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Запорожская Сечь: мифа и легенды средневековой Хортицы

Запорожская Сечь: мифа и легенды средневековой Хортицы - 14.08.2023 Украина.ру

Запорожская Сечь: мифа и легенды средневековой Хортицы

Юридический конец существованию Запорожской Сечи был положен указом императрицы Екатерины II от 14 августа 1775 года. Но вот когда Сечь возникла и что она из себя представляла? Разумеется, в рамках одной статьи описать эти вопросы нельзя, но общий обзор роли Сечи в истории дать можно

2023-08-14T18:00

2023-08-14T18:00

2023-08-14T18:00

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Начало истории казачества теряется в глубине веков в самом прямом, непосредственном смысле этого слова – запорожцы летописей не вели, а если бы и вели, то сохранить их при их образе жизни не было никакой возможности.Первое письменное упоминание о создании в низовьях Днепра укреплённого казацкого лагеря оставил польский хронист Мартин Бельский под 1492 годом. Однако какое-то разбойное сообщество на этих территориях существовало и раньше – в сообщениях о битвы на Калке в 1223 году упоминаются бродники, помогавшие татарам (судя по всему – из вражды с половцами). Информации о бродниках в источниках нет (авторы не объясняли, считая, что и так все знают), но название славянское, равно как и имя их предводителя – Пласкиня. К тому же он целует крест, из чего следует христианское вероисповедание."Классическая", почти регулярная Сечь начинается примерно с 1552 года, когда волынский князь Дмитрий Вишневецкий по прозвищу Байда (вероятно – человек, рассказывающий занимательные истории) основал на острове Хортица деревянный замок. Вишневецкий служил царю Ивану Грозному, участвовал в походах против крымских татар. В конце концов его замок был сожжен, а сам он погиб в плену.Историк Дмитрий Яворницкий назвал эту крепость "Хортицкой сечью" (от слова сечь, в смысле – рубить дерево) и полагал, что в дальнейшем такие укреплённые городки были центрами казачества. Хотя Яворницкий именно как историк особого авторитета не имеет (он в большей степени археолог и коллекционер), остаётся верить ему.Реальная роль Байды, думается, состояла в том, что он показал рассеянным по запорожских землям людям новый порядок организации – крупное объединение в укреплённом лагере, вместо прежних небольших групп, промышлявших охотой, рыболовством и, иногда, грабежом.К этому времени запорожцы уже представляют собой реальную военную силу и в 1572 года король Сигизмунд II Август принял на военную службу 300 казаков, имена которых были записаны в реестр. Так было основано Войско Его Королевской Милости Запорожское (очевидно, поляки использовали самоназвание). В 1578 году Стефан Баторий расширил реестр до 500 человек и войску был дарован город Трахтемиров в Киевском воеводстве. Именно для реестровцев была характерна полковая структура и именно реестровцы вели хозяйство, что описано Гоголем в "Тарасе Бульбе".Разумеется, между реестровыми казаками, которые получили какое-никакое жалование и имели определённые права и обязанности, и большинством запорожцев существовали противоречия. Но они, вероятно, стирались в военное время, когда польская корона нанимала через реестровцев дополнительных солдат (за деньги или, чаще, за долю в военной добыче). Сечь была центром именно для "обычных", нереестровых казаков.По подсчётам Яворницкого всего было десять Сечей (включая изначальную Хортицкую, а также две, созданные в Османской и Австрийской империях). Пять из них находились на территории нынешней Днепропетровской области (в районе Марганца и Никополя), две – в Херсонской. Последняя Сечь, собственно разогнанная при Екатерине, находилась в районе нынешнего города Никополя на мысу, образованном рекой Подпольной (Орлов проток – новое русло Днепра, возникшее в XVIII веке и до последнего время затопленное водами Каховского моря).Понятно, что украинская историография, благодаря тому же Яворницкому, породила массу всевозможных мифов. Обозначим основные из них.Казаки отличались исключительными боевыми качествамиВласти Речи Посполитой использовали казаков как наёмную пехоту.Тут, кстати, отдельных миф – о казаках-конниках. Запорожские казаки (так же как потом кубанские пластуны) в конном строю не сражались, лошадей использовали только как транспортное средство. Сражения же времён Освободительной войны выигрывались за счёт помощи крымских татар.Боевые качества запорожцев оставляли желать много лучшего – казаки были плохо вооружены и недисциплинированы. Пикинёры того времени воевали в плотном строю, способном сдержать атаки конницы. Казаки ему обучены не были. Однако, у них было несомненное преимущество перед немецкой наёмной пехотой – дешевизна.В индивидуальной схватке опытный казак мог быть и хорош, но индивидуальными схватками битвы не выигрываются.Казаки защищали Украину от татарских набеговВ какой-то мере. Небольшие группы татар казаки могли обнаруживать, перехватывать и эффективно нейтрализовать. Но случалось такое не часто.Обычно казаки догоняли уже отступающих татар, которые были связаны обозом, и… грабили награбленное. Пленников, понятно, отпускали. Или нет. Бывало, что пленники от освобождения отказывались (насколько можно понять, особенно часты такие случаи были во время Руины, когда в татарском плену было не так страшно, как на воле). Легендарный кошевой атаман Иван Сирко таких пленников безжалостно уничтожал.Ещё чаще предпринимались "походы возмездия" в Крым и даже в Турцию. Но, опять же, целью было не отомстить за мучения христиан и не освобождение пленников (это был трёп для селян), а банальный грабёж.Казаки защищали православную веруДа, казаки были православными и нередко оказывали деятельную поддержку церкви. Однако их политика от этого не зависела.Реестровые казаки приносили присягу польскому королю – католику.Сагайдачный (и молодой Хмельницкий в его войске) вместе с поляками ходил на Москву, грабя православных.Во время Освободительной войны и Руины гетманы активно дружили с крымскими татарами – мусульманами, расплачиваясь с ними за военную помощь православными пленниками. И даже в более поздние времена Иван Самойлович возражал против союза с Польшей и Австрией против Турции и Крымского ханства, обосновывая это традиционно хорошими отношениями казаков с татарами-мусульманами.На Запорожской Сечи была демократия, в то время, когда вокруг – нетНа Сечи действительно была военная демократия, известная с доисторических времён. Ничего особенно нового и оригинального в ней не было и, более того, отличие Сечи от соседних государств нельзя назвать принципиальным.Речь Посполитая по форме устройства была аристократической республикой, демократия в которой была несомненно более институционализированной, чем на Сечи.Московское царство стремилось к византийскому идеалу абсолютной монархии, но стало таковой только в XVIIIвеке, когда подобное устройство было модным и в Европе. В XVI-XVIIвеках Россия была сословно-представительной монархией, которая в каком-то смысле была более демократичной, чем Польша и Сечь.Формальное равноправие запорожцев никого обманывать не должно – там была богатая казацкая старшина, была неимущая голота, во время восстаний были ещё самочинно показачившиеся селяне и мещане, которых казаки ровней себе не считали.Запорожская Сечь была формой украинской государственностиСечь была, прежде всего, бандитским лагерем. Какие-то черты государства там присутствовали, но с тем же успехом можно говорить о государственности карибских пиратов.Реальное государство учредил Богдан Хмельницкий на основе институтов, оставшихся в наследство от Речи Посполитой – это касается и правовой базы, и административно-территориального устройства (административная и военная власть в то время совпадали почти повсеместно). Сечь тут играла роль только деструктивную.***Легко заметить, что многие особенности и качества запорожцев вполне преемственны и сейчас даже. Достаточно вспомнить польского президента Дуду, назвавшего украинцев дешевой военной силой НАТО.

https://ukraina.ru/20230422/1045499143.html

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https://ukraina.ru/20190303/1022866245.html

https://ukraina.ru/20230806/1048465975.html

https://ukraina.ru/20181031/1021602566.html

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история, история украины, история малороссии, казаки, запорожское казачество, xvii век, xviii век