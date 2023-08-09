Военный эксперт объяснил, почему старые французские танки станут "хорошим подарком" для России - 09.08.2023 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, почему старые французские танки станут "хорошим подарком" для России
Военный эксперт объяснил, почему старые французские танки станут "хорошим подарком" для России - 09.08.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему старые французские танки станут "хорошим подарком" для России
Французский танк АМX-10 показал себя хорошо в Африке, потому что встречался со слабым противником. Но отправлять их в бой против русской армии – настоящее преступление. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру. военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро
2023-08-09T19:15
2023-08-09T19:15
новости
франция
танки
африка
вооружение
вс рф
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Франция отправляет на Украину старые бронемашины, которые были плохими уже в 60-70-е годы, когда началось их производство. Танки AMX-10RC очень ненадёжные, он весит 16 тонн и вязнет в грязи. Передавать их на Украину – преступление, рассказал он.Эти машины постепенно снимаются с вооружения. Калибр орудия 105-мм, это не натовский стандарт, к нему трудно найти боеприпасы, добавил специалист.Эти колесные машины были созданы, чтобы воевать в Африке, а не в Центральной Европе. В Африке AMX-10RC показал, себя хорошо, потому что встречался со слабым противником, но отправлять их в бой против русской армии – настоящее преступление, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230801/1048403738.html
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новости, франция, танки, африка, вооружение, вс рф
Новости, Франция, танки, Африка, вооружение, ВС РФ

Военный эксперт объяснил, почему старые французские танки станут "хорошим подарком" для России

19:15 09.08.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота ремонтных подразделений ЮВО на Запорожском направлении
Работа ремонтных подразделений ЮВО на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Французский танк АМX-10 показал себя хорошо в Африке, потому что встречался со слабым противником. Но отправлять их в бой против русской армии – настоящее преступление. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру. военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро
Франция отправляет на Украину старые бронемашины, которые были плохими уже в 60-70-е годы, когда началось их производство. Танки AMX-10RC очень ненадёжные, он весит 16 тонн и вязнет в грязи. Передавать их на Украину – преступление, рассказал он.
Эти машины постепенно снимаются с вооружения. Калибр орудия 105-мм, это не натовский стандарт, к нему трудно найти боеприпасы, добавил специалист.
"Экипаж AMX-10RC – четыре человека, а у Т-64 и Т-72 три человека с автоматической системой заряжания и толстой броней. Это значит, что французский танк для них – это хороший подарок. Экипаж беззащитен против русских танков и артиллерии", - отметил Моро.
Эти колесные машины были созданы, чтобы воевать в Африке, а не в Центральной Европе. В Африке AMX-10RC показал, себя хорошо, потому что встречался со слабым противником, но отправлять их в бой против русской армии – настоящее преступление, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Работа танкистов ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
1 августа, 15:08
У нас там один "Алеша"...: экипаж танка, в одиночку победившего целую бронегруппу ВСУ, наградятГлава Минобороны РФ Сергей Шойгу представил к государственным наградам экипаж танка с позывным "Алеша", отразивший атаку украинской бронегруппы на Запорожском направлении в июне текущего года. Об этом 1 августа сообщили в оборонном ведомстве
 
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19:45Индийско-корейский сценарий. Политический эксперт о том, кто и как хочет заморозить конфликт на Украине
19:15Военный эксперт объяснил, почему старые французские танки станут "хорошим подарком" для России
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