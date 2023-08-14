Привет из-за океана. Эксперт о том, почему Запад намекнул Зеленскому о "риске внезапной смерти" - 14.08.2023 Украина.ру
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Привет из-за океана. Эксперт о том, почему Запад намекнул Зеленскому о "риске внезапной смерти"
Привет из-за океана. Эксперт о том, почему Запад намекнул Зеленскому о "риске внезапной смерти" - 14.08.2023 Украина.ру
Привет из-за океана. Эксперт о том, почему Запад намекнул Зеленскому о "риске внезапной смерти"
На Западе понимают, что попытка Киева выйти на границы 1991 года – это резкое увеличение рисков ядерной войны по российской ядерной доктрине. Об этом рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
2023-08-14T06:00
2023-08-14T06:00
новости
владимир зеленский
сша
запад
смерть
переговоры
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Недавняя статья в Politico, где шла речь о потенциальных преемниках Владимира Зеленского, была "приветом" из-за океана. Таким образом власти США предлагают президенту Украины подумать о преемнике в случае своей преждевременной смерти, отметил эксперт.В США очень недовольны поведением Зеленского, который по-прежнему продолжает давить на Запад и требовать от него уступок, на которые тот идти не хочет, добавил Зубец.Запад со своей стороны будет пытаться надавить на Россию, и на Зеленского, чтобы прийти к миру как можно раньше, что невыгодно для РФ. Зеленский в этих условиях становится препятствием к миру. Таким образом на Западе без него могут обойтись, и соответственно растёт и риск внезапной смерти президента Украины, собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230809/1048584904.html
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новости, владимир зеленский, сша, запад, смерть, переговоры
Новости, Владимир Зеленский, США, Запад, смерть, переговоры

Привет из-за океана. Эксперт о том, почему Запад намекнул Зеленскому о "риске внезапной смерти"

06:00 14.08.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
На Западе понимают, что попытка Киева выйти на границы 1991 года – это резкое увеличение рисков ядерной войны по российской ядерной доктрине. Об этом рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
Недавняя статья в Politico, где шла речь о потенциальных преемниках Владимира Зеленского, была "приветом" из-за океана. Таким образом власти США предлагают президенту Украины подумать о преемнике в случае своей преждевременной смерти, отметил эксперт.
В США очень недовольны поведением Зеленского, который по-прежнему продолжает давить на Запад и требовать от него уступок, на которые тот идти не хочет, добавил Зубец.

"Если будет снижение поддержки [со стороны Запада], оно будет связано с тем, что Киев ничего не добился на поле боя, израсходовал ресурсы, которые ему были предоставлены, его попытаются посадить за стол переговоров. Есть основания считать, что Россия на это не пойдет", - подчеркнул эксперт.

Запад со своей стороны будет пытаться надавить на Россию, и на Зеленского, чтобы прийти к миру как можно раньше, что невыгодно для РФ. Зеленский в этих условиях становится препятствием к миру. Таким образом на Западе без него могут обойтись, и соответственно растёт и риск внезапной смерти президента Украины, собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 09.08.2023
9 августа, 15:35
Безжалостно и без сожалений. Как Запад собирается ликвидировать ставшего ненужным ЗеленскогоПроваливающееся контрнаступление ВСУ становится для Запада источником всё более серьёзных проблем. На этом фоне в информационном пространстве резко участилось обсуждение темы, как иностранные кураторы собираются избавиться от нынешнего президента Украины Владимира Зеленского
 
НовостиВладимир ЗеленскийСШАЗападсмертьпереговоры
 
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Заголовок открываемого материала
06:00Привет из-за океана. Эксперт о том, почему Запад намекнул Зеленскому о "риске внезапной смерти"
05:32Ростислав Ищенко о том, почему не стоит торопиться садиться за стол переговоров с Киевом
04:30Политолог объяснил, почему США больше не нужна Украина и кому выгоден "корейский сценарий"
04:00"Два ядерных удара и капитуляция". Политолог рассказал, как Россия победит Польшу, а потом и США
00:29Без шанса на перемогу. Украина после провала контрнаступления
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00:05Олег Неменский: Партия войны в Евросоюзе добивается разгрома России и разграбления ее природных ресурсов
21:04Владимир Джаралла о "стабилизирующей эскалации" в Черном море и о том, почему так нервничают трейдеры
19:25Чистка украинских военкомов и перспективы ВСУ. Новый ход Зеленского, обрекающий Украину на поражение
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18:25Проход по морскому коридору, ожидание облав в Харькове. Итоги 13 августа на Украине
18:00Генерал Юзеф Галлер: 150 лет клятвопреступнику во имя Польши
17:41"Отрыжка" советского наследия. Как Латвия готовится к отражению "агрессии"
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