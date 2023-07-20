https://ukraina.ru/20230720/1048132262.html

Праздник мародеров. Власти Украины тратят миллионы на ненужные проекты

Праздник мародеров. Власти Украины тратят миллионы на ненужные проекты - 20.07.2023 Украина.ру

Праздник мародеров. Власти Украины тратят миллионы на ненужные проекты

В последнее время украинская общественность начала возмущаться затратами и дорогостоящими проектами украинских чиновников. На фоне нехватки в ряде регионов необходимого и разрушенной инфраструктуры местные и центральные власти стремятся потратить миллионы на вещи неактуальные

2023-07-20T12:35

2023-07-20T12:35

2023-07-20T12:35

эксклюзив

мародерство

украина

чиновники

скандал

затраты

коррупция

никита потураев

бюджеты

проекты

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Сначала широкий резонанс вызвала закупка барабанов в киевские убежища на 25 000 долларов. Затем проверки показали, что в одно из убежищ решили приобрести за 20 000 долларов одну овощерезку для нарезания картошки фри. Сейчас же за 28 миллионов гривен власти решили заменить герб на "Родине-матери" в Киеве на трезубец.Самое время, как оказалось, заняться и строительством музея голодомора, под что выделяют почти 600 миллионов. В обществе уже как-то забылось, что в 2021 году разразился скандал по поводу Музея Майдана. Построен он должен был быть еще в 2019 году, на это выделяли 150 миллионов, но к концу 2021 года не было ни музея, ни денег. На отведенном месте была только груда досок. Нет его и сейчас, хотя для распила можно было бы возродить проект и строить его еще десять лет.Народный депутат от "Слуги народа", скандальный Никита Потураев в ответ на вопрос о своевременности затрат на музей голодомора и вероятности его разрушения в результате обстрела говорит, что в таком случае они найдут средства и вновь его построят. То есть праздник распила может длиться вечно, хотя, скорее всего, не будет построен даже первоначальный вариант – средства закончатся еще на этапе подготовки проектной документации. Ведь компания, близкая к "слугам народа", может получить все 600 миллионов только за проект.Происходит этот разгул коррупции в тот момент, когда раненые и комиссованные военнослужащие ВСУ и их родственники заваливают власти жалобами о мизерных выплатах, которые им начисляют. Самая распространенная сумма, которую озвучивают получившие ранения, это 857 гривен в месяц (около 1800 рублей), что воспринимается как насмешка. Внутренние переселенцы на Украине получают по 2 000 гривен в месяц (4000 рублей) при том, что цены на еду на Украине сейчас зачастую выше, чем в России или Польше.Тем временем провинциальные чиновники не отстают от Киева. Поселок городского типа Ингулец, что возле Кривого Рога, объявил тендер на 33 миллиона гривен на создание сценария для сериала об этом поселке. На съемки сериала, вероятно, понадобятся еще большие деньги, если один сценарий стоит 33 миллиона (около 70 миллионов рублей).Очевидно, сочинять сценарий будут не голливудские сценаристы, а кто-то из одаренных родственников главы поселка.В Кировоградской области село Песчаный брод объявило тендер на строительство сельсовета (официально он называется теперь Центр предоставления административных услуг). Цена проекта – 11 миллионов 380 тысяч гривен. Для справки: село Песчаный брод Александрийского района Кировоградской области по переписи 2001 года насчитывало 283 человека жителей. С тех пор население там вряд ли увеличилось. Один из комментаторов украинского Telegram-канала "Крокодил" описывает, что представляет собой этот населенный пункт."Я родился в 5 км от него и прожил там, в районном центре до 16 лет. Знаю реальную ситуацию. На данный момент цены на любую недвижимость в данном селе варьируются от 5 до 10 тысяч грн (утрирую) но, за сумму указанную на реконструкцию можно купить весь этот поселок (не утрирую)!!! Возможно, цены на недвижимость в период войны там возросли, так как туда ничего не летит, но сумма просто нереальная, а такие заброшенные земли по большому счету мало кто контролирует и отмыть там деньги проще простого. Причем это происходит очень давно. Данный районный центр газифицирован (по документам) еще с 90-х годов, из бюджета выделялись на это деньги, а по факту, практически в радиусе 100 км и не пахнет газом", - пишет комментатор.Полезных ископаемых там нет, промышленного производства - тоже. Население - преимущественно пенсионеры. Откуда же деньги у местного сельсовета? Их наличие (и возможность освоить) зависит от бойкости и таланта к "альпийскому нищенству" перед западными фондами и международными организациями.Село Золотарёво Хустского района Закарпатской области объявило тендер на строительство футбольного поля на 42,6 миллиона гривен. Администрация города Новояворовска (Львовская обл.) планирует потратить 91 млн гривен на реконструкцию местного стадиона. Общая площадь города - всего 2 квадратных километра, до начала СВО в населенном пункте проживало не более 30 тысяч человек.В городе Киверцы Волынской области за 51 миллион решили отремонтировать даже не весь стадион, а только беговую дорожку вокруг него. В городе проживало до начала СВО около 10 000 человек, стадион представляет собой по сути спортивную площадку возле школы.В системе электронных торгов "Прозорро" недавно появился тендер на уборку (клининг) терминалов в пустующем международном аэропорту Борисполь в Киевской области. Из текста документа следует, что потратить на это собираются 51,7 миллиона гривен. Аэропорт не работает и закрыт с февраля прошлого года, в ближайшее время вряд ли откроется.Украинский Telegram-канал "Резидент" считает, что информационная кампания против необоснованных трат местных бюджетов обусловлена желанием Офиса президента забрать себе их средства, несмотря на реформу децентрализации. "Кампания по тендерам началась спланировано, главная цель - ограничить права местного самоуправления распоряжаться бюджетом. На Банковой хотят фактически упростить самоуправление и передать права центральной власти на время военного периода распоряжаться региональными бюджетами", - пишет "Резидент".В свою очередь украинский экономист Алексей Кущ утверждает, что необоснованные траты местных бюджетов обусловлены спецификой их формирования, а именно тем фактом, что сейчас они наполняются за счет западных доноров. "Социальный бюджет привязан к внешним поступлениям международной финансовой помощи и здесь, как раз, источники наполнения в избытке. Появляется масса неиспользованных "остатков" и, соответственно, искус эти остатки "освоить"", - пишет экономист, напоминая также, что в одном из городов за 7 миллионов гривен купили пылесос.Многие представители местных и центральных властей сейчас чаще колесят по Европе, чем бывают дома. Как и нищие на вокзалах, они разделяют сферы влияния: если один украинский населенный пункт разводит на деньги Зальцбург, то другой уже туда не суется, а "работает" с Дортмундом. Таких поступлений в бюджеты от западных фондов они не видели за все годы независимости. Отчетность перед западными фондами и муниципалитетами не настолько серьезная, тем более что всегда можно сослаться на военные действия и условия секретности. Поступление средств, конечно, не значит, что в вышеперечисленных населенных пунктах построят не стадион, а хотя бы установят лавочку или покрасят остановку.

https://ukraina.ru/20230616/1047297318.html

https://ukraina.ru/20210623/1031701113.html

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https://ukraina.ru/20230714/1048005335.html

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, мародерство, украина, чиновники, скандал, затраты, коррупция, никита потураев, бюджеты, проекты