https://ukraina.ru/20230809/1048514940.html

"Звонил из Центрального Комитета партии секретарь Сталина Товстуха..."

"Звонил из Центрального Комитета партии секретарь Сталина Товстуха..." - 09.08.2023 Украина.ру

"Звонил из Центрального Комитета партии секретарь Сталина Товстуха..."

Широко известно, что 18 апреля 1930 года Михаилу Булгакову позвонил Иосиф Сталин. Это не совсем так – Сталин говорил с Булгаковым, но самому звонить ему было не по чину. Любовь Белозерская вспоминала, что начинал разговор секретарь Сталина Иван Товстуха. Он ушёл из жизни всего через пять с небольшим лет после этого разговора – 9 августа 1935 года

2023-08-09T18:00

2023-08-09T18:00

2023-08-09T18:00

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Иван Павлович Товстуха родился в городке Березна Черниговской губернии в феврале 1889 года в семье приказчика. В пятилетнем возрасте после смерти матери переехал в Чернигов, где воспитывался в местном "доме для бедных". Воспитание в подобном учреждении не помешало Товстухе получить очень хорошее по тем временам образование: городское училище, затем реальное. Он даже год проучился в Киевском коммерческом институте.Известно, что в Чернигове Товстуха был завсегдатаем т.н. литературных суббот, которые проводил известный писатель Михаил Коцюбинский. В его "салоне" собирались как начинающие писатели и поэты, так и революционеры. Там Товстуха познакомился с молодым поэтом Павлом Тычиной — будущим автором гимна Украинской ССР и председателем Верховного Совета республики.Вообще, жизненный путь Товстухи один из самых секретных в СССР.Будучи человеком, который профессионально "работал с документами", он, конечно, выправил себе идеальную биографию. В духе: всегда следовал линии партии, разоблачал соглашателей, эсеров и меньшевиков и т.д.Судя по косвенным признакам, поначалу Товстуха двигался скорее по "украинской" революционной линии и только к концу нулевых годов ХХ века перешел к социал-демократам. Достаточно быстро он попал под арест за хранение огромной партии революционной литературы и был отправлен в ссылку в Сибирь.Через несколько месяцев он из ссылки бежал, причём очень странным маршрутом. Все сибирские беглецы двигались на восток, чтобы покинуть Россию по морю на каком-нибудь иностранном корабле. Товстуха же почему-то двигался на родную Украину. Вероятно, благодаря старым связям по украинской линии ему удалось перебраться через границу и осесть во Львове, где он и провёл несколько месяцев, прежде чем уехать во Францию.Во Франции Товстуха вступил сразу в две партии: РСДРП и Социалистическую партию Франции. Но в отличие от многих эмигрантов, которые ещё на родине имели солидный статус и жили на содержании партии, Товстуха был никому не известен и вел типичную жизнь эмигранта, меняя одну работу за другой. Он даже успел поработать таксистом и поваром в столовой для эмигрантов.В 1917 году Товстуха вернулся в Россию, но даже в революционной стране звёзд с неба не хватал. После Октябрьской революции он работал самым обычным чиновником в штабе Красной гвардии в Москве.Там весной 1918 года Товствуху и присмотрел Сталин. Он уже тогда понимал значение аппарата и подбирал верную команду. В Товстухе он увидел прирожденного аппаратчика, способного свернуть горы на скучном бюрократическом поприще, которое все революционеры того времени сильно недооценивали.Сталин сманил его к себе, сразу же посулив место в коллегии Наркомата по делам национальностей. Товстуха ушёл и не пожалел. Уже совсем скоро им предстояло путешествие к вершинам власти.Еще при жизни Ленина Сталин понемногу начинает формировать личную бюрократическую гвардию. Товстуха становится во главе негласного секретариата Сталина и становится его личным секретарём и первым помощником. Позднее под Товстуху создают Особый сектор ЦК — святая святых и хранилище всех партийных тайн и компромата.Этот архив был настолько засекречен, что при жизни Сталина о нём не знали даже многие высокопоставленные партийные деятели. Туда стекались все тайны, весь компромат на членов партии и даже на самого Сталина. Товстуха принимал самое активное участие в создании идеально правильного дореволюционного облика Сталина, так что все улики, которые этому образу противоречили, стекались туда.Поле деятельности Товстухи постоянно расширялось, переработке подвергался образ не только Сталина, но и Ленина. Именно Товстуха курировал операцию по изъятию ленинских документов.Вождь пролетариата, как известно, был человеком, прагматичным до кощунства. Вчера он писал статьи против Временного правительства, а сегодня — в его поддержку. Вчера требовал расстреливать за торговлю, а сегодня призывает большевиков учиться торговать.В умелых руках ленинские цитаты были серьёзным оружием, ими можно было оправдать или опровергнуть любой поворот партийного курса. Поэтому в 1920-е годы по поручению Сталина Товстуха начал приведение Ленина к партийному знаменателю. По всей стране изымались у частных лиц письма от Ленина, дореволюционные подпольные брошюры и прокламации, газетные вырезки и т.д. После чего идеологически правильные шли в собрание сочинений (издание которого курировал тоже Товстуха), а неправильные — в закрытые партийные архивы, а то и в Особый сектор.Сам Товстуха, кроивший Ленина в интересах партии, был назначен заместителем директора Института марксизма-ленинизма, чтобы было еще сподручнее.В то время как портреты Сталина и членов Политбюро украшали демонстрации, заводские проходные и прочие объекты, про Товстуху никто не знал. А те, кто знали, — побаивались. Судя по отзывам современников, он напоминал смесь Дракулы в исполнении Белы Лугоши и Франкенштейна Бориса Карлоффа. Сухощавый, высокий, чрезвычайно мрачный и молчаливый. В общем, идеально соответствовал своей роли.Сталин очень высоко его ценил. Товстуха был единственным человеком, которому он безоглядно доверял. Вероятно, он благополучно проработал бы со Сталиным вплоть до его смерти, тем более что сам он был моложе генсека. Но проблемы со здоровьем преследовали его с молодости.Товстуха страдал туберкулезом и, несмотря на то что регулярно поправлял здоровье в лучших санаториях СССР, долго не протянул. 9 августа 1935 года самый доверенный украинец Сталина умер в возрасте 46 лет. Посмертно ему была оказана особая честь — он был похоронен в Кремлевской стене как один из самых важных деятелей мирового коммунистического движения.

https://ukraina.ru/20190917/1025007739.html

https://ukraina.ru/20200610/1027942171.html

https://ukraina.ru/20200502/1027534110.html

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Евгений Антонюк

Евгений Антонюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгений Антонюк

история, история ссср, большевики, цк кпсс, сталин