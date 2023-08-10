https://ukraina.ru/20230810/1048607884.html

Исключения из права. Россия не должна скатиться к самосудам

Исключения из права. Россия не должна скатиться к самосудам - 10.08.2023 Украина.ру

Исключения из права. Россия не должна скатиться к самосудам

Второй раз за последние дни российским правосудием, точнее -- применением его в разных регионах страны -- возмущен председатель Комитета Госдумы России по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

2023-08-10T16:43

2023-08-10T16:43

2023-08-10T16:43

эксклюзив

хинштейн

сво

гражданские свободы

законность

россия

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Сначала по поводу реакции алтайских правоохранителей на избиение, оскорбления и срывание госнаград России восемью отморозками с одежд двух одноногих ветеранов СВО. "Пока история не получила огласки, уголовного дела почему-то возбуждать не хотели. Только после вмешательства губернатора края Александра Осипова, ситуация изменилась. ...Направлю запросы в Генпрокуратуру, СКР и МВД о проведении проверки в отношении должностных лиц, не принявших своевременных мер и пытавшихся спустить дело на тормозах. Те, кто покрывал этих фашиствующих молодчиков, также должны ответить по всей строгости закона: как минимум — своими погонами!", — написал тогда Хинштейн в соцсетях.В итоге двух из восьми громил задержали, а остальные шестеро, которые веселились, когда измывались над инвалидами, прохлаждаются на свободе.И вот буквально вчера, 9 августа сего года Хинштейн опять возмущался в своем Телеграм-канале: "Никогда не был сторонником внесудебных методов расправы, но, честное слово, просто чешутся руки против этого мерзавца. Тем более, что отец — сегодня далеко и не может по-мужски поговорить с ним. Нападать на ребенка — способна только конечная нелюдь. А с нелюдьми — бессмысленно обращаться по-человечески".И разъяснил, чем возмущен: 56-летний мужчина, напавший в Екатеринбурге на пятиклассника из-за шапки с символикой СВО, отделался штрафом в 7 тыс. руб., в связи "с деятельным раскаянием". "Это — просто плевок в лицо всем, кто находится сегодня в зоне СВО, — и в первую очередь отцу пострадавшего мальчика", -- заявил Хинштейн.И ему трудно что-либо возразить, ибо "раскаявшийся" мужик действительно вел себя, как оскотинившийся в конец подонок. Весной этого года он напала на 11-летнего мальчика, у которого отец находится в СВО и который в знак гордости за отца носил на шапке букву Z. Мужика это так возмутило, что он замял мальчика, дергал его за руки, матерился и требовал явиться родителям, чтобы рассказать, что нужно делать с "агрессорами".Мать ребенка вызвал полицию, и вот вам развязка – закрытие уголовного дела и штраф из-за "деятельного раскаяния" (формулировочка-то как вам?). А меж тем по факту его деяний было возбуждено уголовное дело по пунктам "а" и "б" части 1 статьи 213 Уголовного кодекса, которая дословно гласит: "Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное:а) с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения;б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы;…наказывается штрафом в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период от 2 до 3 лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок от 1 года до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок".Вот и читайте УК, граждане и товарищи, и сравните: "пол-ляма" денег или "петушок" на нарах и 7 жалкие тысяч штрафа. Потому Хинштейн, а вместе с ним и многие другие россияне справедливо интересуются, как же так в Екатеринбурге можно "деятельно раскаяться" за хулиганство и оскорбления человека, воюющего за Родину, и его семьи, чтобы избежать тюряги?Тем же возмущен еще один депутат-думец Дмитрий Кузнецов, который попросил министра внутренних дел Владимира Колокольцева: "Прошу Вас дать поручение о направлении в мой адрес информации о том, какие действия совершены обвиняемым в рамках вышеуказанного уголовного дела, послужившие основанием для смягчения уголовной ответственности и прекращения уголовного дела в связи с деятельным раскаянием".По его мнению, общественности важно это понимать, потому что 7 тысяч рублей штрафа не выглядит адекватной мерой в данном случае.Ждем-с ответа.Потому что вольно или невольно возникают очень нехорошие вопросы, непосредственно касающиеся защиты интересов граждан, их чести и достоинства, жизни и здоровья, на основе действующих в России Конституции и законов.Во-первых, существует ли в России не только на бумаге, но и в реальной практике единая правовая система? Именно единая для всех регионов, без изъятий и разнотолков? Ответ очевиден: да, существует. Но почему так получается, что в разных регионах -- как вот с мальчиком в Екатеринбурге или с избитыми ветеранами-инвалидами на Алтае -- закон бездействует? Или те, кто должен стоять на его страже, позволяют себе его по-разному толковать и применять выборочно и страшно видоизмененно?Во-вторых, понимают ли люди, стоящие по должности на охране законов, что несоблюдение или молчание законов ведет к тому, что, с одной стороны, подрывается доверие к власти и государству. А с другой – ведет к рецидивам безответственности и, следовательно, безнаказанности? И понимают ли правоохранители, что эти два процесса взаимосвязаны и отрицательно взаимодополняемы? Безнаказанность ведет к недоверию к властям, а недоверие властям поощряет безответственность и безнаказанность – и так по кругу, до полной деградации и беззаконию.А главное – безнаказанность провоцирует дальнейшие нарушения и преступления.И особенно негативно это явления сказывается сегодня, когда России ведет спецвоенную операцию (СВО) в Украине, идут боевые действия, армия и часть общества, исполняя присягу или добровольно воюют за Родину, а в тылу они подвергаются осмеянию и оскорблениям, издевательствам и преступлениям, вызванным политическими взглядами или банальным неприятием СВО.Вот вам подобная печальная хронология:- в августе 2022 года в дорогущий ресторан для "креативного класса" "Магадан" на Красной Пресне в Москве на день рождения к матери не пустили российского военного из зоны СВО, потому что тот был в военной форме и не успел переодеться. Владелец этой забегаловки для богатых Аркадий Новиков, известный ресторатор и харчеватель московского бомонда, сначала даже говорить на эту тему не хотел. Но потом даже извинялся и рассказывал, что наказал всех и уволил всех 16 человек той смены в кабаке и непатриотичного фейсконтролера. А "Комсомолка" взяла да проверила: врал ресторатор, в его тошниловке для бомонда про массовые увольнения каких-то "виновных" никто не слышал;— в ноябре 2022-го в Саратове в местный безмерно модный и гламурно-глянцевый, для тамошнего бомонда, бар Harat’s Pub не пустили человека в военной форме, представившегося мобилизованным для участия в СВО. Не прошел фейсконтроль — военная форма не подошла;— в мае 2023-го в Москве в клубе "Флакон" российского рэпера Диму Бамберга, выступающего также под псевдонимом Schokk, не пустили на свой же концерт с. российским флагом. Он пронес его туда тайно и рассказал о случившемся прямо со сцены, чем страшно возмутил руководство этого самого "Флакона", которое своё поведение посчитало и сейчас считает совершенно правильным. Потому что наказания нет — гламурные покровители не дремлют;— июнь 2022-го, в бар "Понеслось" на улице Пушкинская в центре Воронежа тоже не пустили человека в военной форме — опять по причине несоответствию требованиям фейсконтроля;— в августе этого года в Челябинской области гражданин Таджикистана Ашурмахмад Кароматулло, который приехал в Россию на заработки, убил ветерана СВО Антона Чашкина, назвав его "агрессором" и "убийцей";— буквально 7 августа 2023 года в поселке Дедеркой Туапсинского района Краснодарского края местные жители забили насмерть камнями двоих бойцов СВО — одному было 37 лет, второму 41 год, третий израненный убежал. "Отличились" Карен Устян, Вартан Тулумджян, Альберт Экзарян и Артем Туркменян — армяне, но все граждане России.И никакой широкой и доступной широкой общественности информации, как идет расследование по каждому из этих инцидентов или чем оно закончилось, если проводилось. В каждом их указанных инцидентов есть, как минимум, дискредитация вооруженных сил России. А это уголовно наказуемо. Или все же "все звери равны, но есть ровнее"?В-третьих, заметили ли правоохранители некие новые мотивы в обсуждении последних преступления против бойцов СВО? А именно – при бездействии и пассивности правоохранителей, при отсутствии информации о соблюдении законности, расследовании преступлений наказания преступников люди заговорили о возможности самосудов над ними. Раз молчит официальный закон – могут заработать так называемые суды Линча.Упомянул об этом даже думец Хинштейн. А в полный голос заговорили о самосуд после избиения инвалидов на Алтае. Было даже общение к преступникам – сдаться самим, не скрываться и не доводить дело до греха. И сам пострадавший в видеоролике публично даже просил сограждан не поддаваться гневу и прочим эмоциям и довериться во все правоохранители. Молодец. Но это, согласитесь, символично.И тем не менее отовсюду, особенно из зоны СВО, кроме слов поддержки и солидарности звучали намеки и предупреждения: не сделает это полиция и СКР – сделаем мы. А если дела правосудия возьмут в свои руки ветераны, вернувшиеся из СВО, то это и будет началом серьезного гражданского противостояния, некоей формой гражданской войны, которой России только и не хватало сегодня. В довершение к ее политическим, экономическим и социальным проблемам, над решением которых бьется власть.И наконец, в-четвертых, блогер Владислав "Гусар" Ефремов, который подорвался на мине под Угледаром и тоже остался без ноги, в своем телеграм-канале "Имперский стаут" написал: "...Пока выясняется, что официальные нарративы и смыслы недостаточно харизматичны и не могут подчинить себе умы молодежи, на улицах российских городов продолжают избивать людей, которые за Россию собой жертвовали. И с этим нужно что-то делать — разбираясь, в первую очередь, с причинами, а не со следствием. То есть, я только за то, чтобы устраивать людям, желающим поднять руку на ветерана СВО, суд Линча, но... Проблему это не решит. Хотите решить проблемы с сортирами — решите проблемы с головами. А что делать с головами — у нас никто до конца не понимает".Вот понимают ли люди, ответственные за порядок, стабильность и законность в стране, что проблема тут — не только в нищете и безденежье тех многих, кто вольно или невольно мыслит антироссийски. Они просто не знают Россию. И даже не подозревают, что должны, если и не любить ее, то уважать. Как Родину. Это главная проблема безвременья и бездуховности, в которых оказались — родились и воспитались — целые поколения, которые не знают и не хотят знать свою страну, ее историю, традиции.Тот же блогер "Гусар" Ефремов предельно откровенно указал на бездуховность в головах: "Почему получилось засеять в головы столь зловредные семена? Потому что в головах была звенящая, всепоглощающая пустота. Вакуум всасывает в себя материю, человеческий разум — вообще все. Ситуацию можно описать словами "свято место пусто не бывает" — в голове рано или поздно что-то окажется, и хорошо, если это не радикальное украинство".И что делать? Кто-то говорит, что нужно возвращать какую-то общероссийскую государственную идеологию. Кто-то предлагает насытить патриотизмом образовательные программы от детсадиков до вузов. Еще кто-то -- обойтись без идеологического навязывания, но жестко оценивать любые выступления с намеком на антигосударственность и жестко реагировать на них по действующим законам.И, в принципе, такой разлет мнений – это хорошо. Потому что наконец-то пришло понимание, что нужно что-то делать. А говорить "пока не поздно" я специально не буду…

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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эксклюзив, хинштейн, сво, гражданские свободы, законность, россия