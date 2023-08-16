Военный эксперт рассказал, как Польша вместе с США создаёт проект новой Речи Посполитой - 16.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230816/1048713409.html
Военный эксперт рассказал, как Польша вместе с США создаёт проект новой Речи Посполитой
Военный эксперт рассказал, как Польша вместе с США создаёт проект новой Речи Посполитой - 16.08.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как Польша вместе с США создаёт проект новой Речи Посполитой
Варшава при поддержке США рассматривают проект по созданию новой Речи Посполитой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2023-08-16T19:30
2023-08-16T19:30
новости
польша
белоруссия
речь посполитая
нато
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103263/89/1032638914_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_759d4b8b0cd3f706c346c85e7600837f.jpg
Польша может войти на прямой столкновение и с Белоруссией. Потому что в состав Речи Посполитой входила не только западная Украина, но и западная Белоруссия, отметил Перенджиев.Тем более, что Светлана Тихановская, которую Запад считает президентом Белоруссии в изгнании, никуда не делась. Ее по-прежнему кормят и поят, добавил политолог.При этом Польшу с точки зрения географии можно использовать и на Украине, и в Арктике. У нее своя инфраструктура на Балтике, по которой можно перебрасывать силы в северную Европу. И Польша может наносить отвлекающие удары по России и Белоруссии. А дальше начнется большая борьба за север, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230815/1048681492.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103263/89/1032638914_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_6b84e9835872a6efbb0cc1a08040c01a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, белоруссия, речь посполитая, нато, александр лукашенко
Новости, Польша, Белоруссия, Речь Посполитая, НАТО, Александр Лукашенко

Военный эксперт рассказал, как Польша вместе с США создаёт проект новой Речи Посполитой

19:30 16.08.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк"Марш независимости" в Варшаве
Марш независимости в Варшаве - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
Варшава при поддержке США рассматривают проект по созданию новой Речи Посполитой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Польша может войти на прямой столкновение и с Белоруссией. Потому что в состав Речи Посполитой входила не только западная Украина, но и западная Белоруссия, отметил Перенджиев.
Тем более, что Светлана Тихановская, которую Запад считает президентом Белоруссии в изгнании, никуда не делась. Ее по-прежнему кормят и поят, добавил политолог.

"Почему о прямой войне с НАТО сказал именно [министр обороны Белоруссии Виктор] Хренин, а никто иной? Потому что до этого [президент Белоруссии Александр] Лукашенко прямо сделал решительное заявление, что нельзя пустить Польшу на территорию западной Украины", - подчеркнул эксперт.

При этом Польшу с точки зрения географии можно использовать и на Украине, и в Арктике. У нее своя инфраструктура на Балтике, по которой можно перебрасывать силы в северную Европу. И Польша может наносить отвлекающие удары по России и Белоруссии. А дальше начнется большая борьба за север, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Вчера, 09:20
Эксперт о том, почему США "замораживают" Украину, а Евросоюз бросает Польшу в костёр конфликта с РоссиейНа Западе есть заметные внутриполитические расхождения по стратегии в украинском вопросе, как в Америке, так и в ЕС. При этом Киев не намерен идти на мирные переговоры и в обозримом будущем эта ситуация не изменится. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Олег Неменский
 
НовостиПольшаБелоруссияРечь ПосполитаяНАТОАлександр Лукашенко
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:40В Белом доме высказались по поводу отправки на Украину дальнобойных ракет
19:30Военный эксперт рассказал, как Польша вместе с США создаёт проект новой Речи Посполитой
19:11Собянин назвал число москвичей, которые воюют в зоне спецоперации
19:00Суздальцев объяснил, почему Запад завидует России и всегда ищет способ её обмануть
18:46Аграриям Словакии, которых обидели украинские фермеры, выделят миллионы евро. Но не всем
18:36Откровения СБУ, проблемы украинского контрнаступления, раскаяние НАТО. Итоги 16 августа
18:28"Это Буданов в костюме": в сети появилось фото с совещания Зеленского с неожиданным участником
18:12"Осталось девять мужчин": в Одессе из-за мобилизации может закрыться Украинский театр
18:01Киевский ночной клуб опроверг информацию о проведении мероприятия по мотивам трагедии в Махачкале
18:01"Политика свершившихся фактов": как Сталин провёл советско-польскую границу
17:56Верховная Рада сделала еще один шаг к полной "декоммунизации"
17:42Победа России и неадекватность Запада. О чём говорили эксперты 16 августа
17:39Выброшен за ненужностью: военнослужащий ВСУ, получивший инвалидность, просит милостыню
17:33В НАТО назвали ошибкой слова о возможном приеме Украины в Альянс после территориальных уступок России
17:31Названы самые коррумпированные ведомства Украины
17:30Военнослужащим ВСУ, ставшими инвалидами, предлагают работу в порно
17:21Ночной клуб в Киеве устраивает спецмероприятие, чтобы поглумиться над трагедией в Махачкале
17:20"Если навалится весь мир": эксперт раскрыл, когда и против кого Россия применит ядерное оружие
17:13"Могут поселить афонских монахов". Что происходит с Киево-Печерской лаврой
17:04Грег Вайнер о том, как будет жить Украина после окончания войны
Лента новостейМолния