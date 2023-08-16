Военный эксперт о том, почему на Украине Россия экономит снаряды, но по Финляндии "ударит по полной" - 16.08.2023 Украина.ру
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Военный эксперт о том, почему на Украине Россия экономит снаряды, но по Финляндии "ударит по полной"
Военный эксперт о том, почему на Украине Россия экономит снаряды, но по Финляндии "ударит по полной" - 16.08.2023 Украина.ру
Военный эксперт о том, почему на Украине Россия экономит снаряды, но по Финляндии "ударит по полной"
Сейчас у России на севере выстроен мощный флот. Но и у НАТО хватает подводных лодок и бомбардировщиков, а на Аляске установлен антенный комплекс HAARP. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2023-08-16T20:00
2023-08-16T20:00
новости
аляска
финляндия
нато
россия
север
балтика
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Коллективный Запад и Россия с Китаем готовятся к борьбе за Севморпуть и арктические ресурсы. Потому что Севморпуть может существовать как транспортная коммуникация только в том случае, если он будет иметь продолжение в виде выхода к Баренцеву морю и в Тихий океан, отметил Перенджиев.На Западе планируют создать арктическое командование НАТО – ARCCOM. Поэтому не надо недооценивать противника. Поводу СВО тоже было мнение, что Россия "в два счета раздавит Украину", рассказал политолог.Сейчас у нас флот на севере мощнее. Но и у НАТО хватает подводных лодок и бомбардировщиков. А еще на Аляске установлен антенный комплекс HAARP. В случае полноценной войны на севере России было бы лучше сразу уничтожить всю эту инфраструктуру, не дожидаясь, пока она будет использоваться против РФ, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230810/1048536170.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, аляска, финляндия, нато, россия, север, балтика
Новости, Аляска, Финляндия, НАТО, Россия, север, Балтика

Военный эксперт о том, почему на Украине Россия экономит снаряды, но по Финляндии "ударит по полной"

20:00 16.08.2023
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкФинляндия. Хельсинки. Памятник императору Александру II и Кафедральный собор
Финляндия. Хельсинки. Памятник императору Александру II и Кафедральный собор - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Сейчас у России на севере выстроен мощный флот. Но и у НАТО хватает подводных лодок и бомбардировщиков, а на Аляске установлен антенный комплекс HAARP. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Коллективный Запад и Россия с Китаем готовятся к борьбе за Севморпуть и арктические ресурсы. Потому что Севморпуть может существовать как транспортная коммуникация только в том случае, если он будет иметь продолжение в виде выхода к Баренцеву морю и в Тихий океан, отметил Перенджиев.
На Западе планируют создать арктическое командование НАТО – ARCCOM. Поэтому не надо недооценивать противника. Поводу СВО тоже было мнение, что Россия "в два счета раздавит Украину", рассказал политолог.
"Мне на это могут возразить, что на Украине идет спецоперация, поэтому Россия себя ограничивает в применении оружия, а по Финляндии мы можем ударить по полной программе. Но у НАТО тоже есть свои контраргументы. У них сильный флот на Балтике", - подчеркнул Перенджиев.
Сейчас у нас флот на севере мощнее. Но и у НАТО хватает подводных лодок и бомбардировщиков. А еще на Аляске установлен антенный комплекс HAARP. В случае полноценной войны на севере России было бы лучше сразу уничтожить всю эту инфраструктуру, не дожидаясь, пока она будет использоваться против РФ, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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10 августа, 07:21Главное в деталях
Битва за Арктику: проблемы правового статуса Все эксперты признают, что главной проблемой правового статуса Арктики является отсутствие целостного документа, подобного Договору об Антарктике от 1 декабря 1959 года. Есть ряд соглашений о, например, защите белых медведей. В западных СМИ ситуацию вокруг правового статуса региона обычно называют Battle for the Arctic ("Битва за Арктику").
 
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