https://ukraina.ru/20230721/1048171486.html

Адмирал Владимир Комоедов: Если Украина помешает России в Черном море, у НАТО на Балтике развяжется пупок

Адмирал Владимир Комоедов: Если Украина помешает России в Черном море, у НАТО на Балтике развяжется пупок - 21.07.2023 Украина.ру

Адмирал Владимир Комоедов: Если Украина помешает России в Черном море, у НАТО на Балтике развяжется пупок

Российский военачальник, политик, в прошлом командующий Черноморским флотом ВМФ России, адмирал Владимир Комоедов в интервью изданию Украина.ру объяснил, что происходит в Черноморском регионе и на Балтике

2023-07-21T16:41

2023-07-21T16:41

2023-07-21T16:41

интервью

украина

россия

балтика

сша

баренцево море

румыния

болгария

прибалтика

тихий океан

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— Владимир Петрович, с полуночи 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов, по словам Минобороны. Как будет работать новый приказ и действовать Черноморский флот?— Отвечая на этот вопрос, я с позволения вашего и читателей, немного в оперативное искусство обращусь. Есть такая операция морская: называется борьба на коммуникациях или ведение боевых действий на коммуникациях противника. Она включает в себя многоступенчатые, или многослойные, действия: минные постановки, действия подводных лодок в определенных районах, набеговые операции с быстроходными ракетными, торпедными кораблями, использование авиации.Прежде всего, это установление контроля за движением в этой зоне. Для этого есть в распоряжении космос, воздух, радиотехнические силы и средства: всевозможные береговые, авиационные станции; станции бокового обзора на самолётах, которые очень скрупулёзно все это дело наблюдают — здесь целый комплекс.Получается [в нашем случае] для Черноморского флота должна быть поставлена задача разработать мероприятие по контролю за коммуникацией противника именно в направлении севера — это северо-западный район Черного моря. Для этого назначается руководитель операции, который несёт за это ответственность и которому придаются силы и средства. Примерно таким должен быть подход.— Суда каких стран первыми попадут под потенциальный удар Черноморского флота? Какие корабли будут досматривать, а какие — пропускать?— Здесь есть политические и военные тонкости. Досматривать чужие корабли у нас возможности нет, да, и с какой целью это делать? Объявлено же: пойдёшь в акватории Черного моря в украинские порты — получишь по зубам. У нас объявлено, что любая цель (судно), которая двигается, будет рассматриваться как потенциальная угроза и носитель средств нападения, поражения — ракет, боеприпасов и так далее. Обратите внимание: сейчас в районе выхода Дуная в Чёрное море сосредоточенно 50–60 судов около Румынии, которые не хотят идти в этот район, опасаются.Что касается противника, если он, например, хочет или будет продвигаться по этой зоне, то ему необходимо организовывать конвойную службу для сопровождения и защиты каждого судна военными кораблями. Например, Украина с такой просьбой обращаясь к Турции, а последняя ей сказала "гуляй, Вася" — дескать, мы этим заниматься не будем.— То есть, получается, что мы можем без досмотра ударить по чужому кораблю?— Конечно. Раз объявлена опасная зона и запрет движения, мы можем любую цель, идущую в/из зоны портов Украины рассматривать как потенциальную цель на уничтожение. — С юридической и правовой точек зрения это приемлемо?— Это очень тонкий вопрос. Заявление [Минобороны о чужих судах] сделано не просто для красного словца по телевидению и радио, а, наверняка, были выданы специальные навипы (навигационные предупреждения), официальный документ, что в определенный период в таком-то районе с такими-то координатами проход [для чужих кораблей] запрещён.Я вам расскажу один случай из моей практики. Я руководил учениями: мы проводили ракетные стрельбы в Чёрном море и закрыли район для прохождения судов. Тогда судно "Верещагино" держало путь из Стамбула в Скадовск и прошло прямо по центру запретного района. Его взяли береговые [ракетные] комплексы. Украинцы меня подвели: они должны были стоять на охране, а Киев приказал убрать ее. У нас линии дозора оказались побольше в 2 раза, и русский тихоходный корабль-тральщик пропустил "Верещагино": пока первый дошёл в крайнюю северную точку, последний прошёл южную.И вот это украинское судно-нарушитель спокойно себе вошло в поле, где стояли щиты — специальное оборудование. Умная ракета, в которую засыпан песок вместо боевого заряда, увидела, что какой-то корабль двигается и среагировала — прошила борт полностью посередине. Все остались живы, никого сильно не ранило — лишь одному человеку повредило пятку куском дубового дерева. Надо мной, как руководителем учений, видимо, Бог стоял.Я попытался оказать помощь пострадавшему украинскому судну, буксир ему вызвал, но экипаж отказался — сказали: сами дойдем. В итоге украинский транспортный прокурор признал виновным капитана корабля, потому что он не выполнил навигационное предупреждение, а порт выпустил судно без проверки. Вот такая ситуация была — юридическая сторона оказалась не на стороне украинца, хотя они тогда уже имели против нас какие-то виды. Все вышло по закону: украинский капитан нарушил запрет — он и понёс ответственность.— Если наш флот потопит чужое судно, пусть и в рамках закона, не будет ли это эскалацией российско-западного конфликта?— Вы знаете, при нынешней болтовне, которая творится в средствах массовой информации на той стороне, всего можно ожидать. Россия, по словам Запада, всегда во всем виновата. Чихнул или споткнулся Байден, мы виноваты. Еще что-то случилось в мире — тоже мы виноваты. Помните фильм "Старик Хоттабыч"? Так вот Джо Байдена я могу сравнить со сказочным джином Хоттабычем, который исполняет волю своего молодого повелителя Вольки в лице Владимира Зеленского.Вообще, конечно, престарелая Америка в лице нынешнего президента очень здорово чудит. Байдену пора на покой: он старше меня, наворовал-награбил достаточно. Около 900 американских военных баз по всему земному шару — везде США применяли силу, ядерное, химическое, кассетное оружие. Меня до сих пор поражает, как Япония Америке кланяется: американцы сожгли более 100 тысяч японцев, снесли с лица земли два города…— Можем ли мы создать свои каперские суда для контроля чужих кораблей на северо-западе Черного моря?— Нет. Географически в этом районе мы пока не обладаем господством. Через территориальные воды Болгарии, Румынии и Украины американцы и НАТО продвигают свои интересы.— Могут ли США и НАТО нам устроить проблемы на Балтике?— На Балтике они уже устроили нам проблемы, по сути дела. Там мы базируемся в двух местах: Финский залив, который раньше назывался "маркизова лужа", и Балтийск, что находится в районе Гданьского залива. Если взять экономические зоны, то они порезаны, конечно, и нам мало места в этом плане. Но флот есть; он разделен на две группы: калининградская, балтийская, группа и кронштадтская группа.Конечно, у них на Балтике превосходство: чтобы мы не хотели, у них свободный выход и заход через проливы в Атлантике. Все страны являются членами НАТО, в том числе так можно сказать и про Швецию, которая, считай уже, в Североатлантическом блоке. Даже если она не будет принята в альянс, страна находится в полном взаимодействии с натовскими силами.Кроме того, постоянно чем-то грозят прибалтийские государства — Эстония, Литва, Латвия, которые в Балтике накопили много сухопутных, воздушных и морских сил. Самый шумный элемент НАТО — это Польша, у которой протяженная береговая черта на Балтике; страна имеет флот, много портов и баз. Поэтому здесь у нас дела плоховаты, тесновато нам тут…Я вам открою тайну: в Балтийске — только один вход и выход в море, а не 2–3 выхода.— А какова ситуация у нас на Баренцевом море?— Здесь у НАТО, извините, пупок развяжутся, чтобы нам сделать плохо. Здесь господство наше во всех отношениях. Но есть открытое море [морское пространство, находящееся за внешними пределами территориального моря, на которое не распространяется суверенитет какого-либо государства и находящееся в общем и равноправном пользовании всех народов]. У них [НАТО] там очень интересная система сделана против нас, особенно против российских подводных лодок.Фареро-Исландский противолодочный рубеж НАТО — протяжённостью до 800 миль, а если в 2 раза —1600 километров. Здесь они обнаруживают наши подводные лодки, развёртывающиеся в Атлантику, отслеживают их всеми силами и средствами: кабельными системами типа SOSUS (гидроакустическая противолодочная система США); через космос; с помощью противолодочной авиации; мобильными силами и гидроакустическими комплексами. России тут сложновато, но у нас есть оружие, которым можно, не выходя из дока или стоя на базе, со своих морей нанести удар — или ответный, или ответно-встречный, или упреждающий. У нас силёнок на этот счёт хватает.В свое время Михаил Горбачёв (не могу его вспомнить хорошим словом в связи с этим) взял и уничтожил такие уникальнейшие подводные лодки как "Акула" [тяжёлые ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта 941 "Акула"]. Такая подлодка имела 20 ракет, каждая по 100 тонн и с 10 ядерными боеголовками. Вот представьте: этому судну не надо было куда-то выходить, оно могло прямо с берега или причала долбануть по врагу и разнести. Америки, наверное, не было бы уже… Мне удалось на такой подлодке выходить в море — к сожалению, делать плохую работу: стрелять нашими ракетами на уничтожение, на ликвидацию.На Тихоокеанском флоте вы видите, что у нас идут даже учения с Китаем. Мое мнение, что, конечно, нам придётся этот флот усиливать — не потому что Китай вышел вперёд, а для нашей личной безопасности. Так сложилось, что у нас свободного выхода в Океан нет, кроме как с Камчатки. Остров Медвежий, мыс Нордкап; плюс Фареро-Исландский рубеж, о котором я говорил; вся Балтика, Черноморский и Тихоокеанский флоты, извините, проливными зона (проливами) — просто так свободно в Атлантику и Тихий Океан нам не выйти. США океанами защищены: чтобы к ним приблизиться, примерно полмесяца, около 15 суток, понадобится. За это время можно чай попить, водки выпить и протрезветь успеть. Такая вот география…

https://ukraina.ru/20221102/1040427284.html

https://ukraina.ru/20230720/1048146422.html

https://ukraina.ru/20230720/1048141248.html

https://ukraina.ru/20230719/1048128118.html

баренцево море

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

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