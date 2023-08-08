Военный политолог назвал общую цель ударов ВСУ по "Москва-Сити" и Новороссийску
Атаки беспилотников по зданию "Москва-Сити" и Новороссийску имеют одну символическую цель. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Атаки беспилотников по комплексу "Москва-Сити" и удары по инфраструктуре Новороссийска имеют одну символическую цель. Это не просто террористическая атака. Это попытка нанести ущерб российской экономике, сказал Перенджиев.
"В "Москва-Сити" находятся офисы международных организаций, а в порт Новороссийска заходят иностранные суда. Противник пытается показать, что в России опасно заниматься экономической деятельностью", - подчеркнул эксперт.
Новороссийск – это не только военная база. Это основной порт по вывозу нефти и зерна. Там находится крупнейший железнодорожный узел, без которой работа порта не имеет смысла. Это главный российский порт на юге, добавил политолог.
Возможно, что удары противника по "Москва-Сити" и Новороссийску стали ответом за экономический ущерб, который ВС РФ нанесли портам, пока еще находящимся под контролем киевского режима, заключил собеседник издания.
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4 июля, 15:00Александр Перенджиев: Украинские батальоны в составе армии России освободят Украину от оккупации НАТОРоссия уже находится в прямой конфронтации с НАТО, учитывая угрозы, которые нашим северо-западным рубежам создают Польша и Прибалтика, прежде всего Литва, считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев