https://ukraina.ru/20230809/1048574130.html

Военный эксперт объяснил, почему старые французские танки станут "хорошим подарком" для России

Военный эксперт объяснил, почему старые французские танки станут "хорошим подарком" для России - 09.08.2023 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, почему старые французские танки станут "хорошим подарком" для России

Французский танк АМX-10 показал себя хорошо в Африке, потому что встречался со слабым противником. Но отправлять их в бой против русской армии – настоящее преступление. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру. военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро

2023-08-09T19:15

2023-08-09T19:15

2023-08-09T19:15

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франция

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африка

вооружение

вс рф

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Франция отправляет на Украину старые бронемашины, которые были плохими уже в 60-70-е годы, когда началось их производство. Танки AMX-10RC очень ненадёжные, он весит 16 тонн и вязнет в грязи. Передавать их на Украину – преступление, рассказал он.Эти машины постепенно снимаются с вооружения. Калибр орудия 105-мм, это не натовский стандарт, к нему трудно найти боеприпасы, добавил специалист.Эти колесные машины были созданы, чтобы воевать в Африке, а не в Центральной Европе. В Африке AMX-10RC показал, себя хорошо, потому что встречался со слабым противником, но отправлять их в бой против русской армии – настоящее преступление, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230801/1048403738.html

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новости, франция, танки, африка, вооружение, вс рф