https://ukraina.ru/20230817/1048742689.html

Евгений Ющук: Даже если США "заморозят" Украину, она всё равно уйдет под Россию

Евгений Ющук: Даже если США "заморозят" Украину, она всё равно уйдет под Россию - 17.08.2023 Украина.ру

Евгений Ющук: Даже если США "заморозят" Украину, она всё равно уйдет под Россию

Заморозка украинского конфликта даст России и Украине не только возможность перевооружиться, но и в целом пересмотреть свои отношения. Это может стать толчком к тому, чтобы начать частично, в экономическом плане, загонять Украину под Россию. Для того, чтобы сохранить лицо, Киев может рассказывать, что "мирный план Зеленского" якобы осуществляется.

2023-08-17T04:23

2023-08-17T04:23

2023-08-17T04:24

интервью

украина

россия

владимир зеленский

саудовская аравия

сша

корея

турция

нато

ес

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Специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук в интервью изданию "Украина.ру" оценил перспективы заморозки военного конфликта на Украине и рассказал, что в таком случае ждет Зеленского и киевский режим. Ранее секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не готова идти на уступки по "мирному плану Зеленского", и гибкость может быть проявлена только в том, чтобы поменять местами его пункты. Об этом написала газете la Repubblica 15 августа.— Евгений Леонидович, о чем идет речь в заявлении секретаря СНБО Украины Алексея Данилова?— Я думаю, что это комментировать надо в контексте вообще всего происходящего. Во-первых, прошла встреча в Саудовской Аравии, где собралась большая представительная группа стран, включая Китай, но без России. Они начали создавать комитеты, комиссии, назовем их так — группы по интересам: продовольственная безопасность, радиационная, ядерная безопасность Украины, обмен военнопленными и такое прочее.Если посмотреть на эти темы, то они очень похожи на те пункты, которые Зеленский объявляет своим "мирным планом". При этом, озвучивая план Зеленского, в Джидде ничего не говорят про окончание боевых действий.Второй момент заключается в том, что мирные инициативы идут сейчас вообще со всех сторон — и Китай их выдвигает, и Африка; Ватикан поучаствовал. Они отличаются друг от друга, но тем не менее это мирные инициативы, смысл которых в том, что необходимо заканчивать военные действия в Европе.Что касается заявления руководителя украинского СНБО Данилова, то оно очень интересное. С одной стороны, он сказал, что Украина ничего не собирается делать, кроме мирного плана Зеленского. С другой — отметил, что можно поменять местами пункты в этом плане.А там есть графы, которые для России неприемлемы в принципе — например, это выход Украины на границы 1991 года, где они требуют фактически отдать им территории, которые по Конституции РФ являются российскими — пусть Киев и не признает этого.У Зеленского это первоначально звучало так: сначала Украина выйдет на границы 1991 года, а потом будем разговаривать — либо Украина перережет сухопутный коридор в Крым, и тогда начнет обсуждать вывод российских войск и так далее.Когда Данилов говорит, что они не против поменять местами последовательность пунктов, то по факту это может означать прекращение военных действий с учетом, как говорят наши дипломаты, реалий, которые сложились на Земле. Если переводить на русский — это значит, что физически, при таком варианте развития событий, все останется в том виде, в котором было на момент подписания того или иного договора.Разговоры про все остальное — про территориальную целостность Украины и на подобные темы — можно вести бесконечно. Все их можно свести к тому, что Украина не признает за Россией территории, принадлежащие последней. Ну, не признает и не признает — ее мнение нас интересует не очень сильно.— Как сказываются на отношениях государств территориальные претензии друг к другу? К чему это может привести?— США около 40 лет не признавали Прибалтийские советские республики входящими в состав Советского Союза. Это не мешало советской Прибалтике быть в составе СССР, а первому секретарю Компартии Латвии, Эстонии и Литвы находится в Политбюро ЦК КПСС. Или, допустим, Курильские острова, которые входят в Сахалинскую область России и которые Япония более семидесяти лет своими считает. Пусть и дальше считает…Турецкая республика Северного Кипра вообще признана только самой Турцией. Все остальные считают, что это Кипр. Ну, и кого это волнует в Турции и как сказывается на ней? Все ведут свои дипломатические мероприятия, как вели.Поэтому, повторюсь, когда Данилов начинает на этом фоне говорить такие вещи, это сильно похоже на то, что все, кроме нас и Украины, этот конфликт намерены свести к заморозке и дальше смотреть, что будет. А для того, чтобы сохранить лицо, Украина может рассказывать, что план Зеленского осуществляется; что когда-нибудь в далёком-далёком будущем великая Украина непременно вернёт себе все земли в границах Мезозойского периода, включая Австралию (утрирую).Но это всё будет потом. А сейчас — если предположить, что резкое увеличение активности многих стран по достижению заморозки конфликта начнет воплощаться в слаженное давление на Украину и Россию ("убедительные просьбы", "непременные условия дальнейшего сотрудничества", "секретные протоколы к договорам" и так далее), которым противостоять не получится — необходимо заморозить конфликт. После этого обе стороны отправятся вооружаться, как, собственно, и живут в мире обычно все. Говорить можно, что угодно — главное, что по факту происходит.— Что вы лично думаете: реально "заморозят" украинский конфликт?— Думаю, что это вполне вероятный исход конфликта. Позиционная война, как правило, достаёт всех: толку ноль, одни потери и убытки. Собственно, подавляющее большинство войн так и завершается. Как только становится понятно, что в таком виде никто победить не может — войну сворачивают. Тем более, что всё происходит по середине Европы, и страдают все, включая Китай. При этом, даже если сейчас военные действия просто остановятся, каждая из сторон может мотивированно объявить, что она победила.— Если мы чисто гипотетически говорим о том, что наступает заморозка конфликта, то, как это будет озвучено для мирового сообщества? Украина предложила мирный план России… Россия пошла на перемирие с Украиной…— Давайте опять же обратимся к истории и международному опыту.Например, Корейская война (все ее так называют), которая на самом деле имела статус "полицейской операции" — даже не "специальной военной операции", как у нас. Там ездили танки, летали самолеты, ходили миллионные армии — это была полицейская операция с точки зрения Соединенных Штатов. Они ее так называли.Северная Корея с Южной Кореей через год военных действий оказались примерно там, откуда они и начали. То есть, сначала Северная Корея очень активно "ломанулась" на территорию Южной и достигла успехов в этом деле: почти выгребла оттуда всех американцев и почти все заняла, включая Сеул. Сеул был под Северной Кореей. Потом звезды легли по-другому: американцы подсуетились, когда Советский Союз гордо отказался участвовать в ООН в знак протеста против чего-то. Американцев это устроило, и они протащили свои войска [в Северную Корею] как войска ООН. Через год, повторюсь, все вернулись туда, откуда начали. Потом еще два года две Кореи позиционно сидели в окопах, оказавшись в позиционном тупике. Северокорейский лидер говорил: дескать, мы никаких мирных переговоров и договоров не хотим — только война до победы. Южнокорейский лидер говорил примерно то же самое. После чего без представителя Южной Кореи подписали перемирие. И в статусе "перемирие" эта история тянется уже почти семьдесят лет. Или, допустим, Ирано-иракский конфликт, который длился восемь лет и окончился примерно также, как корейский — там же, где начался. Если быть точным, 2,5 тысячи квадратных километров иранской территории остались за Ираком. Учитывая, какие бешеные потери и какой ущерб понес Ирак, эти километры того не стоят даже близко. Страны в статусе "перемирие" с 1988 года существуют.Взять так называемые забытые войны. Нидерланды воевали с архипелагом Силли, входящим в состав Великобритании, а потом через триста с лишним лет вспомнили, что они забыли войну закончить по документам. То есть конфликт давно закончился, остался в истории, а потом кто-то из юристов докопался: мол, ребята, мы все еще воюем, давайте бумаги дооформим. Дооформили.Резюмирую так: смотреть на то, как заканчивалась Первая Мировая война, как подписывали документы, и экстраполировать это на сегодняшний день, наверное, неправильно. Потому что сегодня военные конфликты, мало того, не имеют статус войны, так еще и окончания формального у них нет. Они и начала-то формального обычно не имеют.Что Турция с Грецией (обе страны в НАТО входят), что две Кореи, что Иран с Ираком — у них у всех истории закончились каким-то перемирием.— Мне представляется, что сейчас Россия может закончить спецоперацию с победой, а, если будет некая заморозка и приостановка действий, то это лишь сыграет на руку Украине. Запад, как вы же и сказали, за это время перевооружит и усилит ее армию…— На мой взгляд, Украина, если смотреть в корень, не является главной проблемой России. Если говорить о кардинальном решении, то проблема находится в Вашингтоне и Лондоне, больше в первом в силу ресурсов. То есть, получается, если говорить о кардинальном решении проблемы — надо воевать с Вашингтоном. Мы не будем этого делать — мы его не победим, как я подозреваю. Он нас, правда, тоже не победит, там никто никого не победит — войны этой просто не будет.Все остальное — это в той или иной мере паллиатив. Например, рассмотрим возможный вариант: мы победим, и это будет пиррова победа, в результате которой Россия утратит почти всю экономику, значительную часть населения (я рассуждаю гипотетически), но выйдет на границу с Евросоюзом на западе Украины. А дальше что?А если дальше европейские армии ломанутся нам навстречу? В Евросоюзе 500 миллионов населения, и в США 330 миллионов граждан — почти под миллиард людей у оппонентов против наших 140 миллионов. Вообще говорить не о чем. Если бы был шанс, что мы сможем занять территорию Украины в достаточно быстрые сроки и с достаточно маленькими потерями — да, это интересно.У меня ощущение, что начало СВО было на это и рассчитано. Но если быстро не получается, и мы увязаем в позиционных боях, то выглядит это примерно так. В заполненную водой ванну, открыв сливную заглушку, вы начинаете лить воду — ванна будет стоять постоянно полная, несмотря на отток. А если ванна пустая, и вы сделаете то же самое — она не наполнится никогда.Поэтому в позиционной войне, в которой увязли обе стороны, очень сложно выйти на такое положение, когда вы начнете побеждать. При этом экономика у нас на сегодня не очень хорошо себя чувствует. И причины этого понятны.Если добавленная стоимость образуется медленнее, чем растут расходы, то будет дефицит бюджета. А дефицит бюджета надо покрывать чем? Напечатанными деньгами? Тогда случится инфляция. Заморозкой цен? Придет дефицит. Ничего хорошего при подобной разбалансированной динамике быть не может. Поэтому есть экономические факторы, есть политические факторы [которые подталкивают к заморозке конфликта].Если заморозка состоится, то конечно, Украину будут стараться перевооружить. Но и мы на месте стоять не будем. Да, возможно, что это будет тянуться, как у двух Корей — очень долго, десятилетиями, пока баланс не сместится в чью-то пользу. А, возможно, мы перевооружимся быстрее и пойдем что-то наверстывать. И вообще может быть другой вариант.— Какие примеры приходят вам в голову на этот счет?— Посмотрите на Афганистан. Когда советские войска стояли в Афганистане, то все местные группировки, полевые командиры, воспринимая советскую армию как нечто чужеродное, сплотились и начали воевать против нее, доставляя массу проблем. Примерно также защитные силы организма, объединившись, выталкивают занозу.Как только советская армия ушла, полевые командиры начали ругаться между собой, началась внутренняя афганская политика. Прошло достаточно много времени, и сегодня у нас очень интересная ситуация: талибов* мы объявили террористами, но одновременно с этим с ними встречаются наши дипломаты. Так политика устроена.Давайте представим: на территории Украины прекратились военные действия, но оставшееся не под российским физическим контролем украинское государство контролируется украинскими войсками и киевской администрацией. Там ведь неизбежно поднимут голову оппоненты Зеленского; тут же начнутся экономические проблемы, которые нужно будет решать.Запад финансировать Украину в одиночку не факт, что захочет. Киев, хочет он того или нет, будет вынужден идти обратно и налаживать отношения с Россией. У него нет других вариантов.Давайте вспомним Грузию с пятидневной войной. Мы с ней какие-то договоры подписывали? Нет. Наши войска, после того как достаточно серьезно разбили грузинскую армию, стояли и думали, штурмовать им Тбилиси или не штурмовать. Прилетал тогдашний руководитель Франции, все бегали, суетились…В результате наши войска вышли на те границы, которые наше руководство считает правильными. Мы признали Южную Осетию с Абхазией. Грузины и Запад не считают, что это больше не грузинская территория, но по факту все равно признали сложившиеся "на земле" реалии и вынуждены выстраивать мирные отношения с Россией. Вот уже и прямое авиасообщение восстановилось, причем невзирая на позицию Запада.Грузию кто-то в НАТО брал? Нет. При этом никто не говорил и не подписывался, что, дескать, мы никогда не возьмем Грузию в НАТО. Тбилиси просто не берут в альянс.И еще важный момент: Грузия вообще отказалась воевать против России, когда Украина ее сильно просила. Грузия официально сказала: мы уже навоевались с Россией, мы больше не хотим. Хотя Украина помогала грузинам в войне в 2008 году, при этом сильно — технику грузила чуть ли не с зенитчиками, ПВО ставила.— Что будет с Зеленским, если сейчас военные действия прекратятся?— Я допускаю, что даже на линии заморозки под гнетом экономических проблем Зеленскому напредъявляют претензий: и за военные действия, которые он вел довольно странно; и за провал в политике, и за провал в экономике, и за коррупцию.То есть оппоненты Зеленского (которые неминуемо появятся) предъявят ему претензии, Запад начнет урезать финансирование, и украинская экономика будет поворачиваться к России. Вполне возможно, они войдут обратно в какую-то интеграцию с нами — но не прямо сейчас. И воевать там уже никто не захочет, вспоминая все пережитые ужасы, которые всегда и всем неизбежно несут любые военные действия, где бы и как они не происходили.Получается, что заморозка украинского конфликта может дать странам не только возможность перевооружиться, но и в целом пересмотреть свои отношения. Это может стать толчком к тому, чтобы начать загонять Украину под Россию частично, в экономическом плане. Хороший пример в этом отношении Турция, с которой у нас хороших отношений исторически не было, а шли лишь русско-турецкие войны — много и долго. А теперь Анкара не только свои товары нам грузит, но и окно сделала в санкционном режиме, хотя и является полноправным членом НАТО.* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

https://ukraina.ru/20221117/1040939015.html

https://ukraina.ru/20230816/1048722579.html

https://ukraina.ru/20230815/1048692179.html

https://ukraina.ru/20230630/1047713701.html

https://ukraina.ru/20230816/1048707898.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, украина, россия, владимир зеленский, саудовская аравия, сша, корея, турция, нато, ес, афганистан, грузия, заморозка, конфликт, война, спецоперация, мирный план, алексей данилов, границы, территории, геополитика, международные отношения, перемирие, вооружения