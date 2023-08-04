https://ukraina.ru/20230804/1048480638.html
У США заканчиваются боеприпасы из-за конфликта на Украине – СМИ
У США заканчиваются боеприпасы из-за конфликта на Украине – СМИ - 04.08.2023 Украина.ру
У США заканчиваются боеприпасы из-за конфликта на Украине – СМИ
Страны Запада массово пытаются нарастить производственные мощности, чтобы обеспечить Украину оружием. Об этом сообщили журналисты польского портала wnp.pl
2023-08-04T13:44
2023-08-04T13:44
2023-08-04T13:44
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польша
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снаряды
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К июлю 2023 года США уже поставили Украине более 2 миллионов 155-мм снарядов, пишет издание со ссылкой на CNN. Согласно отчету вашингтонского Центра новой американской безопасности, США уже поставили Украине больше 155-мм снарядов, чем произвели для американских военных за 10 лет. Газета The Financial Times сообщила, что США приняли решение поставлять Украине кассетные боеприпасы в связи с нехваткой 155-мм снарядов.США активизируют свои производственные мощности. Американский оборонный сектор должен увеличить к 2025 году производство боеприпасов до 90 000 155-мм снарядов в месяц (сейчас 24 000, а перед СВО - всего 14 000), пишет издание.Европейский союз выделил 1 миллиард евро на закупку 155-мм боеприпасов (этого хватит на 1 миллион снарядов).В ходе контрнаступления ВСУ используют в день около 7-9 тысяч 155-мм снарядов. За месяц это 200-270 тысяч. Даже с учётом американских поставок невозможно говорить о покрытии потребностей Украины на весь год, пишет издание.Польша, в свою очередь, пытается приобрести данный тип снарядов для своей армии. Так как у армии Польши до сих пор нет высокоточных ракет, пишет польский портал.
https://ukraina.ru/20230804/1048478143.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, евросоюз, зарубежье, польша, украина, снаряды
Новости, США, Евросоюз, Зарубежье, Польша, Украина, снаряды
У США заканчиваются боеприпасы из-за конфликта на Украине – СМИ
Страны Запада массово пытаются нарастить производственные мощности, чтобы обеспечить Украину оружием. Об этом сообщили журналисты польского портала wnp.pl
К июлю 2023 года США уже поставили Украине более 2 миллионов 155-мм снарядов, пишет издание со ссылкой на CNN. Согласно отчету вашингтонского Центра новой американской безопасности, США уже поставили Украине больше 155-мм снарядов, чем произвели для американских военных за 10 лет.
Газета The Financial Times сообщила, что США приняли решение поставлять Украине кассетные боеприпасы в связи с нехваткой 155-мм снарядов.
США активизируют свои производственные мощности. Американский оборонный сектор должен увеличить к 2025 году производство боеприпасов до 90 000 155-мм снарядов в месяц (сейчас 24 000, а перед СВО - всего 14 000), пишет издание.
Европейский союз выделил 1 миллиард евро на закупку 155-мм боеприпасов (этого хватит на 1 миллион снарядов).
В ходе контрнаступления ВСУ используют в день около 7-9 тысяч 155-мм снарядов. За месяц это 200-270 тысяч. Даже с учётом американских поставок невозможно говорить о покрытии потребностей Украины на весь год, пишет издание.
Польша, в свою очередь, пытается приобрести данный тип снарядов для своей армии. Так как у армии Польши до сих пор нет высокоточных ракет, пишет польский портал.