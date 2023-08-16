Военный эксперт рассказал, как Польша вместе с США создаёт проект новой Речи Посполитой

Эксперт о том, почему США "замораживают" Украину, а Евросоюз бросает Польшу в костёр конфликта с Россией

На Западе есть заметные внутриполитические расхождения по стратегии в украинском вопросе, как в Америке, так и в ЕС. При этом Киев не намерен идти на мирные переговоры и в обозримом будущем эта ситуация не изменится. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Олег Неменский