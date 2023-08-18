https://ukraina.ru/20230818/1048797182.html

Большинство немцев выступают против поставок на Украину крылатых ракет Taurus - ARD

Большинство немцев выступают против поставок на Украину крылатых ракет Taurus - ARD - 18.08.2023 Украина.ру

Большинство немцев выступают против поставок на Украину крылатых ракет Taurus - ARD

Большинство граждан Германии выступают против отправки на Украину дальнобойных крылатых ракет Taurus. Данные опроса опубликовал телеканал ARD 18 августа

2023-08-18T21:12

2023-08-18T21:12

2023-08-18T21:20

новости

ракеты

опрос

поставки

"taurus"

вооружение

германия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/07/1048543748_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_731fadcd6429ecb86dec496b5ce5866e.jpg

Согласно результатам опроса, 52% жителей Германии против передачи ракет Киеву. Только 36% респондентов поддерживают поставки, 12% опрошенных затруднились с ответом. При этом в Восточной Германии (бывшей территории ГДР) против передачи вооружения выступили 70%, а в западных областях ФРГ - 47%. Сторонники партии "Альтернатива для Германии" также по большей части выступили против передачи ракет. Против поставок проголосовали 76% респондентов. При этом 68% избирателей, готовых отдать свои голоса за "зеленых", поддержали поставки Taurus на Украину. Среди свободных демократов поставки ракет поддержали 56% опрошенных.Глава комитета по обороне немецкого парламента (бундестага) Мари-Агнес Штрак-Циммерманн поддержала скорейшие поставки крылатых ракет Taurus Украине, передают РИА Новости 18 августа."Мы решаем и должны принять решение быстро", - заявила она в эфире телепрограммы ARD Morgenmagazin.В ответ на замечание телеведущей о том, что, согласно опросу телеканала ARD, 52% немцев против поставок ракет Taurus Украине, Штрак-Циммерманн заявила, что задача политиков - "принимать решения и объяснять свои шаги гражданам страны".Taurus и Storm Shadow практически идентичны по боевым характеристикам. Там бетонобойная боевая часть, пробивает 1,5 метра бетона, дальность полета у них – 500 км в оригинальных версиях. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.Экспортные версии английских ракет Storm Shadow – 300 км, французских Scalp – 250 км. Немцы говорят, что понизят дальность до 300 км. Если они это сделают, значит, Taurus и Storm Shadow станут сопоставимы по своим характеристикам, отметил Кнутов.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230815/1048684097.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ракеты, опрос, поставки, "taurus", вооружение, германия, украина