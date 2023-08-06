https://ukraina.ru/20230806/1048475210.html

Политолог объяснил, почему страх и ненависть гонят Варшаву скупать американские танки

Политолог объяснил, почему страх и ненависть гонят Варшаву скупать американские танки - 06.08.2023 Украина.ру

Политолог объяснил, почему страх и ненависть гонят Варшаву скупать американские танки

Варшава хочет доминировать не только в Восточной Европе, но и взять под контроль территорию от Балтийского до Черного моря. Поэтому им нужно наращивать вооружение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков

2023-08-06T06:30

2023-08-06T06:30

2023-08-06T06:30

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польша

сша

вооружение

милитаризация

запасы

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Польша считает, что они могут доминировать не только в Восточной Европе, но и физически контролировать часть постсоветского пространства от Балтийского до Черного морей. А для этого им нужны серьезные вооруженные силы.У Польши были большие запасы советского оружия, которые остались еще со времен Варшавского договора. При этом продолжала продавать оружие даже в тот момент, когда Польша совсем совсем недружественным государством, рассказал политолог.Поляки сознательно заменили советский парк вооружений на американский. Они с удовольствием "сделали США приятное". При этом Варшава оказалась в тотальной зависимости от Вашингтона, потому что больше им оружие поставлять никто не может, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230803/1048439335.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, польша, сша, вооружение, милитаризация, запасы