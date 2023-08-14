https://ukraina.ru/20230814/1048644317.html
Привет из-за океана. Эксперт о том, почему Запад намекнул Зеленскому о "риске внезапной смерти"
Привет из-за океана. Эксперт о том, почему Запад намекнул Зеленскому о "риске внезапной смерти" - 14.08.2023 Украина.ру
Привет из-за океана. Эксперт о том, почему Запад намекнул Зеленскому о "риске внезапной смерти"
На Западе понимают, что попытка Киева выйти на границы 1991 года – это резкое увеличение рисков ядерной войны по российской ядерной доктрине. Об этом рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
2023-08-14T06:00
2023-08-14T06:00
2023-08-14T06:00
новости
владимир зеленский
сша
запад
смерть
переговоры
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Недавняя статья в Politico, где шла речь о потенциальных преемниках Владимира Зеленского, была "приветом" из-за океана. Таким образом власти США предлагают президенту Украины подумать о преемнике в случае своей преждевременной смерти, отметил эксперт.В США очень недовольны поведением Зеленского, который по-прежнему продолжает давить на Запад и требовать от него уступок, на которые тот идти не хочет, добавил Зубец.Запад со своей стороны будет пытаться надавить на Россию, и на Зеленского, чтобы прийти к миру как можно раньше, что невыгодно для РФ. Зеленский в этих условиях становится препятствием к миру. Таким образом на Западе без него могут обойтись, и соответственно растёт и риск внезапной смерти президента Украины, собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230809/1048584904.html
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2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, сша, запад, смерть, переговоры
Новости, Владимир Зеленский, США, Запад, смерть, переговоры
Привет из-за океана. Эксперт о том, почему Запад намекнул Зеленскому о "риске внезапной смерти"
На Западе понимают, что попытка Киева выйти на границы 1991 года – это резкое увеличение рисков ядерной войны по российской ядерной доктрине. Об этом рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
Недавняя статья в Politico, где шла речь о потенциальных преемниках Владимира Зеленского, была "приветом" из-за океана. Таким образом власти США предлагают президенту Украины подумать о преемнике в случае своей преждевременной смерти, отметил эксперт.
В США очень недовольны поведением Зеленского, который по-прежнему продолжает давить на Запад и требовать от него уступок, на которые тот идти не хочет, добавил Зубец.
"Если будет снижение поддержки [со стороны Запада], оно будет связано с тем, что Киев ничего не добился на поле боя, израсходовал ресурсы, которые ему были предоставлены, его попытаются посадить за стол переговоров. Есть основания считать, что Россия на это не пойдет", - подчеркнул эксперт.
Запад со своей стороны будет пытаться надавить на Россию, и на Зеленского, чтобы прийти к миру как можно раньше, что невыгодно для РФ. Зеленский в этих условиях становится препятствием к миру. Таким образом на Западе без него могут обойтись, и соответственно растёт и риск внезапной смерти президента Украины, собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь