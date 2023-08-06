Предвыборные обещания Трампа: спасти мир и закончить войну на Украине
© AP / Evan Vucci
© AP / Evan Vucci
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что сможет остановить конфликт на Украине еще до того, как вступит в должность президента, в случае своей победы на выборах. Об этом 6 августа сообщает медиакомпания RSBN
Заявления Трампа:
– "Я предотвращу третью мировую войну";
– "Сегодня вооружение настолько мощное, что способно уничтожить мир. Я его спасу";
– "Добьюсь мирного урегулирования конфликта на Украине еще до возвращения в Овальный кабинет, разрешение конфликта будет справедливым для обеих сторон".
Большое федеральное жюри в Вашингтоне 1 августа поддержало обвинения в адрес Трампа, сочтя достаточными улики, предоставленные властями.
Днем ранее политик сообщил о получении извещения от Министерства юстиции США о том, что он проходит подозреваемым по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года. Ему грозит более 500 лет заключения.
2 августа, 17:10Война компроматов Трампа и Байдена: выборы в США могут пойти по сценарию хаосаИзбирательная кампания в США сводится к противостоянию бывшего и нынешнего президентов страны – кто сильнее дискредитирует соперника в глазах граждан. Однако в конечном итоге это может выбить из гонки их обоих: и Дональда Трампа, и Джо Байдена