Политолог объяснил, почему страх и ненависть гонят Варшаву скупать американские танки
Варшава хочет доминировать не только в Восточной Европе, но и взять под контроль территорию от Балтийского до Черного моря. Поэтому им нужно наращивать вооружение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
Польша считает, что они могут доминировать не только в Восточной Европе, но и физически контролировать часть постсоветского пространства от Балтийского до Черного морей. А для этого им нужны серьезные вооруженные силы.
У Польши были большие запасы советского оружия, которые остались еще со времен Варшавского договора. При этом продолжала продавать оружие даже в тот момент, когда Польша совсем совсем недружественным государством, рассказал политолог.
"Сегодня эти запасы советско-российского оружия иссякли, потому что они уехали на Украину и там благополучно сгорели в боях. Теперь полякам нужно что-то новое", - подчеркнул Кочетков.
Поляки сознательно заменили советский парк вооружений на американский. Они с удовольствием "сделали США приятное". При этом Варшава оказалась в тотальной зависимости от Вашингтона, потому что больше им оружие поставлять никто не может, заключил собеседник издания.
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3 августа, 19:30Андрей Клинцевич объяснил, почему Польша считает Калининград "разменной монетой" для сдерживания РоссииЕсли Россия будет воевать с Польшей за Белоруссию, то Варшава может использовать Калининград для сдерживания Москвы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич