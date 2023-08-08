https://ukraina.ru/20230808/1048538054.html

Журналист из Сербии Биляна Митринович-Рашевич о том, почему Зеленский стал проблемой для Запада

Журналист из Сербии Биляна Митринович-Рашевич о том, почему Зеленский стал проблемой для Запада - 08.08.2023 Украина.ру

Журналист из Сербии Биляна Митринович-Рашевич о том, почему Зеленский стал проблемой для Запада

США выбрали Зеленского для одной фазы конфликта с Россией, для следующей фазы им нужен другой лидер, считает колумнист сербской газеты „Политика“ Биляна... Украина.ру, 08.08.2023

2023-08-08T03:51

2023-08-08T03:51

2023-08-08T03:52

интервью

украина

владимир зеленский

переговоры

россия

сербия

андрей ермак

валерий залужный

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США выбрали Зеленского для одной фазы конфликта с Россией, для следующей фазы им нужен другой лидер, считает колумнист сербской газеты „Политика“ Биляна Митринович-Рашевич.Западные партнеры Владимира Зеленского в последнее время все больше корректируют его амбициозные планы на счет будущего Украины. Сначала на саммите НАТО главу киевского режима прямым текстом попросили проявить больше благодарности к поддерживающему его военному альянсу,. Теперь представители около 30 стран, собравшиеся на конференции по Украине в Саудовской Аравии, отбросили предложенную Зеленским „формулу мира“. Вместо этого участники конференции, прошедшей без представителей России, предложили свой план по урегулированию конфликта на Украине, который включает в том числе прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под эгидой ООН и обмен пленными.Какая вероятность того, что в ближайшем будущем эти переговоры начнутся и действительно ли Зеленский поднадоел Западу в интервью Украина.ру рассказывает колумнист сербской газеты „Политика“ Биляна Митринович-Рашевич.- В статье, которую вы недавно опубликовали в сербской газете „Политика“, вы предположили, что Владимир Зеленский постепенно теряет поддержку Запада. Также вы не исключили, что в скором будущем на него окажут давление и заставят его пойти на переговоры с Россией. На основании чего вы пришли к такому выводу?- Вопреки постоянным агрессивным требованиям Зеленского дать ему больше оружия, истребителей, ракет, больше денег, официальные лица США и Великобритании недавно публично высказали недовольство таким поведением президента Украины. Это показывает, что их терпению приходит конец. Слова критики вряд ли случайно у них сорвались с языка, они хотели четко дать понять Зеленскому, на что он может рассчитывать.Министр обороны Великобритании Бэн Уоллес на саммите НАТО в Вильнюсе в непривычно недипломатичном, но юморном тоне заявил, что Запад не „Амазон“, чтобы там без ограничений заказывать то, что украинцы хотят. При этом он предупредил украинскую сторону, что она также должна проявить немного благодарности. До этого советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на прямой вопрос украинского активиста отказывается ли Байден принять Украину в НАТО потому, что боится, что Украина победит Россию, ответил: „американский народ заслуживает определенную долю благодарности“.Позже американские СМИ напомнили, что за несколько месяцев до этого и американские, и европейские дипломаты жаловались в частных разговорах на Зеленского и его бесконечные требования. В подконтрольной западными государствами прессе ничего не происходит случайно, никогда ничего не публикуется прежде чем какой-то представитель администрации не решит сделать это достоянием общественности.Во-вторых, украинское контрнаступление буксует, оно не оправдало денег и усилий, которое в него были вложены. Запад поставил большое количество оружия и опустошил собственные склады, теперь оружие покупается у других государств и отправляется на Украину. Эта страна всегда была лидером по уровню коррупции, а война и поставки дорогого вооружения – это тоже самое как если бы вы отдали бочку с медом на хранение медведю.В-третьих, усталость от конфликта на Украине уже настигла столицы западных стран. В Германии была опубликована статья, автор которой в неудачах винят исключительно украинцев. Там говорится, что причинами провала украинского наступления являются не недостаточные поставки и неудовлетворительное качество западного вооружения, не плохое обучение украинских солдат со стороны американских и европейских инструкторов, а украинские офицеры, которые не умеют использовать преимущества и придерживаются устаревшей военной доктрины.В конце концов, США находятся на пороге выборов. Последнее исследование Newsweek показало, что энтузиазм американских избирателей по поводу членства Украины в НАТО быстро улетучивается, вместе с интересом, которые они проявляют к этой стране. Провал украинского наступления изрядно усложняет позицию администрации Джо Байдена, так как его демократов, также, как и представителей военно-промышленного комплекса, ситуация на фронте не мотивирует вкладывать средства в украинский конфликт.- Почему вы думаете, что Запад может потерять интерес вкладывать в военную фазу украинского конфликта?- Производители вооружения никогда не потеряют интерес к войнам, но не только они принимают решения. Сейчас просто необходима политическая реконструкция, так как „войну воюет не только оружие“ (парафраза сербской поговорки – Украина.ру). На Украине в настоящее время сложилась патовая ситуация, и нет намеков на выход из нее без значительного расширения конфликта и вступления других государств в войну против России. Тем не менее, США не готовы начать прямой конфликт, это показали и итоги последнего саммита НАТО.С другой стороны, США все более серьезно рассматривают возможность военного конфликта с Китаем из-за Тайваня, поэтому интересы военно-промышленного комплекса сдвигаются в эту сторону. До проведения президентских выборов в США Байден не может не снабжать оружием Украину – уменьшение помощи и дальнейшее продвижение российских войск значило бы большой провал администрации США. Все еще помнят уход американцев из Афганистана, в настоящее время посольство США покидает Нигер, поэтому поражение на Украине было бы тоже самое, что забить последний гвоздь в крышку гроба действующей американской администрации.Раз уж Зеленский оказался не совсем управляемым союзником США, Вашингтоне может пойти по накатанному сценарию и попытаться заменить его более подходящим политиком. Насколько вероятна реализация именно такого сценария?Для Вашингтона самое главное - добиться замороженного конфликта. Чтобы все оставались на своих позициях и чтобы начались переговоры, которые как раз обеспечат сохранение статуса-кво. Зеленский был отличным выбором для одной фазы конфликта, теперь нужен кто-то другой, так как цель изменилась. Это часть той проблемы, которая с одной стороны стала причиной публичных обвинений в неблагодарности, высказанных в адрес Зеленского, а с другой разочарования украинцев.На Западе даже возникла дискуссия по поводу того, кто мог бы возглавить Украину в случае, если Зеленский будет убит. Очевидно, что он стал частью проблемы, но не частью решения. Параллельно с этим, снова поднимается тема выборов на Украине. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук вдруг заявил, что проведение выборов во время чрезвычайного положения не противоречит конституции, и что всего лишь нужно изменить закон. Это шокировало украинскую общественность, так как эти слова прямо противоположны тому прочтению конституции, которое он предлагал год назад. Это увертюра для мирного транзита власти.На фоне всего этого, в окружении Зеленского сейчас усиливается „война“ между британской и американской разведками. В этой закулисной „борьбе за престол“ главной целью Вашингтона является устранение правой руки Зеленского – Андрея Ермака. Он выполняет всю менеджерскую работу и считается „британским человеком“. С другой стороны, начальник генштаба Валерий Залужный, если он действительно живой (публиковались печатные интервью и видео, где Зеленский дарит ему на день рождения пистолет) может продолжить исполнять свою роль приближенного к Вашингтону человека.- Если переговоры с Москвой действительно начнутся, что по вашему мнению Запад готов предложить в качестве уступки российской стороне? На чем, с другой стороны, могла бы настаивать Россия?- Проблема в том, что военные цели Киева не совпадают с целями его союзников. Украина, также как и многие ее западные партнеры, не считая Польшу, рассматривают разные максималистские сценарии. Всем известно, что у Зеленского есть план из десяти точек, который означает капитуляцию России и возвращение к границам Украины по состоянию на 1991 год. Этого не будет. Запад смирился со статусом Крыма и осознает, что полуостров не сможет быть предметом обсуждения. С другой стороны, четыре области, вошедшие в состав России, в соответствии с конституцией являются неотъемлемой частью российского государства. Так что Россия должна настаивать на сохранении всех территорий, которые она в настоящее время контролирует. Вопрос, что будет с теми частями новых российских областей, которые все еще под контролем Украины. Также Россия будет настаивать на гарантиях безопасности, подразумевающих, что НАТО не может находится на территории западной Украины. У России тоже есть своя „программа максимум“ – возврат к состоянию на 1997 год, что вряд ли можно реализовать без третьей мировой войны.Если переговоры состоятся в скором будущем (это не значит завтра, а в течение полгода-год) их итогом будет не окончательное мирное решение, а временное решение для удержания статуса-кво.- В Саудовской Аравии 5 и 6 августа состоялась мирная конференция по Украине, но без участия России. Как вы оцениваете результаты данной встречи?- Конференция в Джидде не была задумана как мирная, а как лоббистская. Цель этой встречи – переманить на свою сторону государства, которые старались держаться в стороне, которые не ввели санкции против Российской Федерации, которые не оказывают военную помощь Украине и которые выступают за мирное решение конфликта. В конечном счете Запад пытается объединить страны "глобального юга" вокруг Украины, вернее – против России. В любом случае, это ответ на российско-африканский саммит и усиление БРИКС.- Считаете ли вы, что начало мирных переговоров в ближайшем будущем соответствует интересам России?- Переговоры надо вести всегда. Если Россия считает, что сложившаяся в настоящее время ситуация обеспечивает ее безопасность и что путем переговоров она может добиться объявленных ранее целей денацификации и демилитаризации Украины, тогда она должна попытаться это реализовать.

https://ukraina.ru/20230712/1047967847.html

https://ukraina.ru/20230807/1048524294.html

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Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

интервью, украина, владимир зеленский, переговоры, россия, сербия, андрей ермак, валерий залужный