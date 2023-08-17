"Роскомнадзор" заблокировал 30 тысяч призывов к несанкционированным акциям противников СВО на Украине - 17.08.2023 Украина.ру
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"Роскомнадзор" заблокировал 30 тысяч призывов к несанкционированным акциям противников СВО на Украине
"Роскомнадзор" заблокировал 30 тысяч призывов к несанкционированным акциям противников СВО на Украине - 17.08.2023 Украина.ру
"Роскомнадзор" заблокировал 30 тысяч призывов к несанкционированным акциям противников СВО на Украине
Около 30 тысяч призывов к несанкционированным акциям противников специальной военной операции на Украине были заблокированы "Роскомнадзором" с 24 февраля 2022 года. Об этом заявил заместитель руководителя ведомства Вадим Субботин, выступая на форуме "Армия-2023"
2023-08-17T19:05
2023-08-17T19:05
новости
роскомнадзор
сво
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Организаторы акций призывали к массовым беспорядкам на территории Российской Федерации.Кроме того, "Роскомнадзор" заблокировал почти 190 тысяч материалов с недостоверной информацией и около 85 тысяч материалов с элементами экстремистского контента.По словам политолога Олега Неменского, значительная часть российского общества настроена радикально против идущих военных действий и ориентирована на поражение России как на лучший выход из ситуации.Стоит задача не столько репрессивных действий государства, сколько гуманитарной политики, политики мягкой силы, которая могла бы дать более глубокое осмысление идущего конфликта и сформулировать его смыслы, которые могли бы стать убедительными для российского общества.
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новости, роскомнадзор, сво
Новости, Роскомнадзор, СВО

"Роскомнадзор" заблокировал 30 тысяч призывов к несанкционированным акциям противников СВО на Украине

19:05 17.08.2023
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Читать в
Около 30 тысяч призывов к несанкционированным акциям противников специальной военной операции на Украине были заблокированы "Роскомнадзором" с 24 февраля 2022 года. Об этом заявил заместитель руководителя ведомства Вадим Субботин, выступая на форуме "Армия-2023"
Организаторы акций призывали к массовым беспорядкам на территории Российской Федерации.
Кроме того, "Роскомнадзор" заблокировал почти 190 тысяч материалов с недостоверной информацией и около 85 тысяч материалов с элементами экстремистского контента.
По словам политолога Олега Неменского, значительная часть российского общества настроена радикально против идущих военных действий и ориентирована на поражение России как на лучший выход из ситуации.
Стоит задача не столько репрессивных действий государства, сколько гуманитарной политики, политики мягкой силы, которая могла бы дать более глубокое осмысление идущего конфликта и сформулировать его смыслы, которые могли бы стать убедительными для российского общества.
17:21
Что ждём на СВО? Большой репортаж с полей форума "Армия - 2023". ВИДЕОФорум "Армия-2023". Какие новинки представили в этом году? Как воспользовались опытом СВО? Как выглядят основные "щит" и "меч" этой войны?
 
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