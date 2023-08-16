Военный эксперт рассказал, как Польша вместе с США создаёт проект новой Речи Посполитой
Варшава при поддержке США рассматривают проект по созданию новой Речи Посполитой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Польша может войти на прямой столкновение и с Белоруссией. Потому что в состав Речи Посполитой входила не только западная Украина, но и западная Белоруссия, отметил Перенджиев.
Тем более, что Светлана Тихановская, которую Запад считает президентом Белоруссии в изгнании, никуда не делась. Ее по-прежнему кормят и поят, добавил политолог.
"Почему о прямой войне с НАТО сказал именно [министр обороны Белоруссии Виктор] Хренин, а никто иной? Потому что до этого [президент Белоруссии Александр] Лукашенко прямо сделал решительное заявление, что нельзя пустить Польшу на территорию западной Украины", - подчеркнул эксперт.
При этом Польшу с точки зрения географии можно использовать и на Украине, и в Арктике. У нее своя инфраструктура на Балтике, по которой можно перебрасывать силы в северную Европу. И Польша может наносить отвлекающие удары по России и Белоруссии. А дальше начнется большая борьба за север, заключил собеседник издания.
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Вчера, 09:20Эксперт о том, почему США "замораживают" Украину, а Евросоюз бросает Польшу в костёр конфликта с РоссиейНа Западе есть заметные внутриполитические расхождения по стратегии в украинском вопросе, как в Америке, так и в ЕС. При этом Киев не намерен идти на мирные переговоры и в обозримом будущем эта ситуация не изменится. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Олег Неменский