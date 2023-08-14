https://ukraina.ru/20230814/1048644317.html

Привет из-за океана. Эксперт о том, почему Запад намекнул Зеленскому о "риске внезапной смерти"

Привет из-за океана. Эксперт о том, почему Запад намекнул Зеленскому о "риске внезапной смерти" - 14.08.2023 Украина.ру

Привет из-за океана. Эксперт о том, почему Запад намекнул Зеленскому о "риске внезапной смерти"

На Западе понимают, что попытка Киева выйти на границы 1991 года – это резкое увеличение рисков ядерной войны по российской ядерной доктрине. Об этом рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец

2023-08-14T06:00

2023-08-14T06:00

2023-08-14T06:00

новости

владимир зеленский

сша

запад

смерть

переговоры

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Недавняя статья в Politico, где шла речь о потенциальных преемниках Владимира Зеленского, была "приветом" из-за океана. Таким образом власти США предлагают президенту Украины подумать о преемнике в случае своей преждевременной смерти, отметил эксперт.В США очень недовольны поведением Зеленского, который по-прежнему продолжает давить на Запад и требовать от него уступок, на которые тот идти не хочет, добавил Зубец.Запад со своей стороны будет пытаться надавить на Россию, и на Зеленского, чтобы прийти к миру как можно раньше, что невыгодно для РФ. Зеленский в этих условиях становится препятствием к миру. Таким образом на Западе без него могут обойтись, и соответственно растёт и риск внезапной смерти президента Украины, собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230809/1048584904.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, владимир зеленский, сша, запад, смерть, переговоры