Военный политолог назвал общую цель ударов ВСУ по "Москва-Сити" и Новороссийску - 08.08.2023 Украина.ру
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Военный политолог назвал общую цель ударов ВСУ по "Москва-Сити" и Новороссийску
Военный политолог назвал общую цель ударов ВСУ по "Москва-Сити" и Новороссийску - 08.08.2023 Украина.ру
Военный политолог назвал общую цель ударов ВСУ по "Москва-Сити" и Новороссийску
Атаки беспилотников по зданию "Москва-Сити" и Новороссийску имеют одну символическую цель. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2023-08-08T05:30
2023-08-08T05:30
новости
порты
новороссийск
москва-сити
беспилотники
атаки
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Атаки беспилотников по комплексу "Москва-Сити" и удары по инфраструктуре Новороссийска имеют одну символическую цель. Это не просто террористическая атака. Это попытка нанести ущерб российской экономике, сказал Перенджиев.Новороссийск – это не только военная база. Это основной порт по вывозу нефти и зерна. Там находится крупнейший железнодорожный узел, без которой работа порта не имеет смысла. Это главный российский порт на юге, добавил политолог.Возможно, что удары противника по "Москва-Сити" и Новороссийску стали ответом за экономический ущерб, который ВС РФ нанесли портам, пока еще находящимся под контролем киевского режима, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230704/1047792556.html
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новости, порты, новороссийск, москва-сити, беспилотники, атаки
Новости, порты, Новороссийск, Москва-Сити, беспилотники, атаки

Военный политолог назвал общую цель ударов ВСУ по "Москва-Сити" и Новороссийску

05:30 08.08.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУчения МЧС в деловом центре "Москва-Сити"
Учения МЧС в деловом центре Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Атаки беспилотников по зданию "Москва-Сити" и Новороссийску имеют одну символическую цель. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Атаки беспилотников по комплексу "Москва-Сити" и удары по инфраструктуре Новороссийска имеют одну символическую цель. Это не просто террористическая атака. Это попытка нанести ущерб российской экономике, сказал Перенджиев.
"В "Москва-Сити" находятся офисы международных организаций, а в порт Новороссийска заходят иностранные суда. Противник пытается показать, что в России опасно заниматься экономической деятельностью", - подчеркнул эксперт.
Новороссийск – это не только военная база. Это основной порт по вывозу нефти и зерна. Там находится крупнейший железнодорожный узел, без которой работа порта не имеет смысла. Это главный российский порт на юге, добавил политолог.
Возможно, что удары противника по "Москва-Сити" и Новороссийску стали ответом за экономический ущерб, который ВС РФ нанесли портам, пока еще находящимся под контролем киевского режима, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Александр Перенджиев интервью
4 июля, 15:00
Александр Перенджиев: Украинские батальоны в составе армии России освободят Украину от оккупации НАТОРоссия уже находится в прямой конфронтации с НАТО, учитывая угрозы, которые нашим северо-западным рубежам создают Польша и Прибалтика, прежде всего Литва, считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
 
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