Алексей Чадаев: Украинские БПЛА над Москвой – ударный инструмент для создания паники
И в России, и на Украине активно работают над созданием и усовершенствованием БПЛА. Но все понимают, что для достижения военного превосходства нельзя ограничиваться только летающими беспилотниками. Нужны и плавающие, и ездящие, и даже роющие, считает политолог и эксперт по БПЛА Алексей Чадаев
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
- Алексей Викторович, начнем с атак беспилотников в Москве и Московской области. С чем связаны увеличения частоты атак в городской среде? и чего ожидать дальше?
– Я думаю, украинцы потихоньку выходят на промышленную основу производства ударных беспилотников среднего размера. В связи с этим есть такое правило, что чем больше всего летит – тем вероятнее, что ПВО где-то пропустит, где-то ошибется.
ПВО так устроено, что вероятность ее прорыва тем выше, чем больше всего одновременно летит.
– Соответственно, это и про процент попадания.
– Да.
– Какова сейчас доля иностранных беспилотников в руках киевского режима?
– У них есть и иностранные, причем – и западные, и китайские. Но довольно-таки неплохо развивается и собственное производство. Все, что летит на Москву, это "Эрборны", "Бобры" – это все свое.
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– Что это за типы беспилотников, чем они оснащены?
– Это самолетного типа беспилотники. Они на двигателях внутреннего сгорания, бензиновые, потому что электрический не долетел бы от границы. Они могут быть в воздухе десять-двенадцать часов, лететь – до тысячи километров. Но чем дальше он летит, тем меньше остается места для полезной нагрузки, потому что топливо тоже что-то весит.
Поэтому, как правило, заряд на себе они несут не очень большой, максимум десять килограммов, я имею в виду именно ударную часть – и то, при большой удаче. Я думаю, сейчас все меньше. И в этом смысл – это не ударное средство, а террористический инструмент, предназначенный для создания медиасобытия, для создания паники.
Его качество, точность, боевая нагрузка не позволяют ему быть полноценным ударным инструментом, предназначенным для вывода из строя военных объектов, зданий, сооружений, и т.д. Это именно инструмент для организации теракта. Чтобы были строчки в новостях, что в Москву прилетел украинский беспилотник.
– Тем не менее, все равно есть разрушения. Помимо медийной составляющей – какие цели для их запуска в городской черте?
– В первую очередь – вскрытие и проверка районных ПВО. Чем больше их летит, если у них есть какие-то способы передавать информацию оператору, то, соответственно, это способ понимать, как устроена оборона того или иного объекта. Потому что, когда по ним начинаешь стрелять, соответственно, можно засечь – что, где, и откуда.
В этом смысле, конечно, я крайне не рекомендовал бы выкладывать видео и фото работы средств ПВО, потому что это помощь противнику.
– А что касается маршрутов, траектории полёта. Кто и откуда их может запускать, почему они долетают до Москвы? Можно ли это предотвратить?
– Противовоздушная оборона создавалась в эпоху, когда того, что летает, было мало. Оно было большое, дорогое. И летало довольно высоко.
То, что летит сейчас – маленькое, дешевое – и летит низко. Соответственно, здесь и есть коридор… То есть, они буквально на расстоянии нескольких десятков метров от земли, иногда 20-30, огибая рельефы, поймы рек, по низу летят – так, чтобы их не засекали радары.
Летят, я думаю, по заданию, без управления пилотом летят, условно, "мозги" на борту дают им возможность ориентироваться. И только на последней стадии, то есть, долетая до Москвы, они подхватывают LTE, сотовую сеть. И здесь управление передается оператору искусственного интеллекта, причем оператор находится далеко за пределами нашей страны.
И вот эти финальные несколько километров он его ведет напрямую по интернету, соответственно, минуя всякие наши средства радиоэлектронной борьбы, потому что не отключать же просто сотовую связь в масштабах всего города.
Такая комбинированная атака позволяет обходить и средства радиоэлектронной разведки, и средства радиоэлектронной борьбы.
– Думаю, москвичи заметили, что в центре города, буквально внутри Садового кольца, третьего транспортного, плохо работает навигатор на телефоне.
– Это да, потому что GPS глушат, и правильно делают, разумеется. В ситуации, когда сотовый интернет не заглушен, то это легко обходится тем, что, как только беспилотник оказался в зоне устойчивого приема сигнала сотовой связи, он его ловит, и дальше управление идет, по сути, по интернету через сотовую связь – мимо всякого GPS и прочего геопозиционирования.
– Исходя из ваших слов, беспилотники запускаются зачастую не с территории России?
– Я думаю, да, потому что, как ни странно, отследить источник пуска довольно легко. И главное, что скрыться с места пуска потом просто можно не успеть.
Я думаю, конечно, пытались и так, и эдак, но в итоге пришли к тому, что, все-таки, самый надежный способ – это именно с территории Украины, запускать на предельной дальности, насколько позволяет им техника.
– Насколько адаптированы наши средства ПВО и РЭБ к борьбе с беспилотниками?
– Глобально очень хорошо себя показывает Крым как раз в борьбе с беспилотниками – видно, что система совершенствуется и учится буквально на ходу, она в состоянии отражать массовые атаки.
Опять же, принципиально – чем противодронная оборона отличается от классической ПВО? Классическое ПВО прикрывает небо, чтобы никто не летел в небе, кому нельзя. Классическое противодронное ПДО может быть только объектовой – ты прикрываешь объект. Создаешь вокруг объекта два купола – один побольше, это радиус обнаружения, и другой поменьше – радиус поражения.
Условно, у тебя есть большой объект, размером с город, у тебя должны существовать средства обнаружения объектов, и до момента, пока он обнаружен, идентифицирован, когда стало ясно, что это – у тебя механика принятия решения должна успеть, чтобы средства поражения успели его поразить.
В этом смысле я не очень верю в радиоэлектронную борьбу, потому что эволюция техники приводит к тому, что РЭБ – это то, что разрывает канал управления между устройством и внешним оператором.
Но сейчас эволюция систем приводит к тому, что не будет вообще никакого внешнего оператора, устройство будет полностью автономно. И решение будет принимать искусственный интеллект на борту.
Поэтому я говорю, что нужны именно средства физического поражения и принудительной посадки и все остальное. То есть, противодроны, ракеты – то, что летит заведомо быстрее, чем сам дрон.
Дроны, которые летят сейчас на нас, летят со скоростью 150-200 (км в час – Ред.), соответственно, нужно, чтобы скорость была в два, а то и в три раза выше. И чтобы это могло наводиться.
Причем, в условиях городских, в условиях не фронтовых, я бы, конечно, разрабатывал бы не столько средства поражения огневые, что-то, что взрывается, сколько средства именно захвата. Сети, ловушки, что-то в этом роде – то, что не создает опасности само по себе, даже в качестве средства обороны.
В долгосрочной перспективе РЭБ должен дополняться средствами физического поражения.
– Давайте поговорим о ПВО Украины. Что у них есть?
– Понимаете, нам-то попроще, потому что нам приходится строить систему обороны против достаточно медленных целей. А у них проблема в том, что то, что в них летит, летит на такой скорости, которую даже средства ПВО, которые у них есть, не очень-то сбивают.
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Еще "Калибры" как-то (сбивают – Ред.), а "Кинжалы", понятное дело, совсем никак. А то, что касается "Герани", то тут, насколько я понимаю, "Герани" стали работать гораздо эффективнее после того, как вместе с одной настоящей "Геранью" стали запускать имитаторы.
То есть на одну "Герань" с боевым зарядом летят десять простеньких дронов, внешне в воздухе очень похожих на "Герань", в общем, ничего не несущих на себе – но, тем не менее, напрягающих средства ПВО. Они просто не в состоянии обрабатывать такое количество целей.
– А что вы можете сказать об отечественном арсенале беспилотников? Насколько мы сейчас эффективны, есть ли новые разработки?
– Пару недель назад закончился (проектно-образовательный интенсив – Ред.) "Архипелаг" в Новосибирске. Это мероприятие, посвященное созданию отрасли беспилотной авиации у нас.
Там, среди прочего, в разговорах стало понятно, что для военного превосходства нельзя ограничиваться только летающими беспилотниками. Нужны и плавающие, и ездящие, и даже роющие. Такие, которые могут копать сами себе туннель под землей.
Что касается ездящих, то, конечно, это средства разминирования, в первую очередь – то, что показал неудачный опыт украинского наступления летнего. Это средства разминирования должны быть беспилотными, их должно быть много, на минах должны взрываться они, и только потом должна уже ехать техника с людьми – после того как проделаны проходы в минных заграждениях.
Но если говорить о том, что есть сейчас, есть превосходные аналоги – дроны в среднем классе, ударные дроны, в первую очередь "Ланцеты-кубы". Хит этого сезона.
Также по-прежнему есть проблема с разведывательным беспилотником этого же класса, то есть машиной, которая бы летела на 50-80 километров, могла бы быть в воздухе 3-4 часа, и обладала бы хорошей оптикой, чтобы наблюдать передовую. Наблюдать оперативные тыла противника в глубину хотя бы 25-30 километров – для контрбатарейной борьбы и так далее.
По-прежнему "Орланы", "Суперкамы", "Лироны", "Тахионы" уязвимы, но, естественно, есть множество разработок. Но они все пока остаются в опытной стадии – предсерийные, еще не серийные.
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Ну и, конечно, "летающие бинокли". Самый массовый, хитовый народный дрон – то, что заметно с обеих сторон, – на вооружении в этой роли стоит просто коммерческий "Мавик" фирмы "ДиДжиАй", сделанный для свадебных фотографов и трэвел-блогеров, но оказавшийся великолепным средством – взлететь и посмотреть хотя бы на пять километров впереди себя.
В этом классе – самая большая толкучка, более ста разнообразных устройств – соответственно, проектов, команд и так далее. Но глобально именно до армейского состояния, чтобы можно было их закупать партиями по десять тысяч штук, по цене 50 тысяч рублей – ремонтопригодные, простые, легкие в освоении и т.д. – такого пока нет, это еще только предстоит создать.