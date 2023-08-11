https://ukraina.ru/20230811/1048619191.html
TAURUS, SCALP и Storm Shadow. Военный эксперт раскрыл, по каким регионам готовит ракетные удары Украина
TAURUS, SCALP и Storm Shadow. Военный эксперт раскрыл, по каким регионам готовит ракетные удары Украина - 11.08.2023 Украина.ру
TAURUS, SCALP и Storm Shadow. Военный эксперт раскрыл, по каким регионам готовит ракетные удары Украина
Украина планирует устроить России воздушно-террористическую войну и накрыть важные объекты на территории "старых" российских регионов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин
2023-08-11T04:30
2023-08-11T04:30
2023-08-11T04:30
новости
ракеты
удары
белгород
воронеж
storm shadow
"taurus"
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ВСУ несут большие потери на Купянском направлении. Поэтому одновременно с удержанием позиций на Харьковском направлении противник переходит к плану "Б". Они попытаются устроить России воздушно-террористическую войну, рассказал Алёхин.Противник попытается накрыть военные, промышленные и энергетические объекты на территории "старых" российских регионов – Белгород, Брянск, Курск, Воронеж. Не зря Запад в спешном порядке поставляет ВСУ крылатые ракеты, добавил эксперт.Более того, Украина сейчас пытается наладить производство беспилотников "Бобер". Он может лететь на 1000 километров, провести в воздухе 5-6 часов и нести до 20 килограммов взрывчатки. Этого достаточно, чтобы взорвать нефтехранилище или в склад, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230810/1048605870.html
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2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ракеты, удары, белгород, воронеж, storm shadow , "taurus"
Новости, ракеты, удары, Белгород, Воронеж, Storm Shadow , "Taurus"
TAURUS, SCALP и Storm Shadow. Военный эксперт раскрыл, по каким регионам готовит ракетные удары Украина
Украина планирует устроить России воздушно-террористическую войну и накрыть важные объекты на территории "старых" российских регионов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин
ВСУ несут большие потери на Купянском направлении. Поэтому одновременно с удержанием позиций на Харьковском направлении противник переходит к плану "Б". Они попытаются устроить России воздушно-террористическую войну, рассказал Алёхин.
Противник попытается накрыть военные, промышленные и энергетические объекты на территории "старых" российских регионов – Белгород, Брянск, Курск, Воронеж. Не зря Запад в спешном порядке поставляет ВСУ крылатые ракеты, добавил эксперт.
"Сейчас основным носителем для британских Storm Shadow и французских SCALP является тактический бомбардировщик Су-24. <...> Но их можно переделать для стрельбы с наземного носителя. Для этого вполне подойдут установки, с которых запускаются "Точки-У". А немецкие TAURUS уже можно запускать с земли", - подчеркнул Алёхин.
Более того, Украина сейчас пытается наладить производство беспилотников "Бобер". Он может лететь на 1000 километров, провести в воздухе 5-6 часов и нести до 20 килограммов взрывчатки. Этого достаточно, чтобы взорвать нефтехранилище или в склад, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь