Эксперт рассказал, как "ракетный голод" заставил Украину бить по России старыми системами ПВО - 16.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230816/1048693501.html
Эксперт рассказал, как "ракетный голод" заставил Украину бить по России старыми системами ПВО
Эксперт рассказал, как "ракетный голод" заставил Украину бить по России старыми системами ПВО - 16.08.2023 Украина.ру
Эксперт рассказал, как "ракетный голод" заставил Украину бить по России старыми системами ПВО
В ожидании поставок ракет ATACMS Украина приняла решение использовать в качестве средства поражения ракеты комплекса С-200. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-08-16T14:00
2023-08-16T14:00
новости
пзрк
ракеты
крымский мост
украина
атаки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0a/1047911114_0:82:1025:658_1920x0_80_0_0_dab6c9554e418d12000cd5d758784375.jpg
На Украине разработали ракету "Гром-2" для Саудовской Аравии, но ВС РФ вовремя нанесли удар по ряду предприятий и свели их потенциал к минимуму. Поэтому Киеву пришлось срочно переделывать советские зенитные комплексы С-200 для ударов по наземным целям, рассказал Кнутов.Пусковые установки для С-200 – мобильные, располагаются на шасси танков. Это связано с тем, что раньше кубинцы делали пусковые установки комплекса С-75 на танках, а поляки использовали танки для комплекса С-125, добавил эксперт.Но это могла быть и отвлекающая атака, поэтому Крымский мост еще и закрывали дымами, чтобы не было подсветки с помощью беспилотника, который обеспечивал бы лазерное целеуказание для той же ракеты Storm Shadow, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230802/1048411335.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0a/1047911114_0:0:973:730_1920x0_80_0_0_e39cd7e87e3b2b39e875f2b4c8e4552b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, пзрк, ракеты, крымский мост, украина, атаки
Новости, ПЗРК, ракеты, Крымский мост, Украина, атаки

Эксперт рассказал, как "ракетный голод" заставил Украину бить по России старыми системами ПВО

14:00 16.08.2023
 
© commons.wikimedia.org / ВіталійС-200 на параде в Киеве
С-200 на параде в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© commons.wikimedia.org / Віталій
Читать в
В ожидании поставок ракет ATACMS Украина приняла решение использовать в качестве средства поражения ракеты комплекса С-200. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
На Украине разработали ракету "Гром-2" для Саудовской Аравии, но ВС РФ вовремя нанесли удар по ряду предприятий и свели их потенциал к минимуму. Поэтому Киеву пришлось срочно переделывать советские зенитные комплексы С-200 для ударов по наземным целям, рассказал Кнутов.
Пусковые установки для С-200 – мобильные, располагаются на шасси танков. Это связано с тем, что раньше кубинцы делали пусковые установки комплекса С-75 на танках, а поляки использовали танки для комплекса С-125, добавил эксперт.
"На видео зафиксировано, как при атаке по Крымскому мосту первая же ракета поразила цель. В радиолокационном смысле цель – не сложная: ракета полностью металлическая, хорошо отражает радиолокационные лучи, скорости у нее не запредельные поэтому заметна на экранах. То есть для зенитно-ракетных систем – это приемлемая цель", - подчеркнул Кнутов.
Но это могла быть и отвлекающая атака, поэтому Крымский мост еще и закрывали дымами, чтобы не было подсветки с помощью беспилотника, который обеспечивал бы лазерное целеуказание для той же ракеты Storm Shadow, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
С-200 на параде в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
2 августа, 07:52
Эксперт рассказал, как умельцы "Южмаша" переделали советскую С-200, чтобы ударить по ТаганрогуМобилизационный ресурс на Украине еще достаточный, но ВСУ в огромном количестве теряют технику и оружие. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин
 
НовостиПЗРКракетыКрымский мостУкраинаатаки
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:17Психиатры из Николаева заработали на "липе" для беглецов от службы в ВСУ сотни тысяч долларов
16:07Румыния подтвердила готовность обучать украинских пилотов на истребителях F-16
16:01Россия должна быть заменена Украиной: эксперт объяснил, чего хочет Запад
15:54Йохан Бекман: После поражения ВСУ Великобритания вновь спровоцирует финнов воевать с русскими в Африке
15:49Киев избавят от Ермака: Кличко решил отомстить офису Зеленского
15:48ФСБ сообщила о попытке украинской ДРГ устроить провокацию в Брянской области
15:45Аксенов рассказал о судьбе "ждунов" в Крыму после победы РФ
14:59Историк моды Васильев: всем уехавшим артистам потом в России поставят памятники
14:59"Сложный партнёр": эксперт объяснил, согласится ли Китай на военный союз с Россией в борьбе за Арктику
14:58"Воскресший" фанатский спецназ обнулил наступающие подразделения ВСУ под Артемовском
14:57На Украине раскрыли группу, разработавшую схему незаконного приобретения госземель
14:54Жизнь за решёткой: в одесском психдиспансере пациентов заставляют работать за конфеты
14:39Смерть для будущих поколений. Как США заминировали планету
14:18"Берегись дворников!": в Раду внесли законопроект, позволяющий коммунальщикам раздавать повестки
14:13Мэр Кременчуга шокировал украинцев тратой почти 1,5 млн бюджетных гривен
14:05ВСУ бросили на убой под Запорожьем элитных штурмовиков из личного резерва Зеленского - Рогов
14:00Эксперт рассказал, как "ракетный голод" заставил Украину бить по России старыми системами ПВО
13:59Экс-депутат Рады рассказала, как в ВСУ подсаживают бойцов на наркотические препараты
13:53Депутат Госдумы призвал выяснить, откуда у CNN кадры с камер на Крымском мосту
13:49Альтернативы нет. Посол РФ в Турции раскритиковал предложение ООН по зерновой сделке
Лента новостейМолния