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Владислав Угольный: Россия уже превратила Купянск в Артемовск, чтобы потом неожиданно разгромить ВСУ

Владислав Угольный: Россия уже превратила Купянск в Артемовск, чтобы потом неожиданно разгромить ВСУ - 17.08.2023 Украина.ру

Владислав Угольный: Россия уже превратила Купянск в Артемовск, чтобы потом неожиданно разгромить ВСУ

ВСУ перебросили под Купянск около семи бригад. Все эти семь бригад могли участвовать в боях за Работино или на Времевском выступе. Это существенная сила, которая позволила бы противнику продвинуться намного больше. Так что наше наступление на Купянск и Боровую удалось в том смысле, что мы вынудили ВСУ тратить резервы.

2023-08-17T04:39

2023-08-17T04:39

2023-08-17T04:39

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россия

всу

запорожская область

донбасс

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купянск

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Если они есть на севере ЛНР, то их нет в районе Мелитополя, считает военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Владислав, Киев фактически назначил командующего сухопутными войсками Украины Александра Сырского ответственным за все Харьковское направление. Насколько эффективно он руководил обороной Артемовска, исходя из тех сил, которые у него были?- Самое главное, что Сырский проиграл битву за Артемовск.Он не смог организовать оборону Артемовского конгломерата и не сумел провести контратаку, начавшуюся 11 мая, когда ВСУ начали наступать на фланги российских войск.Более того, в Артемовске погибло огромное количество элиты украинской армии. На финальном этапе битвы там сражались 93-я и 80-я элитные бригады, 3-я отдельная штурмовая бригада и большое количество сил специальных операций, не считая теробороны.Таким образом, сил на оборону Артемовска Сырский потратил достаточно, но не смог отбить даже одного села.- Как сейчас он будет руководить обороной Купянска? Были сообщения, что он уже перебросил туда часть резервов.- Туда перебрасывались резервы еще в июне-июле. Первой туда направили 88-я бригаду, а позже туда пошли бригады от 40-й до 44-й.Проблема Купянского направления для противника состоит в том, что туда перебросили только что созданные бригады. А украинские военные из "старых" бригад после провала наступления на Запорожье прямо заговорили, что новые бригады не умеют воевать. Они начали ныть по поводу того, что лучше бы им дали новую технику, подержали на ротации, доукомплектовали и бросили в бой.Так что на Купянском и Краснолиманском направлениях в основном действуют новые бригады противника. Костяк украинской обороны там составляют десантники из 95-ой и 25-ой бригад. Этих сил все равно недостаточно.Чтобы построить нормальную оборону, Сырскому нужен какой-то костяк. Инсайдеры говорят, что под Купянск едет какая-то элита элит, чтобы сдержать наступление русской армии. Но кто это будет – пока непонятно.Были сообщения, что на Запорожском направлении ВСУ бросили в бой бригады с "Челленджерами", американскими БТР "Страйкер" и германскими БМП "Мардер". Такая техника есть у 82-ой бригады, а это уже последний украинский резерв. Чем они собираются оборонять Харьковскую область – для меня лично большой секрет. Я не совсем понимаю, что они могут туда перебросить.Возможно, ВСУ прекратят попытки атаковать Артёмовск. Их наступление там и так заглохло. К тому же, российские войска тоже перебросили туда десантников, полк "Эспаньола" и 4-ую бригаду из ЛНР. Мы смогли отбиться. Мы не сдали Клещеевку, Берховку и Курдюмовку.Поэтому украинцам придется прекратить наступление на Артемовск, чтобы забрать оттуда мотивированные нацистские подразделения вроде "Айдара"*, "Азова"** и "Кракена".- Могут ли ВСУ перебросить под Купянск резервы из Работино, где у них тоже никак не получается прорвать нашу оборону?- Я не думаю, что ВСУ будут перебрасывать что-либо под Купянск из Запорожской области.Насколько я понимаю, стратегический план российской оборонительной операции состоял в том, что мы держим оборону на Запорожском и Южно-Донецком направлениях, а потом начинаем наступательные действия по Осколу. Мы под Купянском еще не перешли в атаку. Там только работают передовые штурмовые отряды вроде "Шторм-Z". Мы не пытаемся ввести в бой целые батальоны. Мы это делаем для того, чтобы вынудить украинцев отвлечься от Запорожского направления на Купянск и Красный Лиман.В принципе, нам это удалось. ВСУ перебросили под Купянск около семи бригад. Все эти семь бригад могли участвовать в боях за Работино или на Времевском выступе. Это существенная сила, которая позволила бы противнику продвинуться намного больше.Так что наше наступление на Купянск и Боровую удалось в том смысле, что мы вынудили ВСУ тратить резервы. Если они есть на севере ЛНР, то их нет в районе Мелитополя.- К слову о Времевском выступе. Насколько критична для нас ситуация в Старомайорском и Урожайном, которые ВСУ вроде как взяли?- Времевский выступ изначально был для нас сильно уязвимым.Под Мелитополем мы успели построить три линии обороны, а ВСУ не дошли даже до первой (Работино – это еще предполье). Южнее Гуляйполя мы построили две таких линии, а на Времевском выступе – одну. Она находится не просто южнее Старомайорского и Урожайного, а в 10-15 км южнее Старомлиновки.Таким образом, если мы что-то теряем, но мы теряем это в предполье. До основной линии обороны ВСУ с нынешними темпами предстоит идти несколько месяцев.Понятно, что нам обидно терять эти населенные пункты, потому что за них гибли наши военные. Но такой размен территорий на украинские подразделения выгоден нам.Из Старомайорского есть видео, на котором видно, что мы уничтожили 31 единицу украинской техники, а это – целый батальон. Не говоря уже о том, сколько техники получило повреждения и сколько украинских военнослужащих были убиты. Причем – это только в Старомайорском. Мы не знаем, сколько еще техники мы пожгли на подходах к селу.Повторюсь, это очень хороший размен.- К Волновахе оттуда они не прорвутся?- Волноваха им не нужна. Времевский выступ находится в 50 км от Волновахи. На Волноваху ВСУ нужно наступать со стороны Угледара.В украинских источниках Времевский выступ идет как Бердянское направление. Противник мечтает выйти к Азовскому морю, чтобы прервать наш сухопутный коридор в Крым и нанести удары по Керченскому мосту.Что касается Бердянска, то такими темпами до него им идти еще несколько лет.- Вы сказали, что отчасти нам удалось растянуть резервы противника по разным направлениям. Каким образом мы можем этим воспользоваться на юге?- По данным из открытых источников, включая украинские, мы начали переброску подразделений в зону нашей обороны на Запорожье и юге ДНР. Под Работино отправилась 7-ая десатно-штурмовая дивизия, которая ранее стояла в Херсонской области. Украинская разведка также сообщает, что свежесформированная 25-ая армия тоже передвигается куда-то на юг.Я не знаю, насколько достоверна эта информация. Но если это правда, то мы наращиваем силы на этом направлении.Возможно, что как только украинское наступление окончательно захлебнется и у противника не останется резервов, мы перейдем в контратаку. Но я пока не берусь прогнозировать, насколько оно будет эффективным.- Вы у себя в ТГ писали, что единственная цель украинских десантов на Левобережье в Херсонской области состоит лишь в том, чтобы вынуждать российское командование оставлять там группировку "Днепр" и не использовать ее в других местах. Можем ли мы что-то сделать, чтобы разрушить эти планы?- Вряд ли мы сможем закрыть этот вопрос окончательно.После разрушения Каховской ГЭС там слегка изменилась оперативная обстановка. Затопило острова и за них началась борьба.Поскольку у Украины там больше плавсредств, они их себе вернули быстрее, чем мы. И во время наводнения смыло мины, которые мы ставили по берегам. Противник пользуется этим и высаживается. Поэтому нам приходится заново проводить инженерную работу, минировать реку и контратаковать. А это сложно.Таким образом, на Херсонском направлении идет борьба диверсионных групп. Я не знаю, кто у нас должен заниматься войной возле рек. Во времена СССР у нас была та же Днепровская флотилия. Было бы неплохо ее возродить, но до этого еще далеко.Следовательно, нам остается уничтожать украинские тыловые базы. А для этого все равно придется держать там общевойсковые подразделения. Им не- нужно большое количество брони. Нам нужно много артиллерии и спецназ, который будет в качестве групп быстрого реагирования (ГБР) бороться с украинскими диверсантами.Это то же самое, что и в Белгородской, Курской и Брянской областях. Нужны специалисты, которые могут как ГБР действовать.- Вы сказали, что противник может прекратить попытки атаковать наши фланги под Артемовском. Можем ли мы этим воспользоваться, чтобы начать хоть какое-то продвижение в сторону Часов Яра?- Между Часов Яром и Артемовском есть поселки Красное (Ивановское) и Хромово. Хромово – это одна улица. А Ивановское – относительно крупный населенный пункт, который ВСУ значительно укрепили. Когда "Вагнер" штурмовал Артемовск, у нас не получилось полностью окружить город в том числе потому, что они не смогли взять Ивановское.Так что штурм Часов Яра - это нетривиальная задача. Если мы хотя бы возьмем Красное, линия фронта пройдет по каналу Северский Донец-Донбасс. Выйти на его рубеж – это уже большой успех.Если это удастся, то лично я бы действовал против Северска. Потому что этот украинский выступ угрожает нашему флангу и мешает налаживать мирную жизнь в Северодонецке/Лисичанске.- В связи с продвижением на Купянск и событиями в Белгородской области заговорили о том, что Россия будет бросать все свои силы на штурм Харькова и что от его взятия будет зависеть исход этой кампании. Возможно ли такое?- Сейчас у нас на территории "старых российских регионов" маленькая группировка. Все крупные подразделения уже задействованы на фронте. Чтобы наступать на Харьков, Волчанск или Сумы, нам необходимо перебросить туда какую-то группировку с линии боевого соприкосновения. Я не думаю, что кто-то будет это делать в разгар нынешних сражений.Если у нас там находится незадействованная группировка (из новосозданных или из наследников "Вагнера"), это было бы очень кстати. Но у меня нет информации, что у нас там что-то такое есть.Поэтому линия фронта будет двигаться так, как она двигается сейчас. А неожиданные удары, которые могут изменить ход СВО, возможны только в следующем году.* Запрещенная в России экстремистская организация.** Запрещенная в России террористическая организация.

https://ukraina.ru/20230810/1048612141.html

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https://ukraina.ru/20230814/1048674250.html

https://ukraina.ru/20230814/1048670413.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, всу, запорожская область, донбасс, артемовск, купянск, харьков, днепр, александр сырский, сво