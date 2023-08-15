Олег Неменский рассказал, почему российское общество по-разному относится к спецоперации на Украине
© РИА Новости . Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкТренировка народного ополчения в Белгородской области
У СВО заметно изменяются цели, все цели и задачи спецоперации не вполне понятны для простого обывателя. Это вызывает много вопросов в российском обществе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Олег Неменский
Российское общество не монолитно в своем отношении к СВО. Тем более что у СВО заметно изменяются цели и так или иначе все цели и задачи не вполне озвучены, отметил политолог.
Значительная часть российского общества настроена радикально против идущих военных действий и ориентирована на поражение России как на лучший выход из ситуации, добавил Неменский.
"Эта часть общества очень раздражена, и это раздражение может проявляться и в бытовой агрессии. Подобных случаев и в будущем будет еще немало", - подчеркнул эксперт.
Тут стоит задача не столько репрессивных действий государства, сколько гуманитарной политики, политики мягкой силы, которая могла бы дать более глубокое осмысление идущего конфликта и сформулировать его смыслы, которые могли бы стать убедительными для российского общества, заключил собеседник издания.
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