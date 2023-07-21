Адмирал Владимир Комоедов: Если Украина помешает России в Черном море, у НАТО на Балтике развяжется пупок
Российский военачальник, политик, в прошлом командующий Черноморским флотом ВМФ России, адмирал Владимир Комоедов в интервью изданию Украина.ру объяснил, что происходит в Черноморском регионе и на Балтике
— Владимир Петрович, с полуночи 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов, по словам Минобороны. Как будет работать новый приказ и действовать Черноморский флот?
— Отвечая на этот вопрос, я с позволения вашего и читателей, немного в оперативное искусство обращусь.
Есть такая операция морская: называется борьба на коммуникациях или ведение боевых действий на коммуникациях противника. Она включает в себя многоступенчатые, или многослойные, действия: минные постановки, действия подводных лодок в определенных районах, набеговые операции с быстроходными ракетными, торпедными кораблями, использование авиации.
Прежде всего, это установление контроля за движением в этой зоне. Для этого есть в распоряжении космос, воздух, радиотехнические силы и средства: всевозможные береговые, авиационные станции; станции бокового обзора на самолётах, которые очень скрупулёзно все это дело наблюдают — здесь целый комплекс.
Получается [в нашем случае] для Черноморского флота должна быть поставлена задача разработать мероприятие по контролю за коммуникацией противника именно в направлении севера — это северо-западный район Черного моря.
Для этого назначается руководитель операции, который несёт за это ответственность и которому придаются силы и средства. Примерно таким должен быть подход.
2 ноября 2022, 13:58Владимир Комоедов: кто он
— Суда каких стран первыми попадут под потенциальный удар Черноморского флота? Какие корабли будут досматривать, а какие — пропускать?
— Здесь есть политические и военные тонкости. Досматривать чужие корабли у нас возможности нет, да, и с какой целью это делать?
Объявлено же: пойдёшь в акватории Черного моря в украинские порты — получишь по зубам. У нас объявлено, что любая цель (судно), которая двигается, будет рассматриваться как потенциальная угроза и носитель средств нападения, поражения — ракет, боеприпасов и так далее.
Обратите внимание: сейчас в районе выхода Дуная в Чёрное море сосредоточенно 50–60 судов около Румынии, которые не хотят идти в этот район, опасаются.
Что касается противника, если он, например, хочет или будет продвигаться по этой зоне, то ему необходимо организовывать конвойную службу для сопровождения и защиты каждого судна военными кораблями. Например, Украина с такой просьбой обращаясь к Турции, а последняя ей сказала "гуляй, Вася" — дескать, мы этим заниматься не будем.
— То есть, получается, что мы можем без досмотра ударить по чужому кораблю?
— Конечно. Раз объявлена опасная зона и запрет движения, мы можем любую цель, идущую в/из зоны портов Украины рассматривать как потенциальную цель на уничтожение.
— С юридической и правовой точек зрения это приемлемо?
— Это очень тонкий вопрос. Заявление [Минобороны о чужих судах] сделано не просто для красного словца по телевидению и радио, а, наверняка, были выданы специальные навипы (навигационные предупреждения), официальный документ, что в определенный период в таком-то районе с такими-то координатами проход [для чужих кораблей] запрещён.
Я вам расскажу один случай из моей практики. Я руководил учениями: мы проводили ракетные стрельбы в Чёрном море и закрыли район для прохождения судов. Тогда судно "Верещагино" держало путь из Стамбула в Скадовск и прошло прямо по центру запретного района. Его взяли береговые [ракетные] комплексы.
Украинцы меня подвели: они должны были стоять на охране, а Киев приказал убрать ее. У нас линии дозора оказались побольше в 2 раза, и русский тихоходный корабль-тральщик пропустил "Верещагино": пока первый дошёл в крайнюю северную точку, последний прошёл южную.
Вчера, 16:45В Минобороны Украины объявили военными целями суда, идущие в российские порты в Чёрном мореВ Министерстве обороны Украины заявили, что с 21 июля будут рассматривать суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов, как перевозящие грузы военного назначения. Об этом Минобороны Украины сообщило в своем телеграм-канале
И вот это украинское судно-нарушитель спокойно себе вошло в поле, где стояли щиты — специальное оборудование. Умная ракета, в которую засыпан песок вместо боевого заряда, увидела, что какой-то корабль двигается и среагировала — прошила борт полностью посередине.
Все остались живы, никого сильно не ранило — лишь одному человеку повредило пятку куском дубового дерева. Надо мной, как руководителем учений, видимо, Бог стоял.
Я попытался оказать помощь пострадавшему украинскому судну, буксир ему вызвал, но экипаж отказался — сказали: сами дойдем.
В итоге украинский транспортный прокурор признал виновным капитана корабля, потому что он не выполнил навигационное предупреждение, а порт выпустил судно без проверки. Вот такая ситуация была — юридическая сторона оказалась не на стороне украинца, хотя они тогда уже имели против нас какие-то виды.
Все вышло по закону: украинский капитан нарушил запрет — он и понёс ответственность.
— Если наш флот потопит чужое судно, пусть и в рамках закона, не будет ли это эскалацией российско-западного конфликта?
— Вы знаете, при нынешней болтовне, которая творится в средствах массовой информации на той стороне, всего можно ожидать. Россия, по словам Запада, всегда во всем виновата. Чихнул или споткнулся Байден, мы виноваты. Еще что-то случилось в мире — тоже мы виноваты.
Помните фильм "Старик Хоттабыч"? Так вот Джо Байдена я могу сравнить со сказочным джином Хоттабычем, который исполняет волю своего молодого повелителя Вольки в лице Владимира Зеленского.
Вообще, конечно, престарелая Америка в лице нынешнего президента очень здорово чудит. Байдену пора на покой: он старше меня, наворовал-награбил достаточно. Около 900 американских военных баз по всему земному шару — везде США применяли силу, ядерное, химическое, кассетное оружие.
Меня до сих пор поражает, как Япония Америке кланяется: американцы сожгли более 100 тысяч японцев, снесли с лица земли два города…
— Можем ли мы создать свои каперские суда для контроля чужих кораблей на северо-западе Черного моря?
— Нет. Географически в этом районе мы пока не обладаем господством. Через территориальные воды Болгарии, Румынии и Украины американцы и НАТО продвигают свои интересы.
Вчера, 16:00Александр Перенджиев: После "зернового айкидо" в Одессе русский флот будет бодаться с США возле РумынииДаже если вдруг Запад скажет, что готов возобновить зерновую сделку, выполнив все требования России по SWIFT и минеральным удобрениям, а мы откроем коридор, по которому снова пойдут корабли с техникой, то выгрузить они ее уже не смогут. Мы уничтожили в портах все краны и рельсы
— Могут ли США и НАТО нам устроить проблемы на Балтике?
— На Балтике они уже устроили нам проблемы, по сути дела. Там мы базируемся в двух местах: Финский залив, который раньше назывался "маркизова лужа", и Балтийск, что находится в районе Гданьского залива.
Если взять экономические зоны, то они порезаны, конечно, и нам мало места в этом плане. Но флот есть; он разделен на две группы: калининградская, балтийская, группа и кронштадтская группа.
Конечно, у них на Балтике превосходство: чтобы мы не хотели, у них свободный выход и заход через проливы в Атлантике. Все страны являются членами НАТО, в том числе так можно сказать и про Швецию, которая, считай уже, в Североатлантическом блоке.
Даже если она не будет принята в альянс, страна находится в полном взаимодействии с натовскими силами.
Кроме того, постоянно чем-то грозят прибалтийские государства — Эстония, Литва, Латвия, которые в Балтике накопили много сухопутных, воздушных и морских сил. Самый шумный элемент НАТО — это Польша, у которой протяженная береговая черта на Балтике; страна имеет флот, много портов и баз. Поэтому здесь у нас дела плоховаты, тесновато нам тут…
Я вам открою тайну: в Балтийске — только один вход и выход в море, а не 2–3 выхода.
— А какова ситуация у нас на Баренцевом море?
— Здесь у НАТО, извините, пупок развяжутся, чтобы нам сделать плохо. Здесь господство наше во всех отношениях. Но есть открытое море [морское пространство, находящееся за внешними пределами территориального моря, на которое не распространяется суверенитет какого-либо государства и находящееся в общем и равноправном пользовании всех народов]. У них [НАТО] там очень интересная система сделана против нас, особенно против российских подводных лодок.
Фареро-Исландский противолодочный рубеж НАТО — протяжённостью до 800 миль, а если в 2 раза —1600 километров. Здесь они обнаруживают наши подводные лодки, развёртывающиеся в Атлантику, отслеживают их всеми силами и средствами: кабельными системами типа SOSUS (гидроакустическая противолодочная система США); через космос; с помощью противолодочной авиации; мобильными силами и гидроакустическими комплексами.
России тут сложновато, но у нас есть оружие, которым можно, не выходя из дока или стоя на базе, со своих морей нанести удар — или ответный, или ответно-встречный, или упреждающий. У нас силёнок на этот счёт хватает.
В свое время Михаил Горбачёв (не могу его вспомнить хорошим словом в связи с этим) взял и уничтожил такие уникальнейшие подводные лодки как "Акула" [тяжёлые ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта 941 "Акула"].
Такая подлодка имела 20 ракет, каждая по 100 тонн и с 10 ядерными боеголовками. Вот представьте: этому судну не надо было куда-то выходить, оно могло прямо с берега или причала долбануть по врагу и разнести. Америки, наверное, не было бы уже…
Мне удалось на такой подлодке выходить в море — к сожалению, делать плохую работу: стрелять нашими ракетами на уничтожение, на ликвидацию.
На Тихоокеанском флоте вы видите, что у нас идут даже учения с Китаем. Мое мнение, что, конечно, нам придётся этот флот усиливать — не потому что Китай вышел вперёд, а для нашей личной безопасности. Так сложилось, что у нас свободного выхода в Океан нет, кроме как с Камчатки.
Остров Медвежий, мыс Нордкап; плюс Фареро-Исландский рубеж, о котором я говорил; вся Балтика, Черноморский и Тихоокеанский флоты, извините, проливными зона (проливами) — просто так свободно в Атлантику и Тихий Океан нам не выйти.
США океанами защищены: чтобы к ним приблизиться, примерно полмесяца, около 15 суток, понадобится. За это время можно чай попить, водки выпить и протрезветь успеть. Такая вот география…