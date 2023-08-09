Военный эксперт объяснил, почему старые французские танки станут "хорошим подарком" для России
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота ремонтных подразделений ЮВО на Запорожском направлении
Французский танк АМX-10 показал себя хорошо в Африке, потому что встречался со слабым противником. Но отправлять их в бой против русской армии – настоящее преступление. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру. военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро
Франция отправляет на Украину старые бронемашины, которые были плохими уже в 60-70-е годы, когда началось их производство. Танки AMX-10RC очень ненадёжные, он весит 16 тонн и вязнет в грязи. Передавать их на Украину – преступление, рассказал он.
Эти машины постепенно снимаются с вооружения. Калибр орудия 105-мм, это не натовский стандарт, к нему трудно найти боеприпасы, добавил специалист.
"Экипаж AMX-10RC – четыре человека, а у Т-64 и Т-72 три человека с автоматической системой заряжания и толстой броней. Это значит, что французский танк для них – это хороший подарок. Экипаж беззащитен против русских танков и артиллерии", - отметил Моро.
Эти колесные машины были созданы, чтобы воевать в Африке, а не в Центральной Европе. В Африке AMX-10RC показал, себя хорошо, потому что встречался со слабым противником, но отправлять их в бой против русской армии – настоящее преступление, заключил собеседник издания.
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