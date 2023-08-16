https://ukraina.ru/20230816/1048693501.html

Эксперт рассказал, как "ракетный голод" заставил Украину бить по России старыми системами ПВО

Эксперт рассказал, как "ракетный голод" заставил Украину бить по России старыми системами ПВО - 16.08.2023 Украина.ру

Эксперт рассказал, как "ракетный голод" заставил Украину бить по России старыми системами ПВО

В ожидании поставок ракет ATACMS Украина приняла решение использовать в качестве средства поражения ракеты комплекса С-200. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2023-08-16T14:00

2023-08-16T14:00

2023-08-16T14:00

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На Украине разработали ракету "Гром-2" для Саудовской Аравии, но ВС РФ вовремя нанесли удар по ряду предприятий и свели их потенциал к минимуму. Поэтому Киеву пришлось срочно переделывать советские зенитные комплексы С-200 для ударов по наземным целям, рассказал Кнутов.Пусковые установки для С-200 – мобильные, располагаются на шасси танков. Это связано с тем, что раньше кубинцы делали пусковые установки комплекса С-75 на танках, а поляки использовали танки для комплекса С-125, добавил эксперт.Но это могла быть и отвлекающая атака, поэтому Крымский мост еще и закрывали дымами, чтобы не было подсветки с помощью беспилотника, который обеспечивал бы лазерное целеуказание для той же ракеты Storm Shadow, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230802/1048411335.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, пзрк, ракеты, крымский мост, украина, атаки