https://ukraina.ru/20230815/1048685092.html

Олег Неменский рассказал, почему российское общество по-разному относится к спецоперации на Украине

Олег Неменский рассказал, почему российское общество по-разному относится к спецоперации на Украине - 15.08.2023 Украина.ру

Олег Неменский рассказал, почему российское общество по-разному относится к спецоперации на Украине

У СВО заметно изменяются цели, все цели и задачи спецоперации не вполне понятны для простого обывателя. Это вызывает много вопросов в российском обществе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Олег Неменский

2023-08-15T10:14

2023-08-15T10:14

2023-08-15T10:14

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Российское общество не монолитно в своем отношении к СВО. Тем более что у СВО заметно изменяются цели и так или иначе все цели и задачи не вполне озвучены, отметил политолог.Значительная часть российского общества настроена радикально против идущих военных действий и ориентирована на поражение России как на лучший выход из ситуации, добавил Неменский.Тут стоит задача не столько репрессивных действий государства, сколько гуманитарной политики, политики мягкой силы, которая могла бы дать более глубокое осмысление идущего конфликта и сформулировать его смыслы, которые могли бы стать убедительными для российского общества, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230811/1048634015.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сво, цели, общество, спецоперация, россия