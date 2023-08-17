https://ukraina.ru/20230817/1048768430.html

"Погибло огромное количество элиты". Военный обозреватель о том, как Сырский проиграл битву за Артемовск

"Погибло огромное количество элиты". Военный обозреватель о том, как Сырский проиграл битву за Артемовск - 17.08.2023 Украина.ру

"Погибло огромное количество элиты". Военный обозреватель о том, как Сырский проиграл битву за Артемовск

Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский не смог организовать оборону Артемовского конгломерата. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный

2023-08-17T18:40

2023-08-17T18:40

2023-08-17T18:40

новости

александр сырский

всу

артемовск

элита

украинская армия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/1c/1044786576_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e734422059d42a7ef56a4ab3bdd33f2d.jpg.webp

Кроме того, Сырский не сумел провести контратаку, начавшуюся 11 мая, когда ВСУ начали наступать на фланги российских войскТаким образом, сил на оборону Артемовска Сырский потратил достаточно, но не смог отбить даже одного села.Полностью интервью можно прочитать здесь.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, александр сырский, всу, артемовск, элита, украинская армия