https://ukraina.ru/20230811/1048634015.html

Роман Алехин: Вандалов, которые напали на безногого ветерана СВО, перевоспитает только "Шторм – Z"

Роман Алехин: Вандалов, которые напали на безногого ветерана СВО, перевоспитает только "Шторм – Z" - 11.08.2023 Украина.ру

Роман Алехин: Вандалов, которые напали на безногого ветерана СВО, перевоспитает только "Шторм – Z"

Чем дольше длится СВО, тем сильнее мы начнем уважать русского солдата. Кроме того, любая война всегда заканчивается волной гуманизма. Поэтому после СВО наступит единение нашего общества по принципу взаимопомощи и поддержки, считает социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин

2023-08-11T13:58

2023-08-11T13:58

2023-08-11T13:58

интервью

сво

вандализм

преступления

ветераны

мобилизация

россия

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.За последнюю неделю произошло два резонансных случая, связанных с нападением на людей, связанных с СВО. В частности, 56-летний мужчина, оскорбивший в Екатеринбурге пятиклассника из-за шапки с буквой Z (у которого отец сражается на фронте), отделался штрафом в 7 тыс. руб., в связи "с деятельным раскаянием". А в Забайкалье пьяная компания избила участника боевых действий, потерявшего ногу в зоне военной операции, разбив его автомобиль.- Роман, в чем причина в такой агрессии? Это следствие маргинализации общества? Или эти люди руководствовались некими идейными соображениями?- Большинство таких случаев связаны с маргинализацией общества. Когда взрослый мужик нападает на 12-летнего пацана, это можно сравнить с вандализмом.В чем состоит природа вандализма? Приведу пример из животного мира. В курятнике – несколько петухов. Есть главный петух, который ходит королем. Есть второй петух, который время от времени пытается задирать главного, чтобы протестировать свою силу. А самый слабый петух не может задирать никого. Поэтому он находит какую-нибудь веточку и со всей своей яростью начинает ее долбить. То же самое с вандалами. Они по этой же причине разбивают окна и ломают автобусные остановки.Те, кто напал на инвалидов и школьника – люди с заниженной самооценкой. Они бросают вызов только тем, кто вообще никак не может ответить. Это пример вандализма и маргинализации общества в принципе.Поэтому я не уверен, можно ли назвать мужчиной человека, который оскорбил ребенка. И можно ли назвать женщинами тех, кто поддакивал, когда избивали участника СВО. Мужественность и женственность должна проявляться совсем в другом.- Получается, то, что пострадавшие были связаны с СВО – просто совпадение? Или они могли напасть на кого угодно?- Они могли напасть на кого угодно. Но принадлежность к СВО стала раздражающим фактором, который ударил по их необоснованной гордыне. Они не могут доказать обществу свою состоятельность конкретными делами. Ты вроде бы мужчина по физиологическим признакам, но настоящие мужики на фронте. И ты воспринимаешь их как соперников, потому что они не побоялись поехать и защищать страну. А то, что они не могут ответить – лишний раз провоцирует тебя показать им, кто здесь главный.- И политическую подоплеку тут тоже искать не нужно?- Нет. Большинство из них ничего не смогли бы объяснить, почему они, например, любят Запад или не любят Путина. У них для этого интеллект не развит. Если бы они сделали это из политических соображений, они ушли бы в оппозицию или в иноагенты. А когда у них нет интеллекта, то они могут только нападать на тех, кто слабее их.Именно поэтому для них наказание должно быть максимально жестким. Потому что эти категории лиц боятся только силы. Никаких штрафов. Должен быть реальный тюремный срок. А в идеале – в "Шторм-Z" на перевоспитание.Я уверен, что если их направить в этот отряд, они действительно исправятся и станут мужиками.- Есть ли в России правовая база, чтобы в качестве наказания направлять в штрафбаты?- Такие отряды у нас уже есть. Кроме того, формально мобилизация не закончилась. Мобилизация заканчивается только нормативным актом о завершении или приостановке мобилизации. Сегодня такого юридического документа не существует.Поэтому неправильно говорить о том, что "возможна вторая волна мобилизации". Она и так идет. Просто ее не активизируют. Не нужно никакого нового приказа. А указ об остановке мобилизации будет принят только тогда, когда закончится СВО.Поэтому к этим людям вполне может прийти военком, вручит повестку, объявить три дня на сборы и направить на фронт.- Вы сказали, что маргиналы нападают на участников СВО, потому что видят в них силу. Будет ли СВО и дальше придавать нашим мужчинам силу в глобальном смысле? Или на них будут немножко косо смотреть?- Насчет "косо смотреть" – это искусственный нарратив, который кто-то толкает. Чем дольше длится СВО, тем сильнее мы начнем уважать русского солдата. Потому что русский солдат принесет нам победу.Отмечу также, что война – это мощнейший инструмент по канализированию агрессии. Война всегда заканчивается волной гуманизма. Поэтому после СВО наступит единение нашего общества по принципу взаимопомощи.- Насколько я знаю настроения наших бойцов, они себя героями не считают. Они считают себя теми, кто выполняет грязную работу.- Возможно, такие настроения были в начале мобилизации, когда людей вытащили из их повседневной жизни и не понимали многие вещи. Первый вопрос, который мне задавали, звучал следующим образом: "Поддерживают ли нас на Украине или не поддерживают?". Мне даже пришлось написать большую памятку для солдат и читать лекции в подразделениях.В свое время Владлен Татарский правильно писал, что каждый из нас пошел на фронт не только со своими бронежилетами, но и со своей идеологией. Сейчас эта ситуация исправляется усилиями военных волонтеров и военных репортеров.Поверьте, что я за последнее время ни разу не слышал от наших бойцов, что они делают грязную работу. Все воодушевлены и хотят победы.

https://ukraina.ru/20230802/1048407202.html

https://ukraina.ru/20230810/1048607884.html

https://ukraina.ru/20230811/1048618048.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, сво, вандализм, преступления, ветераны, мобилизация, россия