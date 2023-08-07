https://ukraina.ru/20230807/1048532460.html
То же самое, что и в освобожденных регионах": как сейчас живёт Шебекино. Видео
То же самое, что и в освобожденных регионах": как сейчас живёт Шебекино. Видео - 07.08.2023 Украина.ру
То же самое, что и в освобожденных регионах": как сейчас живёт Шебекино. Видео
Журналист издания Украина.ру Федор Громов побывал в прифронтовом Шебекино в Белгородской области. Город восстанавливается после обстрелов. Несмотря ни на что,... Украина.ру, 07.08.2023
2023-08-07T14:13
2023-08-07T14:13
2023-08-07T14:13
видео
россия
украина
сво
белгородская область
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шебекино
дороги
магазины
обстрелы
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Журналист издания Украина.ру Федор Громов побывал в прифронтовом Шебекино в Белгородской области. Город восстанавливается после обстрелов. Несмотря ни на что, люди продолжают жить и работать в новых суровых условиях. О том, какие дома разрушены, где и какими темпами идёт восстановление, смотрите в нашем материале.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, украина, сво, белгородская область, белгород, шебекино, дороги, магазины, обстрелы, разрушения, видео
Видео, Россия, Украина, СВО, Белгородская область, Белгород, Шебекино, дороги, магазины, обстрелы, разрушения