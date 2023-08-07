https://ukraina.ru/20230807/1048520120.html

Зеленский победил СССР. Но только на отдельно взятом щите, унизив при этом Родину-мать

Зеленский победил СССР. Но только на отдельно взятом щите, унизив при этом Родину-мать - 07.08.2023 Украина.ру

Зеленский победил СССР. Но только на отдельно взятом щите, унизив при этом Родину-мать

В выходные Зеленский победил СССР. В смысле снял со щита Родины-Матери, одного из главных символов Киева герб СССР. Зачем? На этот вопрос есть несколько ответов.

2023-08-07T10:25

2023-08-07T10:25

2023-08-07T10:26

эксклюзив

родина-мать

владимир зеленский

киев

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С энтузиазмом, достойным лучшего применения, продолжается демонтаж символов СССР с фигуры Родины-матери в Киеве, над Днепром.Щит с дыройГерб уже сняли, на его место с трудом, но приляпали тризуб. И уже рассуждают, как сбить с меча в другой руке Родины-матери пятиконечные звёзды.Щит теперь с дырами на том месте, где был герб СССР, закрыть все дыры тризубом не получается. Да, зрелище печальное, поучительное и символическое. Ну, хотите иметь дырявый щит, пожалуйста.Ещё более символично то, что качественной стали для тризуба на Украине сделать не сумели. Покупали за рубежом.Такое впечатление, что больше в Киеве нечем заняться.Будущего нет, страна полностью живёт на западных деньгах, бизнес исчезает, промышленность не работает. Да, в эту минуту надо срочно демонтировать герб СССР.Это, конечно, пропаганда для местной аудитории. Наконец-то перемога! Есть о чем поговорить на фоне постоянных неудач во всех остальных сферах жизни страны, а самое главное - на фронте.Это циничный и действенный способ отвлечения внимания от катастрофы военной и экономической. Ведь довольно большая часть населения продолжает ждать ежедневную дозу "патриотических перемог". А где их взять? Вот, "победили" Родину-мать.Но в демографическом смысле на Украине - тоже катастрофа. Поэтому зрителей все меньше, но они всё-таки пока ещё имеются.Ищите... деньгиНо есть ещё одна причина, почему с таким энтузиазмом идут переименования, уничтожение памятников, демонтаж гербов и так далее. Причина немаловажная - деньги.Всегда, когда речь идёт об Украине, "ищите деньги", перефразируя старую пословицу.Правда, на демонтаж герба потребовалось "всего лишь" 28 миллионов гривен.Сначала обещали, что это будут деньги каких-то "спонсоров", потом оказалось, что по крайней мере, частично, это - деньги из бюджета. Начал разгораться нешуточный скандал, но министра культуры оперативно отправили в отставку, поэтому скандал сам собою затих.Да и не до того. Величественный процесс "снятия герба" заставил украинскую нацию затаить дух. Как торжественно всё происходит. Эпический момент наступил, братья! Мы избавляемся от ига! Так и ждёшь, что вместо рабочих в люльке появится какой-нибудь хлопец в шароварах и истерично закричит что то на тему "пэрэмога!" Но может быть, и "зрада"!Не расслабляйтесь. Всё может быть, если речь идёт про Украину.Зрада тоже естьКогда речь идёт об Украине, "зрада" есть практически всегда.Есть, есть и сейчас "зрада" (предательство)! Так считает довольно многочисленная группа депутатов Рады. Нет, они не против снятия герба СССР. Они просто хотели денег на другое, а им не дали.Речь идёт о сооружении "Музея голодомора". Готовились уже было освоить 594 миллиона гривен! Очередные 594 миллиона, так как речь идёт о строительстве уже второй очереди музея. Но тут президент внезапно не дал хода этому прекрасному проекту.Местные киевские "соросята" (а именно эта группа стоит за "распилом на голодоморе") взвыли от горя и унижения. Столь лакомый кусок, который уже был у них в руках и был уже расписан, конечно, до последней копеечки - сколько и кому полагается - пронесли мимо рта.Основная кураторша "проекта по голодомору" - видная соросиха... соросятница... соро... В общем, это была депутат Рады Роксолана Пидласа. Согласитесь, фамилия тоже очень красиво звучит.Пидласа - глава комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Украины.29 лет Руслане Андреевне. По специальности (экономист) никогда не работала, трудилась только в структурах Сороса. Да и поработать толком не успела. Стала депутатом Рады в 25 лет! Как пишут, дочь грантоеда и внучка грантоеда. Династия уже, считай.Так вот, депутат Пидласа, кипя от возмущения, мгновенно нанесла ответный удар."Соросята" и партия Порошенко "Европейская солидарность", которая почти в полном составе голосовала за выделение 0,6 миллиарда гривен на музей, осуществили нападение на министра культуры Ткаченко. Его разоблачили очень просто. Да никто ничего и не скрывал. При таких темпах воровства на Украине никто и не успевает, и не считает нужным что-то скрывать.Ткаченко в то время, когда страна живёт на дотациях, бизнес стоит, промышленность разрушена, народ считает копейки, а самое главное - идёт война - Ткаченко снимал сериалы, на государственные средства, конечно. Сумма, уже потраченная на сериалы - почти полмиллиарда гривен. Сериалы - юмористические или ситкомы, часто - плагиат с русских. "Шедевры мысли", сами понимаете. Деньги уходили структурам, близким к олигарху Коломойскому, как близок ему был и сам министр культуры.Денег уже не вернуть, естественно, но министра удалось снять.Ткаченко плюнул в "группу по голодомору" гневными словами о важности культуры в любое время и в любой стране. Эти варвары и плебеи, которым жалко денег на сериалы во время войны - им не понять целей, смысла и важности работы Ткаченко. Сериалы - это те же беспилотники, сказал Ткаченко.И закатил бывший министр мощный сабантуй, он же отходняк - собрал соратников в шикарном ресторане в центре Киева.Вы скажете - а там есть работающие рестораны? Мы же вроде видели Зеленского в здании, обложенном мешками. Все в хаки, все с оружием, все с суровыми лицами. Пообедать не успевают. Елена Зеленская сообщала, что не всегда может с мужем разделить его скудную трапезу, времени нет.Ну что ж, как говорится, "не путайте туризм с эмиграцией". Не надо путать картинку для западных СМИ и реальную жизнь. В Киеве прекрасно работают фешенебельные ресторации, элитные бассейны и спортзалы, супер дорогие бутики и салоны красоты. Это у бедняков и бюджетников проблемы. А золотая верхушка общества живёт, как жила. Даже лучше.Народ все-таки противТак вот. Ткаченко позвал всех в ресторан и умыл руки. Пидласа и "соросята" остались в бешенстве кусать себе локти без новенького музея голодомора.А как это вообще получилось? Как мог Зеленский пронести мимо рта соросят огромный кусок распила "на голодомор"?Был взрыв возмущения в народе, в соцсетях. Как известно, на Украине нельзя высказывать ничего негативного о войне, о фронте, о мобилизации. За это запросто можно получить уголовный срок. Даже слово о мире нельзя произносить! Но вот "музея голодомора" в этом списке нет. И пошла лавина народного гнева."Вам что, больше делать нечего!?" - такой был лейтмотив большинства выступлений. "Роксолана Пидласа пхнёт законопроекты "А давайте построим музей". Как же вы зае.. ли". "Музей ей нужен блд".Не то чтобы Зеленский так уж боялся народного возмущения. Но он понял, что это будет весомый аргумент против него на выборах. А сумму "на голодомор" соросята действительно написали запредельную, а ну, как начнут копать, докапываться проамериканские (на деньги налогоплательщиков США) существующие так называемые антикоррупционные органы, призванные следить, чтоб в Киеве не воровали совсем уж много.... Ну, и выборы тоже.Видимо, какие-то выборы всё-таки будут проводить в ближайшее время. Либо парламента, либо президента, либо и те, и другие. Выборы в Раду должны были пройти этой осенью, и уже понятно, что в этот срок их не будет. А выборы президента, по закону, весной 2024. И вроде как из СШа намекают, что мол, да, демократия должна подтвердиться выборами.И вот, всё. "На голодомор" уже не удастся распилить вкусную сумму. Хватило только на демонтаж герба СССР. И этот эпичный момент, конечно, будет использован в предвыборной кампании "Зе".Так и вижу бегущую строку "Зеленский победил СССР". Пока на отдельно взятом щите, но все же.А на фронте что? В городах? С бюджетом страны? И вообще, со страной что?Да это никого не интересует. Надо быстрее класть себе в карманы куски золота, пачки долларов, откаты, распилы. Хоть на Родине, хоть на музее, хоть на сериалах. Золотое время! Для "руководителей нации" и видных грантоедов, конечно, а не для обычных людей.35 миллиардов долларов - дефицит бюджета Украины на 2023 год. Дефицит покрывается западными кредитами, которые надо будет отдавать годами и десятилетиями тем, кто останется здесь жить.Вот это и есть мастер-класс: "как управлять Украиной во время войны, разрухи и отсутствия бюджета". Всё очень просто: бери деньги и клади себе в карман. Отдавать то будут другие.А Родина, герб и даже, например, тризуб никого из них вообще не интересуют.

https://ukraina.ru/20230804/1048468686.html

https://ukraina.ru/20230730/1048357054.html

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

эксклюзив, родина-мать, владимир зеленский, киев