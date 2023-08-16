https://ukraina.ru/20230816/1048693501.html
Эксперт рассказал, как "ракетный голод" заставил Украину бить по России старыми системами ПВО
Эксперт рассказал, как "ракетный голод" заставил Украину бить по России старыми системами ПВО - 16.08.2023 Украина.ру
Эксперт рассказал, как "ракетный голод" заставил Украину бить по России старыми системами ПВО
В ожидании поставок ракет ATACMS Украина приняла решение использовать в качестве средства поражения ракеты комплекса С-200. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-08-16T14:00
2023-08-16T14:00
2023-08-16T14:00
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ракеты
крымский мост
украина
атаки
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На Украине разработали ракету "Гром-2" для Саудовской Аравии, но ВС РФ вовремя нанесли удар по ряду предприятий и свели их потенциал к минимуму. Поэтому Киеву пришлось срочно переделывать советские зенитные комплексы С-200 для ударов по наземным целям, рассказал Кнутов.Пусковые установки для С-200 – мобильные, располагаются на шасси танков. Это связано с тем, что раньше кубинцы делали пусковые установки комплекса С-75 на танках, а поляки использовали танки для комплекса С-125, добавил эксперт.Но это могла быть и отвлекающая атака, поэтому Крымский мост еще и закрывали дымами, чтобы не было подсветки с помощью беспилотника, который обеспечивал бы лазерное целеуказание для той же ракеты Storm Shadow, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230802/1048411335.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, пзрк, ракеты, крымский мост, украина, атаки
Новости, ПЗРК, ракеты, Крымский мост, Украина, атаки
Эксперт рассказал, как "ракетный голод" заставил Украину бить по России старыми системами ПВО
В ожидании поставок ракет ATACMS Украина приняла решение использовать в качестве средства поражения ракеты комплекса С-200. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
На Украине разработали ракету "Гром-2" для Саудовской Аравии, но ВС РФ вовремя нанесли удар по ряду предприятий и свели их потенциал к минимуму. Поэтому Киеву пришлось срочно переделывать советские зенитные комплексы С-200 для ударов по наземным целям, рассказал Кнутов.
Пусковые установки для С-200 – мобильные, располагаются на шасси танков. Это связано с тем, что раньше кубинцы делали пусковые установки комплекса С-75 на танках, а поляки использовали танки для комплекса С-125, добавил эксперт.
"На видео зафиксировано, как при атаке по Крымскому мосту первая же ракета поразила цель. В радиолокационном смысле цель – не сложная: ракета полностью металлическая, хорошо отражает радиолокационные лучи, скорости у нее не запредельные поэтому заметна на экранах. То есть для зенитно-ракетных систем – это приемлемая цель", - подчеркнул Кнутов.
Но это могла быть и отвлекающая атака, поэтому Крымский мост еще и закрывали дымами, чтобы не было подсветки с помощью беспилотника, который обеспечивал бы лазерное целеуказание для той же ракеты Storm Shadow, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь