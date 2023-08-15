Олег Неменский рассказал, почему российское общество по-разному относится к спецоперации на Украине - 15.08.2023 Украина.ру
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Олег Неменский рассказал, почему российское общество по-разному относится к спецоперации на Украине
Олег Неменский рассказал, почему российское общество по-разному относится к спецоперации на Украине - 15.08.2023 Украина.ру
Олег Неменский рассказал, почему российское общество по-разному относится к спецоперации на Украине
У СВО заметно изменяются цели, все цели и задачи спецоперации не вполне понятны для простого обывателя. Это вызывает много вопросов в российском обществе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Олег Неменский
2023-08-15T10:14
2023-08-15T10:14
новости
сво
цели
общество
спецоперация
россия
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Российское общество не монолитно в своем отношении к СВО. Тем более что у СВО заметно изменяются цели и так или иначе все цели и задачи не вполне озвучены, отметил политолог.Значительная часть российского общества настроена радикально против идущих военных действий и ориентирована на поражение России как на лучший выход из ситуации, добавил Неменский.Тут стоит задача не столько репрессивных действий государства, сколько гуманитарной политики, политики мягкой силы, которая могла бы дать более глубокое осмысление идущего конфликта и сформулировать его смыслы, которые могли бы стать убедительными для российского общества, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230811/1048634015.html
Украина.ру
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Новости
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новости, сво, цели, общество, спецоперация, россия
Новости, СВО, цели, Общество, Спецоперация, Россия

Олег Неменский рассказал, почему российское общество по-разному относится к спецоперации на Украине

10:14 15.08.2023
 
© РИА Новости . Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкТренировка народного ополчения в Белгородской области
Тренировка народного ополчения в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости . Таисия Лисковец
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У СВО заметно изменяются цели, все цели и задачи спецоперации не вполне понятны для простого обывателя. Это вызывает много вопросов в российском обществе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Олег Неменский
Российское общество не монолитно в своем отношении к СВО. Тем более что у СВО заметно изменяются цели и так или иначе все цели и задачи не вполне озвучены, отметил политолог.
Значительная часть российского общества настроена радикально против идущих военных действий и ориентирована на поражение России как на лучший выход из ситуации, добавил Неменский.
"Эта часть общества очень раздражена, и это раздражение может проявляться и в бытовой агрессии. Подобных случаев и в будущем будет еще немало", - подчеркнул эксперт.
Тут стоит задача не столько репрессивных действий государства, сколько гуманитарной политики, политики мягкой силы, которая могла бы дать более глубокое осмысление идущего конфликта и сформулировать его смыслы, которые могли бы стать убедительными для российского общества, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Роман Алехин интервью
11 августа, 13:58
Роман Алехин: Вандалов, которые напали на безногого ветерана СВО, перевоспитает только "Шторм – Z"Чем дольше длится СВО, тем сильнее мы начнем уважать русского солдата. Кроме того, любая война всегда заканчивается волной гуманизма. Поэтому после СВО наступит единение нашего общества по принципу взаимопомощи и поддержки, считает социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
 
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