Попытка атаки в Новороссийске, США переключаются с Украины на Тайвань. О чём говорили эксперты 4 августа
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Инцидент в Новороссийске
В пятницу утром губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что российские военные отразили атаку двух надводных беспилотников в Новороссийске, пострадавших и разрушений нет.
В свою очередь мэр города Андрей Кравченко в своем телеграм-канале сообщил, что атаку отразили экипажи кораблей "Оленегорский горняк" и "Суворовец".
"Моментально среагировали и помогли избежать последствий атаки безэкипажных катеров экипажи кораблей "Оленегорский горняк" и "Суворовец", – написал Кравченко.
Уроженец Новороссийска, военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев ответил на вопрос, всё ли сделано в техническом, военном и политическом плане, чтобы обезопасить тыловую базу Черноморского флота в его родном городе.
Перенджиев признаёт, что сделано не всё и призывает не расслабляться, поскольку противник проверяет наши слабые места и в них бьёт.
"Новороссийск официально не является курортом. Но туристы все равно приезжают в Широкую Балку, Мысхако и Южную Озереевку. Август. Жарко. Сами военные моряки смотрят на отдыхающих и расслабляются. Но любая война приходит неожиданно. И после этого случая будет проведен аудит безопасности в этом районе", – отметил военный психолог.
Он указывает, что Новороссийск – это не только военная база, а еще и основной порт по вывозу зерна и нефти. Также это крупнейший железнодорожный узел, без которого работа порта не имеет смысла. По сути, это главный порт России на юге.
"В этом смысле атаки беспилотников по зданию "Москва-Сити" и удары по инфраструктуре Новороссийска имеют одну символическую цель. Это не просто террористическая атака. Это попытка нанести ущерб нашей экономике.
В "Москва-Сити" находятся офисы международных организаций, а в порт Новороссийска заходят иностранные суда. Противник пытается показать, что в России опасно заниматься экономической деятельностью", – заявил Перенджиев.
20 июля, 16:00Александр Перенджиев: После "зернового айкидо" в Одессе русский флот будет бодаться с США возле РумынииДаже если вдруг Запад скажет, что готов возобновить зерновую сделку, выполнив все требования России по SWIFT и минеральным удобрениям, а мы откроем коридор, по которому снова пойдут корабли с техникой, то выгрузить они ее уже не смогут. Мы уничтожили в портах все краны и рельсы
Кроме того, говорит эксперт, сложно понять, что это за безэкипажные катера, которые невозможно обнаружить. Может быть, они шли в Новороссийск под прикрытием гражданских судов, их сбрасывали где-то в море, и уже оттуда они начинали атаку. Так что придется проверять все суда, которые идут в порты Краснодарского края.
"Понятно, что это дело рук западных спецслужб. Украина не настолько могущественна, чтобы сама всё это провернуть. Западные спецслужбы могли работать с хозяевами этих кораблей.
Они же действуют бесцеремонно. Они могут если не брать в заложники этих бизнесменов, то арестовывать их счета в странах третьего мира", – сказал военный психолог.
Белоруссия готова к обороне
Накануне в район польско-белорусской границы были передислоцированы боевые вертолеты ВВС Польши. Поводом для этого стало якобы вторжение белорусских вертолетов в польское воздушное пространство.
Польские пилоты готовы применить оружие в случае необходимости, пообещал замглавы Генштаба ВС Польши Соколовский.
Военно-политический аналитик, кандидат социологических наук, полковник запаса, профессор Академии военных наук Александр Тиханский рассказал, какие меры оборонительного характера предпринимает белорусская сторона в связи с этими инцидентами.
По его словам, Польша использует любую возможность для эскалации напряжённости на польско-белорусской границе. США же, видя, что Украина не справляется со своими обязанностями "Прокси №1", пытаются из Польши делать "Прокси №2".
"По поводу обороны: на границе стоит региональная группировка союзных сил, белорусско-российских, и три месяца работает зенитно-ракетный комплекс С-400. Создана трехуровневая система ПВО", – сообщил Тиханский.
При этом со стороны США уже звучали предупреждения Варшаве относительно того, что военный конфликт Польши с Белоруссией не даст повода для применения пятой статьи устава НАТО.
Также аналитик оценил роль ЧВК Вагнер в укреплении боеспособности белорусской армии.
"По отзывам белорусских военнослужащих для них очень важны совместные тренировки с "вагнеровцами".
В истории белорусской армии была Великая Отечественная, кто-то воевал во Вьетнаме, Афганистан. После этого белорусская армия не воевала. Поэтому вклад инструкторов "Вагнера" очень ценится в сухопутных войсках, силах специальных операций, службе резерва и в подготовке народного ополчения", – заявил Тиханский.
США, Украина, Тайвань и предложения для России
У США нет иллюзий по поводу контрнаступления Украины, заявил на брифинге представитель Пентагона Патрик Райдер. Трансляция прошла 3 августа в аккаунте американского Минобороны в Twitter.
При этом президент США Джо Байден намерен обратиться к конгрессу с просьбой включить расходы на вооружение для Тайваня в пакет военной помощи, которая предназначена Украине.
Политолог, американист Грег Вайнер считает, что это может быть сделано под давлением республиканцев, потому что они все время говорят, что угроза для Америки — не только Россия, но и Китай, что надо поддерживать Тайвань, что все силы должны быть брошены туда.
Китаем пугают со страшной силой, и это консолидирует.
"Контрнаступление Украины, которое началось 6 июня и идет два месяца, мягко говоря, не показало практических результатов с украинской стороны. Якобы гениальные украинские полководцы ничего не смогли сделать с российской обороной.
В прошлом году 26 сентября на обложке журнала Time был напечатан портрет министра обороны Украины Валерия Залужного — но и это не принесло побед ВСУ.
Результатов на фронте у Киева нет, давление республиканцев на администрацию Байдена растет, поэтому Вашингтон принял предвыборное решение — перенести денежную поддержку на Тайвань, который находится в зоне американских политических и экономических интересов", – сообщил Вайнер.
14:56Грег Вайнер: После нового "контрнаступа" ВСУ США предложат России такое, от чего она не сможет отказатьсяПолитолог, американист Грег Вайнер объяснил в интервью изданию Украина.ру, почему Вашингтон решил перенести денежную поддержку с Украины на Тайвань. Он также рассказал, что происходит с населением Украины и в каком случае уехавшие из страны граждане вернутся на родину
Что касается провала контрнаступления ВСУ, генералы Пентагона сделали на эту тему несколько заявлений, в том числе сказали, что русские научились себя вести в новых военных условиях: что больше никакими танковыми колоннами они не ходят, что тактика и стратегия военных действий российского руководства стали более мобильными, более жесткими и современными.
Ракеты не кончаются, появляются новые снаряды.
"Но из-за возможного сокращения американской помощи ВСУ могут активизировать контрнаступление, чтобы показать свою значимость. Им срочно нужен успех", – уверен политолог.
Он также прокомментировал запланированную на 5-6 августа в Саудовской Аравии встречу более 30 стран, которые намерены обсудить "формулу Зеленского" – без участия России.
Вайнер считает это попыткой подготовить предложение для России.
"Учитывая, что у саудитов — довольно хорошие отношения с Москвой, я не думаю, что они собираются обострять и портить связи с нами на фоне Украины.
Я считаю, что здесь будет два этапа.
Первый — продолжение зерновой сделки, в которой заинтересованы огромные мировые рынки, страны, и население бедных стран. Я предполагаю, что Россия получит предложения, от которых тяжело будет отказаться. И по зерновой сделке будут учтены определенные требования России.
И второе, основное предложение, скорее всего, будет касаться окончания украинского конфликта в этом году. Как я говорил раньше в наших интервью, ничего другого кроме корейского варианта я здесь не вижу. Я не думаю, что Россия будет отводить свои войска к границам 1991 года", – сказал эксперт.