https://ukraina.ru/20230816/1048695259.html

Герой России Евгений Черняев о том, как использовать подводные аппараты России в борьбе с Украиной и НАТО

Герой России Евгений Черняев о том, как использовать подводные аппараты России в борьбе с Украиной и НАТО - 16.08.2023 Украина.ру

Герой России Евгений Черняев о том, как использовать подводные аппараты России в борьбе с Украиной и НАТО

Российский инженер, командир глубоководных подводных аппаратов "Мир", эксперт движения "Сильная Россия", Герой России Евгений Черняев рассказал, как может быть использован подводный флот России в борьбе с Украиной и НАТО, возможны ли глубоководные диверсии в акватории Черного моряи почему затонул батискаф "Титан".

2023-08-16T10:52

2023-08-16T10:52

2023-08-16T10:52

интервью

украина

нато

сша

россия

черное море

балтика

атлантический океан

подводники

титаник (судно)

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.— Евгений Сергеевич, сколько раз вы погружались в океан? Какое и где было самое опасное погружение?— Каждое глубоководное погружение несет в себе некую опасность, и даже на небольшой глубине бывают аварийные ситуации. С 1976 года я начал погружаться в подводном аппарате и каждые как минимум полгода проводил в экспедициях — половину своей сознательной жизни отдал морям и океанам. Аппараты на 6 километров на глубину погружались, и нам было доступно 98,5% всего океанического дна, кроме углублений, глубоководных желобов, которые могут быть около 11 километров и там большие накопления осадка — не эффективно работать на таких глубинах.Я сделал огромное количество погружений к "Титанику", затонувшему в 1912 году и находящемуся на глубине почти 4 км — там опасно нависают листы, много тросов и различных обломков — особенно около кормовой части. Также опускались на 4,7 км на дно к "Бисмарку [линкор немецкого военного флота, один из самых известных кораблей Второй мировой войны, который британцы потопили в 1941 году], погружались к "Курску".Когда произошла авария с "Комсомольцем", мы работали близко от экватора, в тропической части Атлантического Океана. Нас вызвали, дали точку: мы поняли, что идем работать на эту аварию. Я первый увидел состояние этой атомной подводной лодки, которая лежала на глубине 1,7 км.Это была уникальная операция, работы шли семь лет. На седьмой год мы сделали полную консервацию подлодки на глубине, потому что увидели, что ее опасно поднимать. В начале же мы три года подряд работали с целью поднять "Комсомолец" (определяли плотность осадка, исследовали обломки, которые помешали бы захватывать подлодку при подъеме), но позже обнаружили трещины в прочном корпусе судна, и решили сделать консервацию на глубине.— Насколько глубоководные диверсионные операции возможны в акватории Чёрного моря? Может ли "Голубой поток" повторить судьбу "Северного потока"? Как на это влияют подводные течения, глубина, рельеф дна?— Я думаю, что здесь [в Черном море] значительно сложнее сделать подобную диверсию. Во-первых, в истории с "Северными потоками" западные страны, в том числе Норвегия, были заодно, им было легче. Здесь Турция сама на "мелкой воде" не даст что-то сделать. С нашей стороны акватория тоже охраняется от подводных и надводных дронов — особенно после подрыва "Крымского моста". Надводные беспилотники в таких делах удобнее: развивают большую скорость и поэтому чаще используются противником.Во-вторых, на "глубокой воде" с простой лодки нельзя осуществить незаметно подрыв — это должна быть специально разработанная операция. Кроме того, Черное море насыщено сероводородом, на дне плохая видимость и агрессивная среда. Понятно, что для диверсий можно использовать какие-то специально изготовленные глубинные подводные дроны, но все равно это значительно сложнее.То же самое по личному опыту могу сказать про Балтику: не увидишь дна во многих местах — там как будто молоком все затянуто.— Есть ли у нас какие-то ресурсы подводного флота, которые могут быть использованы в борьбе против диверсий Украины и НАТО?— Если они захотят сделать диверсию, например, будут какой-то дрон готовить для подрыва — на самом деле у нас много подводных средств, которые для противодействия этому можно использовать. Даже — наши "Миры" можно запустить и утереть еще раз всему миру нос. У нас техники хватает, чтобы противопоставить ее заграничным военным подводным аппаратам, которые более громоздкие, чем наши. Они нам повреждения наносят, а мы вообще можем взять и "обстричь" их системы связи. Я когда работал в Атлантике, на глубине больше 5,5 тысяч метров, наткнулся на кабель белого цвета, который при желании мог манипулятором спокойно взять. Этот кабель явно в Канаду или Америку мог идти — мы тогда в подробности не вдавались, мы наукой занимались. У нас есть аппараты, которые меньше подводной лодкой, но на атомном реакторе и могут на приличные глубины погрузиться и отключить все британские, американские кабели. Это не секрет — наоборот, сейчас говорят про это, чтобы одумались там — за границей.Наши аппараты всегда использовались для решения задач государственной важности, например, для поиска шпионской аппаратуры. Двухкилометровые аппараты, на которых мы работали, находили подслушивающие устройства — ящики, расположенные около кабеля. Такие аппараты — это стратегическая техника.Сейчас, когда идет предел океанов, нам важно думать о геополитике как части военной мощи. И когда работу с нашими аппаратами ["Мир"] остановили, наша страна очень много потеряла в геополитическом плане. Ведь фактически с 1980 по 1990 год мы сделали огромное количество научных погружений. Например, мы были одними из первых, кто исследовал гидротермы [горячие водные растворы, циркулирующие в земной коре и способствующие миграции в ней].Мы однажды, когда к гидротермам пришли, не знали, что там раскаленная вода температурой 400 градусов по Цельсию в виде черных потоков выходит из недр земли. У меня сгорел иллюминатор на забортной фотокамере. Подойди я чуть ближе, я бы сейчас не говорил с вами.— Одним из самых обсуждаемых событий последних месяцев стало исчезновение батискафа "Титан" компании OceanGate в водах Атлантики. Он пропал 18 июня во время спуска к "Титанику" (глубина около 4 м). Через 4 дня спасатели нашли обломки батискафа, полностью разрушившегося в результате направленного внутрь взрыва. Что на самом деле случилось с ним?— Случилось такое, что люди отказались от здравого смысла, от опыта, который был приобретен человечеством. Подводное дело развивалось, начиная в 1934 году с батисферы [стальная шарообразная капсула], опускаемой в море на тросе.Исследователь-естествоиспытатель Уильям Бип и акванавт Отис Бартон вывинчивали иллюминатор и влезали в батисферу, хотя это было очень опасно, потому что могло образовать течь. (Если мы снимаем иллюминатор с нашего аппарата, перед погружением необходимо опрессовать иллюминатор, убедиться, что течи нет, испытания провести.) Да, и трос мог оборваться.Я знал, что "Титан" должен погрузиться: ночью мне сообщили, что скоро будет спуск аппарата к "Титанику". Так вот с использованием "Титана", они вернулись в тридцатые годы, отказавшись от всего опыта. Причем данные по "Титану" появились в Интернете только после аварии. До этого были лишь доступны рекламные ролики и нечеткие фотографии, по которым я понял, что аппарат сконструирован неправильно, что корпус — это труба и так далее.[Батискаф "Титан", произведённый американской компанией OceanGate, Inc., с 2021 года использовался для глубоководных погружений, в том числе к остаткам лайнера "Титаник", затонувшего в 1912 году. Центральная часть напорного корпуса подводного аппарата "Титан" состоит из цилиндрической трубы из углеродного волокна с толщиной стенки 5 дюймов (127 мм, или 800 слоёв углеродного волокна). Две полусферы из титана закрывают трубу через соединительные детали, также изготовленные из титана. В переднюю полусферу встроен иллюминатор, а задняя полусфера имеет конический обтекатель задней части].Они отказались от комплекса нормальных испытаний, решив какие-то небольшие тен-задачки. В частности, Ричард Стоктон Раш III — американский инженер и предприниматель, основатель и гендиректор компании OceanGate — заявлял, что проходить регистр не так просто, на это тратить деньги надо, это тормозит прогресс. Однако новые технологии не внедряются таким способом.Например, мы с коллегами из Крыловского государственного научного центре в Санкт-Петербурге после десяти лет работ на глубоководном аппарате проводили полную его разборку и испытание.Кроме того, как ни курьезно звучит это, на "Титане" не учли печальный опыт "Титаника", где (как я думаю, по просьбе директора, который манипулировал капитаном) для большей комфортности с судна сняли шлюпки; объявили его непотопляемым кораблем из прочнейшего металла, который способен разбивать айсберги.Когда я работал с "Титаником" я убедился, что на самом деле ничего такого не было — анализ показал, что использован фактически тот же металл, как на всех судах. К тому же, я предполагаю, что заклепки разошлись [при столкновении с айсбергом]. Но доказать последнее сложно. Когда я опускался к "Титанику", я видел, что он очень тяжелый, ушел достаточно сильно в грунт, и поврежденный айсбергом борт, лежащий глубоко под осадком, нельзя увидеть.— Имели ли право вообще пускать в подводное плавание "Титан" с людьми?— В "Титане" нарушено много чего. Его конструкция скорее подходила для телеуправляемого аппарата, а не для спуска в нем людей на четырехметровую глубину. Там даже не было входного люка сверху: аппарат бы не допустили к регистру, если бы посмотрели данные, чертежи — что открывается передняя стенка на петле с иллюминатором вместе, и туда входят люди. То есть, всплыв на поверхность, у членов экспедиции нет возможности выйти наружу.Опять же если обратиться к моему опыту, то внутри у наших подобных аппаратов есть решения на случай аварии, например, если объект не найдут на поверхности вовремя (учтите, можно прожить только трое суток внутри!). Мы можем поднять рубку, которая не даст волне заходить в люк и открыть его сверху; у нас есть средства сигнализации внутри аппарата: ракетницы, дымовые шашки, которыми мы можем свое местоположение обозначить для поисковиков. Хотя есть и радиопоиск — маяк, по которому можно определить расположение и дистанцию до аппарата. Есть проблесковый маяк (вспышка), уголковый отражатель, которые позволяют другим кораблям заметить объект, потерпевший аварию.А в "Титане" даже если бы они всплыли и оставались последние капли жизнеобеспечения, то люди не смогли бы выйти из аппарата и погибли, пока их искали.— Вы упомянули, что корпус батискафа, выполненный в виде трубы, является неправильным ходом. Расскажите подробнее про это.— Во-первых, труба — это очень неравномерные нагрузки. Во-вторых, я не мог поверить, что аппарат сделан из композитного материала с использованием алюминия, титана и углепластика. Углепластик — очень прочный, но хрупкий материал. Титан — более твердый, но опять же хрупче чем сталь. Из стали корпус аппарата можно сделать тоньше, а из титана — толще. При этом при циклической нагрузке толстый титановый корпус быстрее износится, чем стальной.То есть нет смысла аппарат строить из титана да еще и с формой "труба". Фланец и передняя крышка титановые — последняя, после загрузки в аппарат людей, завинчивается 16–18 болтами. Пока их не отвинтят, они никаким образом не выйдут.Третий момент. Понятно, что они, наверное, уже погружались на подобных аппаратах на 300–500 метров — и все нормально. А тут они замахнулись, чтобы к "Титанику" уходить на 4 километра, решили сразу на людях это опробовать — надо учитывать, какое давление, разница почти в 10 раз, и запас прочности должен быть больше. Очевидно было, что несчастье, если бы не случилось на этом спуске, то на каких-то последующих произошло бы.Даже если они испытали батискаф на глубине в 5 километров, то лишь ускорили процесс разрушения. Титановая труба в слабых местах могла покрыться микротрещинами, которые при повторном погружении на 4–5 км могли разрастись и привести к аварии. При этом члены экспедиции должны были слушать звуки разрушения, когда подходили к глубинам, должны были стремиться выйти [на поверхность] — "Титан" вряд ли сразу "хлопнул".Cвязи у них тоже нормальной не было, а должна была быть гидроакустическая связь с дублированием на разных частотах. И труба пустая: снаружи ни манипуляторов, ни других систем — как автобус для туристов. А заявляли, что собираются наукой заниматься… Тогда аппарат должен иметь дополнительное, более сложное, оборудование, которое можно установить для работы с геологами, биологами, микробиологами.Кстати, когда после 1990 года у нас остановилось все бюджетное финансирование, и аппараты "Мир" могли уйти в металлолом, мы начали выполнять сложные контракты — снимать фильмы. Первые съемки в формате IMAX (максимальное изображение) нам заказал режиссер, желающий снять "Титаник" — поставили камеру в наш аппарат.[По словам создателя глубоководных аппаратов "Мир-1" и "Мир-2" ученого Анатолия Сагалевича, первый раз судно "Титаник" он снял в 1991 году в сотрудничестве с фирмой IMAX. Это был документальный фильм режиссера Стивена Лоу под названием "Титаника", который длился полтора часа.]В 2010–2011 годах в мире было всего четыре аппарата, способных погрузиться на глубину 6 км: по одному во Франции и в Японии, и два у нас. Был еще один старенький американский аппарат Alvin— переоборудованный с 2 на 4,5 километра. Западная подводная техника, как показала практика, ни на что не сгодилась: не было нужного угла обзора из иллюминатора, недостаточно было места внутри для камеры, не хватало энергии для запитки мощных светильников для бортовой съемки.У наших аппаратов нашлось все необходимое, и "Титаник" снимали мы. Мы выполняли контракты, и половину спусков за счет этого делали для получения научных данных, а 30% заработанных средств отчисляли в Академию Наук.— В Конгрессе США 26 июля всерьез обсуждали НЛО, в том числе якобы найденные останки инопланетных пилотов. Подводники негласно говорят о том, что на глубине в Океанах тоже кроются свои тайны. Встречались ли вы с морскими НЛО или какими-либо аппаратами явно неестественного происхождения?— Вы не первая спрашиваете меня об этом. Подобные вопросы мне задавали уфологи, и на Байкале люди ко мне приходили, и за границей тоже узнавали. С детства у меня тяга к воде, я ее всегда любил, везде нырял, на больших глубинах был во всех океанах, морях, озерах — и на "Титанике", и на "Бисмарке", на "Комсомольце", на "Курске" и так далее. И представляете, сколько я погружался, уж ко мне-то они [НЛО] должны были прийти. Но нету!— Может быть, придут еще?— Я с удовольствием, думаю, было бы интересно!

атлантический океан

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Анна Черкасова

интервью, украина, нато, сша, россия, черное море, балтика, атлантический океан, подводники, титаник (судно), батискаф "титан", северный поток, голубой поток, дроны, аппарат "мир", нло