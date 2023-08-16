Военный эксперт о том, почему на Украине Россия экономит снаряды, но по Финляндии "ударит по полной"
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкФинляндия. Хельсинки. Памятник императору Александру II и Кафедральный собор
Сейчас у России на севере выстроен мощный флот. Но и у НАТО хватает подводных лодок и бомбардировщиков, а на Аляске установлен антенный комплекс HAARP. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Коллективный Запад и Россия с Китаем готовятся к борьбе за Севморпуть и арктические ресурсы. Потому что Севморпуть может существовать как транспортная коммуникация только в том случае, если он будет иметь продолжение в виде выхода к Баренцеву морю и в Тихий океан, отметил Перенджиев.
На Западе планируют создать арктическое командование НАТО – ARCCOM. Поэтому не надо недооценивать противника. Поводу СВО тоже было мнение, что Россия "в два счета раздавит Украину", рассказал политолог.
"Мне на это могут возразить, что на Украине идет спецоперация, поэтому Россия себя ограничивает в применении оружия, а по Финляндии мы можем ударить по полной программе. Но у НАТО тоже есть свои контраргументы. У них сильный флот на Балтике", - подчеркнул Перенджиев.
Сейчас у нас флот на севере мощнее. Но и у НАТО хватает подводных лодок и бомбардировщиков. А еще на Аляске установлен антенный комплекс HAARP. В случае полноценной войны на севере России было бы лучше сразу уничтожить всю эту инфраструктуру, не дожидаясь, пока она будет использоваться против РФ, заключил собеседник издания.
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