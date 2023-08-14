https://ukraina.ru/20230814/1048670413.html

Алексей Фененко о том, почему США критически важно не пустить Россию в Одессу, Днепропетровск и Полтаву

Алексей Фененко о том, почему США критически важно не пустить Россию в Одессу, Днепропетровск и Полтаву - 14.08.2023 Украина.ру

Алексей Фененко о том, почему США критически важно не пустить Россию в Одессу, Днепропетровск и Полтаву

Не исключаю, что в какой-то момент американцы или европейцы предложат России компромисс: зафиксируют ее успехи на Востоке при условии сохранения Черноморских... Украина.ру, 14.08.2023

2023-08-14T13:33

2023-08-14T13:33

2023-08-14T13:53

интервью

украина

черное море

одесса

днепропетровск

полтава

ссср

речь посполитая

киев

львов

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Не исключаю, что в какой-то момент американцы или европейцы предложат России компромисс: зафиксируют ее успехи на Востоке при условии сохранения Черноморских портов за Украиной. Об этом, а также о том, почему взятие ВС РФ Харькова для Запада стратегически имеет меньшее значение, чем взятие Херсона и Николаева, изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко.— Алексей Валериевич, в прежних интервью вы сказали, что США критически важно не пустить Россию в три конкретных города: Одессу, Днепропетровск, Полтаву. Расскажите, откуда у вас такая информация? И какие аргументы есть в пользу данной идеи? — Вообще, это давняя интеллектуальная американская традиция. Вы не поверите, но перспективы так называемой геополитики Украины американцы стали рассматривать в середине 1990-х годов. В частности, это пришлось на 1996 год, когда разразился первый кризис в наших отношениях с Украиной. В то время Юрий Лужков как мэр Москвы начал кампанию по возвращению Севастополя, а помощник по международным делам первого президента России Бориса Ельцина, Дмитрий Рюриков, назвал Украину "искусственным образованием". Севастополь был включён в вечернюю метеосводку российских городов, а Клаус Кинкель, в те годы занимающий должность министра иностранных дел Германии, почти сразу осенью 1996 года на это заявил о том, что Украина — основа европейской безопасности. И вот с того момента американцы, англичане стали активно изучать структуру Украины: что это за страна, как она устроена и для чего может им пригодиться. Главный вывод они сделали и зафиксировали уже тогда: Украина — это гарант не восстановления Советского Союза. При этом Запад не просто поддерживает ее, чтобы навредить России или доставить нам неприятности. Нет. Украина для англосаксов — гарант невозможности восстановить единое государство на территории бывшего Советского Союза. Если мысленно убрать Украину, кто, собственно, остаётся? Слабенькая Грузия, Армения — потенциала у этих государств нет. Узбекистан — ну, может быть, и не ясно, насколько Средняя Азия критична для России. — Почему это произошло именно в 1996 году? — До этого американцы и британцы полагали, что Россия согласилась с существованием Украины в границах Украинской ССР 1991 года. Аргументы у неё были: и подписание Россией Будапештского меморандума СБСЕ в декабре 1994 года, и фактический отказ Кремля весной 1995 года поддержать движение в Крыму за фактическое отделение от Украины, и согласие российского руководства на раздел Черноморского флота. Как и почему это произошло — другой вопрос. "Украина шаг за шагом укрепляет свою государственность", — с восторгом писали американские СМИ в период празднования Дня независимости Украины 1995 года. И вот в 1996 году оказывается, что Россия, умилившись, может пересмотреть границы бывшей Украинской ССР. было ли это в действительности — другой вопрос, но администрация Клинтона восприняла это так. — Как американские научные центры в 1996 году рассчитали геополитику Украины?— Прежде всего американцы выделили в ней ряд регионов. Это у нас, в нашей традиции ментальной, почему-то есть две Украины: Западная антироссийская и Восточная пророссийская. Американцы тогда писали очень много о том, что это неправда. Украин [согласно западной теории] — много, как минимум пять. Первая — Восточная Украина, более-менее пророссийская. Вторая — Центральная Украина, являющаяся ядром украинской государственности, состоящая из Полтавы, Сум и Киева: это исторически реестровые казаки, или приписное казачество, пропольские казаки, которые потом стали старшинами в Речи Посполитой. И, кстати, именно отсюда в XIX веке пошли идеи украинства. Уточню, центром украинства изначально был не Львов, а Полтава. Именно там украинский поэт Иван Котляревский создавал нормы украинского языка; именно там в середине XIX века формировалось малороссийское движение с опорой на Полтаву. На Львов это движение переориентировалось уже в конце XIX века, из-за австро-русского конфликта, когда Австрия создала в Галиции "радикальную Полтавщину". Кстати, не малую роль в этом австрийском проекте играли "полтавские интеллектуалы" вроде Драгоманова и Леси Украинки. Третья Украина — западная, пропольская. Также есть отдельная Украина — это Буковина. Есть — ориентированная на Румынию, осколок Австро-Венгрии; есть гуцулы — особый народ на Западной Украине; есть русины в Закарпатье, ориентированные в прошлом на Австро-Венгрию и немецкую культуру. Иные авторы выделяли Слобожанщину с центром в Харькове как особый мост между Пророссийской Восточной и Центральной Украиной. То есть вот сколько Украин мы насчитали. — Как их пытались спаять в единое целое на антироссийской основе? — Вот тут-то и пошло вычисление критически важных регионов, и это относится к началу XXI века. Куда нельзя допустить русских? При потере каких регионов Украина остается Украиной? Например, теряет Крым, или Донбасс, или Харьков. Всё равно Украина — мощный и весьма потенциально опасный массив для России. Кстати, уже тогда, около 1996 года, в США, Британии, Польше широко обсуждались интересные проекты спайки Украины. Первый — религиозный. Усилить Украинскую православную церковь Киевского патриархата в Центральной Украине, затем сблизить ее с Греко-католической церковью, которая мало чем отличается по обрядам. Вот уже идеология украинства на религиозной основе продвигается до Харькова и Сум.Другой проект — образовательный. Максимально подогнать под Галицийские стандарты языка и культуры молодое поколение Центральной Украины и так называемой Слобожанщины. Тогда это не раскол Украины по Днепру, а раскол Западной и Центральной Украины против Юго-Востока. Это уже иная конфигурация. — Почему вы считает, что без Харькова Украина остается мощной и опасной? Вы имеете в виду идеологический аспект — или военный? — Американцы и, особенно, англичане, — прагматики. Посмотрите на карту, и все станет ясно. Какой процент от Украины составляет Крым и Донбасс? Да, и население там слишком тесно связано с Россией языком, культурой, традициями. Без них географически Украина, увы, по-прежнему останется огромным антироссийским массивом, который очень легко озлобить под предлогом так называемой российской агрессии. Владимир Путин говорил, что в случае размещения ракетных систем НАТО на Украине, они смогут поражать объекты на всей европейской территории России, а также за Уралом. Подлетное время до Москвы крылатых ракет "Томагавк" составит менее 35 минут, баллистических ракет из района Харькова — 7–8 минут, а гиперзвуковых ударных средств — 4–5 минут. Получается Харьков очень важен для Украины, если она его потеряет, то потеряет военное преимущество. Но, к сожалению, помимо Харькова у Украины есть ещё Сумская, Черниговская и Полтавская области. От Харькова до Полтавы — всего 120 км; до границы Харьковской и Полтавской области — того меньше. Ну, поставят они "Томагавки” не в Харькове, а под Полтавой или Сумами, нам от этого будет легче? Или под Нежином, Конотопом. Даже если это будет не 7–8, а 9–10 минут — это не сильно стратегически меняет расклад. Харьков даёт нашим противникам преимущество, но, к сожалению, гипотетически потеряв Харьков, они его компенсируют за счёт Сум или Полтавы. Если Украина теряет выход к Чёрному морю, это меняет качество украинской государственности — она отбрасывается далеко на Север в степи и становится небольшой, скажем, Словакией. Она не даёт сквозного прохода от Балтики до Чёрного моря. Также после присоединения Крыма к России главным становится сохранение черноморских портов линии Херсон – Одесса, чего они пока, к сожалению, добились. К этому мы ещё с вами вернёмся. Второй момент: колыбель украинской государственности — это район между Полтавой и Киевом. То есть при потере региона Полтава-Киев, страна, строго говоря, перестает быть Украиной в ее нынешнем качестве. Она становится какой-то галицкой или пропольской частью, но это уже не Украина. Это что-то типа Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР), существовавшей в годы Гражданской войны.Наконец, третий регион — Днепропетровск — важен тем, что он выступает центром левобережной Украины. Если вы мысленно убираете из Украины Луганск, Крым, даже Запорожье и Мелитополь, всё равно она на левом берегу Днепра остается. А вот с крушением Днепропетровской области Украина отбрасывается за Днепр и становится другим государством в принципиально ином качестве. Вот, собственно, о чем идет речь.— Американцам там важен выход Киева к Чёрному морю? — Американцы никогда не мыслят категориями восточноевропейской самостоятельной Украины, Польши или чего-то еще. Они их называют Балто-Черноморский регион или Междуморье (лат. Intermarium). Кстати, исторически это Земли Великого княжества Литовского ХV века, Здесь у них основная задача — иметь консолидированное против России Междуморье. То есть бывшую Речь Посполитую, в которую входят страны Скандинавии, Прибалтики, Польша, Украина, в идеале антироссийская Белоруссия — а Россия отбрасывается окончательно на границы XVI века, к временам Ивана Грозного.Вот, собственно, стратегическая цель американской политики. Для этого нужно консолидированное Междуморье, контуры которого наметил нынешний президент Байден в своей Бухарестской речи в мае 2014 году. Тогда он сказал, что успехи России на Чёрном море (присоединение Крыма) требуют усиления на неё давления на Балтийском море — что мы с вами и видим. Поэтому Украина для них — это ключевое звено Балто-Черноморской системы. Если она теряет порты на юге, на Чёрном море, тогда внимание США переносится на Румынию. Это уже другой обходной путь через Польшу, Чехию, Словакию, Венгрию и Румынию. Тогда им надо будет перестраивать всю систему сдерживания России в Балто-Черноморском регионе. — Насколько реален сценарий, что США не пустят Россию в Одессу, Днепропетровск, Полтаву? — К сожалению, пока нашим противникам много удалось. Я это говорю с глубоким сожалением. Ведь посмотрите, с нашим уходом из Херсона, с нашим подрывом мостов через Днепр встаёт вопрос: а как нам теперь вернуться в Херсон, снабжать военную группировку через Днепр в нижнем течении? Дальше нам предстоит взять Николаев, потом Очаков, и только затем мы начинаем выходить к Одессе. Пока что такой сценарий не очень просматривается. — Американцы могут нам помешать? — Если мы достигнем здесь успеха, я не исключаю, что последует ввод румынских войск в Одессу. Они воевать с нами не будут — они придут зафиксировать раздел Украины.. Второй момент — Полтава, учитывая, что со Харькова у нас не очень дела идут. А ведь это только-только открытие пути к Полтаве, и мы должны прекрасно осознавать, что нас там ждёт враждебное население. Полтава — это не Донецк, и не Луганск, и не Мелитополь — это оплот украинской государственности, её колыбель. Если брать Днепропетровск, то там мы остановились в прошлом году в предполье Орехов, Гуляйполе — даже не прорвались в Днепропетровскую область. Поэтому пока надо понимать, что американцы и англичане свою программу выполняют. Даже если мы гипотетически одерживаем крупный успех — берем, например, Харьков — это ещё не гарантия, что мы выполняем свои основные приоритеты. — Как в Лондоне оценивают текущие события? — Если брать англичан (тот же аналитический центр в Оксфорде), а не американцев, то первые в декабре 2022 года очень много писали о своём главном успехе. Они считают, что их главный успех — это не оставление нами Харьковской области, а уход из Херсона. Харьков — это был отвлекающий, на самом деле манёвр; главный удар [по России] — это оставление Херсона. Поскольку после этого нам пройти к портам черноморской Украины становится сложнее.Они загнали нас, как им кажется, в своего рода коридор: дескать, бейтесь за Купянск, за Изюм, может быть, за Харьков — стратегически это никак не повлияет на сохранение за Украиной Черноморских портов. Взятие нами Харькова для Запада стратегически имеет гораздо меньшее значение, чем взятие Херсона и Николаева. Не исключаю, что в какой-то момент американцы или европейцы предложат нам компромисс: зафиксируют наши успехи на Востоке при условии сохранения Черноморских портов за Украиной. Но пойдёт ли Россия на это — большой вопрос.

https://ukraina.ru/20230112/1042581333.html

https://ukraina.ru/20230811/1048639785.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

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