https://ukraina.ru/20230806/1048510852.html

Предвыборные обещания Трампа: спасти мир и закончить войну на Украине

Предвыборные обещания Трампа: спасти мир и закончить войну на Украине - 06.08.2023 Украина.ру

Предвыборные обещания Трампа: спасти мир и закончить войну на Украине

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что сможет остановить конфликт на Украине еще до того, как вступит в должность президента, в случае своей победы на выборах. Об этом 6 августа сообщает медиакомпания RSBN

2023-08-06T14:18

2023-08-06T14:18

2023-08-06T14:18

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дональд трамп

сша

выборы

третья мировая война

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Заявления Трампа:– "Я предотвращу третью мировую войну";– "Сегодня вооружение настолько мощное, что способно уничтожить мир. Я его спасу";– "Добьюсь мирного урегулирования конфликта на Украине еще до возвращения в Овальный кабинет, разрешение конфликта будет справедливым для обеих сторон".Большое федеральное жюри в Вашингтоне 1 августа поддержало обвинения в адрес Трампа, сочтя достаточными улики, предоставленные властями.Днем ранее политик сообщил о получении извещения от Министерства юстиции США о том, что он проходит подозреваемым по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года. Ему грозит более 500 лет заключения.

https://ukraina.ru/20230802/1048431678.html

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новости, дональд трамп, сша, выборы, третья мировая война