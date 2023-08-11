https://ukraina.ru/20230811/1048594450.html

"Белорусам не понравится". Журналист объяснил, почему Варшава боится отправлять в Минск свои батальоны

"Белорусам не понравится". Журналист объяснил, почему Варшава боится отправлять в Минск свои батальоны - 11.08.2023 Украина.ру

"Белорусам не понравится". Журналист объяснил, почему Варшава боится отправлять в Минск свои батальоны

Россия укрепляет обороноспособность Белоруссии, чтобы не получить удар в спину со стороны Запада. Об этом рассказал в интервью редактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр Скоробогатый

2023-08-11T03:09

2023-08-11T03:09

2023-08-11T03:09

новости

белоруссия

польша

протесты

конфликт

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Страны Запада пока не готовы использовать новые территории для расширения украинского конфликта, включая Белоруссию. Это серьезно удлиняет фронт и увеличивает ресурсы, которые придется затратить, рассказал эксперт.Несмотря на то, что еще в 2020 году в Белоруссии были массовые акции протеста, в республике достаточно людей, которые поддерживают президента РБ Александра Лукашенко, Россию и СВО, добавил он.Поэтому Россия старается укрепить белорусский фронт, чтобы не получить удар в спину. Очень важно, чтобы те силы, которые накапливают восточноевропейские страны НАТО, оставались на западном фланге на случай какого-нибудь "нападения Вагнера", заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230809/1048585162.html

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новости, белоруссия, польша, протесты, конфликт