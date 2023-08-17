Алексей Кочетков: Россия не готова к наступлению без больших потерь, поэтому должна закошмарить тыл ВСУ - 17.08.2023 Украина.ру
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Алексей Кочетков: Россия не готова к наступлению без больших потерь, поэтому должна закошмарить тыл ВСУ
Алексей Кочетков: Россия не готова к наступлению без больших потерь, поэтому должна закошмарить тыл ВСУ - 17.08.2023 Украина.ру
Алексей Кочетков: Россия не готова к наступлению без больших потерь, поэтому должна закошмарить тыл ВСУ
Для выполнения целей СВО российской армии нельзя бить противника только в лоб. Потому что мы тоже теряем лучших людей, которые сражаются не первый год. Нужно создать условия, чтобы на Украине началась паника
2023-08-17T13:46
2023-08-17T13:46
интервью
всу
россия
форум
впк
оружие
беспилотники
артиллерия
связь
украина
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Чтобы у них не было иллюзий, что они могут победить Россию или все само собой рассосется, считает политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Алексей, я как и вы побывал на форуме "Армия 2023". У меня сложилось впечатление, что все наши новейшие разработки были посвящены беспилотникам и средствам борьбы с ними. Лично мне не хватило артиллерии. Потому что бойцы говорят, что наши орудия уступают противнику по дальности стрельбы. Это справедливое впечатление? Или я невнимательно смотрел?- Там была представлена новая 152-мм артиллерийская установка на базе колесного тягача.Просто армии сейчас действительно больше всего нужны дроны и средства борьбы с ними. Поэтому так много было представлено разработок именно в этом направлении. Компаний там на самом деле было много. У меня даже сложилось впечатление, что сейчас только аптеки не выпускают свои собственные беспилотники и противодронные ружья (смеется).Я не думаю, что это перекос. Чем больше инициативы в этом вопросе – тем лучше. Главное, чтобы эта инициатива не ушла как песок сквозь пальцы. Чтобы эти перспективные разработки финансировались и у маленьких компаний была возможность развивать свои удачные находки, превращая их в легко используемое изделие.Нашей армии нужны средства радиоэлектронной борьбы. Я не имею в виду мощные РЭБ, которые закрывают небо над Москвой. У нас не хватает переносных контактных систем на первой линии в окопах, где постоянно летают вражеские дроны-разведчики и дроны-камиказде. В каждом подразделении на уровне "взвод-рота" должны быть свои средства РЭБ и средства разведки.Если мы решим эту проблему, потери у нас будут на порядок ниже. А проблема эта очень серьезная. Здесь не должно быть забюрократизированности. Эти изделия должны быть настолько простыми, что любой солдат вне зависимости от своих знаний и навыков умел ими пользоваться как автоматом Калашникова.- Какие еще проблемы надо решить в армии, кроме беспилотников и РЭБ?- Связь. Это наша главная проблема еще со времен Великой Отечественной войны. У нее плохое качество и она глушится противником. Буквально неделю назад бойцы нашего подшефного батальона "Георгий Победоносец" жаловались, что двое суток у них вообще не было связи. Они никак не могли связаться с командованием и соратниками слева-справа. А когда нет связи, то нет разведки и артиллерийской поддержки.Еще нужна система управления артиллерийским огнем. Все военные говорят, что нужно менять систему взаимодействия уровня "рота-батальон" с артидивизионами, которые находятся в тылу. Нужно более оперативное реагирование. Засекла разведка огневые точки противника – артиллерия максимально быстро нанесла по ним удар.Повторюсь, командиры взводов, рот и батальонов должны оперативно связываться с артиллеристами, а те максимально быстро начинали работать, не дожидаясь, пока в штабе посоветуются с Москвой и ударят через полтора часа, когда никаких всушников там уже нет.- На форуме была представлена автоматизации управления огнем артиллерии "Планшет".- К сожалению, конкретно в "Георгии Победоносце" все эти новейшие разработки в глаза не видели. Нам даже российских дронов не прислал.Наша объективная проблема – плохое снабжение современными средствами разведки, связи и РЭБ бойцов, которые сидят в окопах. Я не знаю про другие подразделения. Возможно, что у них все прекрасно. Но в 1-м армейском корпусе эти проблемы до сих пор не решили.Офицеры боятся об этом говорить, потому что им за это может прилететь. Но об этом должны говорить волонтеры. Я не выдам никакой военной тайны, если скажу, что проблемы со связью, переносными средствами РЭБ, разведкой и взаимодействием с артиллерией как были, так и остались.Нам говорят: "Напишите заявку и вам все пришлют". Писали. Прошло два месяца, но никто не ответил.Остальных проблем на фронте нет. Но их просто быть не может. Если бы еще были проблемы с боеприпасами к автоматам, пулеметам и автоматическим станковым гранатометам, это был бы вообще цирк.- Глава комитета Государственной думы России по обороне Андрей Картаполов заявил, что Россия создает условия для начала собственного контрнаступления. Подтверждаете ли вы эту оценку, судя по обстановке, которая складывается в зоне работы подшефного вам батальона?- Мы продвигаемся в сторону Красногоровки. Но у нас есть потери из-за перечисленных мной проблем. Противник накрывает нас артиллерийским огнем.Повторюсь, в каждом отделении должен быть свой дроновод и свой дронобой. Наши войска должны быть защищены с воздуха от вражеских БПЛА. Они не должны быть слепыми. И у них должна быть незаглушаемая и неломающаяся связь. И должна быть постоянная координация.Если они видят огневую точку противника, которая не дает им поднять голову и наступать, они должны быстро передать координаты, чтобы на эту передачу быстро отреагировали. Артиллерия должна моментально открыть огонь, чтобы этой вражеской огневой точки не было. Тогда у нас потерь будет меньше.Можно сколько угодно хихикать над роликами с подбитой украинской техникой и считать врага идиотом, который не умеет наступать. Но надо задаться вопросом: "А как у нас с этим"? Не надо думать, что у нас нет потерь.- Получается, что пока мы не решим эти проблемы, о более крупных наступлениях нет смысла говорить?- Мы можем наступать. Просто потери будут большими. Поэтому проблемы надо решать. А не ставить галочки, что мы закупили оружия на миллиарды. Нам нужна дешевая, эффективная, расходная техника, которая была бы качественной и легкой в использовании.На выставке "Армия 2023" ее действительно было много. Ребята старались. Но это вам не холодный синтез открыть. Тут не нужно серьезное напряжение научной среды. Все это можно сделать – было бы желание.Нужно сделать так, чтобы дрон не 1,5 млн рублей стоил, а 50-70 тысяч. Чтобы дронобойка не 2 млн рублей стоила, а максимум – 100. Это то, над чем мы бьемся. Но мы на коленке можем делать дешевые дронобойки. Не надо рассказывать, что ВПК этого делать не может. Я в это не поверю никогда.- В прошлых интервью мы с вами обсуждали, что нашей задачей минимум для выполнения целей СВО должно быть освобождение Одессы…- От Херсона до Одессы – всего 3 часа езды на машине. Отрежьте Украину от Черного моря, и в стане противника начнется визг и писк. Это будет очень чувствительный удар для него. Потом мы заберем все порты на Дунае, выйдем на молдавскую границу и деблокируем Приднестровье. А если на севере Одесской области мы выйдем в район Винницы, из Киева в сторону Польши побежит вся эта шушера, которая наживается на крови своих обманутых граждан.- Опыт Великой Отечественной войны показал, что Одессу нельзя взять без удара со стороны Кривого Рога.- Согласен. Я имею в виду, что в глобальном смысле противника нельзя бить только в лоб. Потому что мы тоже теряем лучших людей, которые сражаются не первый год. Нужно создать условия, чтобы на Украине началась паника. Чтобы у них не было иллюзий, что они могут победить Россию или все само собой рассосется.- Что при этой конфигурации фронта мы можем сделать, чтобы вызвать панику в рядах противника?- Разрушить им всю инфраструктуру, насколько это возможно.Не надо представлять это как ответ на удар по Крымскому мосту. Мы должны все время бить, бить, бить. Чтобы ничего не ездило и не ползало. Локомотивные депо, порты, мосты, дороги. Южная Корея собирается поставлять на Украину 500 тысяч снарядов. Мы будем ждать, пока их завезут?Кстати, противник пытается сеять точно такую же панику в нашем тылу. Поэтому нам нужно беспощадно бороться с провокаторами и сеять панику у них.Еще я уверен, что нужно прекратить все разговоры о дружественной советской Украине и о намерении России сесть за стол переговоров, как только у ВСУ в очередной раз не получиться прорваться. Какие переговоры? С кем? О чем? Если сама Украина заявляет, что не готова идти на переговоры, с какой стати мы должны с ними договариваться?На Украине должна возникнуть паника, патронный голод, снарядный голод, а также ощущение, что все их бросили. Пусть у них отпадет желание воевать, потому что это бессмысленно. Не надо думать, что это невозможно. В истории есть масса примеров, когда у России это получалось.
https://ukraina.ru/20201216/1029990360.html
https://ukraina.ru/20230817/1048740315.html
https://ukraina.ru/20230816/1048707898.html
https://ukraina.ru/20230814/1048670413.html
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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интервью, всу, россия, форум, впк, оружие, беспилотники, артиллерия, связь, украина, одесса
Интервью, ВСУ, Россия, форум, ВПК, оружие, беспилотники, артиллерия, связь, Украина, Одесса

Алексей Кочетков: Россия не готова к наступлению без больших потерь, поэтому должна закошмарить тыл ВСУ

13:46 17.08.2023
 
© Нина ЗотинаАлексей Кочетков интервью
Алексей Кочетков интервью
© Нина Зотина
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
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Для выполнения целей СВО российской армии нельзя бить противника только в лоб. Потому что мы тоже теряем лучших людей, которые сражаются не первый год. Нужно создать условия, чтобы на Украине началась паника
Чтобы у них не было иллюзий, что они могут победить Россию или все само собой рассосется, считает политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
- Алексей, я как и вы побывал на форуме "Армия 2023". У меня сложилось впечатление, что все наши новейшие разработки были посвящены беспилотникам и средствам борьбы с ними. Лично мне не хватило артиллерии. Потому что бойцы говорят, что наши орудия уступают противнику по дальности стрельбы. Это справедливое впечатление? Или я невнимательно смотрел?
- Там была представлена новая 152-мм артиллерийская установка на базе колесного тягача.
Просто армии сейчас действительно больше всего нужны дроны и средства борьбы с ними. Поэтому так много было представлено разработок именно в этом направлении.
Компаний там на самом деле было много. У меня даже сложилось впечатление, что сейчас только аптеки не выпускают свои собственные беспилотники и противодронные ружья (смеется).
Я не думаю, что это перекос. Чем больше инициативы в этом вопросе – тем лучше. Главное, чтобы эта инициатива не ушла как песок сквозь пальцы. Чтобы эти перспективные разработки финансировались и у маленьких компаний была возможность развивать свои удачные находки, превращая их в легко используемое изделие.
Алексей Кочетков - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
16 декабря 2020, 11:13
Алексей Кочетков: кто онПолитолог, журналист
Нашей армии нужны средства радиоэлектронной борьбы. Я не имею в виду мощные РЭБ, которые закрывают небо над Москвой.
У нас не хватает переносных контактных систем на первой линии в окопах, где постоянно летают вражеские дроны-разведчики и дроны-камиказде. В каждом подразделении на уровне "взвод-рота" должны быть свои средства РЭБ и средства разведки.
Если мы решим эту проблему, потери у нас будут на порядок ниже. А проблема эта очень серьезная. Здесь не должно быть забюрократизированности. Эти изделия должны быть настолько простыми, что любой солдат вне зависимости от своих знаний и навыков умел ими пользоваться как автоматом Калашникова.
- Какие еще проблемы надо решить в армии, кроме беспилотников и РЭБ?
- Связь. Это наша главная проблема еще со времен Великой Отечественной войны. У нее плохое качество и она глушится противником.
Буквально неделю назад бойцы нашего подшефного батальона "Георгий Победоносец" жаловались, что двое суток у них вообще не было связи. Они никак не могли связаться с командованием и соратниками слева-справа. А когда нет связи, то нет разведки и артиллерийской поддержки.
Еще нужна система управления артиллерийским огнем. Все военные говорят, что нужно менять систему взаимодействия уровня "рота-батальон" с артидивизионами, которые находятся в тылу. Нужно более оперативное реагирование. Засекла разведка огневые точки противника – артиллерия максимально быстро нанесла по ним удар.
Повторюсь, командиры взводов, рот и батальонов должны оперативно связываться с артиллеристами, а те максимально быстро начинали работать, не дожидаясь, пока в штабе посоветуются с Москвой и ударят через полтора часа, когда никаких всушников там уже нет.
- На форуме была представлена автоматизации управления огнем артиллерии "Планшет".
- К сожалению, конкретно в "Георгии Победоносце" все эти новейшие разработки в глаза не видели. Нам даже российских дронов не прислал.
Наша объективная проблема – плохое снабжение современными средствами разведки, связи и РЭБ бойцов, которые сидят в окопах. Я не знаю про другие подразделения. Возможно, что у них все прекрасно. Но в 1-м армейском корпусе эти проблемы до сих пор не решили.
Владислав Угольный интервью
04:39
Владислав Угольный: Россия уже превратила Купянск в Артемовск, чтобы потом неожиданно разгромить ВСУВСУ перебросили под Купянск около семи бригад. Все эти семь бригад могли участвовать в боях за Работино или на Времевском выступе. Это существенная сила, которая позволила бы противнику продвинуться намного больше. Так что наше наступление на Купянск и Боровую удалось в том смысле, что мы вынудили ВСУ тратить резервы.
Офицеры боятся об этом говорить, потому что им за это может прилететь. Но об этом должны говорить волонтеры. Я не выдам никакой военной тайны, если скажу, что проблемы со связью, переносными средствами РЭБ, разведкой и взаимодействием с артиллерией как были, так и остались.
Нам говорят: "Напишите заявку и вам все пришлют". Писали. Прошло два месяца, но никто не ответил.
Остальных проблем на фронте нет. Но их просто быть не может. Если бы еще были проблемы с боеприпасами к автоматам, пулеметам и автоматическим станковым гранатометам, это был бы вообще цирк.
- Глава комитета Государственной думы России по обороне Андрей Картаполов заявил, что Россия создает условия для начала собственного контрнаступления. Подтверждаете ли вы эту оценку, судя по обстановке, которая складывается в зоне работы подшефного вам батальона?
- Мы продвигаемся в сторону Красногоровки. Но у нас есть потери из-за перечисленных мной проблем. Противник накрывает нас артиллерийским огнем.
Повторюсь, в каждом отделении должен быть свой дроновод и свой дронобой. Наши войска должны быть защищены с воздуха от вражеских БПЛА. Они не должны быть слепыми. И у них должна быть незаглушаемая и неломающаяся связь. И должна быть постоянная координация.
Если они видят огневую точку противника, которая не дает им поднять голову и наступать, они должны быстро передать координаты, чтобы на эту передачу быстро отреагировали. Артиллерия должна моментально открыть огонь, чтобы этой вражеской огневой точки не было. Тогда у нас потерь будет меньше.
Можно сколько угодно хихикать над роликами с подбитой украинской техникой и считать врага идиотом, который не умеет наступать. Но надо задаться вопросом: "А как у нас с этим"? Не надо думать, что у нас нет потерь.
- Получается, что пока мы не решим эти проблемы, о более крупных наступлениях нет смысла говорить?
- Мы можем наступать. Просто потери будут большими. Поэтому проблемы надо решать. А не ставить галочки, что мы закупили оружия на миллиарды. Нам нужна дешевая, эффективная, расходная техника, которая была бы качественной и легкой в использовании.
На выставке "Армия 2023" ее действительно было много. Ребята старались. Но это вам не холодный синтез открыть. Тут не нужно серьезное напряжение научной среды. Все это можно сделать – было бы желание.
Нужно сделать так, чтобы дрон не 1,5 млн рублей стоил, а 50-70 тысяч. Чтобы дронобойка не 2 млн рублей стоила, а максимум – 100. Это то, над чем мы бьемся. Но мы на коленке можем делать дешевые дронобойки. Не надо рассказывать, что ВПК этого делать не может. Я в это не поверю никогда.
Станислав Крапивник интервью
Вчера, 10:35
Станислав Крапивник: Украине дали задачу держать Россию на поле боя, пока хозяин не подготовится к войнеВетеран ВС США в интервью Украина.ру рассказывает, где могут базироваться F-16 после передачи Украине и чем они могут быть полезны Западу в конфликте с Россией
- В прошлых интервью мы с вами обсуждали, что нашей задачей минимум для выполнения целей СВО должно быть освобождение Одессы…
- От Херсона до Одессы – всего 3 часа езды на машине. Отрежьте Украину от Черного моря, и в стане противника начнется визг и писк. Это будет очень чувствительный удар для него. Потом мы заберем все порты на Дунае, выйдем на молдавскую границу и деблокируем Приднестровье.
А если на севере Одесской области мы выйдем в район Винницы, из Киева в сторону Польши побежит вся эта шушера, которая наживается на крови своих обманутых граждан.
- Опыт Великой Отечественной войны показал, что Одессу нельзя взять без удара со стороны Кривого Рога.
- Согласен. Я имею в виду, что в глобальном смысле противника нельзя бить только в лоб. Потому что мы тоже теряем лучших людей, которые сражаются не первый год. Нужно создать условия, чтобы на Украине началась паника. Чтобы у них не было иллюзий, что они могут победить Россию или все само собой рассосется.
- Что при этой конфигурации фронта мы можем сделать, чтобы вызвать панику в рядах противника?
- Разрушить им всю инфраструктуру, насколько это возможно.
Не надо представлять это как ответ на удар по Крымскому мосту. Мы должны все время бить, бить, бить. Чтобы ничего не ездило и не ползало. Локомотивные депо, порты, мосты, дороги. Южная Корея собирается поставлять на Украину 500 тысяч снарядов. Мы будем ждать, пока их завезут?
Кстати, противник пытается сеять точно такую же панику в нашем тылу. Поэтому нам нужно беспощадно бороться с провокаторами и сеять панику у них.
Еще я уверен, что нужно прекратить все разговоры о дружественной советской Украине и о намерении России сесть за стол переговоров, как только у ВСУ в очередной раз не получиться прорваться. Какие переговоры? С кем? О чем? Если сама Украина заявляет, что не готова идти на переговоры, с какой стати мы должны с ними договариваться?
Алексей Фененко интервью - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
14 августа, 13:33
Алексей Фененко о том, почему США критически важно не пустить Россию в Одессу, Днепропетровск и Полтаву
На Украине должна возникнуть паника, патронный голод, снарядный голод, а также ощущение, что все их бросили. Пусть у них отпадет желание воевать, потому что это бессмысленно. Не надо думать, что это невозможно. В истории есть масса примеров, когда у России это получалось.
 
ИнтервьюВСУРоссияфорумВПКоружиебеспилотникиартиллериясвязьУкраинаОдесса
 
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13:46Алексей Кочетков: Россия не готова к наступлению без больших потерь, поэтому должна закошмарить тыл ВСУ
13:45На Украине супружеская пара полицейских дважды переехала пенсионерку и оставила ее умирать
13:41"Обязанность каждого мужчины": депутат Рады допустил тотальную мобилизацию на Украине
13:33Юлиан Буцманюк. Художник-стрелец под крылом митрополита Шептицкого
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12:47ФСБ вычислила агента СБУ, который пытался въехать в Псковскую область
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