https://ukraina.ru/20230816/1048712070.html

Суздальцев объяснил, почему Запад завидует России и всегда ищет способ её обмануть

Суздальцев объяснил, почему Запад завидует России и всегда ищет способ её обмануть - 16.08.2023 Украина.ру

Суздальцев объяснил, почему Запад завидует России и всегда ищет способ её обмануть

Запад никогда не выполнял подписанные договоры, там всегда завидовали России и искали способ её обмануть. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев

2023-08-16T19:00

2023-08-16T19:00

2023-08-16T19:00

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В России очень быстро забыли о том, что за последние 400 лет страна пережила четыре нашествия с запада. И сейчас против нее на Украине воюет натовская армия со славянским личным составом, рассказал политолог.В случае своей победы Запад хочет разделить и взять под контроль все активы России, включая важнейшие предприятия, технологии, места добычи полезных ископаемых. А остальное их не очень интересует, добавил он.В России должно поменяться мировоззрение, она должна прекратиться своё заискивание перед миром. Нужно признать, что из-за рубежа Российская Федерация смотрится очень солидно. Нам завидуют, и при этом думают, как обмануть, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230815/1048699857.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запад, россия, украина, противостояние, сша, договоренности