https://ukraina.ru/20230817/1048768973.html

"Роскомнадзор" заблокировал 30 тысяч призывов к несанкционированным акциям противников СВО на Украине

"Роскомнадзор" заблокировал 30 тысяч призывов к несанкционированным акциям противников СВО на Украине - 17.08.2023 Украина.ру

"Роскомнадзор" заблокировал 30 тысяч призывов к несанкционированным акциям противников СВО на Украине

Около 30 тысяч призывов к несанкционированным акциям противников специальной военной операции на Украине были заблокированы "Роскомнадзором" с 24 февраля 2022 года. Об этом заявил заместитель руководителя ведомства Вадим Субботин, выступая на форуме "Армия-2023"

2023-08-17T19:05

2023-08-17T19:05

2023-08-17T19:05

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роскомнадзор

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Организаторы акций призывали к массовым беспорядкам на территории Российской Федерации.Кроме того, "Роскомнадзор" заблокировал почти 190 тысяч материалов с недостоверной информацией и около 85 тысяч материалов с элементами экстремистского контента.По словам политолога Олега Неменского, значительная часть российского общества настроена радикально против идущих военных действий и ориентирована на поражение России как на лучший выход из ситуации.Стоит задача не столько репрессивных действий государства, сколько гуманитарной политики, политики мягкой силы, которая могла бы дать более глубокое осмысление идущего конфликта и сформулировать его смыслы, которые могли бы стать убедительными для российского общества.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, роскомнадзор, сво