https://ukraina.ru/20230815/1048700321.html

Шокирующая "история Украины"

Шокирующая "история Украины" - 15.08.2023 Украина.ру

Шокирующая "история Украины"

На днях в американской социальной сети "Х" (это бывший "твиттер", заблокированный в России) у пользователя "Devana 🇺🇦" появилась публикация "10 интересных исторических фактов об Украине, которые могут вас шокировать" на английском языке. Приведённые факты и "факты" многих удивили – публикация расходится в российском сегменте интернета

2023-08-15T14:32

2023-08-15T14:32

2023-08-15T14:32

история

история

история украины

фальсификации

ципсо

информационная война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/1f/1044898283_0:0:2099:1181_1920x0_80_0_0_5d21fe17ea3196689cea9ed8887278bb.png

Как часто бывает, в самих по себе фактах ничего особенного нет (если они, конечно, не вымышлены). Особенное есть в словоупотреблении и интерпретациях."1. Южная Украина была колонией Древней Греции. В частности, Ольвия Понтийская, Херсонес и многие другие – это про Украину :) Я лично не знаю, но мне кажется, что имя Одиссей и город Одесса связаны) Должен заметить, что было несколько Херсонесов".Во времена Древней Греции не было Южной Украины. Северной тоже не было. Вообще первое упоминание об "Украине" относится к XII веку нашей эры, в то время как древней считается Греция, существовавшая до I в. н.э. С Русью (у которой были "украины") у бывших древнегреческих колоний, принадлежавших Византии, отношения были конечно. Только начиналась Русь гораздо севернее. И, понятно, колонией греков она не была.Впрочем, отметим, что в учебниках истории СССР указывалось, что древнейшим государством на территории Союза было Урарту, а сейчас старейшим городом России считается Дербент… Так что подобные передержки имеют длинную историю и критиковать за них украинцев не совсем корректно.Ни в одной версии происхождения названия Одесса о связи с Одиссеем не говорится. Более того, не факт, что эти слова однокоренные: имя Одиссей в греческих источниках пишется двумя разными способами, причём ни один из них не оригинален – полумифический Гомер был сказителем, а не писателем."Херсонесов" действительно было несколько, даже на месте собственно Херсонеса археологи различают несколько городищ разных периодов."2. На территории Украины жили легендарные амазонки (женщины-воительницы). Есть несколько теорий о том, кем они были, но все археологические раскопки находятся на территории Украины. До недавнего времени считалось, что амазонки это миф, так как не могли найти исторического подтверждения их существования, но уже нашли".Мифических амазонок обычно связывают с племенами сарматов и киммерийцев, в обществах которых женщины действительно играли особенную роль и нередко носили оружие, что отслеживается по захоронениям. Кочевали эти племена на территории современной Таврии, присоединённой и освоенной вовсе не Украиной, а российской императрицей Екатериной II (это один из исторических фактов об Украине, который действительно "шокирующий")."3. Арийцы, о которых мечтал Гитлер, мигрировали через территорию Украины, останавливаясь на длительный период в Украине. Им приписывают много вкладов в Украину, но трудно определить, что правда, а что легенда. По научным данным, украинцы и индусы являются потомками арийцев (тест ДНК). Это объясняет, почему Гитлер украл так много символов украинского язычества. Сначала Гитлер даже пытался не уничтожать украинцев, тем более, что украинцы считали его освободителем, ведь преступления России были ужасны, а Гитлер еще не совершал никаких преступлений. Но из-за стремления украинцев к независимости он начал войну против украинского народа".Племена ариев, впоследствии откочевавшие в Индию и Иран, действительно мигрировали через территорию Украины, оставив массу свидетельств своего пребывания на этой территории в виде курганных могильников.Анализ ДНК показывает много чего. Например – родство украинцев, поляков и русских. Вообще это отдельная сложная тема – информация Y-хромосомы трудно поддаётся интерпретации.Гитлер не воровал никакие символы "украинского язычества", просто потому, что его не существует. Если говорить о древнеславянских языческих верованиях, то они нам известны, в основном, будучи включёнными в христианскую традицию.Взгляды и планы Гитлера относительно славян вообще (в том числе – украинцев) хорошо известны и его война против украинского народа была следствием этих взглядов и планов, а не каких-то действий украинцев."4. Украинский язык происходит от древнейшего языка мира – санскрита, и до сих пор имеет много общих слов".Украинский язык относится к индо-европейской языковой семье и, естественным образом, связан с санскритом. Связаны с ним и другие языки этой семьи в количестве примерно 140 штук."5. Основатель Киева – Кий был полководцем в стане Аттилы. (...) Даниил Галицкий, основатель Львова, был первым королём Киевской Руси. Его короновал Папа Римский. До этого правители Киевской Руси носили титул князей. Предками славян были варяги, основавшие свою, можно сказать, расу, но, если быть точнее, этнический тип :)"Кий – легендарная личность, причём уже во время написания "Повести временных лет" о нём никто ничего не помнил. Связь Кия с Аттилой – литературный вымысел.После Даниила Галицкого князья тоже назывались князьями и остаются ими по сей день, хотя титулы в России были отменены в 1917 году. Даниил принял из рук Папы королевскую корону, рассчитывая, что это поможет его создать антимонгольскую коалицию. Оказалось, что корона это просто корона, а коалиции надо искать в других местах.Комментарий по поводу варягов мы не публикуем – политика нашего издания исключает применение обсценной лексики.Самое интересное, что тут автор внезапно вспомнил, что речь идёт не об Украине, а о Руси."6. Украина несколько раз спасала Европу. Первым спасением была остановка, а затем и разгром Золотой Орды. Далее украинцы вместе с поляками дважды спасали Европу – когда Россия планировала походы в Европу. Первый раз было время Российской империи, Гетманщины и Речи Посполитой, а второй раз это была независимая Украина под руководством Симона Петлюры и Польша против России. Украинцы также внесли наибольший вклад в разгром 3-го рейха. Именно украинцы понесли самые большие потери в войне и именно украинцы подняли флаг в Берлине. Кроме того, известно множество случаев, когда украинские правители спасали царские династии Европы".Мы поторопились с комплиментами – Украина опять возникает в XIII веке и кого-то "спасает"…Относительно остановки похода монголов в Европу существуют разные точки зрения. В частности, есть и та, что они слишком много сил потратили на покорение Руси.Российская империя была провозглашена в 1721 году. Если речь идёт о событиях XVII века, то тогда Гетманщина совместно с Россией боролась с Европой, представленной Речью Посполитой.В 1920 году украинцы сражались по обе стороны фронта. Причём в Красной армии их было точно больше, чем в войске УНР, которое особого вклада в отражение большевистского наступления не сделала. Впрочем, неопределённость ситуации на Украине действительно затормозила революционную волну.Украина не была субъектом II Мировой войны. А название государства, в составе которого была Украина, автор почему не называет. Интересно – почему?"7. Украинка – сексуальная рабыня, похищенная турками во время набегов на украинские села, благодаря своему позитивному настрою завоевала сердце султана и стала его женой, а после его смерти правила Османской империей. Её зовут Роксолана".Факт действительно шокирующий – сами ему удивляемся."8. В Украине была создана первая в мире Конституция. Кроме того, первая в мире демократия была еще и на Украине. До сих пор никто не превзошел идеальный демократический строй Гетманщины. Кроме того, украинские казаки сделали множество технологических изобретений, о которых в то время не знал мир, – это подводные лодки, огнестрельное оружие и многие другие"."Конституция Филиппа Орлика" только называется "конституцией", будучи обычным договором, которые заключали с войском все гетманы.Гетманщина была обычным феодальным государством, в плане развитости демократических институтов выделяющаяся на фоне государств XVIII-XIX века, но никак не XVII – польская аристократическая республика (у которой Гетманщина позаимствовала правовую базу) была ничем не хуже, а российская монархия имела даже более широкую базу, поскольку представляла интересы не только военного сословия."Технологические изобретения" казаков имеют современное происхождение. Впрочем, первенство в разработке огнестрельного оружия нас действительно шокировало – откуда автор это взял?"9. Иван Сирко – украинский атаман, самый известный характерник. Характерники — группа украинских казаков-оборотней. Враги утверждали, что они просто превращаются в зверей на поле боя, неуязвимы для пуль и их невозможно убить. Правда это или легенда – неизвестно".Этот текст в комментариях не нуждается. Хотя нет – Всеслав Брячеславович Полоцкий, кажется первый оборотень в русской истории (если не считать совсем уж былинного Вольгу), к Украине отношения не имел."10. Москва была основана украинским князем Юрием Долгоруким. Украина уже много раз побеждала Россию в войнах, в нескольких сражениях Украина даже захватила Москву. Наибольшее количество таких войн произошло в период Гетманщины. Хотя летописи говорят, что Киевская Русь тоже воевала против Московского княжества и даже захватила Московское княжество.(…) А Россия – это украденное название из Киевской Руси. Стыдясь собственной истории, русские решили просто украсть имя и историю ради авторитета в Европе".Юрий Долгорукий не был "украинским" князем ни в каком смысле этого слова – он княжил во Владимире и Суздале. Москву он не основывал, первое упоминание о Москве появилось раньше, чем он стал киевским князем.Украина Москву никогда не захватывала. Гетман Сагайдачный участвовал в осаде Москвы (неудачной), но – в составе армии Речи Посполитой. Потом сам же просился на службу к русскому царю.Киевская Русь не могла воевать не только против Московского княжества, а вообще против кого-либо – это название страны, а не государства.Если Россия – "украденное название", то что мешает Украине его вернуть? В действительности, Русь – общее название, просто украинцы в процессе нациогенеза сами отказались от этого названия.***Как видим, текст невнятный и путаный, включающий как подлинные факты, так и откровенные фантазии. Очевидна и идеологическая направленность текста – объяснить ссылками на "историю" западной публике, почему именно сейчас между Украиной и Россией идёт война и почему Украина "может победить".Особенно хорошо работа социального психолога заметна в конце текста. Сначала идёт новость об украинской конституции, которая должна была заставить насторожиться американцев и поляков, потом следует совершенно фантастическое сообщение о "характерниках" (которое обнуляет предыдущий пункт) и, наконец, информация о том, что Украина неоднократно побеждала Россию (как легко понять – за счёт передовой демократии и непобедимого войска оборотней). Тезис – антитезис – синтез.

https://ukraina.ru/20181110/1021676855.html

https://ukraina.ru/20230802/1048353109.html

https://ukraina.ru/20211114/1032584907.html

https://ukraina.ru/20230815/1048675563.html

https://ukraina.ru/20230522/1044927359.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

история, история украины, фальсификации, ципсо, информационная война