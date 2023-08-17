https://ukraina.ru/20230817/1048768430.html
"Погибло огромное количество элиты". Военный обозреватель о том, как Сырский проиграл битву за Артемовск
"Погибло огромное количество элиты". Военный обозреватель о том, как Сырский проиграл битву за Артемовск - 17.08.2023 Украина.ру
"Погибло огромное количество элиты". Военный обозреватель о том, как Сырский проиграл битву за Артемовск
Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский не смог организовать оборону Артемовского конгломерата. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
2023-08-17T18:40
2023-08-17T18:40
2023-08-17T18:40
новости
александр сырский
всу
артемовск
элита
украинская армия
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Кроме того, Сырский не сумел провести контратаку, начавшуюся 11 мая, когда ВСУ начали наступать на фланги российских войскТаким образом, сил на оборону Артемовска Сырский потратил достаточно, но не смог отбить даже одного села.Полностью интервью можно прочитать здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, александр сырский, всу, артемовск, элита, украинская армия
Новости, Александр Сырский, ВСУ, Артемовск, элита, украинская армия
"Погибло огромное количество элиты". Военный обозреватель о том, как Сырский проиграл битву за Артемовск
Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский не смог организовать оборону Артемовского конгломерата. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
Кроме того, Сырский не сумел провести контратаку, начавшуюся 11 мая, когда ВСУ начали наступать на фланги российских войск
"Более того, в Артемовске погибло огромное количество элиты украинской армии. На финальном этапе битвы там сражались 93-я и 80-я элитные бригады, 3-я отдельная штурмовая бригада и большое количество сил специальных операций, не считая теробороны", - сказал эксперт.
Таким образом, сил на оборону Артемовска Сырский потратил достаточно, но не смог отбить даже одного села.
Полностью интервью можно прочитать здесь
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