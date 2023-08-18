Дмитрий Рогозин: Столтенберг - неумный человек. Украину фашистской и угрожающей России оставить не можем - 18.08.2023 Украина.ру
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Дмитрий Рогозин: Столтенберг - неумный человек. Украину фашистской и угрожающей России оставить не можем
Дмитрий Рогозин: Столтенберг - неумный человек. Украину фашистской и угрожающей России оставить не можем - 18.08.2023 Украина.ру
Дмитрий Рогозин: Столтенберг - неумный человек. Украину фашистской и угрожающей России оставить не можем
Руководитель Военно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин рассказал изданию Украина.ру, зачем ездил в Белоруссию, и что надо делать с российскими спутниками
2023-08-18T04:01
2023-08-18T04:01
дмитрий рогозин
нато
интервью
сво
луна
александр лукашенко
россия
белоруссия
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- Дмитрий Олегович, недавно один из заместителей генсека НАТО Столтенберга прозрачно намекнул, что Украина может получить членство в НАТО взамен отказа от части своих территорий в пользу России. Вы хорошо знаете внутреннюю кухню НАТО, так как были много лет представителем России при этом блоке. Что могут означать подобные заявления? Получается России невыгодно идти на мир с Украиной, чтобы не допустить ее вступления в НАТО?- Не слушайте этого неумного человека. Он ничего в войнах не понимает. Мы не можем просто оставить Украину такой, какая она есть - профашистской, накаченной оружием и угрожающей нам. Все решится на поле боя, а не у микрофона в кабинете генсека НАТО.- РФ во время войны запустила на Луну космический корабль. Насколько во время войны важно это делать? Может, лучше пустить деньги на новые спутники? Что вы как бывший руководитель Роскосмоса об этом думаете?- Мы и раньше планировали осуществить такой запуск и возобновить научную программу по Луне. Еще в позапрошлом году все для этого было готово, однако наши инженеры хотели добиться еще большей надежности космической лунной системы, и мы дали им время для ее совершенствования. Война не должна отменять большую науку, да и средства на эту программу давно были выделены государством. Поэтому желаю НПО Лавочкина успеха в этой миссии. Что касается спутниковой группировки, то сейчас всем стала очевидна простая вещь - для России с ее размерами и непростым окружением крайне необходима разветвленная группировка спутников наблюдения и связи. Первые такие аппараты были созданы еще при мне, и я настаиваю на том, что это должен быть инфраструктурный, а не коммерческий проект. Проект двойного назначения с мощным оборонным потенциалом. Надеюсь, что СВО доказала финансово-экономическому блоку правительства нашу, а не его правоту в этом вопросе. А пока ждем прилунения Луны-25 и поддерживаем наших конструкторов. Такие успехи в космосе и для фронта важны.- Сейчас ВСУ планирует пустить в бой британские танки "Челленджер". Что можно сказать об этой технике в сравнении с немецкими "Леопардами"? Насколько она серьезная? Поможет ли она украинцам?- Только безответственные идиоты позволяют себе принижать качество военной техники западного производства. Возможно, сидя на диване у телевизора, это можно делать, но тем, кто готовится встречать натовские танки, такие мысли не приходят. Нам нужно их жечь, трофеить для нашей оборонки, изучать сильные стороны и уязвимости. Чем мы и занимаемся.- Говорят, что ваша недавняя поездка в Белоруссию связана с тем, что вы не можете трудоустроиться на большую должность в Москве, поэтому решили трудоустроиться у Лукашенко. Насколько серьезны такие предположения?- Не читайте глупости в телеграм-каналах. Лично я эту чушь анонимных проходимцев не читаю и сплю здоровым сном. Моя поездка в Республику Беларусь состоялась по приглашению моих друзей в оборонно-промышленном комплексе этой братской республике. Их интересовал приобретенный мной и нашей компанией боевой опыт, а меня - их уникальные разработки в области связи, БПЛА и оптико-электронной разведки. Мы теперь очень плотно работаем вместе.Александр Григорьевич Лукашенко узнал, что я буду в Минске и позвал меня на встречу. Я очень благодарен ему за внимание и поддержку, которую он оказывает мне в укреплении связей Военно-технического центра "Царские волки" с белорусской оборонкой и республиканской Академией наук.- Недавно в Запорожской области, где вы воюете, прошла встреча командиров добровольческих отрядов, в которой участвовали и вы. Были там и командиры с позывными Дядька, Мазай и Сатурн. Расскажите о них: кто они и откуда? Какие отряды возглавляют? В чем была необходимость и важность этой встречи?- Мазай возглавляет военно-охранную компанию "Конвой", на основе которой сейчас формируется 3-й Добровольческая разведывательно-штурмовая бригада. Сатурн и Дядька - легендарные командиры соответственно 10-го и 3-го добровольческих батальонов БАРС в составе 58-й армии. Нам есть, что обсуждать. Это называется боевое братство и слаженность действий.
https://ukraina.ru/20230815/1048710040.html
https://ukraina.ru/20230718/1048003962.html
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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Украина.ру
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
дмитрий рогозин, нато, интервью, сво, луна, александр лукашенко, россия, белоруссия
Дмитрий Рогозин, НАТО, Интервью, СВО, Луна, Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия

Дмитрий Рогозин: Столтенберг - неумный человек. Украину фашистской и угрожающей России оставить не можем

04:01 18.08.2023
 
© РИА Новости . Григорий СысоевДмитрий Рогозин интервью
Дмитрий Рогозин интервью - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Читать в
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Руководитель Военно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин рассказал изданию Украина.ру, зачем ездил в Белоруссию, и что надо делать с российскими спутниками
- Дмитрий Олегович, недавно один из заместителей генсека НАТО Столтенберга прозрачно намекнул, что Украина может получить членство в НАТО взамен отказа от части своих территорий в пользу России. Вы хорошо знаете внутреннюю кухню НАТО, так как были много лет представителем России при этом блоке. Что могут означать подобные заявления? Получается России невыгодно идти на мир с Украиной, чтобы не допустить ее вступления в НАТО?
- Не слушайте этого неумного человека. Он ничего в войнах не понимает. Мы не можем просто оставить Украину такой, какая она есть - профашистской, накаченной оружием и угрожающей нам. Все решится на поле боя, а не у микрофона в кабинете генсека НАТО.
- РФ во время войны запустила на Луну космический корабль. Насколько во время войны важно это делать? Может, лучше пустить деньги на новые спутники? Что вы как бывший руководитель Роскосмоса об этом думаете?
- Мы и раньше планировали осуществить такой запуск и возобновить научную программу по Луне. Еще в позапрошлом году все для этого было готово, однако наши инженеры хотели добиться еще большей надежности космической лунной системы, и мы дали им время для ее совершенствования.
Война не должна отменять большую науку, да и средства на эту программу давно были выделены государством. Поэтому желаю НПО Лавочкина успеха в этой миссии.
Что касается спутниковой группировки, то сейчас всем стала очевидна простая вещь - для России с ее размерами и непростым окружением крайне необходима разветвленная группировка спутников наблюдения и связи. Первые такие аппараты были созданы еще при мне, и я настаиваю на том, что это должен быть инфраструктурный, а не коммерческий проект.
Проект двойного назначения с мощным оборонным потенциалом. Надеюсь, что СВО доказала финансово-экономическому блоку правительства нашу, а не его правоту в этом вопросе. А пока ждем прилунения Луны-25 и поддерживаем наших конструкторов. Такие успехи в космосе и для фронта важны.
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15 августа, 17:41
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- Сейчас ВСУ планирует пустить в бой британские танки "Челленджер". Что можно сказать об этой технике в сравнении с немецкими "Леопардами"? Насколько она серьезная? Поможет ли она украинцам?
- Только безответственные идиоты позволяют себе принижать качество военной техники западного производства. Возможно, сидя на диване у телевизора, это можно делать, но тем, кто готовится встречать натовские танки, такие мысли не приходят.
Нам нужно их жечь, трофеить для нашей оборонки, изучать сильные стороны и уязвимости. Чем мы и занимаемся.
- Говорят, что ваша недавняя поездка в Белоруссию связана с тем, что вы не можете трудоустроиться на большую должность в Москве, поэтому решили трудоустроиться у Лукашенко. Насколько серьезны такие предположения?
- Не читайте глупости в телеграм-каналах. Лично я эту чушь анонимных проходимцев не читаю и сплю здоровым сном.
Моя поездка в Республику Беларусь состоялась по приглашению моих друзей в оборонно-промышленном комплексе этой братской республике. Их интересовал приобретенный мной и нашей компанией боевой опыт, а меня - их уникальные разработки в области связи, БПЛА и оптико-электронной разведки. Мы теперь очень плотно работаем вместе.
Александр Григорьевич Лукашенко узнал, что я буду в Минске и позвал меня на встречу. Я очень благодарен ему за внимание и поддержку, которую он оказывает мне в укреплении связей Военно-технического центра "Царские волки" с белорусской оборонкой и республиканской Академией наук.
Дмитрий Рогозин интервью - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
18 июля, 05:02
Дмитрий Рогозин: Украина по сути давно в НАТО, а НАТО давно на Украине
- Недавно в Запорожской области, где вы воюете, прошла встреча командиров добровольческих отрядов, в которой участвовали и вы. Были там и командиры с позывными Дядька, Мазай и Сатурн. Расскажите о них: кто они и откуда? Какие отряды возглавляют? В чем была необходимость и важность этой встречи?
- Мазай возглавляет военно-охранную компанию "Конвой", на основе которой сейчас формируется 3-й Добровольческая разведывательно-штурмовая бригада. Сатурн и Дядька - легендарные командиры соответственно 10-го и 3-го добровольческих батальонов БАРС в составе 58-й армии. Нам есть, что обсуждать. Это называется боевое братство и слаженность действий.
 
Дмитрий РогозинНАТОИнтервьюСВОЛунаАлександр ЛукашенкоРоссияБелоруссия
 
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