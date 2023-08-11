https://ukraina.ru/20230811/1048619191.html

TAURUS, SCALP и Storm Shadow. Военный эксперт раскрыл, по каким регионам готовит ракетные удары Украина

TAURUS, SCALP и Storm Shadow. Военный эксперт раскрыл, по каким регионам готовит ракетные удары Украина - 11.08.2023 Украина.ру

TAURUS, SCALP и Storm Shadow. Военный эксперт раскрыл, по каким регионам готовит ракетные удары Украина

Украина планирует устроить России воздушно-террористическую войну и накрыть важные объекты на территории "старых" российских регионов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин

2023-08-11T04:30

2023-08-11T04:30

2023-08-11T04:30

новости

ракеты

удары

белгород

воронеж

storm shadow

"taurus"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/07/1048543748_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_731fadcd6429ecb86dec496b5ce5866e.jpg

ВСУ несут большие потери на Купянском направлении. Поэтому одновременно с удержанием позиций на Харьковском направлении противник переходит к плану "Б". Они попытаются устроить России воздушно-террористическую войну, рассказал Алёхин.Противник попытается накрыть военные, промышленные и энергетические объекты на территории "старых" российских регионов – Белгород, Брянск, Курск, Воронеж. Не зря Запад в спешном порядке поставляет ВСУ крылатые ракеты, добавил эксперт.Более того, Украина сейчас пытается наладить производство беспилотников "Бобер". Он может лететь на 1000 километров, провести в воздухе 5-6 часов и нести до 20 килограммов взрывчатки. Этого достаточно, чтобы взорвать нефтехранилище или в склад, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230810/1048605870.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ракеты, удары, белгород, воронеж, storm shadow , "taurus"