https://ukraina.ru/20230817/1048769080.html

Украинские военные из "старых" бригад ноют: военный эксперт рассказал о проблемах ВСУ под Купянском

Украинские военные из "старых" бригад ноют: военный эксперт рассказал о проблемах ВСУ под Купянском - 17.08.2023 Украина.ру

Украинские военные из "старых" бригад ноют: военный эксперт рассказал о проблемах ВСУ под Купянском

Проблема Купянского направления для противника состоит в том, что туда перебросили только что созданные бригады. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный

2023-08-17T19:37

2023-08-17T19:37

2023-08-17T19:37

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купянск

бригады

элита

александр сырский

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По его словам, туда перебрасывались резервы еще в июне-июле. Первой туда направили 88-я бригаду, а позже туда пошли бригады от 40-й до 44-й.Так что на Купянском и Краснолиманском направлениях в основном действуют новые бригады противника. Костяк украинской обороны там составляют десантники из 95-ой и 25-ой бригад. Этих сил все равно недостаточно.Чтобы построить нормальную оборону, командующему сухопутными силами Сырскому нужен какой-то костяк. Инсайдеры говорят, что под Купянск едет какая-то элита элит, чтобы сдержать наступление русской армии. Но кто это будет – пока непонятно.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20230817/1048760045.html

купянск

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, всу, купянск, бригады, элита, александр сырский