"Белорусам не понравится". Журналист объяснил, почему Варшава боится отправлять в Минск свои батальоны - 11.08.2023 Украина.ру
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"Белорусам не понравится". Журналист объяснил, почему Варшава боится отправлять в Минск свои батальоны
"Белорусам не понравится". Журналист объяснил, почему Варшава боится отправлять в Минск свои батальоны - 11.08.2023 Украина.ру
"Белорусам не понравится". Журналист объяснил, почему Варшава боится отправлять в Минск свои батальоны
Россия укрепляет обороноспособность Белоруссии, чтобы не получить удар в спину со стороны Запада. Об этом рассказал в интервью редактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр Скоробогатый
2023-08-11T03:09
2023-08-11T03:09
новости
белоруссия
польша
протесты
конфликт
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Страны Запада пока не готовы использовать новые территории для расширения украинского конфликта, включая Белоруссию. Это серьезно удлиняет фронт и увеличивает ресурсы, которые придется затратить, рассказал эксперт.Несмотря на то, что еще в 2020 году в Белоруссии были массовые акции протеста, в республике достаточно людей, которые поддерживают президента РБ Александра Лукашенко, Россию и СВО, добавил он.Поэтому Россия старается укрепить белорусский фронт, чтобы не получить удар в спину. Очень важно, чтобы те силы, которые накапливают восточноевропейские страны НАТО, оставались на западном фланге на случай какого-нибудь "нападения Вагнера", заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230809/1048585162.html
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новости, белоруссия, польша, протесты, конфликт
Новости, Белоруссия, Польша, протесты, конфликт

"Белорусам не понравится". Журналист объяснил, почему Варшава боится отправлять в Минск свои батальоны

03:09 11.08.2023
 
© Telegram-канал БелТААвтопробег в поддержку Лукашенко флаг Белоруссия белорусский автомобиль машина
Автопробег в поддержку Лукашенко флаг Белоруссия белорусский автомобиль машина
© Telegram-канал БелТА
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Россия укрепляет обороноспособность Белоруссии, чтобы не получить удар в спину со стороны Запада. Об этом рассказал в интервью редактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр Скоробогатый
Страны Запада пока не готовы использовать новые территории для расширения украинского конфликта, включая Белоруссию. Это серьезно удлиняет фронт и увеличивает ресурсы, которые придется затратить, рассказал эксперт.
Несмотря на то, что еще в 2020 году в Белоруссии были массовые акции протеста, в республике достаточно людей, которые поддерживают президента РБ Александра Лукашенко, Россию и СВО, добавил он.

"Мне кажется, что если бы Польша действительно могла послать несколько батальонов в Минск, чтобы сбросить "непопулярного" [президента РБ Александра] Лукашенко, то Варшава пошла бы на это. Но белорусы этот переворот точно не поддержат", - подчеркнул Скоробогатый.

Поэтому Россия старается укрепить белорусский фронт, чтобы не получить удар в спину. Очень важно, чтобы те силы, которые накапливают восточноевропейские страны НАТО, оставались на западном фланге на случай какого-нибудь "нападения Вагнера", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Александр Шпаковский интервью
9 августа, 15:22
Александр Шпаковский: Украина и Польша атакуют Белоруссию по сценарию вторжения в Белгородскую областьПольша накапливает вооруженные силы в приграничных с Белоруссией районах под прикрытием легенды об угрозе со стороны ЧВК "Вагнер", считает директор белорусского аналитического центра "Актуальная концепция", доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Шпаковский
 
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