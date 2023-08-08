https://ukraina.ru/20230808/1048544209.html

Военный политолог назвал общую цель ударов ВСУ по "Москва-Сити" и Новороссийску

Военный политолог назвал общую цель ударов ВСУ по "Москва-Сити" и Новороссийску - 08.08.2023 Украина.ру

Военный политолог назвал общую цель ударов ВСУ по "Москва-Сити" и Новороссийску

Атаки беспилотников по зданию "Москва-Сити" и Новороссийску имеют одну символическую цель. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2023-08-08T05:30

2023-08-08T05:30

2023-08-08T05:30

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Атаки беспилотников по комплексу "Москва-Сити" и удары по инфраструктуре Новороссийска имеют одну символическую цель. Это не просто террористическая атака. Это попытка нанести ущерб российской экономике, сказал Перенджиев.Новороссийск – это не только военная база. Это основной порт по вывозу нефти и зерна. Там находится крупнейший железнодорожный узел, без которой работа порта не имеет смысла. Это главный российский порт на юге, добавил политолог.Возможно, что удары противника по "Москва-Сити" и Новороссийску стали ответом за экономический ущерб, который ВС РФ нанесли портам, пока еще находящимся под контролем киевского режима, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230704/1047792556.html

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новости, порты, новороссийск, москва-сити, беспилотники, атаки