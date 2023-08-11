"Белорусам не понравится". Журналист объяснил, почему Варшава боится отправлять в Минск свои батальоны
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© Telegram-канал БелТА
Россия укрепляет обороноспособность Белоруссии, чтобы не получить удар в спину со стороны Запада. Об этом рассказал в интервью редактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр Скоробогатый
Страны Запада пока не готовы использовать новые территории для расширения украинского конфликта, включая Белоруссию. Это серьезно удлиняет фронт и увеличивает ресурсы, которые придется затратить, рассказал эксперт.
Несмотря на то, что еще в 2020 году в Белоруссии были массовые акции протеста, в республике достаточно людей, которые поддерживают президента РБ Александра Лукашенко, Россию и СВО, добавил он.
"Мне кажется, что если бы Польша действительно могла послать несколько батальонов в Минск, чтобы сбросить "непопулярного" [президента РБ Александра] Лукашенко, то Варшава пошла бы на это. Но белорусы этот переворот точно не поддержат", - подчеркнул Скоробогатый.
Поэтому Россия старается укрепить белорусский фронт, чтобы не получить удар в спину. Очень важно, чтобы те силы, которые накапливают восточноевропейские страны НАТО, оставались на западном фланге на случай какого-нибудь "нападения Вагнера", заключил собеседник издания.
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9 августа, 15:22Александр Шпаковский: Украина и Польша атакуют Белоруссию по сценарию вторжения в Белгородскую областьПольша накапливает вооруженные силы в приграничных с Белоруссией районах под прикрытием легенды об угрозе со стороны ЧВК "Вагнер", считает директор белорусского аналитического центра "Актуальная концепция", доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Шпаковский