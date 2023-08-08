https://ukraina.ru/20230808/1048558144.html

Эпидемия поджогов: кто стоит за массовыми атаками на российские военкоматы

Эпидемия поджогов: кто стоит за массовыми атаками на российские военкоматы - 08.08.2023 Украина.ру

Эпидемия поджогов: кто стоит за массовыми атаками на российские военкоматы

В последние месяцы российские города охватила волна поджогов военкоматов. Генеральная прокуратура разобралась в ситуации и выяснила, кто стоит за этими преступлениями и почему исполнители этих нападений отчасти сами являются жертвами

2023-08-08T14:10

2023-08-08T14:10

2023-08-08T14:10

эксклюзив

мошенники

россия

украина

поджоги

военкоматы

спецслужбы

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История вопросаПервые случаи поджогов военкоматов и административных зданий были зафиксированы в РФ вскоре после начала специальной военной операции на Украине. Тогда эти преступления совершались экстремистами-одиночками, которые готовили нападения по собственной инициативе или же по заданию своих кураторов из украинских спецслужб.После жесткой реакции властей и правоохранительных органов добровольцев поубавилось, поэтому Украина была вынуждена сменить тактику: в ход пошел банальный подкуп будущих поджигателей.Так, например, была осуществлена диверсия на железной дороге в Ленинградской области в начале мая этого года. Тогда два молодых человека в интернете познакомились с неизвестным, который предложил им за 8 тыс. рублей поджечь релейный шкаф, что они и сделали. В настоящий момент исполнители задержаны и ожидают вердикта суда.Спецслужбы Украины вскоре решили не только не тратиться на подобные теракты на российской территории, а еще и подзаработать на них. С этой целью они адаптировали под свои задачи обширный опыт украинских телефонных мошенников. Разница лишь в том, что вместе с вымогательством денежных средств доверчивых граждан обманом, хитростью и запугиванием заставляют поджигать военкоматы.Подобных случаев только за первые летние месяцы этого года набралось больше сотни. География этих преступлений обширна – от Москвы и Санкт-Петербурга, до небольших населенных пунктов в разных концах страны.Как это работаетПрактически все подобные историb имеют похожую канву. Человеку (чаще всего женщинам пенсионного возраста) поступает звонок с неизвестного номера (иногда прямо через популярные мессенджеры), в ходе разговора звонившие представляются сотрудниками службы безопасности какого-нибудь банка или же правоохранительных органов, после чего начинается обработка потенциальной жертвы.Тактику злоумышленников на том конце провода можно проследить на конкретных примерах. Вот лишь несколько случаев, которые произошли в России за последнее время:- Ставрополь. Жертвой мошенников стала 54-летняя местная жительница. Несколько месяцев назад ее обманом вынудили перечислить злоумышленникам более 130 тыс. рублей. Спустя время ей позвонил снова некий "сотрудник ФСБ" и заявил, что в местном военкомате якобы скрывается тот самый мошенник, который в первый раз обманул ее и что ему нужно отомстить. Женщина поверила и пошла поджигать отделение подготовки и призыва граждан на военную службу местного комиссариата. Ее задержали.- Первоуральск, Свердловская область. Здесь мошенникам попалась местная пенсионерка, которой по телефону "дознаватель" заявил, что некто взял на ее имя кредит в 600 тыс. рублей. Женщина ответила, что это маловероятно, так как у нее таких денег нет, а есть лишь 200 тыс. накоплений. Тогда ей предложили срочно перевести их на "безопасный счет", что и было сделано. После этого ее вынудили набрать займов еще на 200 тыс. и также переслать их мошенникам. В довершение всего "дознаватель" предложил ей принять участие в "операции спецслужб" за денежное вознаграждение и поджечь военкомат. Доверчивая пенсионерка поверила, ее снабдили инструкциями по изготовлению горючей смеси, после чего она попробовала осуществить поджог, но неудачно.- Санкт-Петербург. Местная жительница предприняла попытку поджечь военкомат после разговора с "сотрудником безопасности Центробанка", который разводил ее на деньги в течение нескольких месяцев. Он заявил, что ей необходимо атаковать "офис мошенников", который в реальности являлся военным комиссариатом. Преступник пообещал женщине вознаграждение в 60 тыс. рублей, но перевел ей только 2 тыс. на покупку компонентов для "коктейля Молотова". Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда чужому имуществу.Вплоть до терактаВо вторник, 8 августа, Генеральная прокуратура РФ обнародовала заявление в связи с участившимися случаями поджогов военкоматов. В ведомстве уверены, что подобная активность украинских спецслужб является ответом на успехи российской армии в СВО.Генпрокуратура утверждает, что звонки осуществляют "лица, финансированием которых занимаются организации, связанные с киевским режимом".Ведомство подчеркивает, что "правоохранительные органы России не привлекают граждан к содействию посредством телефонных переговоров и не осуществляют борьбу с преступностью противозаконными способами".Генеральная прокуратура отметила, что поджоги военкоматов и административных зданий могут расцениваться как террористический акт с заведением уголовного дела по соответствующей статье.

https://ukraina.ru/20230808/1048547866.html

https://ukraina.ru/20230608/1047026708.html

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Павел Котов

Павел Котов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, мошенники, россия, украина, поджоги, военкоматы, спецслужбы