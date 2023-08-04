https://ukraina.ru/20230804/1048480638.html

У США заканчиваются боеприпасы из-за конфликта на Украине – СМИ

У США заканчиваются боеприпасы из-за конфликта на Украине – СМИ - 04.08.2023 Украина.ру

У США заканчиваются боеприпасы из-за конфликта на Украине – СМИ

Страны Запада массово пытаются нарастить производственные мощности, чтобы обеспечить Украину оружием. Об этом сообщили журналисты польского портала wnp.pl

2023-08-04T13:44

2023-08-04T13:44

2023-08-04T13:44

новости

сша

евросоюз

зарубежье

польша

украина

снаряды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/31/1034063195_0:0:3194:1796_1920x0_80_0_0_ed4dcbd921bfb599964df53490ea538f.jpg

К июлю 2023 года США уже поставили Украине более 2 миллионов 155-мм снарядов, пишет издание со ссылкой на CNN. Согласно отчету вашингтонского Центра новой американской безопасности, США уже поставили Украине больше 155-мм снарядов, чем произвели для американских военных за 10 лет. Газета The Financial Times сообщила, что США приняли решение поставлять Украине кассетные боеприпасы в связи с нехваткой 155-мм снарядов.США активизируют свои производственные мощности. Американский оборонный сектор должен увеличить к 2025 году производство боеприпасов до 90 000 155-мм снарядов в месяц (сейчас 24 000, а перед СВО - всего 14 000), пишет издание.Европейский союз выделил 1 миллиард евро на закупку 155-мм боеприпасов (этого хватит на 1 миллион снарядов).В ходе контрнаступления ВСУ используют в день около 7-9 тысяч 155-мм снарядов. За месяц это 200-270 тысяч. Даже с учётом американских поставок невозможно говорить о покрытии потребностей Украины на весь год, пишет издание.Польша, в свою очередь, пытается приобрести данный тип снарядов для своей армии. Так как у армии Польши до сих пор нет высокоточных ракет, пишет польский портал.

https://ukraina.ru/20230804/1048478143.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, евросоюз, зарубежье, польша, украина, снаряды