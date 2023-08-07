https://ukraina.ru/20230807/1048532460.html

То же самое, что и в освобожденных регионах": как сейчас живёт Шебекино. Видео

То же самое, что и в освобожденных регионах": как сейчас живёт Шебекино. Видео - 07.08.2023 Украина.ру

То же самое, что и в освобожденных регионах": как сейчас живёт Шебекино. Видео

Журналист издания Украина.ру Федор Громов побывал в прифронтовом Шебекино в Белгородской области. Город восстанавливается после обстрелов. Несмотря ни на что,... Украина.ру, 07.08.2023

2023-08-07T14:13

2023-08-07T14:13

2023-08-07T14:13

видео

россия

украина

сво

белгородская область

белгород

шебекино

дороги

магазины

обстрелы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/07/1048532042_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_fb8ab661ac9be572dce58db38a29c4ac.jpg

Журналист издания Украина.ру Федор Громов побывал в прифронтовом Шебекино в Белгородской области. Город восстанавливается после обстрелов. Несмотря ни на что, люди продолжают жить и работать в новых суровых условиях. О том, какие дома разрушены, где и какими темпами идёт восстановление, смотрите в нашем материале.

шебекино

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, украина, сво, белгородская область, белгород, шебекино, дороги, магазины, обстрелы, разрушения, видео