Предвыборные обещания Трампа: спасти мир и закончить войну на Украине - 06.08.2023 Украина.ру
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Предвыборные обещания Трампа: спасти мир и закончить войну на Украине
Предвыборные обещания Трампа: спасти мир и закончить войну на Украине - 06.08.2023 Украина.ру
Предвыборные обещания Трампа: спасти мир и закончить войну на Украине
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что сможет остановить конфликт на Украине еще до того, как вступит в должность президента, в случае своей победы на выборах. Об этом 6 августа сообщает медиакомпания RSBN
2023-08-06T14:18
2023-08-06T14:18
новости
дональд трамп
сша
выборы
третья мировая война
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Заявления Трампа:– "Я предотвращу третью мировую войну";– "Сегодня вооружение настолько мощное, что способно уничтожить мир. Я его спасу";– "Добьюсь мирного урегулирования конфликта на Украине еще до возвращения в Овальный кабинет, разрешение конфликта будет справедливым для обеих сторон".Большое федеральное жюри в Вашингтоне 1 августа поддержало обвинения в адрес Трампа, сочтя достаточными улики, предоставленные властями.Днем ранее политик сообщил о получении извещения от Министерства юстиции США о том, что он проходит подозреваемым по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года. Ему грозит более 500 лет заключения.
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новости, дональд трамп, сша, выборы, третья мировая война
Новости, Дональд Трамп, США, выборы, третья мировая война

Предвыборные обещания Трампа: спасти мир и закончить войну на Украине

14:18 06.08.2023
 
© AP / Evan Vucci
- РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© AP / Evan Vucci
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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что сможет остановить конфликт на Украине еще до того, как вступит в должность президента, в случае своей победы на выборах. Об этом 6 августа сообщает медиакомпания RSBN
Заявления Трампа:
– "Я предотвращу третью мировую войну";
– "Сегодня вооружение настолько мощное, что способно уничтожить мир. Я его спасу";
– "Добьюсь мирного урегулирования конфликта на Украине еще до возвращения в Овальный кабинет, разрешение конфликта будет справедливым для обеих сторон".
Большое федеральное жюри в Вашингтоне 1 августа поддержало обвинения в адрес Трампа, сочтя достаточными улики, предоставленные властями.
Днем ранее политик сообщил о получении извещения от Министерства юстиции США о том, что он проходит подозреваемым по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года. Ему грозит более 500 лет заключения.
Хроника выборов президента США
2 августа, 17:10
Война компроматов Трампа и Байдена: выборы в США могут пойти по сценарию хаосаИзбирательная кампания в США сводится к противостоянию бывшего и нынешнего президентов страны – кто сильнее дискредитирует соперника в глазах граждан. Однако в конечном итоге это может выбить из гонки их обоих: и Дональда Трампа, и Джо Байдена
 
НовостиДональд ТрампСШАвыборытретья мировая война
 
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