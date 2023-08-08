Обстрел монастыря, чистки в партии Зеленского, теракты и поджоги. Итоги 8 августа - 08.08.2023 Украина.ру
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Обстрел монастыря, чистки в партии Зеленского, теракты и поджоги. Итоги 8 августа
Обстрел монастыря, чистки в партии Зеленского, теракты и поджоги. Итоги 8 августа - 08.08.2023 Украина.ру
Обстрел монастыря, чистки в партии Зеленского, теракты и поджоги. Итоги 8 августа
При обстреле Курской области ранен ребенок; двое "Слуг народа" пойманы на коррупции; в прокуратуре рассказали о поджогах военкоматов в России
2023-08-08T18:48
2023-08-08T18:49
эксклюзив
курская область
дети
прокуратура
поджоги
теракт
монастырь
украина
владимир зеленский
хроники
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ОбстрелыГорнальский Свято-Николаевский монастырь в Суджанском районе Курской области был атакован дроном-камикадзе, запущенным со стороны Украины. Об этом 8 августа в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Старовойт подчеркнул, что в некоторых федеральных СМИ и телеграм-каналах появилась некорректная информация о происшествии.Накануне системы радиоэлектронной борьбы посадили на территории Курской области два дрона. Губернатор опубликовал фото, на которых видны изображения на крыльях одного из бесплотников – символика полка "Азов"*.Другой ребенок попал под обстрел в Донецке, в Кировском районе города. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что мальчик 2012 года рождения получил ранения. Кроме него ранены трое взрослых.В Красноармейске (Покровске) Донецкой Народной Республики (контролируется украинской властью) завершена спасательная операция и разбор завалов после повреждения нескольких зданий, включая здание прокуратуры, жилой дом, аптеку и неназванные административные объекты.По последней информации назначенного президентом Украины Владимиром Зеленским губернатором – Павла Кириленко, 7 человек погибли, 88 получили ранения.В ГСЧС (украинский аналог МЧС) Украины уточнили, что среди погибших – военные, спасатели, полицейские и жители дома, включая детей.Минобороны Российской Федерации сообщает о поражении передового пункта управления объединенной группировки украинских войск "Хортица" в районе Красноармейска.Чистки в партии "Слуга народа"Сразу несколько депутатов Верховной Рады Украины (ВР) от партии "Слуга народа" попали в коррупционные скандалы:– Глава партии Давид Арахамия инициировал исключение из парламентской фракции Богдана Торохтия и призвал его сложить мандат. Также Торохтий должен будет вернуть в бюджет полученные деньги.Журналистские расследования показали, что за время военных действий депутат выезжал на отдых в Болгарию, а также покидал страну с незвестной целью, направляясь в другие европейские страны. Кроме того, он сменил за полтора года три автомобиля.Сам Торохтий, по информации издания "УНИАН", отреагировал на предложение Арахамии сдать мандат добровольно словами "Надо это обдумать".Деньги, выданные ему из бюджета на аренду жилья, депутат пообещал вернуть, и продолжить помогать украинской армии.Другого "Слугу народа" - Анатолия Гунько Служба безопасности Украины (СБУ) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) поймали на взятке.Правоохранители поймали нардепа "на горячем" во время получения им первой части взятки в размере 85 тысяч долларов. Речь идет об участках земли, принадлежащих Национальной академии аграрных наук: их Гунько обещал за взятку предоставить некому бизнесмену.Уголовное дело открыто по ч.4 ст.368 УК Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). В СБУ сообщили, что у депутата было два сообщника. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.Правоохранители публикуют видел задержания: сотрудник НАБУ попросил Гунько ответить на вопрос, что стоит у него под столом. "Я не знаю, подошёл человек поставил", отметил депутат.Попали не только соратники Зеленского: экс-депутат из партии Петра Порошенко (имя не называется, однако украинские СМИ пишут, что речь идет о Руслане Демчаке) получил подозрение в финансовых махинациях, сообщает во вторник Офис генерального прокурора.По данным следствия, Демчак, предварительно вступив в сговор с директорами двух частных предприятий, занимался махинациями на фондовой бирже, в результате чего обогатился на 20 миллионов гривен.На днях Зеленский обещал в своем обращении к народу "продолжить чистки" и борьбу с коррупцией.Генеральная прокуратура РФ дала оценку поджогам военкоматов в РоссииОни могут быть расценены, как террористический акт или диверсия, сообщили в ведомстве."Все эти преступления совершены гражданами Российской Федерации по так называемым "указаниям", поступившим им по телефону с территории Украины. Установлено, что звонки носили массовый характер и по времени совпадали с датами успешного продвижения Вооруженных Сил Российской Федерации в зоне проведения специальной военной операции.Лица, финансированием которых занимаются организации, связанные с киевским режимом, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и кредитных учреждений, и якобы в целях погашения кредитных обязательств, оказания содействия в задержании преступников или предотвращения иных общественно опасных деяний склоняли граждан к совершению преступлений", - сказано в пресс-релизе.Подобных случаев только за первые летние месяцы этого года набралось больше сотни. География этих преступлений обширна – от Москвы и Санкт-Петербурга, до небольших населенных пунктов в разных концах страны.В материале издания Украина.ру журналист Павел Котов проанализировал, как происходят подобные преступления: объектами вербовки чаще всего становятся женщины пенсионного возраста, которым звонят неизвестные, представляясь сотрудниками банка или полицейскими. Жертв обманывают, убеждая, что в военкомате находится их недоброжелатель и склоняют к поджогу.*Запрещенная в РФ террористическая организация
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Сергей Зуев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, курская область, дети, прокуратура, поджоги, теракт, монастырь, украина, владимир зеленский, хроники
Эксклюзив, Курская область, дети, Прокуратура, поджоги, теракт, монастырь, Украина, Владимир Зеленский, Хроники

Обстрел монастыря, чистки в партии Зеленского, теракты и поджоги. Итоги 8 августа

18:48 08.08.2023 (обновлено: 18:49 08.08.2023)
 
© Роман Старовойт телеграм-каналНа территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе упал дрон-камикадзе, запущенный со стороны Украины
На территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе упал дрон-камикадзе, запущенный со стороны Украины
© Роман Старовойт телеграм-канал
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
При обстреле Курской области ранен ребенок; двое "Слуг народа" пойманы на коррупции; в прокуратуре рассказали о поджогах военкоматов в России
Обстрелы
Горнальский Свято-Николаевский монастырь в Суджанском районе Курской области был атакован дроном-камикадзе, запущенным со стороны Украины. Об этом 8 августа в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Лёгкие осколочные ранения предплечья и руки получил ребёнок. Ему на месте была оказана помощь. Сейчас ребёнка доставляют в центральную районную больницу для осмотра", - уточнил глава региона.
Старовойт подчеркнул, что в некоторых федеральных СМИ и телеграм-каналах появилась некорректная информация о происшествии.
Накануне системы радиоэлектронной борьбы посадили на территории Курской области два дрона. Губернатор опубликовал фото, на которых видны изображения на крыльях одного из бесплотников – символика полка "Азов"*.
Другой ребенок попал под обстрел в Донецке, в Кировском районе города. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что мальчик 2012 года рождения получил ранения. Кроме него ранены трое взрослых.
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В Красноармейске (Покровске) Донецкой Народной Республики (контролируется украинской властью) завершена спасательная операция и разбор завалов после повреждения нескольких зданий, включая здание прокуратуры, жилой дом, аптеку и неназванные административные объекты.
По последней информации назначенного президентом Украины Владимиром Зеленским губернатором – Павла Кириленко, 7 человек погибли, 88 получили ранения.
В ГСЧС (украинский аналог МЧС) Украины уточнили, что среди погибших – военные, спасатели, полицейские и жители дома, включая детей.
Минобороны Российской Федерации сообщает о поражении передового пункта управления объединенной группировки украинских войск "Хортица" в районе Красноармейска.
Чистки в партии "Слуга народа"
Сразу несколько депутатов Верховной Рады Украины (ВР) от партии "Слуга народа" попали в коррупционные скандалы:
– Глава партии Давид Арахамия инициировал исключение из парламентской фракции Богдана Торохтия и призвал его сложить мандат. Также Торохтий должен будет вернуть в бюджет полученные деньги.
Журналистские расследования показали, что за время военных действий депутат выезжал на отдых в Болгарию, а также покидал страну с незвестной целью, направляясь в другие европейские страны. Кроме того, он сменил за полтора года три автомобиля.
Сам Торохтий, по информации издания "УНИАН", отреагировал на предложение Арахамии сдать мандат добровольно словами "Надо это обдумать".
"Позиция фракции. Они имеют на это право", - сказал он об исключении из фракции.
Деньги, выданные ему из бюджета на аренду жилья, депутат пообещал вернуть, и продолжить помогать украинской армии.
Другого "Слугу народа" - Анатолия Гунько Служба безопасности Украины (СБУ) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) поймали на взятке.
Правоохранители поймали нардепа "на горячем" во время получения им первой части взятки в размере 85 тысяч долларов. Речь идет об участках земли, принадлежащих Национальной академии аграрных наук: их Гунько обещал за взятку предоставить некому бизнесмену.
Уголовное дело открыто по ч.4 ст.368 УК Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). В СБУ сообщили, что у депутата было два сообщника. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Правоохранители публикуют видел задержания: сотрудник НАБУ попросил Гунько ответить на вопрос, что стоит у него под столом. "Я не знаю, подошёл человек поставил", отметил депутат.
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Попали не только соратники Зеленского: экс-депутат из партии Петра Порошенко (имя не называется, однако украинские СМИ пишут, что речь идет о Руслане Демчаке) получил подозрение в финансовых махинациях, сообщает во вторник Офис генерального прокурора.
По данным следствия, Демчак, предварительно вступив в сговор с директорами двух частных предприятий, занимался махинациями на фондовой бирже, в результате чего обогатился на 20 миллионов гривен.
На днях Зеленский обещал в своем обращении к народу "продолжить чистки" и борьбу с коррупцией.
Генеральная прокуратура РФ дала оценку поджогам военкоматов в России
Они могут быть расценены, как террористический акт или диверсия, сообщили в ведомстве.
"Все эти преступления совершены гражданами Российской Федерации по так называемым "указаниям", поступившим им по телефону с территории Украины. Установлено, что звонки носили массовый характер и по времени совпадали с датами успешного продвижения Вооруженных Сил Российской Федерации в зоне проведения специальной военной операции.
Лица, финансированием которых занимаются организации, связанные с киевским режимом, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и кредитных учреждений, и якобы в целях погашения кредитных обязательств, оказания содействия в задержании преступников или предотвращения иных общественно опасных деяний склоняли граждан к совершению преступлений", - сказано в пресс-релизе.
Подобных случаев только за первые летние месяцы этого года набралось больше сотни. География этих преступлений обширна – от Москвы и Санкт-Петербурга, до небольших населенных пунктов в разных концах страны.
В материале издания Украина.ру журналист Павел Котов проанализировал, как происходят подобные преступления: объектами вербовки чаще всего становятся женщины пенсионного возраста, которым звонят неизвестные, представляясь сотрудниками банка или полицейскими. Жертв обманывают, убеждая, что в военкомате находится их недоброжелатель и склоняют к поджогу.
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18:48Обстрел монастыря, чистки в партии Зеленского, теракты и поджоги. Итоги 8 августа
18:00Александр Ханжонков: казак из Донбасса, создавший российское кино
17:54Беспилотник упал на территории монастыря в Курской области, пострадал ребёнок
17:52Переводчица Зеленского рассказала, какие "сумасшедшие" меры принимаются для обеспечения его безопасности
17:38Пугачева надела на пляж в Израиле "шубу для головы"
17:32СВО: осознание цели
17:29В партии Зеленского недовольны своим депутатом из-за его роскошного отдыха за границей
17:15Соратник Зеленского пойман на взятке за махинации с землями академии аграрных наук
17:15Репетиция Третьей мировой? Тавровский об уроках Корейской войны. Видео
17:13Киев продолжает "обеспечивать" Запорожскую АЭС, речь идет о миллионах бюджетных гривен
17:08WSJ: ВСУ с начала контрнаступления так и не дошли до основных линий российской обороны
16:40Жить Зеленскому осталось недолго – РФ поставила ВСУ шах и мат: что говорили об Украине в мире 8 августа
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