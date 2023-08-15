https://ukraina.ru/20230815/1048706889.html

Гавайский крематорий. В США произошел самый смертоносный пожар в новой истории

Гавайский крематорий. В США произошел самый смертоносный пожар в новой истории - 15.08.2023 Украина.ру

Гавайский крематорий. В США произошел самый смертоносный пожар в новой истории

В Америке подсчитывают последствия катастрофического лесного пожара на Мауи – втором по величине острове Гавайского архипелага

2023-08-15T16:39

2023-08-15T16:39

2023-08-15T16:39

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Согласно официальным данным, которые озвучил в эфире телеканала CNN губернатор штата Гавайи Джош Грин, число подтвержденных жертв природного бедствия достигло 99 человек.Таким образом, катастрофа на острове Мауи уже превзошла по количеству погибших калифорнийский пожар 2018 года, в результате которого погибло 85 человек – и стала самым смертельным пожаром в новейшей истории США.Но жертв гавайской трагедии будет гораздо больше. На сегодня спасатели осмотрели не более трех процентов обугленных руин, а для идентификации всех обнаруженных тел необходимо будет проводить многочисленные ДНК тесты."В настоящий момент никто из нас не в состоянии оценить масштабы этого бедствия. Мы подбираем останки, а они рассыпаются у нас в руках", – заявил начальник местной полиции Джон Пеллетье, по словам которого остров превратился в огромный крематорий.По мнению многих гавайцев, чрезвычайные службы штата не смогли сдержать распространение пламени. Пожары пошли на спад сами по себе – когда сгорело почти все, что могло гореть. Исторический город Лахайна – бывшая столица независимого Гавайского королевства, которое в свое время пыталось установить дипломатические отношения с Россией – напоминает место интенсивных боевых действий."Там почти ничего не осталось", – лаконично признался журналистам губернатор Грин.Но за первой бедой сразу пришла вторая. Уцелевшие люди оказались лицом к лицу с вооруженными бандитами, потому что представители власти бросили жителей острова на произвол судьбы."Пожары на Гавайях стали самыми смертоносными в США за последнее столетие. Грин сообщил, что ущерб от стихийного бедствия оценивается в 6 миллиардов долларов. На острове Мауи после масштабных пожаров воцарилась полная анархия. В разрушенном до основания городке Лахайне – напоминающим гавайский Бахмут – властвуют мародёры. По ночам они ходят по домам выживших и под дулом пистолета их грабят.На месте присутствует небольшое число полицейских и военных, но они не особо помогают в борьбе с грабителями. Это в чём-то напоминает печально известную ситуацию в Новом Орлеане во время урагана Катрина. Американское общество настолько расколото, что, как только происходит катаклизм и законы перестают работать, начинается война всех против всех.Агенты ФБР размещают на острове мобильные морги, опасаясь того, что число погибших пойдёт на сотни. Родственники погибших уже написали коллективный иск на местных энергетиков – за то, что они не смогли вовремя отключить электричество. Хотя отличились и власти штата – не успев устроить эвакуацию или даже толком предупредить о пожаре", – пишет американист Малек Дудаков.На Гавайских островах хватает серьезных природных угроз – таких, как извержения вулканов, землетрясения и цунами. Система раннего оповещения должна поддерживаться в состоянии ежеминутной готовности. Однако тревожные сирены, которые должны были предупредить жителей Мауи о надвигающемся на них бедствии, не сработали. И ничего не подозревающие гавайцы оставались в своих домах, спохватившись лишь тогда, когда огонь отрезал им пути бегства в сторону океана.Причины этой преступной халатности до сих по не установлены – как и причины катастрофического пожара. Губернатор поспешил обвинить в трагедии глобальное потепление, но эксперты смотрят на ее предпосылки более прозаично.Они отмечают, что контроль за пожарной обстановкой на тропическом острове был налажен из рук вон плохо, и местные чрезвычайные службы страдали от недофинансирования и не смогли вовремя обнаружить очаги возгорания – пока они не превратились в потоки пламени.Бессилие и халатность демократической администрации штата вызвало в американском обществе негодование. Но еще больше критики звучит сейчас в адрес президента США Джозефа Байдена, который не стал прерывать свой отпуск для поездки на пострадавшие от пожара Гавайские острова. Он даже не ответил на вопрос журналистов, которые спросили его о лесном пожаре. "Президент Байден не стал комментировать растущее число жертв пожаров на гавайском острове Мауи. Вместо ответа глава Штатов улыбнулся и помахал рукой", – пишет New York PostМежду тем, техногенные аварии и природные катастрофы раз за разом указывают на профнепригодность действующей администрации, которая поднаторела только в умении разжигать войны и вводить санкцииБайден пообещал выплатить семьям пострадавших 700 долларов. Но такое скромное разовое пособие выглядит издевательской подачкой – учитывая, что большинство жителей города Лахайне стали бездомными и остались без средств к существованию.Накануне стало известно, что поддержка украинского правительства обошлась для каждой американской семьи на сумму 900 долларов. Таким образом, Белый дом выделяет нуждающимся американцам меньше средств, чем Зеленскому. И эта простая арифметика явно не добавит президенту США симпатий у избирателей.Ситуацией не преминул воспользоваться главный оппонент Байдена – Дональд Трамп. Он опубликовал обращение к нации, возмутившись недостаточной поддержкой пострадавших от пожара на острове Мауи."Я хотел бы выразить свои соболезнования и самые теплые пожелания жителям Гавайских островов. Наше правительство не было готово к этому. И, что очень важно, ликвидация последствий катастрофы идет очень плохо, а губернатор острова не хочет ничего делать, кроме как сваливать все на глобальное потепление и другие вещи, которые только что пришли ему в голову.Сегодня, садясь в машину, возможно, возвращаясь домой с пляжа, где он проводил много времени, вороватый Джо Байден, самый некомпетентный президент в истории нашей страны, со смехом и улыбкой заявил, что никак не комментирует смерть и трагедию. Сказать "никак" – это часто прокатывает, но улыбаться, когда говоришь это, особенно на фоне такой трагедии, как эта, – абсолютно ужасно и неприемлемо.То, что Джо Байден отказывается помочь или прокомментировать трагедию в Мауи, – это позор, точно так же, как он очень, очень долго отказывался помочь или прокомментировать сход поезда с рельсов в Восточной Палестине, штат Огайо. В любом случае, надеюсь, что все смогут объединиться, чтобы ужасная ситуация не стала еще хуже", – заявил в своей речи бывший президент США.Впрочем, Трамп тоже совершал подобные ошибки. В 2017 году он с опозданием приехал на остров Пуэрто-Рико, пострадавший от сильнейшего урагана. А республиканская администрация тоже пыталась сэкономить на ликвидации последствий этого бедствия.Проблема – не в партиях и не в президентах. Самая богатая страна в мире испытывает серьезный внутренний кризис, которые проявляется при каждом серьезном испытании, исходя из принципа "где тонко, там и рвется".Американское правительство всегда готово изыскать сотни миллиардов долларов для закупки вооружений и финансирования войны, но положение своих собственных граждан интересует Белый дом в последнюю очередь.Борьба с природными и техногенными катастрофами не приносит прибыль, и поэтому на нее не выделяют необходимые средства, игнорируя реально существующие угрозы. Чтобы потом лицемерно посыпать голову пеплом с очередного пожарища.

https://ukraina.ru/20230815/1048701873.html

https://ukraina.ru/20230803/1048447685.html

https://ukraina.ru/20230815/1048699857.html

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Сергей Котвицкий

Сергей Котвицкий

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Котвицкий

эксклюзив, украина, сша, пожар, дональд трамп, джо байден, владимир зеленский