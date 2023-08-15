ВСУ обманули Запад и нарвались на контрнаступление ВС РФ: что говорили об Украине в мире 15 августа - 15.08.2023 Украина.ру
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ВСУ обманули Запад и нарвались на контрнаступление ВС РФ: что говорили об Украине в мире 15 августа
ВСУ обманули Запад и нарвались на контрнаступление ВС РФ: что говорили об Украине в мире 15 августа - 15.08.2023 Украина.ру
ВСУ обманули Запад и нарвались на контрнаступление ВС РФ: что говорили об Украине в мире 15 августа
Украина.ру, 15.08.2023
2023-08-15T16:33
2023-08-15T16:33
эксклюзив
украина
всу
вс рф
контрнаступление
рэб
bayraktar tb2 (байрактар)
мобилизация
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Ошибки сорвали стремительную атаку ВСУ, которая должна была разбить российские войскаБывший начальник Генерального штаба Чехии Иржи Шедивы в интервью изданию Czdefence назвал ход контрнаступления ВСУ к середине августа неудовлетворительным и объяснил, какое ошибки допустила Украина."Одной из главных ошибок было проведение контрнаступления одновременно на 3 направлениях. Уже упомянутый Бахмут должен был стать обманным ударом, куда российские войска стянулись бы для обороны, после чего основным направлением и вторичной целью должны были стать Бердянск и Мелитополь", - сказал он.Контрнаступление, которое постоянно откладывалось из-за неподготовленности войск, до сих пор не набрало полную силу. Для достижения успехов, как отмечает генерал армии в запасе, нужно ввести в бой дополнительно 6-8 бригад, а также 500-600 БМП и танков, но это приведёт к новым потерям ВСУ."Ожидалось быстрое так называемое контрнаступление, которое украинское командование позиционировало как нечто, что разобьёт российские войска. Реальность оказалась очень отдалённой от того, что было объявлено миру. Эти заявления, вероятно, преследовали цель подорвать мораль российских войск. Они ввели в заблуждение не русских, а нас (Запад – ред.)", - заявил Шедивы.А винить в низких темпах продвижения украинской армии минные поля, оборудованные ВС РФ, неправильно, поскольку сведения об их установке поступали ещё до начала контрнаступления, отмечает бывший начальник Генерального штаба Чехии.При этом он обращает отдельное внимание на эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы: "Известный [турецкий беспилотник] Bayraktar практически пропал с неба над Украиной. Русским точно удаётся нарушать сигнал GPS, что снижает точность наводимых через GPS ракет и боеприпасов".Если ВСУ до конца сентября не удастся прорвать российскую линию оборону до конца сентября, то в контрнаступление пойдут уже войска РФ, предупреждает Шедивы. Целью сил РФ может стать фиксация линии фронта на выгодных позициях и подготовка плацдарма для существенного удара в следующем году.Пока одни украинские мужчины заперлись дома в страхе, другие бегут из страныБританская газета The Guardian рассказывает, как происходит мобилизация на Украине в условиях, когда многие из призванных в первые недели СВО уже "мертвы, ранены или попросту истощены".Призывные команды, или попросту "оливки", хватают мужчин повсюду даже средь бела дня, запихивают в фургоны и везут в военкоматы. В Telegram созданы каналы, в которых горожане предупреждают друг друга, в каких районах находятся такие команды. Орудуют они и в ночных клубах: как рассказала одна женщина, после 22:00, когда по законам военного положения заведение закрывается, ворвались вооружённые люди в форме и вручили повестки всем находившимся там мужчинам.Опасаясь отправки на фронт, некоторые украинцы запираются дома и не выходят на улицу. Более того, они даже перестают ходить на работу, боясь, что их схватят в час пик, и никакая зарплата не переубедит, говорит владелец завода на востоке страны.А тем временем граждане, у которых есть деньги, незаконно выезжают заграницу, несмотря на действующий запрет. Одна из таких историй – в статье The Guardian.39-летний мужчина вручил пограничникам на контрольно-пропускном пункте документы о серьёзной травме позвоночника, что делает его непригодным к службе в армии и освобождает от ограничений на выезд из страны. Один из пограничников отметил, что эта больница действительно очень любит этот диагноз."Я понял: они прекрасно знают, что происходит, и что это был не первый раз, но они были бессильны и не могли ничего сделать, поэтому пропустили меня, – сказал мужчина и признался, что получил эту справку за взятку в размере $5 000. – Я взял свои сбережения и связался с „человеком“. Все знают, где такого можно найти. Я заплатил наличными, и меня отправили в больницу на МРТ позвоночника. Потом мне выдали медицинское заключение, где написано, что у меня серьезный дефект позвоночника. У меня было чувство, что на каждом этапе люди все знали и были в доле".С начала СВО Украину незаконно покинули десятки тысяч мужчин, многие из них благодаря взяткам, констатирует британская газета.
https://ukraina.ru/20230814/1048665069.html
https://ukraina.ru/20230815/1048701782.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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Украина.ру
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4.7
96
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, всу, вс рф, контрнаступление, рэб, bayraktar tb2 (байрактар), мобилизация
Эксклюзив, Украина, ВСУ, ВС РФ, контрнаступление, РЭБ, Bayraktar TB2 (Байрактар), мобилизация

ВСУ обманули Запад и нарвались на контрнаступление ВС РФ: что говорили об Украине в мире 15 августа

16:33 15.08.2023
 
© AP / LIBKOS
- РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© AP / LIBKOS
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Ошибки сорвали стремительную атаку ВСУ, которая должна была разбить российские войска
Бывший начальник Генерального штаба Чехии Иржи Шедивы в интервью изданию Czdefence назвал ход контрнаступления ВСУ к середине августа неудовлетворительным и объяснил, какое ошибки допустила Украина.
"Одной из главных ошибок было проведение контрнаступления одновременно на 3 направлениях. Уже упомянутый Бахмут должен был стать обманным ударом, куда российские войска стянулись бы для обороны, после чего основным направлением и вторичной целью должны были стать Бердянск и Мелитополь", - сказал он.
Контрнаступление, которое постоянно откладывалось из-за неподготовленности войск, до сих пор не набрало полную силу. Для достижения успехов, как отмечает генерал армии в запасе, нужно ввести в бой дополнительно 6-8 бригад, а также 500-600 БМП и танков, но это приведёт к новым потерям ВСУ.
"Ожидалось быстрое так называемое контрнаступление, которое украинское командование позиционировало как нечто, что разобьёт российские войска. Реальность оказалась очень отдалённой от того, что было объявлено миру.
Эти заявления, вероятно, преследовали цель подорвать мораль российских войск. Они ввели в заблуждение не русских, а нас (Запад – ред.)", - заявил Шедивы.
А винить в низких темпах продвижения украинской армии минные поля, оборудованные ВС РФ, неправильно, поскольку сведения об их установке поступали ещё до начала контрнаступления, отмечает бывший начальник Генерального штаба Чехии.
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Вчера, 00:29
Без шанса на перемогу. Украина после провала контрнаступленияПрезидент США Джо Байден запросил у конгресса выделение средств на поддержку Украины. Просить финансирование пришлось в особо изощрённой форме
При этом он обращает отдельное внимание на эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы: "Известный [турецкий беспилотник] Bayraktar практически пропал с неба над Украиной. Русским точно удаётся нарушать сигнал GPS, что снижает точность наводимых через GPS ракет и боеприпасов".
Если ВСУ до конца сентября не удастся прорвать российскую линию оборону до конца сентября, то в контрнаступление пойдут уже войска РФ, предупреждает Шедивы. Целью сил РФ может стать фиксация линии фронта на выгодных позициях и подготовка плацдарма для существенного удара в следующем году.
Пока одни украинские мужчины заперлись дома в страхе, другие бегут из страны
Британская газета The Guardian рассказывает, как происходит мобилизация на Украине в условиях, когда многие из призванных в первые недели СВО уже "мертвы, ранены или попросту истощены".
Призывные команды, или попросту "оливки", хватают мужчин повсюду даже средь бела дня, запихивают в фургоны и везут в военкоматы. В Telegram созданы каналы, в которых горожане предупреждают друг друга, в каких районах находятся такие команды.
Орудуют они и в ночных клубах: как рассказала одна женщина, после 22:00, когда по законам военного положения заведение закрывается, ворвались вооружённые люди в форме и вручили повестки всем находившимся там мужчинам.
Опасаясь отправки на фронт, некоторые украинцы запираются дома и не выходят на улицу. Более того, они даже перестают ходить на работу, боясь, что их схватят в час пик, и никакая зарплата не переубедит, говорит владелец завода на востоке страны.
- РИА Новости, 1920, 15.08.2023
15:53
Город запугали. В Харькове проходит жесткая мобилизацияСитуация в Харьковской области для ВСУ с каждым днем все ухудшается, что признают ведущие западные издания. В 53 населенных пунктах области была объявлена принудительная эвакуация
А тем временем граждане, у которых есть деньги, незаконно выезжают заграницу, несмотря на действующий запрет. Одна из таких историй – в статье The Guardian.
39-летний мужчина вручил пограничникам на контрольно-пропускном пункте документы о серьёзной травме позвоночника, что делает его непригодным к службе в армии и освобождает от ограничений на выезд из страны. Один из пограничников отметил, что эта больница действительно очень любит этот диагноз.
"Я понял: они прекрасно знают, что происходит, и что это был не первый раз, но они были бессильны и не могли ничего сделать, поэтому пропустили меня, – сказал мужчина и признался, что получил эту справку за взятку в размере $5 000. – Я взял свои сбережения и связался с „человеком“. Все знают, где такого можно найти. Я заплатил наличными, и меня отправили в больницу на МРТ позвоночника. Потом мне выдали медицинское заключение, где написано, что у меня серьезный дефект позвоночника. У меня было чувство, что на каждом этапе люди все знали и были в доле".
С начала СВО Украину незаконно покинули десятки тысяч мужчин, многие из них благодаря взяткам, констатирует британская газета.
 
ЭксклюзивУкраинаВСУВС РФконтрнаступлениеРЭБBayraktar TB2 (Байрактар)мобилизация
 
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