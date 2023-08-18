https://ukraina.ru/20230818/1048756685.html

Дмитрий Рогозин: Столтенберг - неумный человек. Украину фашистской и угрожающей России оставить не можем

Дмитрий Рогозин: Столтенберг - неумный человек. Украину фашистской и угрожающей России оставить не можем - 18.08.2023 Украина.ру

Дмитрий Рогозин: Столтенберг - неумный человек. Украину фашистской и угрожающей России оставить не можем

Руководитель Военно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин рассказал изданию Украина.ру, зачем ездил в Белоруссию, и что надо делать с российскими спутниками

2023-08-18T04:01

2023-08-18T04:01

2023-08-18T04:01

дмитрий рогозин

нато

интервью

сво

луна

александр лукашенко

россия

белоруссия

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- Дмитрий Олегович, недавно один из заместителей генсека НАТО Столтенберга прозрачно намекнул, что Украина может получить членство в НАТО взамен отказа от части своих территорий в пользу России. Вы хорошо знаете внутреннюю кухню НАТО, так как были много лет представителем России при этом блоке. Что могут означать подобные заявления? Получается России невыгодно идти на мир с Украиной, чтобы не допустить ее вступления в НАТО?- Не слушайте этого неумного человека. Он ничего в войнах не понимает. Мы не можем просто оставить Украину такой, какая она есть - профашистской, накаченной оружием и угрожающей нам. Все решится на поле боя, а не у микрофона в кабинете генсека НАТО.- РФ во время войны запустила на Луну космический корабль. Насколько во время войны важно это делать? Может, лучше пустить деньги на новые спутники? Что вы как бывший руководитель Роскосмоса об этом думаете?- Мы и раньше планировали осуществить такой запуск и возобновить научную программу по Луне. Еще в позапрошлом году все для этого было готово, однако наши инженеры хотели добиться еще большей надежности космической лунной системы, и мы дали им время для ее совершенствования. Война не должна отменять большую науку, да и средства на эту программу давно были выделены государством. Поэтому желаю НПО Лавочкина успеха в этой миссии. Что касается спутниковой группировки, то сейчас всем стала очевидна простая вещь - для России с ее размерами и непростым окружением крайне необходима разветвленная группировка спутников наблюдения и связи. Первые такие аппараты были созданы еще при мне, и я настаиваю на том, что это должен быть инфраструктурный, а не коммерческий проект. Проект двойного назначения с мощным оборонным потенциалом. Надеюсь, что СВО доказала финансово-экономическому блоку правительства нашу, а не его правоту в этом вопросе. А пока ждем прилунения Луны-25 и поддерживаем наших конструкторов. Такие успехи в космосе и для фронта важны.- Сейчас ВСУ планирует пустить в бой британские танки "Челленджер". Что можно сказать об этой технике в сравнении с немецкими "Леопардами"? Насколько она серьезная? Поможет ли она украинцам?- Только безответственные идиоты позволяют себе принижать качество военной техники западного производства. Возможно, сидя на диване у телевизора, это можно делать, но тем, кто готовится встречать натовские танки, такие мысли не приходят. Нам нужно их жечь, трофеить для нашей оборонки, изучать сильные стороны и уязвимости. Чем мы и занимаемся.- Говорят, что ваша недавняя поездка в Белоруссию связана с тем, что вы не можете трудоустроиться на большую должность в Москве, поэтому решили трудоустроиться у Лукашенко. Насколько серьезны такие предположения?- Не читайте глупости в телеграм-каналах. Лично я эту чушь анонимных проходимцев не читаю и сплю здоровым сном. Моя поездка в Республику Беларусь состоялась по приглашению моих друзей в оборонно-промышленном комплексе этой братской республике. Их интересовал приобретенный мной и нашей компанией боевой опыт, а меня - их уникальные разработки в области связи, БПЛА и оптико-электронной разведки. Мы теперь очень плотно работаем вместе.Александр Григорьевич Лукашенко узнал, что я буду в Минске и позвал меня на встречу. Я очень благодарен ему за внимание и поддержку, которую он оказывает мне в укреплении связей Военно-технического центра "Царские волки" с белорусской оборонкой и республиканской Академией наук.- Недавно в Запорожской области, где вы воюете, прошла встреча командиров добровольческих отрядов, в которой участвовали и вы. Были там и командиры с позывными Дядька, Мазай и Сатурн. Расскажите о них: кто они и откуда? Какие отряды возглавляют? В чем была необходимость и важность этой встречи?- Мазай возглавляет военно-охранную компанию "Конвой", на основе которой сейчас формируется 3-й Добровольческая разведывательно-штурмовая бригада. Сатурн и Дядька - легендарные командиры соответственно 10-го и 3-го добровольческих батальонов БАРС в составе 58-й армии. Нам есть, что обсуждать. Это называется боевое братство и слаженность действий.

https://ukraina.ru/20230815/1048710040.html

https://ukraina.ru/20230718/1048003962.html

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Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

дмитрий рогозин, нато, интервью, сво, луна, александр лукашенко, россия, белоруссия