, согласно опросу телеканала ARD, 52% немцев против поставок ракет Taurus Украине, Штрак-Циммерманн заявила, что задача политиков - "принимать решения и объяснять свои шаги гражданам страны".Taurus и Storm Shadow практически идентичны по боевым характеристикам. Там бетонобойная боевая часть, пробивает 1,5 метра бетона, дальность полета у них – 500 км в оригинальных версиях. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.Экспортные версии английских ракет Storm Shadow – 300 км, французских Scalp – 250 км. Немцы говорят, что понизят дальность до 300 км. Если они это сделают, значит, Taurus и Storm Shadow станут сопоставимы по своим характеристикам, отметил Кнутов.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, ракеты, опрос, поставки, "taurus", вооружение, германия, украина
Новости, ракеты, опрос, поставки, "Taurus", вооружение, Германия, Украина

Большинство немцев выступают против поставок на Украину крылатых ракет Taurus - ARD

21:12 18.08.2023 (обновлено: 21:20 18.08.2023)
 
© commons.wikimedia.org / ILA-boyTaurus
Taurus - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© commons.wikimedia.org / ILA-boy
Читать в
Большинство граждан Германии выступают против отправки на Украину дальнобойных крылатых ракет Taurus. Данные опроса опубликовал телеканал ARD 18 августа
Согласно результатам опроса, 52% жителей Германии против передачи ракет Киеву. Только 36% респондентов поддерживают поставки, 12% опрошенных затруднились с ответом. При этом в Восточной Германии (бывшей территории ГДР) против передачи вооружения выступили 70%, а в западных областях ФРГ - 47%.
Сторонники партии "Альтернатива для Германии" также по большей части выступили против передачи ракет. Против поставок проголосовали 76% респондентов.
При этом 68% избирателей, готовых отдать свои голоса за "зеленых", поддержали поставки Taurus на Украину. Среди свободных демократов поставки ракет поддержали 56% опрошенных.
Глава комитета по обороне немецкого парламента (бундестага) Мари-Агнес Штрак-Циммерманн поддержала скорейшие поставки крылатых ракет Taurus Украине, передают РИА Новости 18 августа.
"Мы решаем и должны принять решение быстро", - заявила она в эфире телепрограммы ARD Morgenmagazin.
В ответ на замечание телеведущей о том, что, согласно опросу телеканала ARD, 52% немцев против поставок ракет Taurus Украине, Штрак-Циммерманн заявила, что задача политиков - "принимать решения и объяснять свои шаги гражданам страны".
Taurus и Storm Shadow практически идентичны по боевым характеристикам. Там бетонобойная боевая часть, пробивает 1,5 метра бетона, дальность полета у них – 500 км в оригинальных версиях. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
Экспортные версии английских ракет Storm Shadow – 300 км, французских Scalp – 250 км. Немцы говорят, что понизят дальность до 300 км. Если они это сделают, значит, Taurus и Storm Shadow станут сопоставимы по своим характеристикам, отметил Кнутов.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Андрей Суздальцев интервью
15 августа, 09:19
Андрей Суздальцев: Немцы поставят ВСУ ракеты Taurus, чтобы заставить Россию платить огромные репарации
 
Новостиракетыопроспоставки"Taurus"вооружениеГерманияУкраина
 
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21:12Большинство немцев выступают против поставок на Украину крылатых ракет Taurus - ARD
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