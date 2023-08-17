Украинские военные из "старых" бригад ноют: военный эксперт рассказал о проблемах ВСУ под Купянском - 17.08.2023 Украина.ру
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Украинские военные из "старых" бригад ноют: военный эксперт рассказал о проблемах ВСУ под Купянском
Украинские военные из "старых" бригад ноют: военный эксперт рассказал о проблемах ВСУ под Купянском - 17.08.2023 Украина.ру
Украинские военные из "старых" бригад ноют: военный эксперт рассказал о проблемах ВСУ под Купянском
Проблема Купянского направления для противника состоит в том, что туда перебросили только что созданные бригады. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
2023-08-17T19:37
2023-08-17T19:37
новости
всу
купянск
бригады
элита
александр сырский
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По его словам, туда перебрасывались резервы еще в июне-июле. Первой туда направили 88-я бригаду, а позже туда пошли бригады от 40-й до 44-й.Так что на Купянском и Краснолиманском направлениях в основном действуют новые бригады противника. Костяк украинской обороны там составляют десантники из 95-ой и 25-ой бригад. Этих сил все равно недостаточно.Чтобы построить нормальную оборону, командующему сухопутными силами Сырскому нужен какой-то костяк. Инсайдеры говорят, что под Купянск едет какая-то элита элит, чтобы сдержать наступление русской армии. Но кто это будет – пока непонятно.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20230817/1048760045.html
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452
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новости, всу, купянск, бригады, элита, александр сырский
Новости, ВСУ, Купянск, бригады, элита, Александр Сырский

Украинские военные из "старых" бригад ноют: военный эксперт рассказал о проблемах ВСУ под Купянском

19:37 17.08.2023
 
© AP / LIBKOS
- РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© AP / LIBKOS
Читать в
Проблема Купянского направления для противника состоит в том, что туда перебросили только что созданные бригады. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
По его словам, туда перебрасывались резервы еще в июне-июле. Первой туда направили 88-я бригаду, а позже туда пошли бригады от 40-й до 44-й.
"Однако украинские военные из "старых" бригад после провала наступления на Запорожье прямо заговорили, что новые бригады не умеют воевать. Они начали ныть по поводу того, что лучше бы им дали новую технику, подержали на ротации, доукомплектовали и бросили в бой", - сказал эксперт.
Так что на Купянском и Краснолиманском направлениях в основном действуют новые бригады противника. Костяк украинской обороны там составляют десантники из 95-ой и 25-ой бригад. Этих сил все равно недостаточно.
Чтобы построить нормальную оборону, командующему сухопутными силами Сырскому нужен какой-то костяк. Инсайдеры говорят, что под Купянск едет какая-то элита элит, чтобы сдержать наступление русской армии. Но кто это будет – пока непонятно.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
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НовостиВСУКупянскбригадыэлитаАлександр Сырский
 
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