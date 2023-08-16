https://ukraina.ru/20230816/1048713661.html

Военный эксперт о том, почему на Украине Россия экономит снаряды, но по Финляндии "ударит по полной"

Военный эксперт о том, почему на Украине Россия экономит снаряды, но по Финляндии "ударит по полной" - 16.08.2023 Украина.ру

Военный эксперт о том, почему на Украине Россия экономит снаряды, но по Финляндии "ударит по полной"

Сейчас у России на севере выстроен мощный флот. Но и у НАТО хватает подводных лодок и бомбардировщиков, а на Аляске установлен антенный комплекс HAARP. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2023-08-16T20:00

2023-08-16T20:00

2023-08-16T20:00

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аляска

финляндия

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север

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Коллективный Запад и Россия с Китаем готовятся к борьбе за Севморпуть и арктические ресурсы. Потому что Севморпуть может существовать как транспортная коммуникация только в том случае, если он будет иметь продолжение в виде выхода к Баренцеву морю и в Тихий океан, отметил Перенджиев.На Западе планируют создать арктическое командование НАТО – ARCCOM. Поэтому не надо недооценивать противника. Поводу СВО тоже было мнение, что Россия "в два счета раздавит Украину", рассказал политолог.Сейчас у нас флот на севере мощнее. Но и у НАТО хватает подводных лодок и бомбардировщиков. А еще на Аляске установлен антенный комплекс HAARP. В случае полноценной войны на севере России было бы лучше сразу уничтожить всю эту инфраструктуру, не дожидаясь, пока она будет использоваться против РФ, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230810/1048536170.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, аляска, финляндия, нато, россия, север, балтика