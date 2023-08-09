https://ukraina.ru/20230809/1048568660.html

Военный эксперт о том, когда Харьков и Сумы войдут в состав РФ и нужна ли "нейтральная Украина"

Военный эксперт о том, когда Харьков и Сумы войдут в состав РФ и нужна ли "нейтральная Украина" - 09.08.2023 Украина.ру

Военный эксперт о том, когда Харьков и Сумы войдут в состав РФ и нужна ли "нейтральная Украина"

В ходе спецоперации ВС РФ должны оттеснить врага на такое расстояние, с которого он не сможет угрожать российским границам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов

2023-08-09T06:00

2023-08-09T06:00

2023-08-09T06:00

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нейтралитет

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Вообще России вполне хватает своей территории. Цель боевых действий состоит в том, чтобы оттеснить врага на такое расстояние, с которого он не мог бы обстреливать приграничные районы, рассказал Насонов.Харьковскую, Черниговскую и Сумскую области, которые имеют прямую границу со "старыми" российскими регионами, можно было включить состав РФ. Тут должно быть не военное, а политическое решение, указал Насонов.Россия не захватывает чужие территории. Главная задача СВО – чтобы на Украине не было враждебного режима, который искусственно навязывается ее гражданам из США и Европы. Если Украина примет нейтральный статус, многие проблемы можно будет решить мирным путем, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230808/1048538054.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сво, харьков, сумы, границы, украина, нейтралитет