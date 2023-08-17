https://ukraina.ru/20230817/1048733715.html

Кто кому империалист. Почему западные политики обвиняют РФ в собственных грехах

Кто кому империалист. Почему западные политики обвиняют РФ в собственных грехах - 17.08.2023 Украина.ру

Кто кому империалист. Почему западные политики обвиняют РФ в собственных грехах

Недавно польский президент Анджей Дуда снова обрушился с критикой на РФ, обвиняя ее в "империализме". Попутно он назвал военнослужащих ВСУ дешевым ресурсом

2023-08-17T03:31

2023-08-17T03:31

2023-08-17T03:40

эксклюзив

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"Прямо сейчас российский империализм можно остановить дешево, потому что американские солдаты не умирают", – заявил Дуда.Западные политики часто используют термин "империализм", не вдаваясь в подробности его значения, а просто употребляя как ругательство.Британские СМИ обвиняют РФ в империализме еще как бы в отместку за использование этого термина многочисленными антибританскими повстанцами в бывших колониях, которых этому термину обучили в советских вузах или на изданных в СССР материалах.Из истории происхождения терминаПервое, что следует отметить: "империализм" появился относительно недавно и в первую очередь он связан с экономикой и финансами, в меньшей степени – с войнами или вторжениями.Изобретателем термина считается английский экономист Джон Хобсон, наблюдавший англо-бурскую войну в свое время. Во время освещения Второй англо-бурской войны Хобсон начал формировать идею о том, что империализм был прямым результатом растущих сил современного ему капитализма.Он считал, что владельцы шахт во главе с Сесилом Родсом (британский архитектор системы апартеида в Южной Африке) хотели получить контроль над Трансваалем. Соответственно, он считал, что они манипулировали британцами, заставляя их сражаться с бурами, чтобы максимизировать свою прибыль от добычи полезных ископаемых.В своей работе "Империализм" 1902 года он заявил, что он был вызван к жизни поисками новых рынков сбыта и новых возможностей для инвестиций заграницу.Работа Хобсона повлияла на многих мыслителей и экономистов того времени. Однако термин использовался исключительно в экономической сфере.Современные историки утверждают, что термин ничего не значит для историка, поскольку касается в основном финансов и инвестиций.Теория Хобсона повлияла на австрийского социал-демократа Рудольфа Гильфердинга, который в своей работе "Финансовый капитал" 1910 года развил ее, описав влияние финансового капитала, акционерных обществ и бирж на развитие системы империализма.Концепцию империализма далее развил Владимир Ленин в работе "Империализм, как высшая стадия капитализма". Он фактически пересказал и где-то переосмыслил концепции Хобсона и Гильфердинга. Именно в этом виде теорию империализма использовали повстанцы в странах Третьего мира.По Ленину характерными признаками империализма являются: концентрация капитала и производства, формирование монополий; слияние банковского капитала с промышленным, формирование финансовой олигархии; вывоз капитала и образование монополистических союзов банкиров и капиталистов, которые делят мир.В качестве примеров формирования и проявления империализма он приводил американские корпорации Standard Oil, US Steel, General Electric, банки J.P. Morgan и Deutsche Bank.Иными словами, речь идет в первую очередь о финансовых и экономических инструментах.Проще говоря, в истории всегда были какие-нибудь военные конфликты, но нельзя назвать Византию империалистической державой.Не были империалистами и средневековые ацтеки, когда воевали с тласкальтеками, угнетали их и приносили в жертву своим богам. Не был империалистом Тамерлан или Чингисхан. Ввод саудовских войск в Йемен или турецких – в северную Сирию тоже империализмом не является.С другой стороны, вполне мирные с виду банкиры и финансисты могут быть империалистами. Если Эфиопия вдруг захочет возродить Эфиопскую империю, захватит отколовшуюся от нее Эритрею и даже устроит там геноцид – это не будет проявлением империализма.А вот если Билл Гейтс приедет в Эритрею и вложит там миллионы инвестиций на своих условиях, не забыв для вида профинансировать какой-нибудь приют, – это уже может быть проявлением империализма.В 1960 годах в странах Третьего мира появились новые трактовки термина империализм, включая такое понятие, как "культурный империализм", под чем понимали "мягкую силу" США и стран Европы, продвигающих свой культурный продукт (например, Голливуд).Может ли современная Россия в принципе быть империалистическойОднако современная РФ не подходит по основным критериям классическим трактовкам этого термина.В первую очередь, потому что российскую политику или действия на международной арене не формируют и не определяют акционеры какого-нибудь крупного российского банка или корпорации, которые могут посоперничать по объему средств с крупнейшими американскими банками.Западные экономисты должны знать классические определения этого термина, но для них, похоже, важнее использовать против РФ тоже оружие, которое когда-то против них использовал Советский Союз.Австралийский писатель и журналист Рэнфри Кларк в своей недавней работе утверждает, что Россия не может быть империалистической страной из-за того, что ее финансовый капитал слишком слаб, а российские прямые иностранные инвестиции тоже на достаточно небольшом уровне.Описывая отношения РФ и Украины, он тоже не видит в них проявлений империализма."Две страны нуждались друг в друге как в источниках многочисленных промышленных товаров. Например, большая часть украинского производства локомотивов экспортировалась в Россию, а почти все двигатели, используемые в российских вертолетах, долгие годы продолжала поставлять украинская компания "Мотор Сич".На протяжении с 1991 по 2015 год Россия неизменно оставалась крупнейшим торговым партнером Украины. В этой торговле не было ничего особенно эксплуататорского.С обеих сторон обмены включали значительные объемы дорогостоящих, наукоемких товаров, и, хотя Россия обычно регистрировала значительное положительное сальдо в торговле товарами с Украиной, это было главным образом потому, что Россия также поставляла Украине большие объемы природного газа, наряду с сырьем и полуфабрикатами", – пишет Кларк.По его словам, если бы РФ действительно проявляла империализм, картина отношений с Украиной была бы совсем другой.Помимо стремления вытеснить местных производителей с внутреннего рынка Украины, российские капиталисты попытались бы установить прямой контроль над основными источниками создания стоимости в украинской экономике, особенно над добычей природных ресурсов.Однако прямые российские инвестиции в Украину оставались поразительно небольшими. На протяжении десятилетий российские закупки передовых промышленных товаров у Украины, по словам автора, были единственным средством спасения целых секторов украинской экономики от краха."Если это и империализм, то какой-то странный", – пишет Кларк.Кроме того, он напоминает, что Россия на протяжении большей части периода независимости позволяла Украине покупать российский газ со значительной скидкой по сравнению с ценой, которую платили западные покупатели, что опять-таки представляло собой странное поведение для предполагаемого империалиста.С настоящим империализмом Украина познакомилась после подписания Ассоциации с Евросоюзом."Европейский капитализм интегрировал Украину в свою экономику не как развитую страну, а как дешевого поставщика низкотехнологичных универсальных товаров, железной руды, стальных заготовок, основных химикатов и куриного мяса.Подлинную периферию и ограбление Украины, как мы видим, осуществил передовой капитализм Запада", – пишет австралийский журналист.Американский журналист Гэри Уилсон на страницах Arkanzas Worker в прошлом году писал, что экономику и финансовую систему РФ по объему следует сравнивать, скорее, с Мексикой, то есть она никак не может считаться империалистической.По его мнению, для понимания империализма необходимо понимать роль финансового капитала, в частности политику Всемирного банка и Международного валютного фонда.Еще один американский журналист Стэнфилд Смит писал в Black Agenda Report, что прежде чем обвинять кого-то в империализме, следует посмотреть в список "Форбс": чьи компании занимают там верхние строчки по объемам продаж, прибыли, активам и рыночной стоимости.В 2019 из 2000 крупнейших компаний и корпораций 560 были американскими, 291 – китайских, 50 – канадских и только 4 – российских. Примерно такое же соотношение в сравнении активов крупнейших мировых банков."Россия не является крупным игроком в царстве монополий и финансового капитала, вывоз капитала не играет существенной роли, российские тресты не играют существенной роли в разделе мировых ресурсов.Россия может считаться одним из самых могущественных государств мира только на основании ее военной мощи", – пишет Смит.Российская экономика во многом может посоперничать с экономиками Запада, но она в меньшей степени полагается на финансовый капитал. Аналогичный товар, как правило, производится с существенно меньшими затратами в обход многочисленных банкиров-посредников.Однако именно это не позволяет включить ее в список империалистов, как бы ни хотелось западным политикам отомстить за старые обиды периода колониализма.

https://ukraina.ru/20220812/1037587782.html

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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эксклюзив, россия, сша, украина, экономика, война, ленин, ссср, анджей дуда