Позиция по Украине и России меняется. Зачем Шольц превращается в"голубя мира" - 14.08.2023 Украина.ру
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Позиция по Украине и России меняется. Зачем Шольц превращается в"голубя мира"
Позиция по Украине и России меняется. Зачем Шольц превращается в"голубя мира" - 14.08.2023 Украина.ру
Позиция по Украине и России меняется. Зачем Шольц превращается в"голубя мира"
Позиция Германии в отношении украинского конфликта с самого начала была неопределённой. Европейская и евроатлантическая солидарность требовали поддержать режим Зеленского. А экономические интересы… На них пришлось наплевать – во имя солидарности
2023-08-14T13:14
2023-08-14T13:14
эксклюзив
германия
украина
олаф шольц
военная помощь
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Несмотря на всю осторожность главы немецкого правительства, он последовательно поддерживал Украину, обещая "войну до победного конца".Например, в сентябре прошлого года, в интервью радиостанции "Deutschlandfunk", немецкий канцлер говорил: "Мы поддерживаем украинцев в их борьбе за целостность и суверенитет. И это означает, что мы не обозначаем цели украинцев сами. Для меня важно, чтобы не создавалось впечатление, будто когда-либо будут переговоры в обход украинцев".В январе этого года, выступая в Давосе, Шольц подтвердил, что "мы продолжим поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо", а завершение военных действий не предполагает победы России.Выступая в бундестаге в марте, канцлер сказал: "Россия по-прежнему рассчитывает на военную победу. Но победы не будет ещё и потому, что мы и наши партнёры продолжаем поддерживать Украину. Любовь к миру не означает подчинения большему соседу. Если Украина перестанет защищаться, это не будет мир, это будет конец Украины".Возможно это сложности перевода, но возникает впечатление, что между январём и мартом что-то произошло – есть ведь разница между "Россия не должна победить" и "Россия не победит, потому что мы поддерживаем Украину". Относительно последней фразы это совершенно сознательное искажение реальной ситуации – прекращение войны не означает конца Украины и даже не означает конца нацистского режима (если это будет мир на условиях, подобных минским).Май 2023 года: по сообщению Spiegel Шольц призывает: "нужно везде говорить о том, что Украина готова к миру, но она по праву и при нашей полной поддержке требует, что это не должно означать просто замораживания и того, что Россия будет диктовать условия".Опять изменение тональности – речь идёт уже не о победе России, а о недопустимости замораживания конфликта или мира на российских условиях. Казалось бы, оценка России понизилась… Впрочем, если учесть, что западные политики сознательно искажают цели России в этом конфликте, такие скачки настроения не должны нас удивлять.Июнь 2023 : в итальянской газете Corriere della Sera Шольц рассуждает: "мы не знаем, когда закончится эта война. Но ясно одно: у президента Путина есть возможность положить ей конец немедленно, прекратив боевые действия и выведя войска. За этим могли бы последовать переговоры о справедливом мире между Украиной и Россией, как давно предлагает Киев".До этого Шольц говорил, что война будет продолжаться, пока Украина будет воевать, а Запад ей помогать… Если учитывать, что Киев предлагает не "справедливый мир", а безоговорочную капитуляцию, то Путину пытаются предельно сузить пространство для манёвра. И, наконец, август 2023. Интервью германскому телеканалу ZDF: "имеет смысл продолжать эти переговоры, потому что они, в частности, усиливают давление на Россию, чтобы она осознала, что пошла по ложному пути и должна вывести войска, чтобы мир стал возможным".Разумеется, имеются в виду переговоры в Джидде, которые, конечно, никакими переговорами о мире не являются – это очередная встреча противников России, смыслом совещаний которой является усиление санкций и помощи Украине, что, понятно, приведёт только к затягиванию боевых действий.Всё по Оруэллу: "война – это мир". Важно тут другое – само по себе признание необходимости для достижения мира переговоров.Изменение риторики Шольца – беспорядочное и нелогичное, но важно, что в категориях "победы Украины" он не рассуждает и склоняется к дипломатическому решению конфликта.Риторические метания Шольца во многом объясняются экономическими проблемами Германии.Поддержка Германией антироссийского курса была обусловлена не только солидарностью со всем остальным Западом. Был тут и экономический интерес – ещё в марте 2022 года Джозеф Байден заявил, что российская экономика "вскоре не будет даже среди 20 крупнейших в мире".Логично было ожидать, что в результате экономического спада последует политический кризис, который позволит Россию немного пограбить.На самом деле, ровно такой же расчёт имел место в 2014 году. И тогда он не оправдался, но:- в этот раз можно было рассчитывать на более сильное давление со стороны Запада – по сравнению с 2014 году зависимость запада от России сократилась (то, что зависимость России тоже сократилась, было проигнорировано);- не нашлось человека, который бы напомнил, чем это окончилось прошлый раз.Обещанное Байденом "вскоре" всё ещё не наступило. По темпу роста ВВП Всемирный банк поставил Россию на пятое место – впереди Германии. В самой же Германии, впервые после карантина 2020 года, наметилась экономическая рецессия…Остаётся надеяться, что в Германии найдутся люди, которые на пальцах объяснят Шольцу связь между ситуацией в немецкой экономике и поддержкой войны. И он поймёт.
https://ukraina.ru/20230814/1048669168.html
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Василий Стоякин
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эксклюзив, германия, украина, олаф шольц, военная помощь
Эксклюзив, Германия, Украина, Олаф Шольц, военная помощь

Позиция по Украине и России меняется. Зачем Шольц превращается в"голубя мира"

13:14 14.08.2023
 
© AFP2023 / KIRILL KUDRYAVTSEV
- РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© AFP2023 / KIRILL KUDRYAVTSEV
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Позиция Германии в отношении украинского конфликта с самого начала была неопределённой. Европейская и евроатлантическая солидарность требовали поддержать режим Зеленского. А экономические интересы… На них пришлось наплевать – во имя солидарности
Несмотря на всю осторожность главы немецкого правительства, он последовательно поддерживал Украину, обещая "войну до победного конца".
Например, в сентябре прошлого года, в интервью радиостанции "Deutschlandfunk", немецкий канцлер говорил: "Мы поддерживаем украинцев в их борьбе за целостность и суверенитет. И это означает, что мы не обозначаем цели украинцев сами. Для меня важно, чтобы не создавалось впечатление, будто когда-либо будут переговоры в обход украинцев".
В январе этого года, выступая в Давосе, Шольц подтвердил, что "мы продолжим поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо", а завершение военных действий не предполагает победы России.
Выступая в бундестаге в марте, канцлер сказал: "Россия по-прежнему рассчитывает на военную победу. Но победы не будет ещё и потому, что мы и наши партнёры продолжаем поддерживать Украину. Любовь к миру не означает подчинения большему соседу. Если Украина перестанет защищаться, это не будет мир, это будет конец Украины".
Возможно это сложности перевода, но возникает впечатление, что между январём и мартом что-то произошло – есть ведь разница между "Россия не должна победить" и "Россия не победит, потому что мы поддерживаем Украину".
Относительно последней фразы это совершенно сознательное искажение реальной ситуации – прекращение войны не означает конца Украины и даже не означает конца нацистского режима (если это будет мир на условиях, подобных минским).
- РИА Новости, 1920, 14.08.2023
12:49
Медленно ракеты уплывают вдаль. Германию втягивают в войну с Россией в УкраинеНе исключено, что немцам вскоре в жанре геополитической эстетики придется решать, что им слушать. Возможны "Дойче зольдатен унд официрен, дюрх Унтер ден Линден марширен…" или, как уже было в истории, "Едут, едут по Берлину наши казаки…"
Май 2023 года: по сообщению Spiegel Шольц призывает: "нужно везде говорить о том, что Украина готова к миру, но она по праву и при нашей полной поддержке требует, что это не должно означать просто замораживания и того, что Россия будет диктовать условия".
Опять изменение тональности – речь идёт уже не о победе России, а о недопустимости замораживания конфликта или мира на российских условиях.
Казалось бы, оценка России понизилась… Впрочем, если учесть, что западные политики сознательно искажают цели России в этом конфликте, такие скачки настроения не должны нас удивлять.
Июнь 2023 : в итальянской газете Corriere della Sera Шольц рассуждает: "мы не знаем, когда закончится эта война. Но ясно одно: у президента Путина есть возможность положить ей конец немедленно, прекратив боевые действия и выведя войска. За этим могли бы последовать переговоры о справедливом мире между Украиной и Россией, как давно предлагает Киев".
До этого Шольц говорил, что война будет продолжаться, пока Украина будет воевать, а Запад ей помогать… Если учитывать, что Киев предлагает не "справедливый мир", а безоговорочную капитуляцию, то Путину пытаются предельно сузить пространство для манёвра.
И, наконец, август 2023. Интервью германскому телеканалу ZDF: "имеет смысл продолжать эти переговоры, потому что они, в частности, усиливают давление на Россию, чтобы она осознала, что пошла по ложному пути и должна вывести войска, чтобы мир стал возможным".
Разумеется, имеются в виду переговоры в Джидде, которые, конечно, никакими переговорами о мире не являются – это очередная встреча противников России, смыслом совещаний которой является усиление санкций и помощи Украине, что, понятно, приведёт только к затягиванию боевых действий.
Всё по Оруэллу: "война – это мир". Важно тут другое – само по себе признание необходимости для достижения мира переговоров.
Изменение риторики Шольца – беспорядочное и нелогичное, но важно, что в категориях "победы Украины" он не рассуждает и склоняется к дипломатическому решению конфликта.
- РИА Новости, 1920, 03.07.2023
3 июля, 12:55
Хитрый план Сталина. Почему Шольц напомнил, что Украина уже была государством в составе СССРВ интервью, показанном телеканалом ARD 2 июля, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что уже во времена СССР Украина была самостоятельным государством с членством в ООН
Риторические метания Шольца во многом объясняются экономическими проблемами Германии.
Поддержка Германией антироссийского курса была обусловлена не только солидарностью со всем остальным Западом. Был тут и экономический интерес – ещё в марте 2022 года Джозеф Байден заявил, что российская экономика "вскоре не будет даже среди 20 крупнейших в мире".
Логично было ожидать, что в результате экономического спада последует политический кризис, который позволит Россию немного пограбить.
На самом деле, ровно такой же расчёт имел место в 2014 году. И тогда он не оправдался, но:
- в этот раз можно было рассчитывать на более сильное давление со стороны Запада – по сравнению с 2014 году зависимость запада от России сократилась (то, что зависимость России тоже сократилась, было проигнорировано);
- не нашлось человека, который бы напомнил, чем это окончилось прошлый раз.
Обещанное Байденом "вскоре" всё ещё не наступило. По темпу роста ВВП Всемирный банк поставил Россию на пятое место – впереди Германии. В самой же Германии, впервые после карантина 2020 года, наметилась экономическая рецессия…
Остаётся надеяться, что в Германии найдутся люди, которые на пальцах объяснят Шольцу связь между ситуацией в немецкой экономике и поддержкой войны. И он поймёт.
 
ЭксклюзивГерманияУкраинаОлаф Шольцвоенная помощь
 
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