"Звонил из Центрального Комитета партии секретарь Сталина Товстуха..." - 09.08.2023 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20230809/1048514940.html
"Звонил из Центрального Комитета партии секретарь Сталина Товстуха..."
"Звонил из Центрального Комитета партии секретарь Сталина Товстуха..." - 09.08.2023 Украина.ру
"Звонил из Центрального Комитета партии секретарь Сталина Товстуха..."
Широко известно, что 18 апреля 1930 года Михаилу Булгакову позвонил Иосиф Сталин. Это не совсем так – Сталин говорил с Булгаковым, но самому звонить ему было не по чину. Любовь Белозерская вспоминала, что начинал разговор секретарь Сталина Иван Товстуха. Он ушёл из жизни всего через пять с небольшим лет после этого разговора – 9 августа 1935 года
2023-08-09T18:00
2023-08-09T18:00
история
история
история ссср
большевики
цк кпсс
сталин
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Иван Павлович Товстуха родился в городке Березна Черниговской губернии в феврале 1889 года в семье приказчика. В пятилетнем возрасте после смерти матери переехал в Чернигов, где воспитывался в местном "доме для бедных". Воспитание в подобном учреждении не помешало Товстухе получить очень хорошее по тем временам образование: городское училище, затем реальное. Он даже год проучился в Киевском коммерческом институте.Известно, что в Чернигове Товстуха был завсегдатаем т.н. литературных суббот, которые проводил известный писатель Михаил Коцюбинский. В его "салоне" собирались как начинающие писатели и поэты, так и революционеры. Там Товстуха познакомился с молодым поэтом Павлом Тычиной — будущим автором гимна Украинской ССР и председателем Верховного Совета республики.Вообще, жизненный путь Товстухи один из самых секретных в СССР.Будучи человеком, который профессионально "работал с документами", он, конечно, выправил себе идеальную биографию. В духе: всегда следовал линии партии, разоблачал соглашателей, эсеров и меньшевиков и т.д.Судя по косвенным признакам, поначалу Товстуха двигался скорее по "украинской" революционной линии и только к концу нулевых годов ХХ века перешел к социал-демократам. Достаточно быстро он попал под арест за хранение огромной партии революционной литературы и был отправлен в ссылку в Сибирь.Через несколько месяцев он из ссылки бежал, причём очень странным маршрутом. Все сибирские беглецы двигались на восток, чтобы покинуть Россию по морю на каком-нибудь иностранном корабле. Товстуха же почему-то двигался на родную Украину. Вероятно, благодаря старым связям по украинской линии ему удалось перебраться через границу и осесть во Львове, где он и провёл несколько месяцев, прежде чем уехать во Францию.Во Франции Товстуха вступил сразу в две партии: РСДРП и Социалистическую партию Франции. Но в отличие от многих эмигрантов, которые ещё на родине имели солидный статус и жили на содержании партии, Товстуха был никому не известен и вел типичную жизнь эмигранта, меняя одну работу за другой. Он даже успел поработать таксистом и поваром в столовой для эмигрантов.В 1917 году Товстуха вернулся в Россию, но даже в революционной стране звёзд с неба не хватал. После Октябрьской революции он работал самым обычным чиновником в штабе Красной гвардии в Москве.Там весной 1918 года Товствуху и присмотрел Сталин. Он уже тогда понимал значение аппарата и подбирал верную команду. В Товстухе он увидел прирожденного аппаратчика, способного свернуть горы на скучном бюрократическом поприще, которое все революционеры того времени сильно недооценивали.Сталин сманил его к себе, сразу же посулив место в коллегии Наркомата по делам национальностей. Товстуха ушёл и не пожалел. Уже совсем скоро им предстояло путешествие к вершинам власти.Еще при жизни Ленина Сталин понемногу начинает формировать личную бюрократическую гвардию. Товстуха становится во главе негласного секретариата Сталина и становится его личным секретарём и первым помощником. Позднее под Товстуху создают Особый сектор ЦК — святая святых и хранилище всех партийных тайн и компромата.Этот архив был настолько засекречен, что при жизни Сталина о нём не знали даже многие высокопоставленные партийные деятели. Туда стекались все тайны, весь компромат на членов партии и даже на самого Сталина. Товстуха принимал самое активное участие в создании идеально правильного дореволюционного облика Сталина, так что все улики, которые этому образу противоречили, стекались туда.Поле деятельности Товстухи постоянно расширялось, переработке подвергался образ не только Сталина, но и Ленина. Именно Товстуха курировал операцию по изъятию ленинских документов.Вождь пролетариата, как известно, был человеком, прагматичным до кощунства. Вчера он писал статьи против Временного правительства, а сегодня — в его поддержку. Вчера требовал расстреливать за торговлю, а сегодня призывает большевиков учиться торговать.В умелых руках ленинские цитаты были серьёзным оружием, ими можно было оправдать или опровергнуть любой поворот партийного курса. Поэтому в 1920-е годы по поручению Сталина Товстуха начал приведение Ленина к партийному знаменателю. По всей стране изымались у частных лиц письма от Ленина, дореволюционные подпольные брошюры и прокламации, газетные вырезки и т.д. После чего идеологически правильные шли в собрание сочинений (издание которого курировал тоже Товстуха), а неправильные — в закрытые партийные архивы, а то и в Особый сектор.Сам Товстуха, кроивший Ленина в интересах партии, был назначен заместителем директора Института марксизма-ленинизма, чтобы было еще сподручнее.В то время как портреты Сталина и членов Политбюро украшали демонстрации, заводские проходные и прочие объекты, про Товстуху никто не знал. А те, кто знали, — побаивались. Судя по отзывам современников, он напоминал смесь Дракулы в исполнении Белы Лугоши и Франкенштейна Бориса Карлоффа. Сухощавый, высокий, чрезвычайно мрачный и молчаливый. В общем, идеально соответствовал своей роли.Сталин очень высоко его ценил. Товстуха был единственным человеком, которому он безоглядно доверял. Вероятно, он благополучно проработал бы со Сталиным вплоть до его смерти, тем более что сам он был моложе генсека. Но проблемы со здоровьем преследовали его с молодости.Товстуха страдал туберкулезом и, несмотря на то что регулярно поправлял здоровье в лучших санаториях СССР, долго не протянул. 9 августа 1935 года самый доверенный украинец Сталина умер в возрасте 46 лет. Посмертно ему была оказана особая честь — он был похоронен в Кремлевской стене как один из самых важных деятелей мирового коммунистического движения.
https://ukraina.ru/20190917/1025007739.html
https://ukraina.ru/20200610/1027942171.html
https://ukraina.ru/20200502/1027534110.html
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Евгений Антонюк
Евгений Антонюк
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96
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Украина.ру
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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история, история ссср, большевики, цк кпсс, сталин
История, История, история СССР, большевики, ЦК КПСС, Сталин

"Звонил из Центрального Комитета партии секретарь Сталина Товстуха..."

18:00 09.08.2023
 
© commons.wikimedia.orgИван Товстуха
Иван Товстуха - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© commons.wikimedia.org
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Евгений Антонюк
публицист
Все материалы
Широко известно, что 18 апреля 1930 года Михаилу Булгакову позвонил Иосиф Сталин. Это не совсем так – Сталин говорил с Булгаковым, но самому звонить ему было не по чину. Любовь Белозерская вспоминала, что начинал разговор секретарь Сталина Иван Товстуха. Он ушёл из жизни всего через пять с небольшим лет после этого разговора – 9 августа 1935 года
Иван Павлович Товстуха родился в городке Березна Черниговской губернии в феврале 1889 года в семье приказчика. В пятилетнем возрасте после смерти матери переехал в Чернигов, где воспитывался в местном "доме для бедных". Воспитание в подобном учреждении не помешало Товстухе получить очень хорошее по тем временам образование: городское училище, затем реальное. Он даже год проучился в Киевском коммерческом институте.
Известно, что в Чернигове Товстуха был завсегдатаем т.н. литературных суббот, которые проводил известный писатель Михаил Коцюбинский. В его "салоне" собирались как начинающие писатели и поэты, так и революционеры. Там Товстуха познакомился с молодым поэтом Павлом Тычиной — будущим автором гимна Украинской ССР и председателем Верховного Совета республики.
Вообще, жизненный путь Товстухи один из самых секретных в СССР.
Будучи человеком, который профессионально "работал с документами", он, конечно, выправил себе идеальную биографию. В духе: всегда следовал линии партии, разоблачал соглашателей, эсеров и меньшевиков и т.д.
Судя по косвенным признакам, поначалу Товстуха двигался скорее по "украинской" революционной линии и только к концу нулевых годов ХХ века перешел к социал-демократам. Достаточно быстро он попал под арест за хранение огромной партии революционной литературы и был отправлен в ссылку в Сибирь.
Через несколько месяцев он из ссылки бежал, причём очень странным маршрутом. Все сибирские беглецы двигались на восток, чтобы покинуть Россию по морю на каком-нибудь иностранном корабле. Товстуха же почему-то двигался на родную Украину. Вероятно, благодаря старым связям по украинской линии ему удалось перебраться через границу и осесть во Львове, где он и провёл несколько месяцев, прежде чем уехать во Францию.
Михаил Коцюбинский - РИА Новости, 1920, 17.09.2019
17 сентября 2019, 01:01
День в истории. 17 сентября: родился последний классик украинской литературыВ этот день 155 лет назад,в городе Винница появился на свет Михаил Михайлович Коцюбинский. Его никак невозможно убрать из учебников и хрестоматий, и при этом нельзя поместить ни к «убежденным борцам за независимость Украины», ни к «украиножерам и глашатаям великорусского шовинизма».
Во Франции Товстуха вступил сразу в две партии: РСДРП и Социалистическую партию Франции. Но в отличие от многих эмигрантов, которые ещё на родине имели солидный статус и жили на содержании партии, Товстуха был никому не известен и вел типичную жизнь эмигранта, меняя одну работу за другой. Он даже успел поработать таксистом и поваром в столовой для эмигрантов.
В 1917 году Товстуха вернулся в Россию, но даже в революционной стране звёзд с неба не хватал. После Октябрьской революции он работал самым обычным чиновником в штабе Красной гвардии в Москве.
Там весной 1918 года Товствуху и присмотрел Сталин. Он уже тогда понимал значение аппарата и подбирал верную команду. В Товстухе он увидел прирожденного аппаратчика, способного свернуть горы на скучном бюрократическом поприще, которое все революционеры того времени сильно недооценивали.
Сталин сманил его к себе, сразу же посулив место в коллегии Наркомата по делам национальностей. Товстуха ушёл и не пожалел. Уже совсем скоро им предстояло путешествие к вершинам власти.
Еще при жизни Ленина Сталин понемногу начинает формировать личную бюрократическую гвардию. Товстуха становится во главе негласного секретариата Сталина и становится его личным секретарём и первым помощником. Позднее под Товстуху создают Особый сектор ЦК — святая святых и хранилище всех партийных тайн и компромата.
Павло Тычина - РИА Новости, 1920, 10.06.2020
10 июня 2020, 15:00
«Трактор в поле дыр-дыр-дыр». О самом ненавистном авторе из школьного курса украинской литературы100 лет назад, как раз в те дни, когда воинство пана Пилсудского хозяйничало в Киеве, один творческий человек поменял ориентацию и от петлюровцев перешел на сторону большевиков. Искренне, хотя и не сразу, посчитав союз своего «головного отамана» с поляками предательством
Этот архив был настолько засекречен, что при жизни Сталина о нём не знали даже многие высокопоставленные партийные деятели. Туда стекались все тайны, весь компромат на членов партии и даже на самого Сталина. Товстуха принимал самое активное участие в создании идеально правильного дореволюционного облика Сталина, так что все улики, которые этому образу противоречили, стекались туда.
Поле деятельности Товстухи постоянно расширялось, переработке подвергался образ не только Сталина, но и Ленина. Именно Товстуха курировал операцию по изъятию ленинских документов.
Вождь пролетариата, как известно, был человеком, прагматичным до кощунства. Вчера он писал статьи против Временного правительства, а сегодня — в его поддержку. Вчера требовал расстреливать за торговлю, а сегодня призывает большевиков учиться торговать.
В умелых руках ленинские цитаты были серьёзным оружием, ими можно было оправдать или опровергнуть любой поворот партийного курса. Поэтому в 1920-е годы по поручению Сталина Товстуха начал приведение Ленина к партийному знаменателю. По всей стране изымались у частных лиц письма от Ленина, дореволюционные подпольные брошюры и прокламации, газетные вырезки и т.д. После чего идеологически правильные шли в собрание сочинений (издание которого курировал тоже Товстуха), а неправильные — в закрытые партийные архивы, а то и в Особый сектор.
Сам Товстуха, кроивший Ленина в интересах партии, был назначен заместителем директора Института марксизма-ленинизма, чтобы было еще сподручнее.
- РИА Новости, 1920, 02.05.2020
2 мая 2020, 09:25"Вокруг Булгакова"
«Вокруг Булгакова». Сталин как гений манипуляцииВ 1930 году дом 35а на Большой Пироговской в Москве выглядел иначе. Был он двухэтажный (сейчас – шестиэтажный) с надстройкой слева. В этом «пентхаузе» до революции, по легенде, жила хозяйка дома купчиха Решетникова и бывал Григорий Распутин… А в глухой стене была дверь – вход в квартиру на первом этаже. В ней в 1927-34 годах жил Михаил Булгаков
В то время как портреты Сталина и членов Политбюро украшали демонстрации, заводские проходные и прочие объекты, про Товстуху никто не знал. А те, кто знали, — побаивались. Судя по отзывам современников, он напоминал смесь Дракулы в исполнении Белы Лугоши и Франкенштейна Бориса Карлоффа. Сухощавый, высокий, чрезвычайно мрачный и молчаливый. В общем, идеально соответствовал своей роли.
Сталин очень высоко его ценил. Товстуха был единственным человеком, которому он безоглядно доверял. Вероятно, он благополучно проработал бы со Сталиным вплоть до его смерти, тем более что сам он был моложе генсека. Но проблемы со здоровьем преследовали его с молодости.
Товстуха страдал туберкулезом и, несмотря на то что регулярно поправлял здоровье в лучших санаториях СССР, долго не протянул. 9 августа 1935 года самый доверенный украинец Сталина умер в возрасте 46 лет. Посмертно ему была оказана особая честь — он был похоронен в Кремлевской стене как один из самых важных деятелей мирового коммунистического движения.
 
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18:33Гибель ребенка в Донецке, планы Польши на Западной Украине. Итоги 9 августа
18:00"Звонил из Центрального Комитета партии секретарь Сталина Товстуха..."
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