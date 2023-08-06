https://ukraina.ru/20230806/1048495698.html
Кирилл Фролов о том, почему Зеленский приостановил изгнание монахов из Киево-Печерской лавры
Кирилл Фролов о том, почему Зеленский приостановил изгнание монахов из Киево-Печерской лавры - 06.08.2023 Украина.ру
Кирилл Фролов о том, почему Зеленский приостановил изгнание монахов из Киево-Печерской лавры
То, что "контрнаступ" укрорейха захлебнулся и нас ждет заморозка конфликта — это ловушка, которую России вбрасывают через немецкую газету "Вельт" и через... Украина.ру, 06.08.2023
2023-08-06T06:17
2023-08-06T06:17
2023-08-06T06:17
интервью
великобритания
ватикан
украина
карелия
одесса
россия
сша
владимир путин
роман абрамович
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0c/1047965995_79:11:875:459_1920x0_80_0_0_8693d9ac16f68139ea260050a6b5ea52.jpg
То, что "контрнаступ" укрорейха захлебнулся и нас ждет заморозка конфликта — это ловушка, которую России вбрасывают через немецкую газету "Вельт" и через Анатолия Шария. Патриарха Кирилла, в свою очередь, будут убеждать поучаствовать в остановке СВО и капитуляции России по так называемой формуле мира Зеленского.Какие еще каверзы Ватикан и Лондон могут готовить России, в интервью изданию Украина.ру предположил глава Ассоциации православных экспертов, заведующий отделом по взаимодействию с Русской православной церковью Института стран СНГ Кирилл Фролов.— Кирилл, Некоторые эксперты уверяют издание Украина.ру, что Британия и Ватикан, как главные бенефициары конфликта на Украине, хотят разрушить православие в этой стране и обратить максимальное число прихожан мира в католицизм. Объясните, какова их роль в украинской трагедии?— Я бы разделил Лондон и Ватикан в данном вопросе, хотя точки соприкосновения, без сомнения, есть. Кроме того, фактор Британии как дестабилизатора украинского конфликта и злейшего врага православной России я бы не стал противопоставлять фактору США. Я имею в виду разговоры о том, что только Британия плохая, а с американцами можно договориться. Это ложь, дезинформационная дипломатия. Об этом я пишу подробно в моей книге "Священная война. Метафизика ВСУ".И Британия, и США четко и ясно ставят задачи на полное уничтожение России. Я уже упоминал в наших интервью закон США о порабощенных нациях, который в 1959 году пролоббировал католик, ирландец, львовский униат Лев Добрянский, и, прикрываясь которым американцы якобы борются за независимость народов. То есть Ватикан в лице своего лоббиста Добрянского является автором закона о расчленении России, который (закон) лежит в основе политики США.Англиканская церковь является лидером морального разложения бывших христианских конфессий. По сути это уже полная легитимация ЛГБТ-браков и тому подобного — настоящий сатанизм. Здесь англосаксы, Британия, США, Ватикан сошлись в поддержке Украины как антироссии.Доктрины украинства, напомню, деморализовал и обратил в политический фактор униат из Львова Андрей Шептицкий. Он был идеологом геноцида православных москвофилов Галицкой Руси, которых уничтожали в концлагерях Терезин и Талергоф (первые концлагеря, которые строили украинские самостийники). Его программа превращения Украины в антироссию с помощью доктрины украинского политического униатства и отторжения малороссийской церкви от русской унии с Ватиканом сегодня последовательно реализуется. Это, собственно, отметил Владимир Путин, заявив, что власть Зеленского уничтожает церковь как таковую, и это связано с вековой борьбой православия с католицизмом.Поэтому украинство, укрорейх — это дитя Ватикана. Сечевые стрельцы, ученики Шептицкого, украинофильское меньшинство, которое устроило геноцид галицкого русского большинства после падении Германии в Первой мировой войне, по наследству перешли к спецслужбам Третьего рейха. Таким образом Шептицкий стал идеологом украинского нацизма, а концлагеря Терезин и Талергоф в этом смысле породили Освенцим — то есть, галицийский униатский нацизм породил нацизм немецкий. А после разгрома Третьего рейха эти же деятели укронацизма перешли в ЦРУ по наследству.[Сечевые стрельцы ― регулярные воинские части армии Украинской народной республики (1914—1919), сформированные в основном из украинцев — бывших офицеров и солдат Украинских сечевых стрельцов австро-венгерской армии].— В ваших выступлениях и публикациях вы утверждаете, что заморозка украинского конфликта — это опаснейший миф. Почему вы так думаете?— Да, все именно так. Это ловушка, которую нам вбрасывают через немецкую газету "Вельт", через блогера Анатолия Шария — миф о том, что "контрнаступ" укрорейха захлебнулся, не получился. И теперь якобы Запад, США, Салливан и Бернс готовы на заморозку по линии боевого соприкосновения. Это обман, это ложь! Запад ни на какую заморозку идти не готов. Не зря депутат Верховной Рады Дубинский заявил, что мобилизация [на Украине] будет продолжена следующей зимой.Во-первых, дезинформацию запустили в надежде, что российская элита будет готова предать Путина в расчете на эту заморозку. Не хочу быть голословным — обратите внимание на видеодиалог знатного црушника Андрея Пионтковского и одиозного русофоба Марка Фейгина, который пишет, что "российская элита верит в заморозку и ради этой морковки готова сбросить Путина, который хочет русской победы".Второй серьезный аргумент, что заморозка является мифом — это последние слова Николая Платоновича Патрушева на заседании Совбеза по Карелии, что вовсю раскачивается карта сепаратистских настроений в республике, особенно среди молодежи, для дестабилизации обстановки.Запад планирует дальнейшую раскачку России, выдвигая фантастический карельский сепаратизм, актив которого будут готовить нацисты "Азова"*, выпущенные Эрдоганом по протекции Абрамовича. Это будет такой же искусственный сепаратизм, как и украинский, потому что Карелия — это исторически русский край. Точно также можно придумать нацию казаков, сибиряков — именно этим собираются заниматься США, как это указал Патрушев.Посмотрите, как четко и слаженно действует Ватикан. Папа Римский заявляет о том, что Россия должна вернуться в зерновую сделку. Конечно, Ватикану нет дела до голодающих Африки, а Россия, Русская православная церковь (РПЦ) с африканским экзархатом спасут голодающих африканцев и без зернового соглашения с Западом.— Зачем нужно возобновление зерновой сделки Ватикану?— Чтобы лишить Россию возможности освободить Одессу. Это совместный ключевой интерес Ватикана и Британии, потому что освобождение Одессы отрезает укрорейх от моря. Морской проект Великобритании ключевой — она же держава морей. Если мы отрезаем укрорейх от моря, то Черное море становится Русским морем, как его исторически называли, а Украина становится стратегически не интересна НАТО. Поэтому Папа вцепился в восстановление зерновой сделки.Дальше еще интереснее. Владимир Путин обвиняет католицизм в создании Украины, и тут же лоббист Ватикана в Москве председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов заявляет, что Папа Римский якобы не доволен тем, что 5 августа в Саудовскую Аравию не приглашена Россия. А там США планируют вербовать страны Юга, вербовать Бразилию, Индию на мирный план Зеленского, который подразумевает капитуляцию России. То есть Россию должны пригласить обсуждать план собственной капитуляции?Еще момент: поскольку Папа Римский "за" зерновую сделку, значит, он за капитуляцию России. Это говорит о серьезности масштабов деятельности Ватикана, Британии и вовлеченность таких фигур как Абрамович. Эти структуры очень активно работают, имеют солидные серьезные лобби.Ещё одна важнейшая задача Ватикана — не допустить вступления Белоруссии в СВО. Зеленский и Папа Римский плотно работают в этом направлении. Плод этой работы —заявление Службы безопасности Украины (СБУ) по дискредитации группы "Вагнер" в Белоруссии.— Можем ли мы говорить о том, что Православная церковь Украины (ПЦУ) перешла в католичество и подчиняется Ватикану?— Да, так называемая Православная церковь Украины фактически уже пришла в Ватикан: на своем последнем так называемом Соборе, они приняли решение о переходе на новый календарный стиль в знак солидарности с Ватиканом.Сам проект украинской автокефалии — это проект униатский, ватиканский, о котором писал Андрей Шептицкий в своей записке о мерах по отторжении русской Украины от России. Но укрорейху мало одной ПЦУ, им важно затянуть в эту автокефалию и УПЦ Московского патриархата. Для этого был осуществлен Собор в Феофании и для этого, как заявил ее исповедник, черкасский митрополит Феодосий, СБУ заставляет священников УПЦ Московского патриархата писать обращение, чтобы провести вторую часть Собора в Феофании, чтобы окончательно порвать с РПЦ и принять унию.Если СВО остановится на линии нынешнего боевого соприкосновения, то Украина, которая осталась не под Россией, мгновенно будет принята в НАТО и уничтожена. Это все произойдет в течение нескольких месяцев. Поэтому я настаиваю, что единственный способ спасти православие — это освободить колыбель крещения Руси — Киев.— Какие конкретные шаги готовят Ватикан и Лондон в ближайшее время, по вашему мнению?— По моим данным, Ватикан и Лондон всеми силами и мощью своего лобби инициируют встречу Папы Франциска с Патриархом Кириллом 31 августа в аэропорту "Домодедово" на дозаправке папского самолёта по пути в Монголию, визит в которую Ватикан специально выдумал ради этой встречи. Я думаю, что патриарха Кирилла будут убеждать поучаствовать в остановке СВО и капитуляции России по так называемой формуле мира Зеленского.Зеленский ради этой встречи приостановил изгнание монахов Киево-Печерской лавры до 31 августа, а его униатский обер-прокурор Еленский приказал митроролиту Онуфрию в обмен на временное невыселение провести в Киевских духовных школах выставку "УПЦ против российской агрессии ", что он и сделал. Но, я уверен, что это не поможет и после 31 августа Лавру все равно захватят. Так что освобождению Киева альтернативы нет.*организация признана террористической и запрещена на территории РФ
https://ukraina.ru/20230712/1047972454.html
https://ukraina.ru/20230730/1048356443.html
https://ukraina.ru/20230804/1048476255.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0c/1047965995_158:0:793:476_1920x0_80_0_0_003bf4a58cdc31ea5d63a3eb9b6bdc32.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
интервью, великобритания, ватикан, украина, карелия, одесса, россия, сша, владимир путин, роман абрамович, владимир зеленский, папа римский, патриарх кирилл, киево-печерская лавра, православие, украинский неонацизм, католицизм, уния, церковь, зерновая сделка, спецоперация
То, что "контрнаступ" укрорейха захлебнулся и нас ждет заморозка конфликта — это ловушка, которую России вбрасывают через немецкую газету "Вельт" и через Анатолия Шария. Патриарха Кирилла, в свою очередь, будут убеждать поучаствовать в остановке СВО и капитуляции России по так называемой формуле мира Зеленского.
Какие еще каверзы Ватикан и Лондон могут готовить России, в интервью изданию Украина.ру предположил глава Ассоциации православных экспертов, заведующий отделом по взаимодействию с Русской православной церковью Института стран СНГ Кирилл Фролов.
— Кирилл, Некоторые эксперты уверяют издание Украина.ру, что Британия и Ватикан, как главные бенефициары конфликта на Украине, хотят разрушить православие в этой стране и обратить максимальное число прихожан мира в католицизм. Объясните, какова их роль в украинской трагедии?
— Я бы разделил Лондон и Ватикан в данном вопросе, хотя точки соприкосновения, без сомнения, есть. Кроме того, фактор Британии как дестабилизатора украинского конфликта и злейшего врага православной России я бы не стал противопоставлять фактору США. Я имею в виду разговоры о том, что только Британия плохая, а с американцами можно договориться. Это ложь, дезинформационная дипломатия. Об этом я пишу подробно в моей книге "Священная война. Метафизика ВСУ".
И Британия, и США четко и ясно ставят задачи на полное уничтожение России. Я уже упоминал в наших интервью закон США о порабощенных нациях, который в 1959 году пролоббировал католик, ирландец, львовский униат Лев Добрянский, и, прикрываясь которым американцы якобы борются за независимость народов. То есть Ватикан в лице своего лоббиста Добрянского является автором закона о расчленении России, который (закон) лежит в основе политики США.
Англиканская церковь является лидером морального разложения бывших христианских конфессий. По сути это уже полная легитимация ЛГБТ-браков и тому подобного — настоящий сатанизм. Здесь англосаксы, Британия, США, Ватикан сошлись в поддержке Украины как антироссии.
Доктрины украинства, напомню, деморализовал и обратил в политический фактор униат из Львова Андрей Шептицкий. Он был идеологом геноцида православных москвофилов Галицкой Руси, которых уничтожали в концлагерях Терезин и Талергоф (первые концлагеря, которые строили украинские самостийники). Его программа превращения Украины в антироссию с помощью доктрины украинского политического униатства и отторжения малороссийской церкви от русской унии с Ватиканом сегодня последовательно реализуется. Это, собственно, отметил Владимир Путин, заявив, что власть Зеленского уничтожает церковь как таковую, и это связано с вековой борьбой православия с католицизмом.
Поэтому украинство, укрорейх — это дитя Ватикана. Сечевые стрельцы, ученики Шептицкого, украинофильское меньшинство, которое устроило геноцид галицкого русского большинства после падении Германии в Первой мировой войне, по наследству перешли к спецслужбам Третьего рейха. Таким образом Шептицкий стал идеологом украинского нацизма, а концлагеря Терезин и Талергоф в этом смысле породили Освенцим — то есть, галицийский униатский нацизм породил нацизм немецкий. А после разгрома Третьего рейха эти же деятели укронацизма перешли в ЦРУ по наследству.
[Сечевые стрельцы ― регулярные воинские части армии Украинской народной республики (1914—1919), сформированные в основном из украинцев — бывших офицеров и солдат Украинских сечевых стрельцов австро-венгерской армии].
— В ваших выступлениях и публикациях вы утверждаете, что заморозка украинского конфликта — это опаснейший миф. Почему вы так думаете?
— Да, все именно так. Это ловушка, которую нам вбрасывают через немецкую газету "Вельт", через блогера Анатолия Шария — миф о том, что "контрнаступ" укрорейха захлебнулся, не получился. И теперь якобы Запад, США, Салливан и Бернс готовы на заморозку по линии боевого соприкосновения. Это обман, это ложь! Запад ни на какую заморозку идти не готов. Не зря депутат Верховной Рады Дубинский заявил, что мобилизация [на Украине] будет продолжена следующей зимой.
Во-первых, дезинформацию запустили в надежде, что российская элита будет готова предать Путина в расчете на эту заморозку. Не хочу быть голословным — обратите внимание на видеодиалог знатного црушника Андрея Пионтковского и одиозного русофоба Марка Фейгина, который пишет, что "российская элита верит в заморозку и ради этой морковки готова сбросить Путина, который хочет русской победы".
Второй серьезный аргумент, что заморозка является мифом — это последние слова Николая Платоновича Патрушева на заседании Совбеза по Карелии, что вовсю раскачивается карта сепаратистских настроений в республике, особенно среди молодежи, для дестабилизации обстановки.
Запад планирует дальнейшую раскачку России, выдвигая фантастический карельский сепаратизм, актив которого будут готовить нацисты "Азова"*, выпущенные Эрдоганом по протекции Абрамовича. Это будет такой же искусственный сепаратизм, как и украинский, потому что Карелия — это исторически русский край. Точно также можно придумать нацию казаков, сибиряков — именно этим собираются заниматься США, как это указал Патрушев.
Посмотрите, как четко и слаженно действует Ватикан. Папа Римский заявляет о том, что Россия должна вернуться в зерновую сделку. Конечно, Ватикану нет дела до голодающих Африки, а Россия, Русская православная церковь (РПЦ) с африканским экзархатом спасут голодающих африканцев и без зернового соглашения с Западом.
— Зачем нужно возобновление зерновой сделки Ватикану?
— Чтобы лишить Россию возможности освободить Одессу. Это совместный ключевой интерес Ватикана и Британии, потому что освобождение Одессы отрезает укрорейх от моря. Морской проект Великобритании ключевой — она же держава морей. Если мы отрезаем укрорейх от моря, то Черное море становится Русским морем, как его исторически называли, а Украина становится стратегически не интересна НАТО. Поэтому Папа вцепился в восстановление зерновой сделки.
Дальше еще интереснее. Владимир Путин обвиняет католицизм в создании Украины, и тут же лоббист Ватикана в Москве председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов заявляет, что Папа Римский якобы не доволен тем, что 5 августа в Саудовскую Аравию не приглашена Россия. А там США планируют вербовать страны Юга, вербовать Бразилию, Индию на мирный план Зеленского, который подразумевает капитуляцию России. То есть Россию должны пригласить обсуждать план собственной капитуляции?
Еще момент: поскольку Папа Римский "за" зерновую сделку, значит, он за капитуляцию России. Это говорит о серьезности масштабов деятельности Ватикана, Британии и вовлеченность таких фигур как Абрамович. Эти структуры очень активно работают, имеют солидные серьезные лобби.
Ещё одна важнейшая задача Ватикана — не допустить вступления Белоруссии в СВО. Зеленский и Папа Римский плотно работают в этом направлении. Плод этой работы —заявление Службы безопасности Украины (СБУ) по дискредитации группы "Вагнер" в Белоруссии.
— Можем ли мы говорить о том, что Православная церковь Украины (ПЦУ) перешла в католичество и подчиняется Ватикану?
— Да, так называемая Православная церковь Украины фактически уже пришла в Ватикан: на своем последнем так называемом Соборе, они приняли решение о переходе на новый календарный стиль в знак солидарности с Ватиканом.
Сам проект украинской автокефалии — это проект униатский, ватиканский, о котором писал Андрей Шептицкий в своей записке о мерах по отторжении русской Украины от России. Но укрорейху мало одной ПЦУ, им важно затянуть в эту автокефалию и УПЦ Московского патриархата. Для этого был осуществлен Собор в Феофании и для этого, как заявил ее исповедник, черкасский митрополит Феодосий, СБУ заставляет священников УПЦ Московского патриархата писать обращение, чтобы провести вторую часть Собора в Феофании, чтобы окончательно порвать с РПЦ и принять унию.
Если СВО остановится на линии нынешнего боевого соприкосновения, то Украина, которая осталась не под Россией, мгновенно будет принята в НАТО и уничтожена. Это все произойдет в течение нескольких месяцев. Поэтому я настаиваю, что единственный способ спасти православие — это освободить колыбель крещения Руси — Киев.
— Какие конкретные шаги готовят Ватикан и Лондон в ближайшее время, по вашему мнению?
— По моим данным, Ватикан и Лондон всеми силами и мощью своего лобби инициируют встречу Папы Франциска с Патриархом Кириллом 31 августа в аэропорту "Домодедово" на дозаправке папского самолёта по пути в Монголию, визит в которую Ватикан специально выдумал ради этой встречи. Я думаю, что патриарха Кирилла будут убеждать поучаствовать в остановке СВО и капитуляции России по так называемой формуле мира Зеленского.
Зеленский ради этой встречи приостановил изгнание монахов Киево-Печерской лавры до 31 августа, а его униатский обер-прокурор Еленский приказал митроролиту Онуфрию в обмен на временное невыселение провести в Киевских духовных школах выставку "УПЦ против российской агрессии ", что он и сделал. Но, я уверен, что это не поможет и после 31 августа Лавру все равно захватят. Так что освобождению Киева альтернативы нет.
*организация признана террористической и запрещена на территории РФ