Военный эксперт о том, когда Харьков и Сумы войдут в состав РФ и нужна ли "нейтральная Украина" - 09.08.2023 Украина.ру
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Военный эксперт о том, когда Харьков и Сумы войдут в состав РФ и нужна ли "нейтральная Украина"
Военный эксперт о том, когда Харьков и Сумы войдут в состав РФ и нужна ли "нейтральная Украина" - 09.08.2023 Украина.ру
Военный эксперт о том, когда Харьков и Сумы войдут в состав РФ и нужна ли "нейтральная Украина"
В ходе спецоперации ВС РФ должны оттеснить врага на такое расстояние, с которого он не сможет угрожать российским границам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов
2023-08-09T06:00
2023-08-09T06:00
новости
сво
харьков
сумы
границы
украина
нейтралитет
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Вообще России вполне хватает своей территории. Цель боевых действий состоит в том, чтобы оттеснить врага на такое расстояние, с которого он не мог бы обстреливать приграничные районы, рассказал Насонов.Харьковскую, Черниговскую и Сумскую области, которые имеют прямую границу со "старыми" российскими регионами, можно было включить состав РФ. Тут должно быть не военное, а политическое решение, указал Насонов.Россия не захватывает чужие территории. Главная задача СВО – чтобы на Украине не было враждебного режима, который искусственно навязывается ее гражданам из США и Европы. Если Украина примет нейтральный статус, многие проблемы можно будет решить мирным путем, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230808/1048538054.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сво, харьков, сумы, границы, украина, нейтралитет
Новости, СВО, Харьков, Сумы, границы, Украина, нейтралитет

Военный эксперт о том, когда Харьков и Сумы войдут в состав РФ и нужна ли "нейтральная Украина"

06:00 09.08.2023
 
© paul-itk.livejournal.comХарьков вид города
Харьков вид города
© paul-itk.livejournal.com
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В ходе спецоперации ВС РФ должны оттеснить врага на такое расстояние, с которого он не сможет угрожать российским границам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов
Вообще России вполне хватает своей территории. Цель боевых действий состоит в том, чтобы оттеснить врага на такое расстояние, с которого он не мог бы обстреливать приграничные районы, рассказал Насонов.
"Если на территории, которая еще останется от Украины, установится нейтральный режим, то нас это устроит. Но в любом случае Черное море, которое всегда было русским, должно остаться за Россией", - добавил эксперт.
Харьковскую, Черниговскую и Сумскую области, которые имеют прямую границу со "старыми" российскими регионами, можно было включить состав РФ. Тут должно быть не военное, а политическое решение, указал Насонов.
Россия не захватывает чужие территории. Главная задача СВО – чтобы на Украине не было враждебного режима, который искусственно навязывается ее гражданам из США и Европы. Если Украина примет нейтральный статус, многие проблемы можно будет решить мирным путем, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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