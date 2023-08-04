https://ukraina.ru/20230804/1048471346.html

Обещания и немного денег. Какие гарантии безопасности США на самом деле дают Украине

Обещания и немного денег. Какие гарантии безопасности США на самом деле дают Украине - 04.08.2023 Украина.ру

Обещания и немного денег. Какие гарантии безопасности США на самом деле дают Украине

В четверг, 3 августа, сайт украинского президента сообщил, что Украина начала переговоры о гарантиях безопасности с Соединенными Штатами

2023-08-04T12:48

2023-08-04T12:48

2023-08-04T12:48

эксклюзив

украина

гарантии безопасности

сша

переговоры

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андрей ермак

нато

ес

россия

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Переговоры предусмотрены совместной декларацией о поддержке Украины, выработанной еще во время саммита НАТО в Вильнюсе. Украинскую делегацию возглавил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. "Эти гарантии безопасности усилят прогресс Украины на пути к будущему членству в евроатлантическом сообществе, включая ЕС и НАТО, что является конечной целью и надежной гарантией безопасности", – заявил Ермак.Гарантии должны действовать до момента, как Украина вступит в НАТО, для чего Украине необходимо отвоевать российские новые территории и Крым. То есть фактически подписанты гарантий должны принять на себя обузу навсегда.Президент Зеленский ранее говорил, что предоставить Украине гарантии безопасности, помимо США, готовы еще 12 стран: Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия и Швеция. По словам Зеленского, до конца года пакет гарантий безопасности на период до вступления Украины в НАТО должен стать "вполне конкретным". Однако каждая страна должна провести с Украиной самостоятельные переговоры, которые определят степень обязательств и конкретные сроки.При этом еще во вторник, 1 августа, советник главы Офиса Зеленского Дарья Заривная озвучила направления этих гарантий. Они должны включать в себя развитие ВПК, обучение украинских военных подразделений за границей, обмен разведданными, поддержку финансовой стабильности, поддержку развития и восстановления украинской экономики.Проще говоря, США и другие подписанты обязываются осуществлять поддержку на том же уровне, что и сейчас, но никаких обязательств воевать за Украину там и не предполагается. По сути, Украине пообещают то, что обещали на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, но Зеленскому после провального саммита НАТО в Вильнюсе нужно сунуть националистам хоть какую-нибудь бумажку, пусть даже там будут обязательства, которые отменяются внизу мелким шрифтом."Естественно, то, что называют сейчас "гарантиями безопасности", никакими гарантиями безопасности на самом деле не является. Видимо, считают, что можно - раз уж мы всерьез требовали членства в НАТО - и такой фокус тоже провернуть", – комментирует обещание предоставить "гарантии" украинский эксперт-международник Николай Капитоненко."То есть речь даже не о гарантиях, а о "размышлениях" о поставках и трошки денег", – комментирует переговоры украинский политолог Михаил Чаплыга. Однако и относительно денег всё тоже не так просто, когда речь идет о США, отмечает Чаплыга. "Поскольку в США демократия и бюджет верстает законодательная ветвь, то это максимум – Меморандум", - пишет Чаплыга.И как бы намекая Киеву, что тот не должен просить слишком много денег, посол США на Украине Бриджит Бринк напомнила, что США уже дали Украине 20 млрд долларов.Американское издание Washington Post на днях отмечало, что эти гарантии дорого обойдутся США, если, конечно, их исполнять. "Одним из шаблонов является давняя военная поддержка Вашингтоном Израиля. Текущий договор предусматривает 38 млрд долларов военной помощи Тель-Авиву в течение 10 лет. Это солидные суммы, но Украине, вероятно, потребуется гораздо больше. Обязательства США перед Киевом уже приближаются к 80 млрд долларов. Шаблоном может быть и закон об отношениях с Тайванем 1979 года", – пишет Washington Post. Однако другое американское издание The Atlantic утверждает, что израильская модель гарантий безопасности, предложенная американским президентом Джо Байденом Киеву в качестве альтернативы членства в НАТО, не поможет Украине, так как военное превосходство зиждется на демографии и экономике, а у Украины очень плохо и с тем, и с другим.Однако такие гарантии для администрации Байдена могут быть обусловлены вероятностью проигрыша на будущих выборах. В случае подписания, гарантии (что бы они ни подразумевали) должна будет выполнять и следующая администрация США, то есть это еще возможная мина под будущую администрацию.Спикер МИД РФ Мария Захарова, комментируя переговоры о гарантиях Киеву, говорит, что суть их заключается в том, чтобы за красивыми формулировками скрыть использование Украины в качестве инструмента против РФ. "Это все словесная эквилибристика, цель которой — найти красивые, политологические формулировки. А суть остается прежней — это использование Украины в качестве инструмента антироссийской гибридной войны, которая была развязана Западом. Второе — сохранение украинской территории в качестве плацдарма в прямом смысле этого слова", – отметила Захарова.Ее точку зрения разделяет китайский эксперт, профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун, который пишет в статье для Global Times о том, что Украина не получит настоящих гарантий безопасности от США. По его словам, Вашингтон использует Украину для ослабления России и готов поставлять Киеву вооружение и боеприпасы, однако гарантии безопасности ограничатся консультациями.Китайские аналитики также пишут в Global Times, что консультации по "гарантиям безопасности" являются лишь политическим жестом, направленным на умиротворение Украины после пренебрежительного отказа от вступления в НАТО, и не окажут большого влияния на поле боя. По их словам, для США и НАТО практически невозможно присоединиться к прямому военному конфликту против России, который, как они осознают, будет означать катастрофу для всей Европы.Ранее Зеленский критиковал Будапештский меморандум, в рамках которого, по настоянию США, Украина сдала ядерное оружие. Меморандум не предполагал никаких обязательств со стороны подписавших его стран, а был по сути лишь декларацией о намерениях. 19 февраля 2022 года Зеленский заявил о возможности выхода из этого меморандума, что могло означать разработку ядерного оружия, а через пять дней началась СВО. Сейчас же ему предлагают в красивой обертке переобещать ранее обещанное с обязательствами размытыми и требующими одобрений законодателей каждой из стран. И не следует забывать, что бывшему правительству Афганистана США тоже предоставляли "сильные" гарантии безопасности, но где теперь это правительство?

https://ukraina.ru/20230801/1048389319.html

https://ukraina.ru/20230801/1048409448.html

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