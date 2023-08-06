Политолог объяснил, почему страх и ненависть гонят Варшаву скупать американские танки - 06.08.2023 Украина.ру
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Политолог объяснил, почему страх и ненависть гонят Варшаву скупать американские танки
Политолог объяснил, почему страх и ненависть гонят Варшаву скупать американские танки - 06.08.2023 Украина.ру
Политолог объяснил, почему страх и ненависть гонят Варшаву скупать американские танки
Варшава хочет доминировать не только в Восточной Европе, но и взять под контроль территорию от Балтийского до Черного моря. Поэтому им нужно наращивать вооружение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
2023-08-06T06:30
2023-08-06T06:30
новости
польша
сша
вооружение
милитаризация
запасы
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Польша считает, что они могут доминировать не только в Восточной Европе, но и физически контролировать часть постсоветского пространства от Балтийского до Черного морей. А для этого им нужны серьезные вооруженные силы.У Польши были большие запасы советского оружия, которые остались еще со времен Варшавского договора. При этом продолжала продавать оружие даже в тот момент, когда Польша совсем совсем недружественным государством, рассказал политолог.Поляки сознательно заменили советский парк вооружений на американский. Они с удовольствием "сделали США приятное". При этом Варшава оказалась в тотальной зависимости от Вашингтона, потому что больше им оружие поставлять никто не может, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230803/1048439335.html
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новости, польша, сша, вооружение, милитаризация, запасы
Новости, Польша, США, вооружение, милитаризация, запасы

Политолог объяснил, почему страх и ненависть гонят Варшаву скупать американские танки

06:30 06.08.2023
 
© NATO
- РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© NATO
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Варшава хочет доминировать не только в Восточной Европе, но и взять под контроль территорию от Балтийского до Черного моря. Поэтому им нужно наращивать вооружение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
Польша считает, что они могут доминировать не только в Восточной Европе, но и физически контролировать часть постсоветского пространства от Балтийского до Черного морей. А для этого им нужны серьезные вооруженные силы.
У Польши были большие запасы советского оружия, которые остались еще со времен Варшавского договора. При этом продолжала продавать оружие даже в тот момент, когда Польша совсем совсем недружественным государством, рассказал политолог.
"Сегодня эти запасы советско-российского оружия иссякли, потому что они уехали на Украину и там благополучно сгорели в боях. Теперь полякам нужно что-то новое", - подчеркнул Кочетков.
Поляки сознательно заменили советский парк вооружений на американский. Они с удовольствием "сделали США приятное". При этом Варшава оказалась в тотальной зависимости от Вашингтона, потому что больше им оружие поставлять никто не может, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Города России. Калининград - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
3 августа, 19:30
Андрей Клинцевич объяснил, почему Польша считает Калининград "разменной монетой" для сдерживания РоссииЕсли Россия будет воевать с Польшей за Белоруссию, то Варшава может использовать Калининград для сдерживания Москвы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич
 
НовостиПольшаСШАвооружениемилитаризациязапасы
 
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