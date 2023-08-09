https://ukraina.ru/20230809/1048545401.html
"Актёр в роли президента". Политолог рассказал, как Запад может устранить Зеленского, не убивая его
"Актёр в роли президента". Политолог рассказал, как Запад может устранить Зеленского, не убивая его - 09.08.2023 Украина.ру
"Актёр в роли президента". Политолог рассказал, как Запад может устранить Зеленского, не убивая его
На Западе могут сместить президента Украины Владимира Зеленского путем дворцового переворота либо досрочных выборов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
2023-08-09T07:00
2023-08-09T07:00
2023-08-09T07:00
новости
владимир зеленский
запад
украина
власть
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В западных СМИ на минувшей неделе появились сообщения о "плане Б" в случае смерти президента Украины Владимира Зеленского. По одной из версий его место займет формальный преемник – председатель Рады Руслан Стефанчук.Если Владимир Зеленский войдет в жесткий клинч с Западом, то достаточно прекратить меры поддержки в отношении Украины, и ее государственное устройство начнет погружаться в кризис, пояснил эксперт.В рамках этого кризиса Зеленского можно сместить путем дворцового переворота либо досрочных выборов. Теоретически сценарий физического устранения Зеленского западными спецслужбами возможен, но сейчас крайне маловероятен, добавил политолог.Поэтому если Запад начнет входить в клинч с Зеленским, то найдут способ его отстранения от власти. А публикации в западных СМИ играют роль инструмента давления на президента Украины, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230807/1048524294.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, запад, украина, власть
"Актёр в роли президента". Политолог рассказал, как Запад может устранить Зеленского, не убивая его
На Западе могут сместить президента Украины Владимира Зеленского путем дворцового переворота либо досрочных выборов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
В западных СМИ на минувшей неделе появились сообщения о "плане Б" в случае смерти президента Украины Владимира Зеленского. По одной из версий его место займет формальный преемник – председатель Рады Руслан Стефанчук.
Если Владимир Зеленский войдет в жесткий клинч с Западом, то достаточно прекратить меры поддержки в отношении Украины, и ее государственное устройство начнет погружаться в кризис, пояснил эксперт.
В рамках этого кризиса Зеленского можно сместить путем дворцового переворота либо досрочных выборов. Теоретически сценарий физического устранения Зеленского западными спецслужбами возможен, но сейчас крайне маловероятен, добавил политолог.
"Необходимости в том, чтобы физически его истреблять я не вижу. Он не является сильным состоявшимся политиком. Это актер, который играет роль президента Украины", - подчеркнул Безпалько.
Поэтому если Запад начнет входить в клинч с Зеленским, то найдут способ его отстранения от власти. А публикации в западных СМИ играют роль инструмента давления на президента Украины, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь