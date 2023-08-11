https://ukraina.ru/20230811/1048611131.html

Кирилл Фролов: УПЦ заплатила тройную цену за освобождение митрополита Павла

Кирилл Фролов: УПЦ заплатила тройную цену за освобождение митрополита Павла - 11.08.2023 Украина.ру

Кирилл Фролов: УПЦ заплатила тройную цену за освобождение митрополита Павла

Освобождение наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) из-под стражи имело последствия в виде ответа Украины

2023-08-11T03:39

2023-08-11T03:39

2023-08-11T03:39

интервью

украина

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закарпатье

запорожье

владимир зеленский

митрополит павел

патриарх

митрополит

упц

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Во-первых, был вынесен приговор митрополиту Ионафану на 5 лет. Во-вторых, митрополита Запорожского Луку вызвали на допрос и началось расследование якобы финансовых махинаций Харьковского митрополита Онуфрия (Легкого). В-третьих, суд полностью удовлетворил ходатайство музея-заповедника «Киево-Печерская лавра», и монахи будут выдворены из лавры в ближайшие дни.Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Ассоциации православных экспертов, заведующий отделом по взаимодействию с Русской православной церковью Института стран СНГ Кирилл Фролов.— Кирилл Александрович, наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) освободили из-под стражи. Но по словам СБУ, это не означает снятия уголовной ответственности и не повлияет на рассмотрение дела. Как можно расценивать такие действия украинского режима?— Киево-Печерского наместника митрополита Павла выпустили под залог, но не оправдали, потому что верующие УПЦ реально собрали искомые 900 тысяч долларов. Более того, его освобождение из-под стражи имело ответ в лице укрорейха.Во-первых, был вынесен приговор митрополиту Ионафану на 5 лет. Во-вторых, митрополита Запорожского Луку вызвали на допрос и началось расследование якобы финансовых махинаций Харьковского митрополита Онуфрия (Легкого). В-третьих, решение суда, которое подтверждает правоту киевского музея-заповедника по выселению монахов Киево-Печерской лавры, по ее закрытию. То есть укрорейх дал понять, что никаких компромиссов в отношении УПЦ не будет.— Почему пошли репрессии именно против этих иерархов?— Потому что укрорейх думает, что таким образом он полностью сломает сопротивление УПЦ, дожмет эту церковь, и ее иерархи молчаливо согласятся объединяться с ПЦУ, ЛГБТ — с самим сатаной. Поэтому идет запугивание и репрессии на митрополитов УПЦ.— Как вы можете прокомментировать вызов митрополита Запорожского Луки на допрос в Службу безопасности Украины (СБУ) и подтверждение судом «законности» изгнания монахов из нижней части Киево-Печерской лавры?— Это говорит, во-первых, о том, что все перформансы иерархов УПЦ и их помощь убийцам православия из вооруженных сил Украины не спасут эту церковь от запрета укрорейхом.Во-вторых, митрополит Лука — практически последний из иерархов УПЦ, кого не удалось сломать киевскому режиму и кто не хотел молчать. После приговора митрополиту Ионафану и домашнего ареста митрополита Феодосия осталось только «закрыть» митрополита Луку.Следующий на очереди — управляющий делами УПЦ митрополит Антоний. После этого из УПЦ можно будет вить любые веревки, в том числе требовать не только объединения с раскольниками и униатами, но и с ЛГБТ. Заметьте, будущий одесский губернатор Игорь Марков прямо указал на тех в УПЦ, кто это сделает с удовольствием.В-третьих, Лука мешает реализации «Подольской декларации», подписанной под диктовку СБУ митрополитами Подолии (древняя русская земля, где действовал род Достоевских; его дед, священник Андрей, возвращал Подольских и Волынских униатов в православие) — с тонированием к митрополиту Онуфрию окончательно отречься от Православия путем объединения с ПЦУ, не являющейся церковью, не имеющей таинств и апостольского преемства епископата. То есть объединения с раскольниками.Также отреклись от Православия такие иерархи УПЦ, как Львовский митрополит Филарет Сумской Евлогий, Белоцерковский Августин, митрополит Полесский и Сарненский Анатолий и другие священники типа архиепископа Ионы, которые требовали у митрополита Онуфрия провести «Феофанию-2» 28 июля.— Митрополит Лука давно выступал с обличительными речами против киевского режима и гонений на православие. Почему за ним пришли только сейчас?— Большинство жителей Запорожской области (80%) проголосовало на референдуме за воссоединение с Россией. Допросом Луки Зеленский хочет показать, что не собирается останавливаться на нынешней линии боевого соприкосновения, что заморозку придумали московские предатели и пораженцы, а укрорейх попрет на Крым и ему плевать на жертвы.Запорожье действительно является таким же русским и пророссийским городом, как и Севастополь. Я там прочитал десятки лекций против украинского сепаратизма и всегда срывал аплодисменты. И эти люди живы и ждут русскую армию. И действительно, город Запорожье является конституционно российским.Очевидно, что после вызова уважаемого в городе митрополита Луки на допрос в СБУ, теперь уже 100% жителей областного центра выступят за Россию сразу после освобождения Запорожья.Суть максимально дерзкого выступления митрополита Луки по поводу его вызова на допрос в СБУ можно выразить словами «не запугаете». Оно, на мой взгляд, имеет следующий подтекст: братья в Москве, хватит медлить — освобождайте нас скорее, пока нас в расход не пустили.Я считаю, что Русская православная церковь (РПЦ) должна наступать и прокладывать путь русской армии. Не стоит ждать окончательного падения УПЦ, особенно после «Подольской декларации» о начале объединения с сектой Думенко отпавших от Православия митрополитов. Нужно массово принимать в РПЦ сотни пастырей из разных епархий УПЦ, незаконно запрещенных за главное, согласно 15-му правилу Двукратного Собора, богослужебное поминовение Святейшего Патриарха Кирилла. Тем более три викарных епископа Киевской епархии — Дамиан, Кассиан и Исаакий поминают Патриарха Кирилла, несмотря на репрессии.— За что главе Тульчинской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополиту Ионафану дали такой срок — пять лет тюрьмы?— Режим Зеленского показал самым тупым лоббистам похабного мира, что его необходимо уничтожить. Как я и прогнозировал, режим надолго хочет посадить митрополита Ионафана именно за то, что он является непоколебимым борцом с расколами и отцом современной православной журналистики как Малороссии, так и Великороссии. Он получил пять лет за то, что он православный архиерей!Укрорейх уничтожит православие, если Россия не уничтожит укрорейх. Приговор митрополиту Ионафану подтверждает эту аксиому. После его оглашения православная Россия должна восстать на антихристову банду Зеленского и потребовать от президента Владимира Путина отказаться от переговоров с этой бандой и уничтожить её главарей.— Униатский священник Роман Курах во время службы в кафедральном соборе Ужгорода Закарпатской области на западе Украины призвал российский и украинский народы к миру. Почему он это сделал?— Потому что ужгородские униаты — это не галицийские униаты. Русины — они не галичане, а русские, которые подчиняются сейчас лично Папе Римскому. Этот священник был мгновенно запрещён в служении. Таким образом Папа римский разоблачил себя, что все его якобы миротворческие заявления имеют одну цель — остановить СВО. То есть папа полностью поддерживает поражение России и поставки оружия ВСУ — здесь у нас не должно быть никаких иллюзий. Даже русинские униаты не подчиняются Украинской грекокатолической церкви, но большинство русинов — православные; там полный провал ПЦУ.Кроме того, духовный лидер подкарпатских русинов священник РПЦ Димитрий Сидор, построивший в Ужгороде грандиозный кафедральный Христорождественский Собор, находится под судом укрорейха, но не сломился. Являясь на него, он смело говорит в лицо укронацистам: «Я русин был, есть и буду». Поэтому русский анклав в Закарпатье действует несмотря на репрессии.

https://ukraina.ru/20230712/1047972454.html

https://ukraina.ru/20230707/1047862490.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

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