Суздальцев объяснил, почему Запад завидует России и всегда ищет способ её обмануть - 16.08.2023 Украина.ру
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Суздальцев объяснил, почему Запад завидует России и всегда ищет способ её обмануть
Суздальцев объяснил, почему Запад завидует России и всегда ищет способ её обмануть - 16.08.2023 Украина.ру
Суздальцев объяснил, почему Запад завидует России и всегда ищет способ её обмануть
Запад никогда не выполнял подписанные договоры, там всегда завидовали России и искали способ её обмануть. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
2023-08-16T19:00
2023-08-16T19:00
новости
запад
россия
украина
противостояние
сша
договоренности
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В России очень быстро забыли о том, что за последние 400 лет страна пережила четыре нашествия с запада. И сейчас против нее на Украине воюет натовская армия со славянским личным составом, рассказал политолог.В случае своей победы Запад хочет разделить и взять под контроль все активы России, включая важнейшие предприятия, технологии, места добычи полезных ископаемых. А остальное их не очень интересует, добавил он.В России должно поменяться мировоззрение, она должна прекратиться своё заискивание перед миром. Нужно признать, что из-за рубежа Российская Федерация смотрится очень солидно. Нам завидуют, и при этом думают, как обмануть, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230815/1048699857.html
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новости, запад, россия, украина, противостояние, сша, договоренности
Новости, Запад, Россия, Украина, противостояние, США, договоренности

Суздальцев объяснил, почему Запад завидует России и всегда ищет способ её обмануть

19:00 16.08.2023
 
© Фото : Freepik, master1305
- РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© Фото : Freepik, master1305
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Запад никогда не выполнял подписанные договоры, там всегда завидовали России и искали способ её обмануть. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
В России очень быстро забыли о том, что за последние 400 лет страна пережила четыре нашествия с запада. И сейчас против нее на Украине воюет натовская армия со славянским личным составом, рассказал политолог.
В случае своей победы Запад хочет разделить и взять под контроль все активы России, включая важнейшие предприятия, технологии, места добычи полезных ископаемых. А остальное их не очень интересует, добавил он.
"Никто никогда не выполнял подписанные с нами договоры. Единственный договор, который выполнили американцы, не был подписан. Это было взаимное соглашение, никем не подписанное, о разрядке Карибского кризиса. Мы даже пошли на уступки, вывели свои ракеты с Кубы, но о том, что американцы пообещали вывести свои ракеты "Юпитер" из Турции, никто на Западе не знал", - подчеркнул Суздальцев.
В России должно поменяться мировоззрение, она должна прекратиться своё заискивание перед миром. Нужно признать, что из-за рубежа Российская Федерация смотрится очень солидно. Нам завидуют, и при этом думают, как обмануть, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Александр Перенджиев интервью
Вчера, 14:40
Александр Перенджиев: Когда ВСУ совсем истощатся, США используют Польшу для битвы с Россией за Арктику Китай – сложный партнер, полностью полагаться на которого нам не стоит. Там еще не принято решение бросить вызов Западу, как это сделала Россия, и стать мировым лидером. Но в том, что касается противодействия AUKUS и Японии, Пекин нам поможет
 
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