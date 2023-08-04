https://ukraina.ru/20230804/1048485741.html

Попытка атаки в Новороссийске, США переключаются с Украины на Тайвань. О чём говорили эксперты 4 августа

Попытка атаки в Новороссийске, США переключаются с Украины на Тайвань. О чём говорили эксперты 4 августа - 04.08.2023 Украина.ру

Попытка атаки в Новороссийске, США переключаются с Украины на Тайвань. О чём говорили эксперты 4 августа

Украина.ру, 04.08.2023

2023-08-04T16:33

2023-08-04T16:33

2023-08-04T16:33

эксклюзив

грег вайнер

сша

украина

россия

владимир зеленский

всу

наступление

контрнаступление

зерновая сделка

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Инцидент в НовороссийскеВ пятницу утром губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что российские военные отразили атаку двух надводных беспилотников в Новороссийске, пострадавших и разрушений нет.В свою очередь мэр города Андрей Кравченко в своем телеграм-канале сообщил, что атаку отразили экипажи кораблей "Оленегорский горняк" и "Суворовец"."Моментально среагировали и помогли избежать последствий атаки безэкипажных катеров экипажи кораблей "Оленегорский горняк" и "Суворовец", – написал Кравченко.Уроженец Новороссийска, военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев ответил на вопрос, всё ли сделано в техническом, военном и политическом плане, чтобы обезопасить тыловую базу Черноморского флота в его родном городе.Перенджиев признаёт, что сделано не всё и призывает не расслабляться, поскольку противник проверяет наши слабые места и в них бьёт."Новороссийск официально не является курортом. Но туристы все равно приезжают в Широкую Балку, Мысхако и Южную Озереевку. Август. Жарко. Сами военные моряки смотрят на отдыхающих и расслабляются. Но любая война приходит неожиданно. И после этого случая будет проведен аудит безопасности в этом районе", – отметил военный психолог.Он указывает, что Новороссийск – это не только военная база, а еще и основной порт по вывозу зерна и нефти. Также это крупнейший железнодорожный узел, без которого работа порта не имеет смысла. По сути, это главный порт России на юге."В этом смысле атаки беспилотников по зданию "Москва-Сити" и удары по инфраструктуре Новороссийска имеют одну символическую цель. Это не просто террористическая атака. Это попытка нанести ущерб нашей экономике.В "Москва-Сити" находятся офисы международных организаций, а в порт Новороссийска заходят иностранные суда. Противник пытается показать, что в России опасно заниматься экономической деятельностью", – заявил Перенджиев.Кроме того, говорит эксперт, сложно понять, что это за безэкипажные катера, которые невозможно обнаружить. Может быть, они шли в Новороссийск под прикрытием гражданских судов, их сбрасывали где-то в море, и уже оттуда они начинали атаку. Так что придется проверять все суда, которые идут в порты Краснодарского края."Понятно, что это дело рук западных спецслужб. Украина не настолько могущественна, чтобы сама всё это провернуть. Западные спецслужбы могли работать с хозяевами этих кораблей.Они же действуют бесцеремонно. Они могут если не брать в заложники этих бизнесменов, то арестовывать их счета в странах третьего мира", – сказал военный психолог.Белоруссия готова к оборонеНакануне в район польско-белорусской границы были передислоцированы боевые вертолеты ВВС Польши. Поводом для этого стало якобы вторжение белорусских вертолетов в польское воздушное пространство.Польские пилоты готовы применить оружие в случае необходимости, пообещал замглавы Генштаба ВС Польши Соколовский.Военно-политический аналитик, кандидат социологических наук, полковник запаса, профессор Академии военных наук Александр Тиханский рассказал, какие меры оборонительного характера предпринимает белорусская сторона в связи с этими инцидентами.По его словам, Польша использует любую возможность для эскалации напряжённости на польско-белорусской границе. США же, видя, что Украина не справляется со своими обязанностями "Прокси №1", пытаются из Польши делать "Прокси №2"."По поводу обороны: на границе стоит региональная группировка союзных сил, белорусско-российских, и три месяца работает зенитно-ракетный комплекс С-400. Создана трехуровневая система ПВО", – сообщил Тиханский.При этом со стороны США уже звучали предупреждения Варшаве относительно того, что военный конфликт Польши с Белоруссией не даст повода для применения пятой статьи устава НАТО.Также аналитик оценил роль ЧВК Вагнер в укреплении боеспособности белорусской армии."По отзывам белорусских военнослужащих для них очень важны совместные тренировки с "вагнеровцами".В истории белорусской армии была Великая Отечественная, кто-то воевал во Вьетнаме, Афганистан. После этого белорусская армия не воевала. Поэтому вклад инструкторов "Вагнера" очень ценится в сухопутных войсках, силах специальных операций, службе резерва и в подготовке народного ополчения", – заявил Тиханский.США, Украина, Тайвань и предложения для РоссииУ США нет иллюзий по поводу контрнаступления Украины, заявил на брифинге представитель Пентагона Патрик Райдер. Трансляция прошла 3 августа в аккаунте американского Минобороны в Twitter.При этом президент США Джо Байден намерен обратиться к конгрессу с просьбой включить расходы на вооружение для Тайваня в пакет военной помощи, которая предназначена Украине.Политолог, американист Грег Вайнер считает, что это может быть сделано под давлением республиканцев, потому что они все время говорят, что угроза для Америки — не только Россия, но и Китай, что надо поддерживать Тайвань, что все силы должны быть брошены туда.Китаем пугают со страшной силой, и это консолидирует."Контрнаступление Украины, которое началось 6 июня и идет два месяца, мягко говоря, не показало практических результатов с украинской стороны. Якобы гениальные украинские полководцы ничего не смогли сделать с российской обороной.В прошлом году 26 сентября на обложке журнала Time был напечатан портрет министра обороны Украины Валерия Залужного — но и это не принесло побед ВСУ.Результатов на фронте у Киева нет, давление республиканцев на администрацию Байдена растет, поэтому Вашингтон принял предвыборное решение — перенести денежную поддержку на Тайвань, который находится в зоне американских политических и экономических интересов", – сообщил Вайнер.Что касается провала контрнаступления ВСУ, генералы Пентагона сделали на эту тему несколько заявлений, в том числе сказали, что русские научились себя вести в новых военных условиях: что больше никакими танковыми колоннами они не ходят, что тактика и стратегия военных действий российского руководства стали более мобильными, более жесткими и современными.Ракеты не кончаются, появляются новые снаряды."Но из-за возможного сокращения американской помощи ВСУ могут активизировать контрнаступление, чтобы показать свою значимость. Им срочно нужен успех", – уверен политолог.Он также прокомментировал запланированную на 5-6 августа в Саудовской Аравии встречу более 30 стран, которые намерены обсудить "формулу Зеленского" – без участия России.Вайнер считает это попыткой подготовить предложение для России."Учитывая, что у саудитов — довольно хорошие отношения с Москвой, я не думаю, что они собираются обострять и портить связи с нами на фоне Украины.Я считаю, что здесь будет два этапа.Первый — продолжение зерновой сделки, в которой заинтересованы огромные мировые рынки, страны, и население бедных стран. Я предполагаю, что Россия получит предложения, от которых тяжело будет отказаться. И по зерновой сделке будут учтены определенные требования России.И второе, основное предложение, скорее всего, будет касаться окончания украинского конфликта в этом году. Как я говорил раньше в наших интервью, ничего другого кроме корейского варианта я здесь не вижу. Я не думаю, что Россия будет отводить свои войска к границам 1991 года", – сказал эксперт.

https://ukraina.ru/20230720/1048141248.html

https://ukraina.ru/20230804/1048464888.html

https://ukraina.ru/20230804/1048476255.html

новороссийск

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, грег вайнер, сша, украина, россия, владимир зеленский, всу, наступление, контрнаступление, зерновая сделка, валерий залужный, пентагон, джо байден, белоруссия, чвк "вагнер", польша, перенджиев, новороссийск, беспилотники