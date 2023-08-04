https://ukraina.ru/20230804/1048476255.html

Грег Вайнер: После нового "контрнаступа" ВСУ США предложат России такое, от чего она не сможет отказаться

Грег Вайнер: После нового "контрнаступа" ВСУ США предложат России такое, от чего она не сможет отказаться - 04.08.2023 Украина.ру

Грег Вайнер: После нового "контрнаступа" ВСУ США предложат России такое, от чего она не сможет отказаться

Политолог, американист Грег Вайнер объяснил в интервью изданию Украина.ру, почему Вашингтон решил перенести денежную поддержку с Украины на Тайвань. Он также рассказал, что происходит с населением Украины и в каком случае уехавшие из страны граждане вернутся на родину

2023-08-04T14:56

2023-08-04T14:56

2023-08-04T15:28

интервью

украина

россия

сша

тайвань

китай

саудовская аравия

европа

турция

пентагон

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У США нет иллюзий по поводу контрнаступления Украины, об этом заявил на брифинге представитель Пентагона Патрик Райдер. Трансляция прошла 3 августа в аккаунте американского Минобороны в Twitter.— Грег, Джо Байден намерен обратиться к конгрессу с просьбой включить расходы на вооружение для Тайваня в пакет военной помощи, которая предназначена Украине. Об этом сообщила газета Financial Times 2 августа. В чем причины решения? Украина не оправдала ожиданий Вашингтона? — Мы с вами в наших предыдущих интервью предполагали, что так может быть — в частности говорили о сокращении помощи Украине. Я думаю, это может быть сделано под давлением республиканцев, потому что они все время говорят, что угроза для Америки — не только Россия, но и Китай, что надо поддерживать Тайвань, что все силы должны быть брошены туда. Китаем пугают со страшной силой, и это консолидирует.Во-первых, Трансатлантический (Индо-Тихоокеанский) союз между США, Австралией, Сингапуром, Индией, Японией тоже вне всякого сомнения нацелен на противостояние с Китаем. И еще Южная Корея туда подключается. Особенное значение здесь играет Индия, которая закупает американское оружие, что, конечно, резко усиливает значение и военную мощь союза. Китаю же стоит серьёзно задуматься. Я не знаю, насколько Индия готова участвовать в военных совместных американо-индийских маневрах, но, во всяком случае, она идет навстречу США. А тяжелые отношения Пекина и Нью-Дели — большой плюс для США в организации антикитайских настроений в своем окружении.Во-вторых, контрнаступление Украины, которое началось 6 июня и идет два месяца, мягко говоря, не показало практических результатов с украинской стороны. Якобы гениальные украинские полководцы ничего не смогли сделать с российской обороной. Ранее на обложке журнала Time был напечатан портрет министра обороны Украины Валерия Залужного — но и это не принесло побед ВСУ. Результатов на фронте у Киева нет, давление республиканцев на администрацию Байдена растет, поэтому Вашингтон принял предвыборное решение — перенести денежную поддержку на Тайвань, который находится в зоне американских политических и экономических интересов.Третий фактор, я думаю, — скандал вокруг Хантера Байдена, который стремительно развивается, и Джо Байден хочет от него уйти, переключить внимание конгресса, сената США, американской прессы на Китай. В этом — тоже большая доля решений, которые принимает администрация действующего президента Америки.— Почему Украина провалила контрнаступление? Что по этому поводу думают на Западе?— Генералы Пентагона сделали на эту тему несколько заявлений, в том числе сказали, что русские научились себя вести в новых военных условиях: что больше никакими танковыми колоннами они не ходят, что тактика и стратегия военных действий российского руководства стали более мобильными, более жесткими и современными. Ракеты не кончаются, появляются новые снаряды.Но из-за возможного сокращения американской помощи ВСУ могут активизировать контрнаступление, чтобы показать свою значимость. Им срочно нужен успех.И напоследок хочу высказать надежду, чтобы беспилотники больше в Москву не прилетали. Надеюсь, и с этим смогут как-то разобраться.— В Саудовской Аравии более 30 стран планируют встретится 5-6 августа и обсудить так называемую формулу мира Зеленского, при этом — без России. К чему может привести данный диалог?— Я думаю, что это попытка подготовить предложение для России, поэтому там ее и не будет. Учитывая, что у саудитов — довольно хорошие отношения с Москвой, я не думаю, что они собираются обострять и портить связи с нами на фоне Украины. Я считаю, что здесь будет два этапа.Первый — продолжение зерновой сделки, в которой заинтересованы огромные мировые рынки, страны, и население бедных стран. Я предполагаю, что Россия получит предложения, от которых тяжело будет отказаться. И по зерновой сделке будут учтены определенные требования России.И второе, основное предложение, скорее всего, будет касаться окончания украинского конфликта в этом году. Как я говорил раньше в наших интервью, ничего другого кроме корейского варианта я здесь не вижу. Я не думаю, что Россия будет отводить свои войска к границам 1991 года.— Как вы можете прокомментировать то, что Анкара сближается и с Пекином, и с США, и одновременно хочет в Евросоюз?— В Турции — катастрофическая экономическая ситуация, дикая инфляция, цифры которой меняются чуть ли не ежедневно; курс турецкой валюты просто снесло. Например, у меня есть приятель-турок, несколько лет назад он мне сказал, что его мама получает пенсию в турецких деньгах в эквиваленте 200 долларов. Буквально несколько дней назад я поинтересовался, как там "мамина пенсия", и он ответил: "30 долларов". Представляете, какое падение доходов населения?!То, что Эрдогана переизбрали на фоне всего этого — чудо, конечно. И президент прекрасно понимает, что он избран серьезным авансом и необходимо резко исправлять ситуацию в стране. Если Эрдоган не получит европейские кредиты и китайскую экономическую помощь, Турции просто будет "хана". Страна рухнет. Тем более, что у нее на содержании находятся миллионы сирийских беженцев.Естественно, на фоне всего вышеуказанного Эрдоган активизирует отношения с Китаем, также он резко подружился с Америкой. Заметьте, Эрдоган согласился на F-16, хотя в свое время платил деньги за F-35 — тоже довольно серьезный компромисс. Самолет F-35 — совершенно другого поколения, но он согласился на F-16. Вообще, для Турции сейчас важно развитие связей по всем международным фронтам. — Как уголовное преследование Дональда Трампа сейчас сказывается на президентской гонке?— Уголовное преследование Дональда Трампа — это один из резервов кампании Байдена. Вне всякого сомнения дело будет расти, к нему присоединятся новые обвинения. Думаю, по закону больших чисел, мы все-таки не увидим ни Трампа, ни Байдена в президентской гонке — им не придется бороться за пост президента по разным соображениям. Байден, видимо, по состоянию здоровья уйдет, а Трамп — после того, как его обложат уголовными преследованиями.Думаю, что братья-демократы тоже будут искать какой-то компромисс с тем, чтобы блокировать преследование Хантера Байдена, чтобы дать возможность отцу-Байдену уйти на покой без импичмента, о котором говорят республиканцы. В этом плане найдут какой-то компромисс между республиканцами и демократами.— Появились ли новые претенденты в президенты США, помимо тех, кого мы упоминали в предыдущих интервью?— Нет, пока никого нет. Я думаю, должен заявить о себе губернатор Калифорнии, демократ Гэвин Ньюс, который неофициально поставил во Флориде свои политические объявления. На данном этапе он, конечно, — самая перспективная фигура среди демократов — это вне всякого сомнения. Есть также 69-летний Роберт Кеннеди-младший — сын убитого сенатора Кеннеди и племянник президента Джона Кеннеди, который также погиб в результате покушения. Однако он — не политический тяжеловес.— Около 250 тысяч украинских беженцев пытаются обустроиться в США, из них 13% — в Нью-Йорке. Такие данные в интервью RTVI привел в конце июня мэр города Нью-Йорк Эрик Адамс. Что происходит сейчас с остальным населением Украины?— Украинцы начали покидать родную страну довольно большим потоком еще до начала спецоперации. Ехали в Европу и США за лучшей жизнью, потому что экономическая ситуация в Украине была довольно плачевная. Например, лет пять назад я видел интервью посла Украины в одном из городов Ирландии, где на тот момент проживало 200 тысяч украинцев. Он тогда рассказывал: "У меня уже целый город украинцев, я занимаюсь регистрацией браков, разводов, оформлением документов".Точного числа украинцев в Ирландии на сейчас я не назову, потому что официальных данных нет, но могу сказать, что они разбросаны по всей Европе. Европейский поток — самый мощный: сел в машину и через Польшу приехал в ближайшую европейскую страну. На Украине, по неофициальным данным, полученным мною от местного аналитика, до 2014 года было 48 миллионов граждан; в 2018 — 41 миллион; на сегодня осталось 27 миллионов граждан. Вот и считайте...Если мы будем опираться на эти цифры, то увидим, что это огромный удар по Украине и, особенно, по ее демографии. И это, конечно, колоссальная проблема для украинских военных, потому что призывать, собирать народ, подтягивать резервы на армейскую службу сложно — огромное число мужчин призывного возраста уехало из Украины. В России, кстати, до 24 февраля 2022 года жило очень много украинских мужчин призывного возраста — я сам знаю нескольких человек.Украинцы уехали в Польшу, Францию, Германию, Бельгию, Нидерланды, страны Балтии. Большое число их в Северной Америке и Канаде, но это традиционные цифры. По имеющимся у меня данным, в Канаде, где проживает самая большая украинская диаспора в мире, в 2016 году было 1,4 миллиона украинцев, сейчас их число сильно выросло. В Америке, по последним статистическим данным, проживает более 1 миллиона человек с украинскими корнями. Например, за 2022 год в США перебрались 85 тысяч украинцев по программе для беженцев United For Ukraine. — В какую Украину готовы были бы вернуться уехавшие релоканты?— Я думаю, что огромный процент уехавших украинских релокантов не приедут на родину в любом случае, в том числе после окончания СВО. Потому что страна находится в таком ужасном состоянии. Возвращение в разбитую, разрушенную страну из Европы, где, в общем-то, уже все налажено за несколько лет, практически нереально. Молодежь, женщины с детьми, мужчины призывного возраста вряд ли будут рисковать.Единственный вариант, когда украинцы могут вернуться — если после окончания СВО начнется какое-то восстановление и на это выделят деньги. Но тут тоже — в зависимости от сумм. Кроме того, мы помним, что в 2024 году на Украине должны пройти выборы, и кто будет президентом, кто попадает в украинскую Верховную Раду — это большой вопрос.

https://ukraina.ru/20230124/1042919705.html

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https://ukraina.ru/20230804/1048471346.html

https://ukraina.ru/20230728/1048326617.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

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